Позбавивши трьох контрабандистів громадянства, Зеленський дав їм можливість уникнути покарання, - Данилюк
Заміщати діяльність всієї правоохоронної системи рішеннями РНБО - все одно що оголосити воєнний стан, щоб отримати контроль над хлібозаводом.
Про це пише у фейсбуку екссекретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Чому трьох? Чому не всіх? Чи ці троє заслужили на те, щоб уникнути кари, спокійно спакувати валізи та забратися на сонячні береги, а інші – ні? А як же ж справедливе покарання? Розслідування? Судовий процес? Повернення награбованого у бюджет? Презумпція невинності врешті-решт?", - написав він.
Данилюк порівняв те, що відбувається, із сиквелом серіалу "Слуга народу".
"Як людина, яка має певне уявлення про діяльність РНБО, можу сказати, що, звісно, в межах її надшироких повноважень можна притягнути за вуха що завгодно. Але заміщення діяльності всієї правоохоронної системи рішеннями РНБО – це приблизно як оголосити воєнний стан, щоб здобути контроль на хлібозаводі…" - додав він.
Раніше інформагентство "Інтерфакс-Україна" повідомило з посиланням на інформоване джерело, що Зеленський тиждень тому позбавив трьох контрабандистів громадянства України.
Он не может никого осудить, но может ввести санкции, может лишить гражданства. Что он и делает, устраняя угрозу для государства теми средствами, что у него есть в наличии. Разве он может реально расследовать и посадить бандитов? А РНБО имеет полномочия реально расследовать?
МожеТЕ не трудиться отвечать, я знаю что пороховатникам пофиг на аргументы, они их не воспринимают....точно как ватники....близнецы-братья, и такие же вульгарные и наглые.
Я Вас внес в личный чс, в дискуссиях с Вами не участвую
в него вилкой, лицо ее начало медленно менять выражение... "Нихрена себе... я представляю, сколько вы себе положили!!!"
Так и ты, нашел себе логическое пояснение.
ЖивиТЕ теперь с этим.
Засим извольте откланяться, мне более не о чем с Вами дискутировать.
Но народу - нравится!
(тихонько) - если честно, то и мне тоже.....
всіх дебілів братенятко...