РФ стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов, - Путин

Россия, по мнению главы РФ, сделала много для стабилизации ситуации в ряде проблемных регионов мира.

Об этом сегодня в ходе послания к Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что Россия якобы всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества.

"У стран ядерной пятерки особая ответственность...РФ стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов. Уже много сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии. Россия сыграла, как вы знаете, главною роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха. Именно на основании взаимного уважения мы выстраиваем связи с абсолютным большинством государств мира", - отметил Путин.

