Троих топ-контрабандистов лишили гражданства и планируют депортировать из Украины, - СМИ

Трое из "топ-десятки украинских контрабандистов", относительно которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции, лишены украинского гражданства, в отношении них готовится процедура депортации из Украины.

Об этом Укринформу сообщил источник в правительстве, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил источник, одобренные Советом национальной безопасности и обороны санкции за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами украинского гражданства.

В соответствии с принятым решением, сейчас готовится предусмотренная национальным законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины. В частности, речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии), сообщил собеседник агентства.

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Он отметил, что 15 апреля СНБО должен провести очередное заседание с целью принятия дальнейших решений для защиты национальной безопасности нашего государства.

Напомним, СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО.

Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.

В отношении всех контрабандистов, против которых СНБО ввел персональные санкции, открыты уголовные производства.

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