РУС
409

Медиков и соцработников будут возить в черкасских троллейбусах бесплатно

Медиков и соцработников будут возить в черкасских троллейбусах бесплатно

Бесплатный проезд для медицинских и социальных работников в городском электрическом транспорте установили в Черкассах. За это проголосовал Черкасский горисполком.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, соответствующее поручение ранее дал мэр Анатолий Бондаренко.

Согласно решению исполкома, бесплатный проезд будет предоставляться для медицинских работников городских коммунальных некоммерческих предприятий и работников (социальных работников, социальных работников и специалистов по социальной работе) бюджетного учреждения "Территориальный центр предоставления социальных услуг Черкассы" и специализированного учреждения "Черкасский городской центр социальных служб ".

Отмечается, что основанием для предоставления бесплатного проезда является удостоверение.

"Во время, когда в Украине свирепствует эпидемия коронавируса, именно на медиков и социальных работников приходится наибольшая нагрузка. Поэтому мы, как власть, должны всячески содействовать этим людям. В данном случае, бесплатный проезд в троллейбусах даст возможность врачам и соцработникам свободно передвигаться Черкассами ", - сказал Бондаренко.

Бесплатно это хорошо, это за чей счет?
Оплатят с Бюджета или с зарплат водителей?
показать весь комментарий
21.04.2021 12:21 Ответить
с бюджета, вроде как очевидно.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:29 Ответить
Думаете ведется учет перевезенных?
Если из бюджета, проще было бы монетезировать. Пора отходить от совкового наследия.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:33 Ответить
"о нет, опять этот Бондаренко чудит в Черкассах" (с)
p.s. сейчас набегут "недовольные" мером.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:31 Ответить
 
 