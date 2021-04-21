Российские силовики задержали пресс-секретаря Навального Ярмыш и активистку Соболь накануне акций протеста в российских городах - Штаб оппозиционера

Накануне сегодняшних акций протеста сторонников Навального в российских городах силовики начали задерживать активистов, имеющих отношение к Навальному и его Штабам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб Навального в Москве.

В частности, сообщается, что задержаны пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш и активистка Любовь Соболь.

"Киру Ярмыш тоже задержали, сообщил ее адвокат. Прямо у подъезда при выходе на прогулку ( с 10 до 11 у нее время для прогулок)", - сказано в сообщении.

"В Москве задержали Любовь Соболь. Ее вытащили из такси у станции метро "Автозаводская" несколько человек в форме и увезли в неизвестном направлении", - подчеркивают в Штабе.

Как сообщалось, сегодня вечером сторонники Навального организовывают новые акции протеста в российских городах.

