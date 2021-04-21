Строительство уникального детсада в Сумах будет завершено до 10 августа, - ОГА

До 10 августа в Сумах должно быть завершено строительство нового детского садика, уникальной особенностью которого является доступ дневного света практически во все внутренние помещения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Сумской облгосадминистрации.

Детсад строится по проекту местных архитекторов, которые применили в нем так называемую витражную систему освещения. Так, за счет элементов из специального стекла дневной свет во внутренние помещения будет поступать не только из окон, но также с крыши и через стены.

"Этот детский садик очень необходим 12-му микрорайону города Сумы. Поэтому дети и взрослые ждут окончания строительства с нетерпением. В Офисе Президента этот объект "Большой стройки" находится на контроле, и я уверен, пообщавшись с подрядчиком, что все будет сделано вовремя. В этом садике будут созданы европейские условия для детей", - сказал глава Сумской ОГА Василий Хома.

В рамках президентской программы "Большая стройка" в садике будет также установлен бассейн. Строительство детского сада началось летом прошлого года. Тогда из Государственного фонда регионального развития было выделено 25 млн гривен. В этом году для завершения строительства ГФРР уже выделил 20 млн гривен, которые, по словам главы ОГА, должны поступить в ближайшее время.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году в Украине будет построено и отремонтировано 70 садиков, 95 школ, 80 стадионов и 29 бассейнов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство подземного паркинга для 50 автомобилей скорой помощи завершают в Полтаве, - ОГА. ФОТОрепортаж