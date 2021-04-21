Україна і Велика Британія домовилися про поглиблення військового співробітництва. ФОТО

Під час офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії делегації Збройних Сил України вдалося домовитися про кроки щодо поглиблення військового співробітництва між збройними силами обох країн.

Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, в ході поїздки вивчався й досвід роботи Постійного оперативного штабу Стратегічного командування Збройних Сил Сполученого Королівства Великої Британії.



Зокрема, порядок роботи структурних підрозділів Постійного оперативного штабу, порядок управління під час операцій, повноваження командуючих і командирів.

"Ми ознайомилися з умовами планування, підготовки та проведення операцій Об’єднаних сил швидкого реагування як самостійно, так і спільно з союзниками та країнами-партнерами, а також завданнями щодо організації оперативної та бойової підготовки", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Своєю чергою начальник об'єднаних операцій Постійного оперативного штабу Стратегічного Командування Збройних Сил Сполученого Королівства Великої Британії віце-адмірал Бен Кі наголосив на здійсненні подальших кроків з поглиблення військового співробітництва між спорідненими Командуваннями обох країн.