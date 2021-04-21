Киев может выйти из "красной" зоны карантина до майских праздников, - Рубан

В столице наблюдается позитивная динамика распространения коронавируса, поэтому до майских праздников город может выйти из "красной" зоны карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24", заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"Наблюдаем снижение показателей заболевания. Но показатель госпитализаций, показатель выявления тяжелых случаев заболевания достаточно высок. У нас есть положительная динамика, что мы до майских праздников можем перейти в "оранжевую" зону, - отметил он.

По словам Рубана, до этого еще дополнительно город развертывает койки с кислородом в больницах.

Напомним, ранее в КГГА заявили, что ситуация с COVID-19 в Киеве стабилизировалась.

