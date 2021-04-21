Смертність від коронавірусу знизиться найближчими днями, - прогноз НАН

Найближчими днями очікується зниження смертності від коронавірусу в Україні.

До такого висновку прийшли експерти Національної академії наук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАН.

"Протягом останнього тижня спостерігається впевнене загасання кількості нових виявлень. Смертність від коронавірусу зараз на завершальній фазі плато. Очікується зниження смертності в найближчі дні", - повідомили в НАН.

Крім цього повідомляється, що спостережувана летальність від коронавірусу в останні 3-4 тижні попередньо становила близько 2,5%.

"Протягом останнього тижня виявлення захворюваності на коронавірус прискорило зниження. Кількість випадків хвороби за тиждень зменшилася на 14% після зниження на 2% тиждень тому. Синхронно зі зниженням кількості випадків хвороби, знизилася також інтенсивність тестування. Кількість проведених за останній тиждень ПЛР-тестів, внесок яких у виявлення нових випадків інфікування, є ключовим, впала на 12%", - додали експерти НАН.

Читайте також: За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 042 особи, загалом - 477 833, - Степанов

Також наголошується, що досить несподівано за останній тиждень кількість госпіталізованих хворих віком до 9 років включно виявилася як мінімум удвічі вище, ніж кількість госпіталізованих хворих віком від 10 до 19 років включно.