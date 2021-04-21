РУС
Киев может перейти сразу в "желтую" зону к концу апреля, - Степанов

В Минздраве надеются, что Киев после 30 апреля сразу перейдет в "желтую" зону карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил в эфире "Украина 24".

"Если мы говорим о столице, есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет с красного уровня в желтый", - отметил Степанов.

Министр добавил, что COVID - атеист, для него нет никаких праздников.

"Он наоборот будет делать все, чтобы показать свою мощность и будет испытывать нас на прочность. поэтому важно соблюдать правила. Если собираться – то небольшой семьей, избегать любых массовых скоплений людей. Люди должны понимать, что майские праздники пройдут, а потом... давайте не переходить в четвертую волну сразу после праздников", - призвал граждан глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что Киев может выйти из "красной" зоны карантина до майских праздников.

Мэр Виталий Кличко заявил, что количество случаев коронавируса в столице уменьшается, однако смертность остается высоко.

карантин (16729) Киев (26143) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+3
Вся страна уже два года в ,,желтой зоне,,из за каждодневной ,,коричневой зоны,, зеленского и его шоблы воров
21.04.2021 12:45 Ответить
+3
По 40-50 смертей кожен день, в лікарнях нема місць, Великодень на носу, а вони розслабились! Стебанов - дохтор "Смерть!"
21.04.2021 12:53 Ответить
+2
к череде праздников-корпоративчиков-концертов готовятся, как перед Новым Годом.
что бы, не дай Бог, не сорвать друзям заработок.
21.04.2021 12:34 Ответить
кто бы звездел за 400 умерших в день .И кто тут дохтур смерть
21.04.2021 12:31 Ответить
21.04.2021 12:34 Ответить
Захворюваність в Києві йде на спад, було б правильним запустити для усіх мешканці міста (та громадян країни) громадський транспорт та метро.
21.04.2021 12:37 Ответить
Нехрен
Маршрутки дают больший прирост заболевших.
21.04.2021 12:40 Ответить
а что, маршруткам не запретили ездить?
21.04.2021 13:06 Ответить
21.04.2021 12:45 Ответить
21.04.2021 12:53 Ответить
добавьте сюда еще фактическое отсутствие вакцинации ("копейки" не в счет)
21.04.2021 13:24 Ответить
Степанов, а ти все в світлофори грєшся...
21.04.2021 13:17 Ответить
Кончений зелений мудак!
21.04.2021 14:18 Ответить
 
 