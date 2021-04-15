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Трьох топконтрабандистів позбавили громадянства і планують депортувати з України, - ЗМІ

Трьох топконтрабандистів позбавили громадянства і планують депортувати з України, - ЗМІ

Трьох із "топової десятки українських контрабандистів", щодо яких Рада національної безпеки і оборони (РНБО) запровадила персональні санкції, позбавлено українського громадянства, стосовно них готується процедура депортації з України.

Про це Укрінформу повідомило джерело в уряді, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначило джерело, схвалені Радою національної безпеки і оборони санкції за контрабанду передбачають втрату деякими особами українського громадянства.

Відповідно до схваленого рішення, нині готується передбачена національним законодавством процедура депортації трьох колишніх громадян України. Зокрема, йдеться про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араіка Амірханяна (громадянство Вірменії) та Олександра Єрімічука (громадянство Румунії), повідомив співрозмовник агентства.

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Він зазначив, що 15 квітня РНБО має провести чергове засідання з метою схвалення подальших рішень для захисту національної безпеки нашої держави.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у силу це рішення РНБО.

Санкції запроваджено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.

Щодо всіх контрабандистів, проти яких РНБО запровадила персональні санкції, відкрито кримінальні провадження.

Автор: 

депортація (731) Кабмін (14153) контрабанда (1825)


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Топ коментарі
+22
Ещё понаехавших с Московии надо лишат гражданства .
Например в Дании , если иммигрант совершает приступление и его сажают на 2 года , то автоматически от лишаться и ПМЖ
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15.04.2021 01:20 Відповісти
+19
О, у Бени как раз израильский паспорт завалялся. А ущерба он Украине нанес побольше, чем все эти трое злодеев, вместе взятые.
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15.04.2021 01:29 Відповісти
+18
А коли позбавлять громадянства громадянина Румунії Дубінеску?))
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15.04.2021 01:22 Відповісти
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Ещё понаехавших с Московии надо лишат гражданства .
Например в Дании , если иммигрант совершает приступление и его сажают на 2 года , то автоматически от лишаться и ПМЖ
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15.04.2021 01:20 Відповісти
Пмж могут и в США лишить.... Но если получишь паспорт никто гражданства лишить не сможет....Судить могут, но нет такой статьи о лишении гражданства...
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15.04.2021 01:35 Відповісти
В Дании лишили гражданства одного с Марокко за экстремизм. И депортировали. Это факт и без статьи .
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15.04.2021 01:43 Відповісти
В Британии тоже за экстремизм гражданства лишают. Игиловок, уехавших за мужьями в Сирию, обратно не пустили, лишив гражданства.
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15.04.2021 09:21 Відповісти
по уму , не всем надо было давать гражданство
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15.04.2021 07:38 Відповісти
А коли позбавлять громадянства громадянина Румунії Дубінеску?))
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15.04.2021 01:22 Відповісти
Старк , привет давно не видел.... ночная смена? Про дубинеску есть официальный ответ о подаче его заявки на гражданство Румынии.... Все просто ..... все вышеперечисленные в статье - имели ВНЖ Украины ибо так безопаснее для «бизнеса» ..... Дубинеску имеет 2 гражданства.... Формально СБУ даёт запрос румынам и при положительном ответе..... не сможет применить УК....законопроект Порошенко № 6175 провалили сняли и забыли....
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15.04.2021 01:32 Відповісти
"законопроект Порошенко № 6175 провалили сняли и забыли"... Его не провалили, а отозвал сам Порошенко.
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15.04.2021 03:58 Відповісти
Обыватели думали что они граждане Украины и недоумевали почему против них вводят санкции)))))🤫
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15.04.2021 01:22 Відповісти
А ничего, что Вадим Альперин родился в Одессе?
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15.04.2021 01:54 Відповісти
Ну как дети.... да родился , поднялся на алкогольной теме и «репатриировался» в Израиль....Получил гражданство..... Романтика...Беня тоже родился в Днепропетровске))))) бугагага .... У зе Санька есть израильский паспорт))) даже в нете скрин был.... Бугагагага
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15.04.2021 02:16 Відповісти
Хлебные места "слугам" ой как нужны...
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15.04.2021 01:27 Відповісти
О, у Бени как раз израильский паспорт завалялся. А ущерба он Украине нанес побольше, чем все эти трое злодеев, вместе взятые.
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15.04.2021 01:29 Відповісти
У него 3 паспорта....Сам троллил у рады свободовца)))))
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15.04.2021 01:33 Відповісти
Что же вы делаете, как теперь им харчеваться...
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15.04.2021 01:31 Відповісти
А с беНяй так можно?
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15.04.2021 01:32 Відповісти
зась. то беня, не шухри-мухри контрабас
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15.04.2021 01:42 Відповісти
А у Труханова вообще греческий паспорт на фамилию Анзопулос как у настоящих бандитов, чтобы никто не нашёл. И родился он не в Греции.
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15.04.2021 09:52 Відповісти
Хехе.... ему Березовский и Литвиненко спать не дают)))) а как на скрипку взглянет - вообще в пот холодный пробивает....😂🤫
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15.04.2021 02:18 Відповісти
Звідки вас таких дурних набирають!?
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15.04.2021 02:29 Відповісти
С юридической точки зрения всё это весьма сомнительно, власть может проиграть суды.
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15.04.2021 02:07 Відповісти
Все зависит от того сколько «занесут»
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15.04.2021 02:18 Відповісти
За нос
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15.04.2021 07:37 Відповісти
Це не те що сумнівно,це дикий правовий нігілізм !
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15.04.2021 07:37 Відповісти
Куда их департируют? На карибские острова, в Панаму?
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15.04.2021 02:22 Відповісти
туда, откуда у них еще паспорта. Написано же - Румвния, Израиль, Армения.
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15.04.2021 09:24 Відповісти
Туда где оффшоры открывали.
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15.04.2021 09:53 Відповісти
прошу меня депортировать в Израиль. Что я должен совершить ?
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15.04.2021 04:09 Відповісти
Обрезайтесь! Главное, не переборщить - вдруг не депортируют?
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15.04.2021 07:57 Відповісти
В нормальних странах преступников сажают.
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15.04.2021 04:41 Відповісти
Сажают суды, в нормальных странах. в Украине судов нет, есть судейская мафия и круговая порука. Поэтому в Украине "суд", название нарицательное.
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15.04.2021 06:20 Відповісти
"А судьи КТО?......"
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15.04.2021 07:34 Відповісти
Я здесь почитал некоторых знатоков. Очень умиляет, что все они хорошо выучили законы, мол, никто не может лишить гражданства, если...
Но почему от этих умников, никогда не услышишь, что законы надо исполнять всем лицам, а не воровать, не лгать, не гадить государственности, как это делают бандиты и враги, имея или получив гражданство. Бойко, Новинский и прочие мерзавцы, по паспорту граждане Украины, но они активно служат врагу. Почему они не высланы или не в концлагере? В случае агрессии рф, я буду сидеть на подвале, благодаря тому, что эти убийцы сейчас откровенно воюют с Украиной. Убивают патриотов! Сейчас начнется диарея ботов: не они, ихтамнет, их выбрали... Да бросьте вы врать. Эти подонки, грязь, шпионы будут резать вам глотки руками российских головорезов! Снимите очки, которые вам нацепили, ка обезьянам. У меня сейчас 13 телепрограм в пуле Т2 из них 10 это жуйка для баранов. Их же кто-то внес для украинцев с какой-то целью?
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15.04.2021 05:12 Відповісти
нарушение законов одними не означает что государство должно творить беспредел
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15.04.2021 06:03 Відповісти
стоп. я как то не понял
их не посадят и ничего не конфискуют?
купят билет и отправят в другую страну?
круто
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15.04.2021 06:02 Відповісти
стране пзда.
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15.04.2021 06:39 Відповісти
Так будуть по ним карні справи чи буде тільки позбавлення українського громадянства та й край? А можливо, вони тільки цього і чекають, бо все, що можливо, вже викачали, вивели і надійно сховали?
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15.04.2021 06:32 Відповісти
Так санкции для того коррупционерам и придумали, чтобы не садить их в тюрьму. Да и шансы есть ещё им за моральный ущерб выплатить, что-то из нашего кармана.
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15.04.2021 09:56 Відповісти
Вот в том-то и соль, что вся эта "веселуха" исключительно за наш счет. Народ хотел зрелищ? Получите-распишитесь!
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15.04.2021 12:12 Відповісти
Та не вже? Яка втрата?
Коли бомж вкраде в авто барсетку йому дадуть 2 роки, бо він рецидивіст.

А коли митник(здирник) вкраде мільйони або мільярди, то лишити громадянства.
Але він відсудиться і повернеться з компенсацією.
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15.04.2021 07:32 Відповісти
зрада-зрада.
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15.04.2021 07:03 Відповісти
ЇВМ
Свої грабують, чужі грабують, споконвічне - Що робити?
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15.04.2021 07:27 Відповісти
Абсолютне правове свавілля.Вже чергове.Вже закономірне.
Тепер можна без усіляких судів і конфісковувати, й розстрілювати...
Головне-в ОПі парєшать.
Щодо Амірханяна показово.Не зі списку контрабандистів РНБО. З дорожної мафії.Зєлєнскому банально занесли,щоб прибрати конкурента.
З 2019 року закономірність :все,що робить Зєлєнскій,спрямоване на знищення держави.
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15.04.2021 07:35 Відповісти
А хто працював на державу з бвШих
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15.04.2021 07:39 Відповісти
Почитайте хоча б вікіпедію,то й дізнаєтесь.
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15.04.2021 07:44 Відповісти
Вот теперь заживем!

Троих топ-контрабандистов лишили гражданства и планируют депортировать из Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 6334
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15.04.2021 07:55 Відповісти
Їх "депортувати" треба в тюрягу з конфіскацією а не за кордон - а так називається "і щуку кинули в річку" до своїх награбованих багатств!!!
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15.04.2021 09:09 Відповісти
Взагалі то для них це вирок, вони нафіг непотрібні за кордоном.
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15.04.2021 09:46 Відповісти
Ви дуже помиляєтесь - знайомий з одним з цього списку вже давно так він в Україні не був мабуть років зо три сидить собі спокійно в Іспанії у віллі вартістю біля мільйона доларів і "керує" як ні в чому не бувало. Серйозні люди до нього туди їздять "порешать" без жодних проблем - і це не бла бла!
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15.04.2021 19:40 Відповісти
Еще одного молдаванина забыли.
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15.04.2021 09:30 Відповісти
А почему только троих? Хотя и эти трое отпетые как говорится мошенники. https://hromadske.ua/ru/posts/v-snbo-nazvali-imena-top-10-kontrabandistov-protiv-kotoryh-vveli-sankcii В СНБО назвали имена топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции
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15.04.2021 09:34 Відповісти
Безперечно шахраї, але прецедент цікавий, дехто може напружитись.
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15.04.2021 09:45 Відповісти
Бабломойському приготуватись?
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15.04.2021 09:38 Відповісти
Цікаво, не знаю як інші, але Слон( Еримичук) народився в Україні, а румунське громадянство придбав.
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15.04.2021 09:42 Відповісти
а чому їх не за грати садять крім позбавлення громадянства?
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15.04.2021 11:07 Відповісти
якщо кримінальні провадження відкриті, то не простіше в СІзо заперти, ніж депортувати в невідомому напрямку. кого судити потім будуть??
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15.04.2021 12:30 Відповісти
Чергова перемога, лишить гражданства януковоща и депортировать его в россею - презик должен єто подписать. Когда его будем лишать гражданства и куда оно отправиться отдіхать?* Богатыреву лишить гражданства и депортировать в Британию и так всех по списку. Коли вже до цих 40 млн голодранців дійде, що їх обдирають та стрижуть як баранів кастрованих???
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15.04.2021 13:37 Відповісти
 
 