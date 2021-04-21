РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9578 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 856 4

Киев может выйти из "красной" зоны карантина до майских праздников, - Рубан

Киев может выйти из "красной" зоны карантина до майских праздников, - Рубан

В столице наблюдается позитивная динамика распространения коронавируса, поэтому до майских праздников город может выйти из "красной" зоны карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24", заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"Наблюдаем снижение показателей заболевания. Но показатель госпитализаций, показатель выявления тяжелых случаев заболевания достаточно высок. У нас есть положительная динамика, что мы до майских праздников можем перейти в "оранжевую" зону, - отметил он.

По словам Рубана, до этого еще дополнительно город развертывает койки с кислородом в больницах.

Напомним, ранее в КГГА заявили, что ситуация с COVID-19 в Киеве стабилизировалась.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смертность от коронавируса снизится в ближайшие дни, - прогноз НАН

Автор: 

карантин (16729) Киев (26143) Рубан Олег (124) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Он выйдет...и после пасхи тут же войдет обратно....и не только он...
показать весь комментарий
21.04.2021 11:12 Ответить
...а может и НЕ выйти - если так и будут безнаказано праздновать дни рождения по хостелам.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:15 Ответить
Карантины абсолютно излишни, так же как и маски. Нужно жить с вирусом, а не бороться с ним. Но если вы будете жить с вирусом они не смогут продавать вам антивирусные препараты. Лечение сейчас опаснее самого ковида, дорогое и бесполезное. Ковид - безобидный вирус.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:24 Ответить
 
 