Новини
Зеленський тиждень тому позбавив громадянства контрабандистів Альперіна, Амірханяна та Ерімічука, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський справді майже тиждень тому підписав указ "Про припинення громадянства України причетних до контрабанди Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна та Олександра Ерімічука". При цьому документ є непублічним.

Про це із посиланням на обізнане джерело повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Це правда. Цей указ підписано майже тиждень тому. Як ви знаєте, всі укази про позбавлення громадянства є непублічними", - зазначило джерело.

Як повідомлялося, 2 квітня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) вперше в історії України запровадила персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" у цій галузі.

Також читайте: Трьох топконтрабандистів позбавили громадянства і планують депортувати з України, - ЗМІ

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних з Вадимом Альперіним, Олександром Чудаковим, Віктором Шерманом, Олександром Кравченком, Володимиром Дідухом, Іваном Бокало, Валерієм Пересоляком, Юрієм Кушніром, Орестом Фірманюком та Олександром Ерімічуком. Проти цих громадян також було запроваджено персональні санкції "за контрабандизм".

4 квітня президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає запровадження санкцій проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження.

15 квітня за підсумками засідання РНБО Зеленський заявив, що Рада продовжить запровадження санкцій проти контрабандистів, на черзі - список із 12 фізичних та юридичних осіб.

громадянство (1099) Зеленський Володимир (25558) контрабанда (1834) Альперін Вадим (67)
+22
Во-первых: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О ПРИОСТАНОВКЕ гражданства Украины причастных к контрабанде Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука". Приостановил, а не лишил окончательно. Вместо того, чтобы судить граждан Украины за контрабанду, он, на время досудебного следствия, сделал их гражданами других государств, неподсудными за правонарушения на территории Украины. А после закрытия уголовных дел, указ утратит силу и ребята снова будут по полной работать на таможнях Украины. ЗЕ, определись: ты в трусах или в крестике.
21.04.2021 02:22 Відповісти
+13
До речі, хотілося б знати з якої дупи воно виколупало формулювання про "призупинення" громадянства. Бо у жодному Законі України таке не передбачено. Отже, у будь-який зручний для них час ці особи йдуть до суду і скасовують цю нісенітницю. Та ще й отримують компенсацію.
21.04.2021 06:53 Відповісти
+7
Зеленая мафия избавляется от конкурентов.
21.04.2021 01:53 Відповісти
Посадить бы не помешало. Потом помиловать. А потом лишить гражданства. С конфискацией само собой.
21.04.2021 01:42 Відповісти
И на кол, потом...
21.04.2021 03:02 Відповісти
Сперва на кол, а потом уже можно и помиловать и отпустить...
21.04.2021 04:19 Відповісти
Зеленая мафия избавляется от конкурентов.
21.04.2021 01:53 Відповісти
Во-первых: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О ПРИОСТАНОВКЕ гражданства Украины причастных к контрабанде Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука". Приостановил, а не лишил окончательно. Вместо того, чтобы судить граждан Украины за контрабанду, он, на время досудебного следствия, сделал их гражданами других государств, неподсудными за правонарушения на территории Украины. А после закрытия уголовных дел, указ утратит силу и ребята снова будут по полной работать на таможнях Украины. ЗЕ, определись: ты в трусах или в крестике.
21.04.2021 02:22 Відповісти
До речі, хотілося б знати з якої дупи воно виколупало формулювання про "призупинення" громадянства. Бо у жодному Законі України таке не передбачено. Отже, у будь-який зручний для них час ці особи йдуть до суду і скасовують цю нісенітницю. Та ще й отримують компенсацію.
21.04.2021 06:53 Відповісти
Та ж воно навчалось на криворізьскому загаражному бухальскому юридичному факультеті, де, під портвейн "три сімки", замість лекцій, якийсь бомж сказав, що так можна. Воно жодного закону не дочитало далі заголовку, а Ви запитуєте про таке.
21.04.2021 12:23 Відповісти
Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text
21.04.2021 08:41 Відповісти
один вопрос. а кто им дал гражданство Украины? наверное Зинка?
21.04.2021 02:26 Відповісти
Они были гражданами Украины и получили как Зе Санек израильский паспорт в 18 лет и отслужив срочку...https://novynarnia.com/2019/07/02/maye-izrayilskiy-pasport/
21.04.2021 02:36 Відповісти
там речь о каком то "куницком" при чем здесь он? и кто он вообще такой, чтобы о нем писать?
21.04.2021 02:42 Відповісти
Один призидент лишает другой призидент дает гражданства , проходили и не надо нас дурить новой формой ухода от наказания. Это амнистия а не санкция. Тяжкий выбор или тюрма с консфискацией или гражданство которое кроме нищеты и бесправие ничего из себя не представляет. Если коротко то кинул щуку в реку баснописец квартальный,написал сюжет для 95 -го
21.04.2021 04:34 Відповісти
замість того, щоб завести кримінальну справу - воно громадянства позбавляє! КЛОВАН! що з нього візьмеш?...
21.04.2021 05:24 Відповісти
А колись за це саджали до в'язниці.....
21.04.2021 05:56 Відповісти
В ЕС и сейчас сажают. Даже в Румынии.
21.04.2021 07:51 Відповісти
Коли будуть позбавлені українського громадянства різні мертвечуки-портнови-коломойські? Найвеличнішого піарщика впізнаєте по його справах, перефразовуючи сказане в Біблії.
21.04.2021 06:40 Відповісти
коломойського неможна, бо тоді його доведеться США видати. А він може помститися і 41 млн виведених з "Привату" через зЕ баксів може значно збільшитись у розмірах...
21.04.2021 06:56 Відповісти
А, посадить? Кишка тонка?
21.04.2021 06:56 Відповісти
А що негромадяни України на її території можуть безкарно порушувати її закони?
21.04.2021 07:33 Відповісти
Испанский стыд, или сериал "Слуга зебилов. Продолжение".
21.04.2021 07:57 Відповісти
Не чую виття різних "правдолюбів". Коли Порошенко забрав громадянство у Саакашвілі, то хай стояв дикий. А Бубочка, ставш преЗЕдентом, вернкв все взад. Бо, як виявилося, немає механізмів позбавлення громадянства. Але для хотєлжк Зєлжнского виявляється перепон немає.
21.04.2021 08:13 Відповісти
Я подписал указ - О приостановке президенства Бубочки. Так шо все шо подписует этот Осел - все не законно.
21.04.2021 08:36 Відповісти
Вкотре гідрант конституції порушив конституцію.Буденність.
21.04.2021 09:12 Відповісти
Зє-більна влада "зачищає" собі життєвий простір. Ламає через коліно законодавство.
21.04.2021 09:26 Відповісти
... то есть, де факто, освободил от ответственности.
Все правильно - гнобить своих - не кошерно...
21.04.2021 09:35 Відповісти
Значит Порох грузинскую Абизяну лишил гражданства незаконно, а это квартальное чмошное убоище значит лишило гражданства своих ...ДАРАСОВ законно?
21.04.2021 10:31 Відповісти
А что значит "приостановить" гажданство?
21.04.2021 10:41 Відповісти
А что так можно было!!!???
21.04.2021 12:06 Відповісти
 
 