Российские силовики задержали пресс-секретаря Навального Ярмыш и активистку Соболь накануне акций протеста в российских городах - Штаб оппозиционера

Российские силовики задержали пресс-секретаря Навального Ярмыш и активистку Соболь накануне акций протеста в российских городах - Штаб оппозиционера

Накануне сегодняшних акций протеста сторонников Навального в российских городах силовики начали задерживать активистов, имеющих отношение к Навальному и его Штабам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб Навального в Москве.

В частности, сообщается, что задержаны пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш и активистка Любовь Соболь.

"Киру Ярмыш тоже задержали, сообщил ее адвокат. Прямо у подъезда при выходе на прогулку ( с 10 до 11 у нее время для прогулок)", - сказано в сообщении.

"В Москве задержали Любовь Соболь. Ее вытащили из такси у станции метро "Автозаводская" несколько человек в форме и увезли в неизвестном направлении", - подчеркивают в Штабе.

Как сообщалось, сегодня вечером сторонники Навального организовывают новые акции протеста в российских городах.

Читайте также: Прокуратура Москвы решила добиваться ликвидации "Штабов Навального", уверяя, что они занимаются экстремизмом и готовят "цветную революцию"

задержание (6714) протест (5906) россия (97335) Навальный Алексей (856)
Пофиг.
21.04.2021 11:35 Ответить
Сегодня опять киевский беркут будет лаптей дубинками метелить?
21.04.2021 11:38 Ответить
Киевские каратели в деле
21.04.2021 11:42 Ответить
Просто в Раше череда " праздников" а в это время силовики привычно проводят " профилактические меры физического воздействия",. ( 20 апреля день рождения Ади Ги, 21 апреля выступления Вована Пу, 22 апреля день рождения Вовы У- Ле, 23 апреля заседание сходняка верхней полки Рферии) Время такое.. "посадочное", весна однако...
21.04.2021 11:40 Ответить
Шо, тоже их как бутерброды будут туда-сюда по СИЗО бросать?
21.04.2021 11:51 Ответить
пох
21.04.2021 11:51 Ответить
Уже со второй попытки "марша миллионов", когда вышли 20 девочек, стало ясно что Навальный в рашке никому не нужен.
21.04.2021 12:54 Ответить
пу и шайка - ублюдочные психопаты.
21.04.2021 22:39 Ответить
 
 