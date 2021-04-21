Строительство подземного паркинга для 50 автомобилей скорой помощи завершают в Полтаве, - ОГА. ФОТОрепортаж

Строительство современного подземного паркинга для карет скорой помощи областной службы "103" возле нового областного кардиоцентра завершается в Полтаве. На его крыше обустроят мини-парк для пациентов центра.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА, объект планируют сдать в ближайшее время.

"Это очень удобно, ведь территория у кардиоцентра, который мы недавно достроили и запустили, и областного центра экстренной медицинской помощи не будет загроможденная еще одним зданием - огромным гаражом. В то же время полтавчане, пациенты кардиоцентра будут видеть облагороженную, озелененную территорию. Это будет зона отдыха со скамейками, декоративными кустами и деревьями", - отметил глава ОГА Олег Синегубов.

Так, в благодаря работам в рамках президентской программы "Большая стройка" подземный паркинг площадью 2400 квадратных метров будет способен разместить 50 "скорых". На месте строительства ранее был расположен старый гараж, который мог вместить только до 30 автомобилей. В подземном паркинге будут расположены новые кареты скорой помощи, которые в прошлом году закупили для области.

"При строительстве были применены бентонитовые маты - при попадании влаги на них они разбухают и задерживают воду, не пропуская ее в здание. Такой вид гидроизоляции заменяет один метр глиняного замка. Строители использовали и специальный бетон водонепроницаемостью W6, который тоже не пропускает влагу. Толщина стен достигает полуметра, а чтобы сделать котлован под новый паркинг, выкопали 14000 кубов земли", - говорится в сообщении.

На завершение проекта из областного бюджета выделили 7 млн ​​грн. Строительство финансируется за счет средств ГФРР и областного бюджета.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что, согласно плану президентской программы на 2021 год, по всей Украине будет создано 177 современных приемных отделений больниц.

