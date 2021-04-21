Будівництво унікального дитсадка в Сумах буде завершено до 10 серпня, - ОДА

10 серпня в Сумах має бути завершено будівництво нового дитячого садка, унікальною особливістю якого є доступ денного світла практично в усі внутрішні приміщення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Сумської обласної державної адміністрації.

Дитсадок будується за проектом місцевих архітекторів, які застосували в ньому так звану вітражну систему освітлення. Так, за рахунок елементів зі спеціального скла денне світло у внутрішні приміщення буде надходити не тільки з вікон, але також з даху і через стіни.

"Цей дитячий садок дуже необхідний для 12-мікрорайону міста Суми. Тому діти та дорослі чекають на завершення будівництва з нетерпінням. В Офісі Президента України цей об’єкт "Великого будівництва" знаходиться на контролі, і я маю впевненість, що все буде зроблено вчасно. В цьому садочку будуть створені європейські умови для дітей ", - сказав глава Сумської ОДА Василь Хома.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" в садку буде також встановлений басейн. Будівництво дитячого садка почалося влітку минулого року. Тоді з Державного фонду регіонального розвитку було виділено 25 млн гривень. У цьому році для завершення будівництва ДФРР вже виділив 20 млн гривень, які, за словами голови ОДА, мають надійти найближчим часом.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році в Україні буде побудовано і відремонтовано 70 садочків, 95 шкіл, 80 стадіонів і 29 басейнів.