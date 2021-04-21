УКР
Київ може вийти з "червоної" зони карантину до травневих свят, - Рубан

Київ може вийти з "червоної" зони карантину до травневих свят, - Рубан

У столиці спостерігається позитивна динаміка поширення коронавірусу, тому до травневих свят місто може вийти з "червоної" зони карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24", заявив глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

"Спостерігаємо зниження показників захворювання. Але показник госпіталізацій, показник виявлення важких випадків захворювання досить високий. У нас є позитивна динаміка, що ми до травневих свят можемо перейти в "помаранчеву" зону, - зазначив він.

За словами Рубана, до цього ще додатково місто розгортає ліжка з киснем у лікарнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з COVID-19 у Києві стабілізувалася: в КМДА пояснили, коли місто зможе вийти з "червоної" зони карантину

Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, що ситуація з COVID-19 в Києві стабілізувалася.

карантин (18172) Київ (20192) Рубан Олег (113) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Он выйдет...и после пасхи тут же войдет обратно....и не только он...
21.04.2021 11:12 Відповісти
...а может и НЕ выйти - если так и будут безнаказано праздновать дни рождения по хостелам.
21.04.2021 11:15 Відповісти
Карантины абсолютно излишни, так же как и маски. Нужно жить с вирусом, а не бороться с ним. Но если вы будете жить с вирусом они не смогут продавать вам антивирусные препараты. Лечение сейчас опаснее самого ковида, дорогое и бесполезное. Ковид - безобидный вирус.
21.04.2021 11:24 Відповісти
 
 