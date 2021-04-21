УКР
Позбавивши трьох контрабандистів громадянства, Зеленський дав їм можливість уникнути покарання, - Данилюк

Позбавивши трьох контрабандистів громадянства, Зеленський дав їм можливість уникнути покарання, - Данилюк

Заміщати діяльність всієї правоохоронної системи рішеннями РНБО - все одно що оголосити воєнний стан, щоб отримати контроль над хлібозаводом.

Про це пише у фейсбуку екссекретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Чому трьох? Чому не всіх? Чи ці троє заслужили на те, щоб уникнути кари, спокійно спакувати валізи та забратися на сонячні береги, а інші – ні? А як же ж справедливе покарання? Розслідування? Судовий процес? Повернення награбованого у бюджет? Презумпція невинності врешті-решт?", - написав він.

Данилюк порівняв те, що відбувається, із сиквелом серіалу "Слуга народу".

Також читайте: Зеленський тиждень тому позбавив громадянства контрабандистів Альперіна, Амірханяна та Ерімічука, - ЗМІ

"Як людина, яка має певне уявлення про діяльність РНБО, можу сказати, що, звісно, в межах її надшироких повноважень можна притягнути за вуха що завгодно. Але заміщення діяльності всієї правоохоронної системи рішеннями РНБО – це приблизно як оголосити воєнний стан, щоб здобути контроль на хлібозаводі…" - додав він.

Раніше інформагентство "Інтерфакс-Україна" повідомило з посиланням на інформоване джерело, що Зеленський тиждень тому позбавив трьох контрабандистів громадянства України.

громадянство (1099) Зеленський Володимир (25558) контрабанда (1834) Данилюк Олександр (911) Альперін Вадим (67)
21.04.2021 02:05 Відповісти
данилюк, а куда ты раньше смотрел и о чем думал, когда зеленую бездарь во власть протягивал? На что ты надеялся7 На чудо?
21.04.2021 02:23 Відповісти
да, да, да. Зебилы с биполярочкой. Больные люди
Лишив троих контрабандистов гражданства, Зеленский дал им возможность избежать наказания, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8867
21.04.2021 02:25 Відповісти
Я то вижу, что Вы от психиатра не вылазиТЕ. Президент пользуется теми рычагами, которые у него есть. Если у соседки нет опрыскивателя, она травит жука с веником. А вторая руками собирает.

Он не может никого осудить, но может ввести санкции, может лишить гражданства. Что он и делает, устраняя угрозу для государства теми средствами, что у него есть в наличии. Разве он может реально расследовать и посадить бандитов? А РНБО имеет полномочия реально расследовать?

МожеТЕ не трудиться отвечать, я знаю что пороховатникам пофиг на аргументы, они их не воспринимают....точно как ватники....близнецы-братья, и такие же вульгарные и наглые.
21.04.2021 09:32 Відповісти
А мозком користуватись твій ********** не пробував? Ні? О тож. Аргументи в нього, ідіота.В результаті його дебільного рішення злочинці просто уникли покарання, дебіле. До тебе таке елементарне не дійде? Чи ти може вважаєш покарання позбавлення громадянства?! Мдя.. А ще кажеш, що тобі психіатр не потрібний. Мало того, його рішення мають конкретну корисливу мету - звільнити поляну для своїх. А це вже не просто дебілізм, то є відверта співучасть у черговому злочині, так що...
21.04.2021 09:49 Відповісти
Оскорблять будеТЕ своего папу. Просто пошло вон, дерьмо.
21.04.2021 09:56 Відповісти
Від дзеркала, лайно ти зелене, відійди. Забризкаєш, а воно ж то чим винне?
21.04.2021 11:20 Відповісти
Попробуйте перечитать все сообщения. Вы меня назвали психом, дебилом, тупым, придурком...а лайном значит бризкаю я? Обратитесь же к психиатру, и прощавайте
Я Вас внес в личный чс, в дискуссиях с Вами не участвую
21.04.2021 13:05 Відповісти
Та ти таки дійсно ідіот. У влади нема важелів на злочинців?! Ні тобі поліції, ні тобі СБУ, ні тобі 100%-го генпрокурора? Мало того, своя монобільшість в парламенті! І у нього нема важелів?! Ну то нахрена він нам такий немічний і убогий? Таке недолуге в країні, яка вже 7 років воює? Та нах би пішов, склав повноваження, оголосили вибори. Нам потрібна реальна міцна влада, яка здатна приймати рішення і відповідати за них, а не таке чмо квартальне. Дійшло, придурку?
21.04.2021 13:33 Відповісти
Є дуже просто логічне пояснення його дій - усунути непотрібних персонажів так, щоб при цьому не вийти на потрібних і на самого себе.
21.04.2021 09:50 Відповісти
Когда перед слепой девочкой поставили огромный таз пельменей, она полезла
в него вилкой, лицо ее начало медленно менять выражение... "Нихрена себе... я представляю, сколько вы себе положили!!!"

Так и ты, нашел себе логическое пояснение.
21.04.2021 09:55 Відповісти
Ні, ну зебільна "логіка" то є щось. Так, придурку, про то ж й мова! Але ж ти убогенеьке і тупеньке не здатен то зрозуміти. Хоча, все ти розумієш, просто роль в тебе така - дебільна.
21.04.2021 11:22 Відповісти
Из моего жизненного опыта (50+ лет) я знаю, что все кто обзывает других тупыми, придурками и дебилами, сами не блещут умом, и тянут максимум на ассенизатора. Вы как раз и есть такое недалекое.

ЖивиТЕ теперь с этим.
Засим извольте откланяться, мне более не о чем с Вами дискутировать.
21.04.2021 13:02 Відповісти
Та ти що, чути від дебіла, що він когось називає тупим? То дійсно щось. Хоча, ще раз, що найгірше, ти в дійсності може й не повний дебіл, просто тобі так зручно ним прикидатись, роль таку грати. Типу, ну ніяк не здатен зрозуміти, яку херню твій "найвеличніший" творить, а навпаки, ти нібито-то "щиро" тим захоплюєшся. Одним словом, цирк з 95-ти кварталом вкупі.
21.04.2021 13:08 Відповісти
І усьо? Цирк поїхав? А клоуни, блін, залишились...
показати весь коментар
усі санкції і все що за ними чудять - вилами по воді писано.
показати весь коментар
Когда критикуешь, есть смысл и предложить свой, заведомо рабочий вариант, без фантазий.
21.04.2021 09:17 Відповісти
Куда их "прибрали" ? Им ничего не мешает и дальше заниматься тем же самым...
21.04.2021 09:41 Відповісти
Если не депортируют. А именно об этом и речь, насколько я читал в другой статье.
21.04.2021 09:44 Відповісти
Прищ несе пургу. Плівки розмов крав ? Крав. З Манафортом терки проти України вів ? Вів. То прища потрібно теж позбавити громадянства, хай буде апатридом. А то вже два місяці тусуеться в ефірах, ще один петляков.
21.04.2021 08:28 Відповісти
вова не лох он просто *****
21.04.2021 08:32 Відповісти
свояк лишенца гражданства? Сочувствую
21.04.2021 09:17 Відповісти
а вруг я его папа и мне стыдно за поца ?????? ЫЫЫЫЫЫЫЫ
21.04.2021 10:20 Відповісти
папєрєднік у 2014 році прийняв як раз той закон про санкції, з яким тепер Зе так грається, уже загрався!
21.04.2021 08:50 Відповісти
На телебаченні вже відкрито признають,що нічого не можуть зробити з високопосадовими або "залимониними" злочинцями. Система покарання в Україні,тільки для "голотьби".І змінити це не може ніхто. Бог не хоче,а у можновладців нема "політичної волі" (совісті).Так що,шановні українці-приїхали,злазьте!
21.04.2021 08:50 Відповісти
це вже відомо давно, що закони не закони, а галочка про їх наявність є.
21.04.2021 08:52 Відповісти
НАЛЯКАВ ЇЖАКА ГОЛОЮ ДУПОЮ !
21.04.2021 09:11 Відповісти
Да, это противозаконно!
Но народу - нравится!
(тихонько) - если честно, то и мне тоже.....
21.04.2021 09:51 Відповісти
Та хоть так. А то наш "гуманный и справедливый " суд мог их оправдать и присудить компенсацию за моральный и материальный ущерб.
21.04.2021 09:58 Відповісти
Так "гуманный" суд скажет своё слово уже через месяц, Зеля об этом знает и ждёт, чтобы развести руками.
21.04.2021 10:23 Відповісти
Президент хоть что-то делает и это кое-кому(не скажу кому) не нравится!
21.04.2021 09:59 Відповісти
Ну от, я ж вже казав, що цей Данилюк вроджений ідіот. Покарання ВЖЕ є, ці люди втратять будь-яку можливість вести на території України злочинну діяльність, а от "покарання" в наших корумпованих судах і при "адвокатах"-передавальників хабарів нічого б не дало, ці персони вже не раз були під судом і їх жодного разу не змогли покарати. Чи як ще можна було покарати цих злодіїв ШВИДКО, бо вони крадуть несамовито ПРЯМО ЗАРАЗ, причому маючи "прикормлених" людей в усьому кривоохоронному ланцугу? Чекати докорінного реформування кривоохоронної і псевдо-судової системи? Ці пацюки до того часу розтягнуть державу по норах. На жаль, час для юридично-ідеально-чистих рішень безнадійно втрачено, і часу більше немає, держава в страшній небезпеці. Це питання взагалі не тільки і не стільки до Зелені, а в першу чергу до Ющенка і Порошенка, які приходили до влади на обіцянках реформування ментівні, фСБ(у), плокулатули та судо-мантівні. До Януковича і Кучми питань немає - перший бандюк, другий і створив цю злочинну кривоохоронну систему.
21.04.2021 10:23 Відповісти
Добрий вечір Зе!Бенятко,
всіх дебілів братенятко...
21.04.2021 20:02 Відповісти
