Украина и Великобритания договорились об углублении военного сотрудничества. ФОТО
Во время официального визита в Соединенное Королевство Великобритании делегации Вооруженных Сил Украины удалось договориться о шагах по углублению военного сотрудничества между вооруженными силами обеих стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Объединенных сил ВСУ.
Как сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, в ходе поездки изучался и опыт работы Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании.
В частности, порядок работы структурных подразделений Постоянного оперативного штаба, порядок управления во время операций, полномочия командующих и командиров.
"Мы ознакомились с условиями планирования, подготовки и проведения операций Объединенных сил быстрого реагирования как самостоятельно, так и совместно с союзниками и партнерами, а также задачами по организации оперативной и боевой подготовки", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
В свою очередь начальник объединенных операций Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании вице-адмирал Бен Ки подчеркнул важность осуществления дальнейших шагов по углублению военного сотрудничества между командованием обеих стран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Новый комплекс был показан в варианте системы противоракетной обороны (C-RAM), предназначенной для поражения ракет и артиллерийских снарядов, и в версии, оптимизированной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (C-UAV).
Новый комплекс является мобильным, а лазерные установки смонтированы внутри стандартных грузовых контейнеров, установленных на грузовых шасси. В его состав входят радиолокационная станция, пункт управления и две лазерные установки. Сообщается, что система способна фокусировать лазерные лучи на плоскость, площадью с монету.
Дальность поражения целей «Железным лучом» составляет около двух километров. Израильская компания уже провела испытания перспективной системы и признала их успешными. Какие-либо технические подробности о новом комплексе не уточняются.
Сам на сам з ворогом ми не залишимось.
Условия планирования и проведения операций Объединенных сил как самостоятельно, так и с союзниками и партнерами. Самое - то!
Во время визита в Великобританию главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Хомчака, начальник штаба обороны Великобритании генерал Nicholas Patrick Carter обратил его внимание на имеющиеся недостатки в работе с оперативными данными предоставляемыми разведывательными структурами Великобритании и США. Суть претензий выясняется.