Троих топ-контрабандистов лишили гражданства и планируют депортировать из Украины, - СМИ
Трое из "топ-десятки украинских контрабандистов", относительно которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции, лишены украинского гражданства, в отношении них готовится процедура депортации из Украины.
Об этом Укринформу сообщил источник в правительстве, информирует Цензор.НЕТ.
Как отметил источник, одобренные Советом национальной безопасности и обороны санкции за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами украинского гражданства.
В соответствии с принятым решением, сейчас готовится предусмотренная национальным законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины. В частности, речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии), сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что 15 апреля СНБО должен провести очередное заседание с целью принятия дальнейших решений для защиты национальной безопасности нашего государства.
Напомним, СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО.
Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.
В отношении всех контрабандистов, против которых СНБО ввел персональные санкции, открыты уголовные производства.
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Например в Дании , если иммигрант совершает приступление и его сажают на 2 года , то автоматически от лишаться и ПМЖ
Но почему от этих умников, никогда не услышишь, что законы надо исполнять всем лицам, а не воровать, не лгать, не гадить государственности, как это делают бандиты и враги, имея или получив гражданство. Бойко, Новинский и прочие мерзавцы, по паспорту граждане Украины, но они активно служат врагу. Почему они не высланы или не в концлагере? В случае агрессии рф, я буду сидеть на подвале, благодаря тому, что эти убийцы сейчас откровенно воюют с Украиной. Убивают патриотов! Сейчас начнется диарея ботов: не они, ихтамнет, их выбрали... Да бросьте вы врать. Эти подонки, грязь, шпионы будут резать вам глотки руками российских головорезов! Снимите очки, которые вам нацепили, ка обезьянам. У меня сейчас 13 телепрограм в пуле Т2 из них 10 это жуйка для баранов. Их же кто-то внес для украинцев с какой-то целью?
их не посадят и ничего не конфискуют?
купят билет и отправят в другую страну?
круто
Коли бомж вкраде в авто барсетку йому дадуть 2 роки, бо він рецидивіст.
А коли митник(здирник) вкраде мільйони або мільярди, то лишити громадянства.
Але він відсудиться і повернеться з компенсацією.
Свої грабують, чужі грабують, споконвічне - Що робити?
Тепер можна без усіляких судів і конфісковувати, й розстрілювати...
Головне-в ОПі парєшать.
Щодо Амірханяна показово.Не зі списку контрабандистів РНБО. З дорожної мафії.Зєлєнскому банально занесли,щоб прибрати конкурента.
З 2019 року закономірність :все,що робить Зєлєнскій,спрямоване на знищення держави.