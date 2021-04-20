Великобритания расширит миссию ORBITAL по подготовке украинских военнослужащих, – Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак 19-20 апреля посетил Великобританию с официальным визитом, в ходе которого встретился с начальником штаба обороны Великобритании генералом Николасом Картером.

Отмечается, что во время встречи сторонами были обсуждены вопросы развития военного сотрудничества между Вооруженными силами Украины и Великобритании, в частности, была достигнута договоренность о расширении учебно-тренировочной операции "ORBITAL" до миссии по обмену опытом и подписано соответствующее техническое соглашение.

Во время встречи также шла о достижении Украиной военных критериев членства в НАТО, чему также способствует участие в совместных военных учениях и многонациональных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также о поддержании безопасности в Черноморском регионе.

"Британская сторона также возглавляет инициативу подготовки Военно-морских сил ВСУ и поддерживает оборонную реформу в Украине", - отметил начальник штаба обороны Великобритании.

Главком ВСУ поблагодарил британскую сторону за помощь, которую оказывают британские инструкторы и стратегические советники в повышении боевых возможностей Вооруженных сил Украины в части их подготовки."Такая помощь способствует приобретению совместимости с силами Альянса, что является одной из наших главных задач", - отметил Хомчак.

В рамках двустороннего военного сотрудничества военнослужащими ВС Великобритании уже подготовлено более 20 тысяч военнослужащих ВСУ.

Напоминаем, в 2015 году правительство Великобритании приняло решение о создании тренировочной группы британских инструкторов (операция "ORBITAL") и направления военного персонала в Украину для оказания помощи по развитию оперативных и боевых возможностей ВСУ.

