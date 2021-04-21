Киев может перейти сразу в "желтую" зону к концу апреля, - Степанов

В Минздраве надеются, что Киев после 30 апреля сразу перейдет в "желтую" зону карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил в эфире "Украина 24".

"Если мы говорим о столице, есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет с красного уровня в желтый", - отметил Степанов.

Министр добавил, что COVID - атеист, для него нет никаких праздников.

"Он наоборот будет делать все, чтобы показать свою мощность и будет испытывать нас на прочность. поэтому важно соблюдать правила. Если собираться – то небольшой семьей, избегать любых массовых скоплений людей. Люди должны понимать, что майские праздники пройдут, а потом... давайте не переходить в четвертую волну сразу после праздников", - призвал граждан глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что Киев может выйти из "красной" зоны карантина до майских праздников.

Мэр Виталий Кличко заявил, что количество случаев коронавируса в столице уменьшается, однако смертность остается высоко.