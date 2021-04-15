Трьох топконтрабандистів позбавили громадянства і планують депортувати з України, - ЗМІ
Трьох із "топової десятки українських контрабандистів", щодо яких Рада національної безпеки і оборони (РНБО) запровадила персональні санкції, позбавлено українського громадянства, стосовно них готується процедура депортації з України.
Про це Укрінформу повідомило джерело в уряді, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначило джерело, схвалені Радою національної безпеки і оборони санкції за контрабанду передбачають втрату деякими особами українського громадянства.
Відповідно до схваленого рішення, нині готується передбачена національним законодавством процедура депортації трьох колишніх громадян України. Зокрема, йдеться про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араіка Амірханяна (громадянство Вірменії) та Олександра Єрімічука (громадянство Румунії), повідомив співрозмовник агентства.
Він зазначив, що 15 квітня РНБО має провести чергове засідання з метою схвалення подальших рішень для захисту національної безпеки нашої держави.
Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у силу це рішення РНБО.
Санкції запроваджено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.
Щодо всіх контрабандистів, проти яких РНБО запровадила персональні санкції, відкрито кримінальні провадження.
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Например в Дании , если иммигрант совершает приступление и его сажают на 2 года , то автоматически от лишаться и ПМЖ
Но почему от этих умников, никогда не услышишь, что законы надо исполнять всем лицам, а не воровать, не лгать, не гадить государственности, как это делают бандиты и враги, имея или получив гражданство. Бойко, Новинский и прочие мерзавцы, по паспорту граждане Украины, но они активно служат врагу. Почему они не высланы или не в концлагере? В случае агрессии рф, я буду сидеть на подвале, благодаря тому, что эти убийцы сейчас откровенно воюют с Украиной. Убивают патриотов! Сейчас начнется диарея ботов: не они, ихтамнет, их выбрали... Да бросьте вы врать. Эти подонки, грязь, шпионы будут резать вам глотки руками российских головорезов! Снимите очки, которые вам нацепили, ка обезьянам. У меня сейчас 13 телепрограм в пуле Т2 из них 10 это жуйка для баранов. Их же кто-то внес для украинцев с какой-то целью?
их не посадят и ничего не конфискуют?
купят билет и отправят в другую страну?
круто
Коли бомж вкраде в авто барсетку йому дадуть 2 роки, бо він рецидивіст.
А коли митник(здирник) вкраде мільйони або мільярди, то лишити громадянства.
Але він відсудиться і повернеться з компенсацією.
Свої грабують, чужі грабують, споконвічне - Що робити?
Тепер можна без усіляких судів і конфісковувати, й розстрілювати...
Головне-в ОПі парєшать.
Щодо Амірханяна показово.Не зі списку контрабандистів РНБО. З дорожної мафії.Зєлєнскому банально занесли,щоб прибрати конкурента.
З 2019 року закономірність :все,що робить Зєлєнскій,спрямоване на знищення держави.