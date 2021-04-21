Украина и Великобритания договорились об углублении военного сотрудничества. ФОТО

Во время официального визита в Соединенное Королевство Великобритании делегации Вооруженных Сил Украины удалось договориться о шагах по углублению военного сотрудничества между вооруженными силами обеих стран.

Как сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, в ходе поездки изучался и опыт работы Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании.



В частности, порядок работы структурных подразделений Постоянного оперативного штаба, порядок управления во время операций, полномочия командующих и командиров.

"Мы ознакомились с условиями планирования, подготовки и проведения операций Объединенных сил быстрого реагирования как самостоятельно, так и совместно с союзниками и партнерами, а также задачами по организации оперативной и боевой подготовки", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

В свою очередь начальник объединенных операций Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании вице-адмирал Бен Ки подчеркнул важность осуществления дальнейших шагов по углублению военного сотрудничества между командованием обеих стран.