РФ стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов, - Путин

Россия, по мнению главы РФ, сделала много для стабилизации ситуации в ряде проблемных регионов мира.

Об этом сегодня в ходе послания к Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что Россия якобы всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества.

"У стран ядерной пятерки особая ответственность...РФ стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов. Уже много сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии. Россия сыграла, как вы знаете, главною роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха. Именно на основании взаимного уважения мы выстраиваем связи с абсолютным большинством государств мира", - отметил Путин.

людоед говорит что оно миротворец. Во шизо обострилось.
21.04.2021 13:59 Ответить
ось вони - свинособачи "урегулятори"

РФ стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов, - Путин - Цензор.НЕТ 8089
21.04.2021 13:59 Ответить
регулировщик куев
21.04.2021 13:58 Ответить
регулировщик куев
21.04.2021 13:58 Ответить
і тому Глобал Хок пасеться біля Маріуполя

https://twitter.com/GDarkconrad

https://twitter.com/GDarkconrad Manu Gómez https://twitter.com/GDarkconrad @GDarkconrad https://twitter.com/GDarkconrad/status/1384810405047017473 1 ч

USAF RQ4A Global hawk FORTE10 active near https://twitter.com/hashtag/Donbass?src=hashtag_click #Donbass https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click #Ukraine

РФ прагне сприяти у врегулюванні регіональних конфліктів, - Путін - Цензор.НЕТ 9077
21.04.2021 14:06 Ответить
Этот питерский маньяк - отборнейшая мразь, сложно даже представить, что должен сделать человек, чтобы упасть ниже чем этот ботоксный недомерок.
21.04.2021 14:19 Ответить
Нагадую, раптом хтось забув - путінХУЙЛО
21.04.2021 17:38 Ответить
людоед говорит что оно миротворец. Во шизо обострилось.
21.04.2021 13:59 Ответить
ось вони - свинособачи "урегулятори"

РФ стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов, - Путин - Цензор.НЕТ 8089
21.04.2021 13:59 Ответить
ему уже все равно, а вот тем кто раскрыв рот слушают и впитывают сказанное, никто не поможет.
21.04.2021 13:59 Ответить
как-то без огонька уже врет...
21.04.2021 13:59 Ответить
......устал старик Козлодоев
21.04.2021 14:01 Ответить
https://twitter.com/falledlenin

нєправільний дєнь он вибрал, прідворниє астрологі подвєлі...

https://twitter.com/falledlenin Український часопис https://twitter.com/falledlenin @falledlenin https://twitter.com/falledlenin/status/1384756846209216514 4 ч

В цей день 1918 року так званий "радянський уряд України" (насправді окупаційний російський) втік із Таганрога до Москви.

РФ стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов, - Путин - Цензор.НЕТ 1902
21.04.2021 14:03 Ответить
Так проблема в том что к украинцам у тебя уважения нет. и к тем кого вы выбираете целью, то грузин, то украинцев, то молдаван. То балтийские страны.
21.04.2021 13:59 Ответить
бамбарбия кергуду.
что
они тебя убьют.
шютка



"содеятель" хренов
21.04.2021 13:59 Ответить
Похоже что у них уже нету ядерного оружия потому что он часто упоминает его наличие))
21.04.2021 14:00 Ответить
так пол мира стремиться оказать содействие в отчленении башки этой мерзости
21.04.2021 14:00 Ответить
РФ стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов, - Путин - Цензор.НЕТ 1947
21.04.2021 14:00 Ответить
Восточный Мариуполь - помнит помощь
21.04.2021 14:01 Ответить
О каких конфликтах вещает это чмо, вероятно о тех, которые само же и спровоцировало?
21.04.2021 14:01 Ответить
Обсуждать БРЕД ******** ***** должны исключительно ПСИХИАТРЫ ...
21.04.2021 14:02 Ответить
1000%
21.04.2021 14:17 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1384828747560390658 34 с

На сегодня имеем: Шерхан обосрался, Чмо тоже обосралось.
И в этом иопаном кошмаре придётся жить дальше
21.04.2021 14:19 Ответить
Так то у нас з 2014р урегулірованіє,а ми всі думали що війна.
21.04.2021 14:03 Ответить
И тут Остапа ***** понесло...
21.04.2021 14:03 Ответить
А, это российское чмо выступало в федеральном собрании? А я думаю, ну что нам все выставляют одну цитату за другой пуйла?
21.04.2021 14:03 Ответить
"Ось вiн i **@нувся бiдолашний"...
(с. О. Подерев"янський)
21.04.2021 14:04 Ответить
пуйло-пуйлобол))
21.04.2021 14:04 Ответить
вообще-то 8 стран, обладающих атомным оружием - США, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Российская Федерация, Пакистан и Израиль..
Путин даун!
21.04.2021 14:05 Ответить
А зачем на знать про враньё этого уродца?
21.04.2021 14:06 Ответить
Лживая циничная мразь
21.04.2021 14:07 Ответить
путин большое брехло
21.04.2021 14:09 Ответить
Вислухали базар тріпача і брехла, який нанюхався кокса, наширявся ботоксом і нажрався бояришніка.
21.04.2021 14:11 Ответить
В Нагорном Карабахе путло получил по яйцам . Надеюсь , Украина повторит .
21.04.2021 14:12 Ответить
ну ясно : белое - это чёрное , а чёрное - это белое ... на кацапскую аудиторию рассчитанный , полный бред
21.04.2021 14:14 Ответить
Краткое содержание послания. ... шакал хотел предстать Шерханом. Но, снова выглядел ослом.
21.04.2021 14:15 Ответить
Поклонник гебельса навязывает свое видение.
21.04.2021 14:19 Ответить
Вовк прагне стати вівчарем.
21.04.2021 14:22 Ответить
"Помогли" оккупацией Абхазии, Юж. Осетии, Приднестровья, Крыма с Севастополем, Востока Украины, теперь вот еще и Карабаха. Напав на Грузию, на Украину... Что б этому " помощнику" ( по его же терминологии) -" Просто сдохнуть, замоченному в сортире."
21.04.2021 14:23 Ответить
Однозначно есть содействие! А как же без него? Лупанули склад в Чехии, траванули в Солсбери, забомбили больницы в Сирии, завалили самолет на Украине....однозначно содействователь...
21.04.2021 14:24 Ответить
Если чё, весь мир в труху... (из послания Хй...ло к фидиральнаму сабранию)
21.04.2021 14:25 Ответить
При вынесении обвинения Чикатилло заявил шо он сделал много для стабилизации ситуации в ряде проблемных районов города и области.Он заявил, что всегда открыт для широкого сотрудничества с правоохранительными органами и общественностью. Чикатилло отметил что стремится оказать содействие в урегулировании районных конфликтов. Он уже много сделал для стабилизации ситуации в его городе проживания, для налаживания порядка и спокойствия отдыха женщин и детей в близлежащих районах. А потом еще добавил что он пацифист, филателист, коллекционер бабочек и марок... и шо он добрый, спокойный и уравнавешыный, и шо в жызни муху не абидил... Но если кто подумает обвинить или дискредитировать Чикатилло, то его ответ будет ассиметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций против Чикатилло, угрожающих коренным интересам его безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели.... (Из речи Чикатилло на суде)
21.04.2021 14:26 Ответить
Тёмной ночью Маугли встретился с Шерханом. Он размахивал перед собой факелом и кричал:
- Уйди, зебра! Ни х*йла не видно!
21.04.2021 14:26 Ответить
куда только не сунулся рашистский регулятор- смерть ,разрушение кровопролитие идет вместе с ним
21.04.2021 14:32 Ответить
Щоб щось урегулювати, треба це "щось" створити. Оце падло по всьому світу це і створює.
21.04.2021 14:34 Ответить
Они создают эти конфликты, а потом оказывают содействие. Тонко работают.
21.04.2021 14:34 Ответить
ху...ло пробивает новое дно в назывании черного белым, лжи правдой, злодеяний добродетелью....
21.04.2021 14:35 Ответить
Спросите вы у Сатаны.
Хотят ли "русские" войны?

И вам ответит Сатана ; -

Везде где "русские", война
21.04.2021 14:36 Ответить
Итоги регулирования Россией:
Абхазия, Осетия, Донбасс, Сирия, Приднестровье - убийства, мародерство, разруха и нищета
21.04.2021 14:40 Ответить
Отъявленный,лицемерный подонок. Живёт же такой скот.
21.04.2021 14:41 Ответить
От же мерзенна рожа.
Всім відомо, щойно раіська прибере свої війська - конфлікти вичерпаються.
21.04.2021 14:43 Ответить
РФ стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов, - Путин... - ИМЕННО ПОЭТОМУ УКРАИНЕ НУЖНО В НАТО И ЕС!!!
21.04.2021 14:48 Ответить
Идиот развязывает проблемы,щоб потом их героично решать.Такова идиотская мировая повестка Мордора
21.04.2021 15:04 Ответить
Комменты надо закрыть
Зачем повторяться в тысячный раз
21.04.2021 15:33 Ответить
Пусть московии все вернется сторицей, что она другим несет и дает
21.04.2021 15:37 Ответить
Да вы падаль фашиская их раз сами создаёте мрази
21.04.2021 15:56 Ответить
Действительно живет в ином мире, где черное это белое.
21.04.2021 16:16 Ответить
яке воно тільки хйло
21.04.2021 16:20 Ответить
Опять мания вЯличия и понты Никто их никуда не звал, не просил Как тараканы лезут везде Давно ясно всем - Где россия там война, кровь и смерть..
21.04.2021 16:42 Ответить
Я так думаю, що якби не було взагалі рф, то "рігіанальних канфліктав" було б менше на три порядки в світі
21.04.2021 17:37 Ответить
ідіот ти нерозумієш якого джіна випустив і до речі проти себе безмозглого впаривши свій народ в дермо "касатік"......і він тобі ще "подякує" як кадафі
21.04.2021 22:13 Ответить
 
 