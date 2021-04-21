Зеленський тиждень тому позбавив громадянства контрабандистів Альперіна, Амірханяна та Ерімічука, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський справді майже тиждень тому підписав указ "Про припинення громадянства України причетних до контрабанди Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна та Олександра Ерімічука". При цьому документ є непублічним.

Про це із посиланням на обізнане джерело повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Це правда. Цей указ підписано майже тиждень тому. Як ви знаєте, всі укази про позбавлення громадянства є непублічними", - зазначило джерело.

Як повідомлялося, 2 квітня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) вперше в історії України запровадила персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій галузі.

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з Вадимом Альперіним, Олександром Чудаковим, Віктором Шерманом, Олександром Кравченком, Володимиром Дідухом, Іваном Бокало, Валерієм Пересоляком, Юрієм Кушніром, Орестом Фірманюком та Олександром Ерімічуком. Проти цих громадян також було запроваджено персональні санкції "за контрабандизм".

4 квітня президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає запровадження санкцій проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження.

15 квітня за підсумками засідання РНБО Зеленський заявив, що Рада продовжить запровадження санкцій проти контрабандистів, на черзі - список із 12 фізичних та юридичних осіб.