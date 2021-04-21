Медиків і соцпрацівників возитимуть у черкаських тролейбусах безоплатно

Безоплатний проїзд для медичних і соціальних працівників у міському електричному транспорті встановили в Черкасах. За це проголосував Черкаський міськвиконком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради, відповідне доручення раніше дав мер Анатолій Бондаренко.

Згідно з рішенням виконкому, безоплатний проїзд надаватиметься для медичних працівників міських комунальних некомерційних підприємств та працівників (соціальних робітників, соціальних працівників та фахівців із соціальної роботи) бюджетної установи "Територіальний центр надання соціальних послуг м.Черкаси" та спеціалізованого закладу "Черкаський міський центр соціальних служб". Підставою для надання безоплатного проїзду є посвідчення.

"У час, коли в Україні лютує епідемія коронавірусу, саме на медиків та соціальних працівників припадає найбільше навантаження. Тому ми, як міська влада, маємо усіляко сприяти цим людям. У даному випадку, безоплатний проїзд у тролейбусах дасть можливість лікарям і соцпрацівникам вільно пересуватися Черкасами", - - сказав Бондаренко.

