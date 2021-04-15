Трьох топконтрабандистів позбавили громадянства і планують депортувати з України, - ЗМІ

Трьох із "топової десятки українських контрабандистів", щодо яких Рада національної безпеки і оборони (РНБО) запровадила персональні санкції, позбавлено українського громадянства, стосовно них готується процедура депортації з України.

Про це Укрінформу повідомило джерело в уряді, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначило джерело, схвалені Радою національної безпеки і оборони санкції за контрабанду передбачають втрату деякими особами українського громадянства.

Відповідно до схваленого рішення, нині готується передбачена національним законодавством процедура депортації трьох колишніх громадян України. Зокрема, йдеться про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араіка Амірханяна (громадянство Вірменії) та Олександра Єрімічука (громадянство Румунії), повідомив співрозмовник агентства.

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Він зазначив, що 15 квітня РНБО має провести чергове засідання з метою схвалення подальших рішень для захисту національної безпеки нашої держави.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у силу це рішення РНБО.

Санкції запроваджено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.

Щодо всіх контрабандистів, проти яких РНБО запровадила персональні санкції, відкрито кримінальні провадження.