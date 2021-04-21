РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9578 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
10 952 20

Украина и Великобритания договорились об углублении военного сотрудничества. ФОТО

Во время официального визита в Соединенное Королевство Великобритании делегации Вооруженных Сил Украины удалось договориться о шагах по углублению военного сотрудничества между вооруженными силами обеих стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Объединенных сил ВСУ.

Как сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, в ходе поездки изучался и опыт работы Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании.

Украина и Великобритания договорились об углублении военного сотрудничества 01
Фото: 

В частности, порядок работы структурных подразделений Постоянного оперативного штаба, порядок управления во время операций, полномочия командующих и командиров.

"Мы ознакомились с условиями планирования, подготовки и проведения операций Объединенных сил быстрого реагирования как самостоятельно, так и совместно с союзниками и партнерами, а также задачами по организации оперативной и боевой подготовки", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания расширит миссию ORBITAL по подготовке украинских военнослужащих, – Генштаб ВСУ

В свою очередь начальник объединенных операций Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании вице-адмирал Бен Ки подчеркнул важность осуществления дальнейших шагов по углублению военного сотрудничества между командованием обеих стран.

Украина и Великобритания договорились об углублении военного сотрудничества 02

Великобритания (5143) оборона (5284) Наев Сергей (348)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Візит Українського генерала до Європи та поглиблення співпраці, це хороший знак.
Сам на сам з ворогом ми не залишимось.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:54 Ответить
+9
Порядок работы структурных подразделений оперативного штаба Британии и порядок управления в ходе операций - хорошая наука Командовпнию обединенных сил, тем более, в это период.
Условия планирования и проведения операций Объединенных сил как самостоятельно, так и с союзниками и партнерами. Самое - то!
показать весь комментарий
21.04.2021 13:32 Ответить
+5
Підтримка наших західних партнерів це гарантія нашої безпеки
показать весь комментарий
21.04.2021 14:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в чём это будет выражаться? в очередных "занепокоєннях" ?
показать весь комментарий
21.04.2021 11:16 Ответить
Атомную бомбу дадут.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:19 Ответить
хорошо бы... но не дадут((
показать весь комментарий
21.04.2021 11:20 Ответить
Привезут две каски и вагон обеспокоенности.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:20 Ответить
Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems на выставке ADEX в Сеуле представила два варианта перспективной боевой лазерной системы «Железный луч».
Украина и Великобритания договорились об углублении военного сотрудничества - Цензор.НЕТ 8433Украина и Великобритания договорились об углублении военного сотрудничества - Цензор.НЕТ 7244
Новый комплекс был показан в варианте системы противоракетной обороны (C-RAM), предназначенной для поражения ракет и артиллерийских снарядов, и в версии, оптимизированной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (C-UAV).
Новый комплекс является мобильным, а лазерные установки смонтированы внутри стандартных грузовых контейнеров, установленных на грузовых шасси. В его состав входят радиолокационная станция, пункт управления и две лазерные установки. Сообщается, что система способна фокусировать лазерные лучи на плоскость, площадью с монету.
Дальность поражения целей «Железным лучом» составляет около двух километров. Израильская компания уже провела испытания перспективной системы и признала их успешными. Какие-либо технические подробности о новом комплексе не уточняются.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:24 Ответить
Rafael Advanced Defense Systems не производит лазерные установки, закупая их у нескольких поставщиков, названия которых не разглашает. «Железный луч» может монтироваться на любое шасси в зависимости от потребности заказчика.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:25 Ответить
Vot imeno gde nuzna pomoc Izraelia texnikoj Ukraine ego net,a gde nenuzna ona jest Benia kak primer
показать весь комментарий
21.04.2021 11:28 Ответить
Израильская компания/ У военного союзника Израиля Путина к израильским беспилотникам добавится новая израильская железяка. На радость русскому миру.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:32 Ответить
Да что за хрень ты несешь, черт побери! Израиль - союзник рф , ты с дуба рухнула ,хитрожопая чебурашка?
показать весь комментарий
21.04.2021 12:05 Ответить
Да что за хрень ты несешь, черт побери! Израиль - союзник рф , ты с дуба рухнула ,хитрожопая чебурашка?/ А разве Израиль не союзник рф , хитрожопый композитор?
показать весь комментарий
21.04.2021 12:46 Ответить
S anglican mozno voruzenije zakupat,************ vintovki tam otlycnyje daze lucije v mire.Ix oni prodajut bez problem,vopros tolko zelaniji
показать весь комментарий
21.04.2021 11:26 Ответить
Pro ************ vintovki to u vas jest liudi kto palki v koliosa stavit,eto specialno tak delajet stob vi neimeli eti vintovki.Zakaz s raski?Raska takije imejet i streliajet po vasim soldatam na Donbase
показать весь комментарий
21.04.2021 11:32 Ответить
Наконец - то
показать весь комментарий
21.04.2021 12:34 Ответить
Візит Українського генерала до Європи та поглиблення співпраці, це хороший знак.
Сам на сам з ворогом ми не залишимось.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:54 Ответить
Порядок работы структурных подразделений оперативного штаба Британии и порядок управления в ходе операций - хорошая наука Командовпнию обединенных сил, тем более, в это период.
Условия планирования и проведения операций Объединенных сил как самостоятельно, так и с союзниками и партнерами. Самое - то!
показать весь комментарий
21.04.2021 13:32 Ответить
Розширення співпраці з Великобританією в сфері оборони країни дуже гарний знак!
показать весь комментарий
21.04.2021 14:04 Ответить
Здійснення подальших кроків щодо поглиблення військового співробітництва між командуванням обох країн - це дуже важливий крок. Генерал Наєв завжди грунтовно підходить до планування та проведення операцій ОС.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:05 Ответить
Підтримка наших західних партнерів це гарантія нашої безпеки
показать весь комментарий
21.04.2021 14:22 Ответить
Насправді дієві кроки виконуються КОС !!! Це добре.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:45 Ответить
21.‎04.‎2021

Во время визита в Великобританию главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Хомчака, начальник штаба обороны Великобритании генерал Nicholas Patrick Carter обратил его внимание на имеющиеся недостатки в работе с оперативными данными предоставляемыми разведывательными структурами Великобритании и США. Суть претензий выясняется.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:34 Ответить
 
 