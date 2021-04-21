РУС
Смертность от коронавируса снизится в ближайшие дни, - прогноз НАН

В ближайшие дни ожидается снижение смертности от коронавируса в Украине.

К такому выводу пришли эксперты Национальной академии наук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАН.

"В течение последней недели наблюдается уверенное затухание количества новых выявлений. Смертность от коронавируса сейчас находится в завершающей фазе плато. Ожидается снижение смертности в ближайшие дни", - сообщили в НАН.

Кроме этого сообщается, что наблюдаемая летальность от коронавируса в последние 3-4 недели предварительно составила около 2,5%.

"В течение последней недели выявление заболеваемости коронавирусом ускорило снижение. Число случаев болезни за неделю уменьшилось на 14% после снижения на 2% неделю назад. Синхронно со снижением числа случаев болезни, снизилась также интенсивность тестирования. Количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов, вклад которых в выявление новых случаев инфицирования, является ключевым, упало на 12%", - добавили эксперты НАН.

Также отмечается, что довольно неожиданно за последнюю неделю число госпитализированных больных в возрасте до 9 лет включительно оказалось как минимум вдвое выше, чем число госпитализированных больных в возрасте от 10 до 19 лет включительно.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 429 человек, зафиксированы 12 162 новых случая заражения, 14 720 человек - выздоровели

карантин (16729) НАН Украины (199) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Если 73 % послушают своего мессию, то почему бы и нет?
Смертність від коронавірусу знизиться найближчими днями, - прогноз НАН - Цензор.НЕТ 5887
21.04.2021 09:51 Ответить
Вот что вакцЫнация животворящая делает А говорите, что зеля провалил ее))
21.04.2021 09:16 Ответить
Геніально! 😁 Менше тестувань - менше захворювань! НАН встановила взаємозв'язок між виявленими випадками захворювання і зробленими тестами: "Число случаев болезни за неделю уменьшилось на 14% после снижения на 2% неделю назад. Синхронно со снижением числа случаев болезни, снизилась также интенсивность тестирования. Количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов, вклад которых в выявление новых случаев инфицирования, является ключевым, упало на 12%", - добавили эксперты НАН.
Ось він, шлях зелених чемпіонів!
21.04.2021 09:26 Ответить
Геніально! 😁 Менше тестувань - менше захворювань! НАН встановила взаємозв'язок між виявленими випадками захворювання і зробленими тестами: "Число случаев болезни за неделю уменьшилось на 14% после снижения на 2% неделю назад. Синхронно со снижением числа случаев болезни, снизилась также интенсивность тестирования. Количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов, вклад которых в выявление новых случаев инфицирования, является ключевым, упало на 12%", - добавили эксперты НАН.
Ось він, шлях зелених чемпіонів!
А если реально меньше людей стало обращатса? может просто перестали болеть? такой вариант не расматриваеца?
Ні, треба робити 3 тести в день усім, навіть якщо нічого не болить Лабораторії прибутків недораховуються.
Рассматріяаєца. Як малоймовірний. Тут зелені вже про четверту хвилю анонси роблять.
Це залізобетонно!
Ну Китай так і "переміг" коронавірус. Тепер те саме зробив Ізраїль. Чим Україна гірша?
Ізраїль точно переміг. Щодо Китаю - не впевнений. У Ізралїі, я вже це тут писав - працює однокласниця сестри і ще одна моя сусідка. На заробітках. Тому ситуацію знаю від людей, яким вірити можна. І якщо вам цікаво, можу поділитися локдауном по ізраїльськи. Як і тестування і вакцинацією.
Вот что Тищенко животворящий делает
смертность стой раз два !
Я - оху........ !
" Синхронно со снижением числа случаев болезни, снизилась также интенсивность тестирования. Количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов, вклад которых в выявление новых случаев инфицирования, является ключевым, упало на 12%", - добавили эксперты НАН."

Дарагие икспетры НАН, а вам не кажется что причиной снижением числа случаев болезни является "снизилась также интенсивность тестирования".???
Летальные исходы 42 129+374 На 20 апреля. А ЗЕ меряет в процентах.
