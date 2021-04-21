Медиков и соцработников будут возить в черкасских троллейбусах бесплатно

Бесплатный проезд для медицинских и социальных работников в городском электрическом транспорте установили в Черкассах. За это проголосовал Черкасский горисполком.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, соответствующее поручение ранее дал мэр Анатолий Бондаренко.

Согласно решению исполкома, бесплатный проезд будет предоставляться для медицинских работников городских коммунальных некоммерческих предприятий и работников (социальных работников, социальных работников и специалистов по социальной работе) бюджетного учреждения "Территориальный центр предоставления социальных услуг Черкассы" и специализированного учреждения "Черкасский городской центр социальных служб ".

Отмечается, что основанием для предоставления бесплатного проезда является удостоверение.

"Во время, когда в Украине свирепствует эпидемия коронавируса, именно на медиков и социальных работников приходится наибольшая нагрузка. Поэтому мы, как власть, должны всячески содействовать этим людям. В данном случае, бесплатный проезд в троллейбусах даст возможность врачам и соцработникам свободно передвигаться Черкассами ", - сказал Бондаренко.

