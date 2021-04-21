УКР
Україна і Велика Британія домовилися про поглиблення військового співробітництва. ФОТО

Під час офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії делегації Збройних Сил України вдалося домовитися про кроки щодо поглиблення військового співробітництва між збройними силами обох країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, в ході поїздки вивчався й досвід роботи Постійного оперативного штабу Стратегічного командування Збройних Сил Сполученого Королівства Великої Британії.

Зокрема, порядок роботи структурних підрозділів Постійного оперативного штабу, порядок управління під час операцій, повноваження командуючих і командирів.

"Ми ознайомилися з умовами планування, підготовки та проведення операцій Об’єднаних сил швидкого реагування як самостійно, так і спільно з союзниками та країнами-партнерами, а також завданнями щодо організації оперативної та бойової підготовки", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також читайте: Велика Британія розширить місію ORBITAL з підготовки українських військовослужбовців, - Генштаб ЗСУ

Своєю чергою начальник об'єднаних операцій Постійного оперативного штабу Стратегічного Командування Збройних Сил Сполученого Королівства Великої Британії віце-адмірал Бен Кі наголосив на здійсненні подальших кроків з поглиблення військового співробітництва між спорідненими Командуваннями обох країн.

Україна і Велика Британія домовилися про поглиблення військового співробітництва 02

+9
Візит Українського генерала до Європи та поглиблення співпраці, це хороший знак.
Сам на сам з ворогом ми не залишимось.
показати весь коментар
21.04.2021 12:54 Відповісти
+9
Порядок работы структурных подразделений оперативного штаба Британии и порядок управления в ходе операций - хорошая наука Командовпнию обединенных сил, тем более, в это период.
Условия планирования и проведения операций Объединенных сил как самостоятельно, так и с союзниками и партнерами. Самое - то!
показати весь коментар
21.04.2021 13:32 Відповісти
+5
Підтримка наших західних партнерів це гарантія нашої безпеки
показати весь коментар
21.04.2021 14:22 Відповісти
в чём это будет выражаться? в очередных "занепокоєннях" ?
показати весь коментар
21.04.2021 11:16 Відповісти
Атомную бомбу дадут.
показати весь коментар
21.04.2021 11:19 Відповісти
хорошо бы... но не дадут((
показати весь коментар
21.04.2021 11:20 Відповісти
Привезут две каски и вагон обеспокоенности.
показати весь коментар
21.04.2021 11:20 Відповісти
Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems на выставке ADEX в Сеуле представила два варианта перспективной боевой лазерной системы «Железный луч».
Украина и Великобритания договорились об углублении военного сотрудничества - Цензор.НЕТ 8433Украина и Великобритания договорились об углублении военного сотрудничества - Цензор.НЕТ 7244
Новый комплекс был показан в варианте системы противоракетной обороны (C-RAM), предназначенной для поражения ракет и артиллерийских снарядов, и в версии, оптимизированной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (C-UAV).
Новый комплекс является мобильным, а лазерные установки смонтированы внутри стандартных грузовых контейнеров, установленных на грузовых шасси. В его состав входят радиолокационная станция, пункт управления и две лазерные установки. Сообщается, что система способна фокусировать лазерные лучи на плоскость, площадью с монету.
Дальность поражения целей «Железным лучом» составляет около двух километров. Израильская компания уже провела испытания перспективной системы и признала их успешными. Какие-либо технические подробности о новом комплексе не уточняются.
показати весь коментар
21.04.2021 11:24 Відповісти
Rafael Advanced Defense Systems не производит лазерные установки, закупая их у нескольких поставщиков, названия которых не разглашает. «Железный луч» может монтироваться на любое шасси в зависимости от потребности заказчика.
показати весь коментар
21.04.2021 11:25 Відповісти
Vot imeno gde nuzna pomoc Izraelia texnikoj Ukraine ego net,a gde nenuzna ona jest Benia kak primer
показати весь коментар
21.04.2021 11:28 Відповісти
Израильская компания/ У военного союзника Израиля Путина к израильским беспилотникам добавится новая израильская железяка. На радость русскому миру.
показати весь коментар
21.04.2021 11:32 Відповісти
Да что за хрень ты несешь, черт побери! Израиль - союзник рф , ты с дуба рухнула ,хитрожопая чебурашка?
показати весь коментар
21.04.2021 12:05 Відповісти
Да что за хрень ты несешь, черт побери! Израиль - союзник рф , ты с дуба рухнула ,хитрожопая чебурашка?/ А разве Израиль не союзник рф , хитрожопый композитор?
показати весь коментар
21.04.2021 12:46 Відповісти
S anglican mozno voruzenije zakupat,************ vintovki tam otlycnyje daze lucije v mire.Ix oni prodajut bez problem,vopros tolko zelaniji
показати весь коментар
21.04.2021 11:26 Відповісти
Pro ************ vintovki to u vas jest liudi kto palki v koliosa stavit,eto specialno tak delajet stob vi neimeli eti vintovki.Zakaz s raski?Raska takije imejet i streliajet po vasim soldatam na Donbase
показати весь коментар
21.04.2021 11:32 Відповісти
Наконец - то
показати весь коментар
21.04.2021 12:34 Відповісти
Насправді дієві кроки виконуються КОС !!! Це добре.
показати весь коментар
21.04.2021 14:45 Відповісти
21.‎04.‎2021

Во время визита в Великобританию главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Хомчака, начальник штаба обороны Великобритании генерал Nicholas Patrick Carter обратил его внимание на имеющиеся недостатки в работе с оперативными данными предоставляемыми разведывательными структурами Великобритании и США. Суть претензий выясняется.
показати весь коментар
21.04.2021 20:34 Відповісти
 
 