Київ може вийти з "червоної" зони карантину до травневих свят, - Рубан
У столиці спостерігається позитивна динаміка поширення коронавірусу, тому до травневих свят місто може вийти з "червоної" зони карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24", заявив глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.
"Спостерігаємо зниження показників захворювання. Але показник госпіталізацій, показник виявлення важких випадків захворювання досить високий. У нас є позитивна динаміка, що ми до травневих свят можемо перейти в "помаранчеву" зону, - зазначив він.
За словами Рубана, до цього ще додатково місто розгортає ліжка з киснем у лікарнях.
Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, що ситуація з COVID-19 в Києві стабілізувалася.
