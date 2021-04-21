Смертность от коронавируса снизится в ближайшие дни, - прогноз НАН

В ближайшие дни ожидается снижение смертности от коронавируса в Украине.

К такому выводу пришли эксперты Национальной академии наук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАН.

"В течение последней недели наблюдается уверенное затухание количества новых выявлений. Смертность от коронавируса сейчас находится в завершающей фазе плато. Ожидается снижение смертности в ближайшие дни", - сообщили в НАН.

Кроме этого сообщается, что наблюдаемая летальность от коронавируса в последние 3-4 недели предварительно составила около 2,5%.

"В течение последней недели выявление заболеваемости коронавирусом ускорило снижение. Число случаев болезни за неделю уменьшилось на 14% после снижения на 2% неделю назад. Синхронно со снижением числа случаев болезни, снизилась также интенсивность тестирования. Количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов, вклад которых в выявление новых случаев инфицирования, является ключевым, упало на 12%", - добавили эксперты НАН.

Также отмечается, что довольно неожиданно за последнюю неделю число госпитализированных больных в возрасте до 9 лет включительно оказалось как минимум вдвое выше, чем число госпитализированных больных в возрасте от 10 до 19 лет включительно.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 429 человек, зафиксированы 12 162 новых случая заражения, 14 720 человек - выздоровели