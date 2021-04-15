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Троих топ-контрабандистов лишили гражданства и планируют депортировать из Украины, - СМИ

Троих топ-контрабандистов лишили гражданства и планируют депортировать из Украины, - СМИ

Трое из "топ-десятки украинских контрабандистов", относительно которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции, лишены украинского гражданства, в отношении них готовится процедура депортации из Украины.

Об этом Укринформу сообщил источник в правительстве, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил источник, одобренные Советом национальной безопасности и обороны санкции за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами украинского гражданства.

В соответствии с принятым решением, сейчас готовится предусмотренная национальным законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины. В частности, речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии), сообщил собеседник агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За полтора года борьбы с контрабандой нам как власти нечем гордиться", - "слуга народа" Гетманцев

Он отметил, что 15 апреля СНБО должен провести очередное заседание с целью принятия дальнейших решений для защиты национальной безопасности нашего государства.

Напомним, СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО.

Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.

В отношении всех контрабандистов, против которых СНБО ввел персональные санкции, открыты уголовные производства.

Также читайте: В СБУ рассказали, что именно их материалы легли в основу решения СНБО по санкциям против "десятки контрабандистов": Открыт ряд уголовных производств

Автор: 

депортация (688) Кабмин (14034) контрабанда (2410)


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Топ комментарии
+22
Ещё понаехавших с Московии надо лишат гражданства .
Например в Дании , если иммигрант совершает приступление и его сажают на 2 года , то автоматически от лишаться и ПМЖ
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15.04.2021 01:20 Ответить
+19
О, у Бени как раз израильский паспорт завалялся. А ущерба он Украине нанес побольше, чем все эти трое злодеев, вместе взятые.
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15.04.2021 01:29 Ответить
+18
А коли позбавлять громадянства громадянина Румунії Дубінеску?))
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15.04.2021 01:22 Ответить
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Ещё понаехавших с Московии надо лишат гражданства .
Например в Дании , если иммигрант совершает приступление и его сажают на 2 года , то автоматически от лишаться и ПМЖ
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15.04.2021 01:20 Ответить
Пмж могут и в США лишить.... Но если получишь паспорт никто гражданства лишить не сможет....Судить могут, но нет такой статьи о лишении гражданства...
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15.04.2021 01:35 Ответить
В Дании лишили гражданства одного с Марокко за экстремизм. И депортировали. Это факт и без статьи .
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15.04.2021 01:43 Ответить
В Британии тоже за экстремизм гражданства лишают. Игиловок, уехавших за мужьями в Сирию, обратно не пустили, лишив гражданства.
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15.04.2021 09:21 Ответить
по уму , не всем надо было давать гражданство
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15.04.2021 07:38 Ответить
А коли позбавлять громадянства громадянина Румунії Дубінеску?))
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15.04.2021 01:22 Ответить
Старк , привет давно не видел.... ночная смена? Про дубинеску есть официальный ответ о подаче его заявки на гражданство Румынии.... Все просто ..... все вышеперечисленные в статье - имели ВНЖ Украины ибо так безопаснее для «бизнеса» ..... Дубинеску имеет 2 гражданства.... Формально СБУ даёт запрос румынам и при положительном ответе..... не сможет применить УК....законопроект Порошенко № 6175 провалили сняли и забыли....
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15.04.2021 01:32 Ответить
"законопроект Порошенко № 6175 провалили сняли и забыли"... Его не провалили, а отозвал сам Порошенко.
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15.04.2021 03:58 Ответить
Обыватели думали что они граждане Украины и недоумевали почему против них вводят санкции)))))🤫
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15.04.2021 01:22 Ответить
А ничего, что Вадим Альперин родился в Одессе?
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15.04.2021 01:54 Ответить
Ну как дети.... да родился , поднялся на алкогольной теме и «репатриировался» в Израиль....Получил гражданство..... Романтика...Беня тоже родился в Днепропетровске))))) бугагага .... У зе Санька есть израильский паспорт))) даже в нете скрин был.... Бугагагага
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15.04.2021 02:16 Ответить
Хлебные места "слугам" ой как нужны...
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15.04.2021 01:27 Ответить
О, у Бени как раз израильский паспорт завалялся. А ущерба он Украине нанес побольше, чем все эти трое злодеев, вместе взятые.
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15.04.2021 01:29 Ответить
У него 3 паспорта....Сам троллил у рады свободовца)))))
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15.04.2021 01:33 Ответить
Что же вы делаете, как теперь им харчеваться...
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15.04.2021 01:31 Ответить
А с беНяй так можно?
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15.04.2021 01:32 Ответить
зась. то беня, не шухри-мухри контрабас
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15.04.2021 01:42 Ответить
А у Труханова вообще греческий паспорт на фамилию Анзопулос как у настоящих бандитов, чтобы никто не нашёл. И родился он не в Греции.
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15.04.2021 09:52 Ответить
Хехе.... ему Березовский и Литвиненко спать не дают)))) а как на скрипку взглянет - вообще в пот холодный пробивает....😂🤫
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15.04.2021 02:18 Ответить
Звідки вас таких дурних набирають!?
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15.04.2021 02:29 Ответить
С юридической точки зрения всё это весьма сомнительно, власть может проиграть суды.
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15.04.2021 02:07 Ответить
Все зависит от того сколько «занесут»
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15.04.2021 02:18 Ответить
За нос
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15.04.2021 07:37 Ответить
Це не те що сумнівно,це дикий правовий нігілізм !
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15.04.2021 07:37 Ответить
Куда их департируют? На карибские острова, в Панаму?
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15.04.2021 02:22 Ответить
туда, откуда у них еще паспорта. Написано же - Румвния, Израиль, Армения.
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15.04.2021 09:24 Ответить
Туда где оффшоры открывали.
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15.04.2021 09:53 Ответить
прошу меня депортировать в Израиль. Что я должен совершить ?
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15.04.2021 04:09 Ответить
Обрезайтесь! Главное, не переборщить - вдруг не депортируют?
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15.04.2021 07:57 Ответить
В нормальних странах преступников сажают.
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15.04.2021 04:41 Ответить
Сажают суды, в нормальных странах. в Украине судов нет, есть судейская мафия и круговая порука. Поэтому в Украине "суд", название нарицательное.
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15.04.2021 06:20 Ответить
"А судьи КТО?......"
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15.04.2021 07:34 Ответить
Я здесь почитал некоторых знатоков. Очень умиляет, что все они хорошо выучили законы, мол, никто не может лишить гражданства, если...
Но почему от этих умников, никогда не услышишь, что законы надо исполнять всем лицам, а не воровать, не лгать, не гадить государственности, как это делают бандиты и враги, имея или получив гражданство. Бойко, Новинский и прочие мерзавцы, по паспорту граждане Украины, но они активно служат врагу. Почему они не высланы или не в концлагере? В случае агрессии рф, я буду сидеть на подвале, благодаря тому, что эти убийцы сейчас откровенно воюют с Украиной. Убивают патриотов! Сейчас начнется диарея ботов: не они, ихтамнет, их выбрали... Да бросьте вы врать. Эти подонки, грязь, шпионы будут резать вам глотки руками российских головорезов! Снимите очки, которые вам нацепили, ка обезьянам. У меня сейчас 13 телепрограм в пуле Т2 из них 10 это жуйка для баранов. Их же кто-то внес для украинцев с какой-то целью?
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15.04.2021 05:12 Ответить
нарушение законов одними не означает что государство должно творить беспредел
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15.04.2021 06:03 Ответить
стоп. я как то не понял
их не посадят и ничего не конфискуют?
купят билет и отправят в другую страну?
круто
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15.04.2021 06:02 Ответить
стране пзда.
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15.04.2021 06:39 Ответить
Так будуть по ним карні справи чи буде тільки позбавлення українського громадянства та й край? А можливо, вони тільки цього і чекають, бо все, що можливо, вже викачали, вивели і надійно сховали?
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15.04.2021 06:32 Ответить
Так санкции для того коррупционерам и придумали, чтобы не садить их в тюрьму. Да и шансы есть ещё им за моральный ущерб выплатить, что-то из нашего кармана.
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15.04.2021 09:56 Ответить
Вот в том-то и соль, что вся эта "веселуха" исключительно за наш счет. Народ хотел зрелищ? Получите-распишитесь!
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15.04.2021 12:12 Ответить
Та не вже? Яка втрата?
Коли бомж вкраде в авто барсетку йому дадуть 2 роки, бо він рецидивіст.

А коли митник(здирник) вкраде мільйони або мільярди, то лишити громадянства.
Але він відсудиться і повернеться з компенсацією.
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15.04.2021 07:32 Ответить
зрада-зрада.
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15.04.2021 07:03 Ответить
ЇВМ
Свої грабують, чужі грабують, споконвічне - Що робити?
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15.04.2021 07:27 Ответить
Абсолютне правове свавілля.Вже чергове.Вже закономірне.
Тепер можна без усіляких судів і конфісковувати, й розстрілювати...
Головне-в ОПі парєшать.
Щодо Амірханяна показово.Не зі списку контрабандистів РНБО. З дорожної мафії.Зєлєнскому банально занесли,щоб прибрати конкурента.
З 2019 року закономірність :все,що робить Зєлєнскій,спрямоване на знищення держави.
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15.04.2021 07:35 Ответить
А хто працював на державу з бвШих
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15.04.2021 07:39 Ответить
Почитайте хоча б вікіпедію,то й дізнаєтесь.
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15.04.2021 07:44 Ответить
Вот теперь заживем!

Троих топ-контрабандистов лишили гражданства и планируют депортировать из Украины, - СМИ - Цензор.НЕТ 6334
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15.04.2021 07:55 Ответить
Їх "депортувати" треба в тюрягу з конфіскацією а не за кордон - а так називається "і щуку кинули в річку" до своїх награбованих багатств!!!
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15.04.2021 09:09 Ответить
Взагалі то для них це вирок, вони нафіг непотрібні за кордоном.
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15.04.2021 09:46 Ответить
Ви дуже помиляєтесь - знайомий з одним з цього списку вже давно так він в Україні не був мабуть років зо три сидить собі спокійно в Іспанії у віллі вартістю біля мільйона доларів і "керує" як ні в чому не бувало. Серйозні люди до нього туди їздять "порешать" без жодних проблем - і це не бла бла!
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15.04.2021 19:40 Ответить
Еще одного молдаванина забыли.
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15.04.2021 09:30 Ответить
А почему только троих? Хотя и эти трое отпетые как говорится мошенники. https://hromadske.ua/ru/posts/v-snbo-nazvali-imena-top-10-kontrabandistov-protiv-kotoryh-vveli-sankcii В СНБО назвали имена топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции
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15.04.2021 09:34 Ответить
Безперечно шахраї, але прецедент цікавий, дехто може напружитись.
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15.04.2021 09:45 Ответить
Бабломойському приготуватись?
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15.04.2021 09:38 Ответить
Цікаво, не знаю як інші, але Слон( Еримичук) народився в Україні, а румунське громадянство придбав.
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15.04.2021 09:42 Ответить
а чому їх не за грати садять крім позбавлення громадянства?
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15.04.2021 11:07 Ответить
якщо кримінальні провадження відкриті, то не простіше в СІзо заперти, ніж депортувати в невідомому напрямку. кого судити потім будуть??
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15.04.2021 12:30 Ответить
Чергова перемога, лишить гражданства януковоща и депортировать его в россею - презик должен єто подписать. Когда его будем лишать гражданства и куда оно отправиться отдіхать?* Богатыреву лишить гражданства и депортировать в Британию и так всех по списку. Коли вже до цих 40 млн голодранців дійде, що їх обдирають та стрижуть як баранів кастрованих???
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15.04.2021 13:37 Ответить
 
 