Смертність від коронавірусу знизиться найближчими днями, - прогноз НАН

Смертність від коронавірусу знизиться найближчими днями, - прогноз НАН

Найближчими днями очікується зниження смертності від коронавірусу в Україні.

До такого висновку прийшли експерти Національної академії наук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАН.

"Протягом останнього тижня спостерігається впевнене загасання кількості нових виявлень. Смертність від коронавірусу зараз на завершальній фазі плато. Очікується зниження смертності в найближчі дні", - повідомили в НАН.

Крім цього повідомляється, що спостережувана летальність від коронавірусу в останні 3-4 тижні попередньо становила близько 2,5%.

"Протягом останнього тижня виявлення захворюваності на коронавірус прискорило зниження. Кількість випадків хвороби за тиждень зменшилася на 14% після зниження на 2% тиждень тому. Синхронно зі зниженням кількості випадків хвороби, знизилася також інтенсивність тестування. Кількість проведених за останній тиждень ПЛР-тестів, внесок яких у виявлення нових випадків інфікування, є ключовим, впала на 12%", - додали експерти НАН.

Читайте також: За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 042 особи, загалом - 477 833, - Степанов

Також наголошується, що досить несподівано за останній тиждень кількість госпіталізованих хворих віком до 9 років включно виявилася як мінімум удвічі вище, ніж кількість госпіталізованих хворих віком від 10 до 19 років включно.

Если 73 % послушают своего мессию, то почему бы и нет?
21.04.2021 09:51 Відповісти
Вот что вакцЫнация животворящая делает А говорите, что зеля провалил ее))
21.04.2021 09:16 Відповісти
Геніально! 😁 Менше тестувань - менше захворювань! НАН встановила взаємозв'язок між виявленими випадками захворювання і зробленими тестами: "Число случаев болезни за неделю уменьшилось на 14% после снижения на 2% неделю назад. Синхронно со снижением числа случаев болезни, снизилась также интенсивность тестирования. Количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов, вклад которых в выявление новых случаев инфицирования, является ключевым, упало на 12%", - добавили эксперты НАН.
Ось він, шлях зелених чемпіонів!
21.04.2021 09:26 Відповісти
Геніально! 😁 Менше тестувань - менше захворювань! НАН встановила взаємозв'язок між виявленими випадками захворювання і зробленими тестами: "Число случаев болезни за неделю уменьшилось на 14% после снижения на 2% неделю назад. Синхронно со снижением числа случаев болезни, снизилась также интенсивность тестирования. Количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов, вклад которых в выявление новых случаев инфицирования, является ключевым, упало на 12%", - добавили эксперты НАН.
Ось він, шлях зелених чемпіонів!
21.04.2021 09:26 Відповісти
А если реально меньше людей стало обращатса? может просто перестали болеть? такой вариант не расматриваеца?
21.04.2021 09:39 Відповісти
Ні, треба робити 3 тести в день усім, навіть якщо нічого не болить Лабораторії прибутків недораховуються.
21.04.2021 09:48 Відповісти
Рассматріяаєца. Як малоймовірний. Тут зелені вже про четверту хвилю анонси роблять.
21.04.2021 09:48 Відповісти
Це залізобетонно!
21.04.2021 09:56 Відповісти
Ну Китай так і "переміг" коронавірус. Тепер те саме зробив Ізраїль. Чим Україна гірша?
21.04.2021 09:47 Відповісти
Ізраїль точно переміг. Щодо Китаю - не впевнений. У Ізралїі, я вже це тут писав - працює однокласниця сестри і ще одна моя сусідка. На заробітках. Тому ситуацію знаю від людей, яким вірити можна. І якщо вам цікаво, можу поділитися локдауном по ізраїльськи. Як і тестування і вакцинацією.
21.04.2021 09:52 Відповісти
Вот что Тищенко животворящий делает
21.04.2021 10:00 Відповісти
смертность стой раз два !
21.04.2021 10:09 Відповісти
Я - оху........ !
" Синхронно со снижением числа случаев болезни, снизилась также интенсивность тестирования. Количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов, вклад которых в выявление новых случаев инфицирования, является ключевым, упало на 12%", - добавили эксперты НАН."

Дарагие икспетры НАН, а вам не кажется что причиной снижением числа случаев болезни является "снизилась также интенсивность тестирования".???
21.04.2021 10:33 Відповісти
Летальные исходы 42 129+374 На 20 апреля. А ЗЕ меряет в процентах.
21.04.2021 11:01 Відповісти
 
 