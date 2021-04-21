Позбавивши трьох контрабандистів громадянства, Зеленський дав їм можливість уникнути покарання, - Данилюк

Заміщати діяльність всієї правоохоронної системи рішеннями РНБО - все одно що оголосити воєнний стан, щоб отримати контроль над хлібозаводом.

Олександр Данилюк

"Чому трьох? Чому не всіх? Чи ці троє заслужили на те, щоб уникнути кари, спокійно спакувати валізи та забратися на сонячні береги, а інші – ні? А як же ж справедливе покарання? Розслідування? Судовий процес? Повернення награбованого у бюджет? Презумпція невинності врешті-решт?", - написав він.

Данилюк порівняв те, що відбувається, із сиквелом серіалу "Слуга народу".

"Як людина, яка має певне уявлення про діяльність РНБО, можу сказати, що, звісно, в межах її надшироких повноважень можна притягнути за вуха що завгодно. Але заміщення діяльності всієї правоохоронної системи рішеннями РНБО – це приблизно як оголосити воєнний стан, щоб здобути контроль на хлібозаводі…" - додав він.

Раніше інформагентство "Інтерфакс-Україна" повідомило з посиланням на інформоване джерело, що Зеленський тиждень тому позбавив трьох контрабандистів громадянства України.