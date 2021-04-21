РФ стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов, - Путин
Россия, по мнению главы РФ, сделала много для стабилизации ситуации в ряде проблемных регионов мира.
Об этом сегодня в ходе послания к Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ.
Он заявил, что Россия якобы всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества.
"У стран ядерной пятерки особая ответственность...РФ стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов. Уже много сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии. Россия сыграла, как вы знаете, главною роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха. Именно на основании взаимного уважения мы выстраиваем связи с абсолютным большинством государств мира", - отметил Путин.
https://twitter.com/GDarkconrad
https://twitter.com/GDarkconrad Manu Gómez https://twitter.com/GDarkconrad @GDarkconrad https://twitter.com/GDarkconrad/status/1384810405047017473 1 ч
USAF RQ4A Global hawk FORTE10 active near https://twitter.com/hashtag/Donbass?src=hashtag_click #Donbass https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click #Ukraine
нєправільний дєнь он вибрал, прідворниє астрологі подвєлі...
https://twitter.com/falledlenin Український часопис https://twitter.com/falledlenin @falledlenin https://twitter.com/falledlenin/status/1384756846209216514 4 ч
В цей день 1918 року так званий "радянський уряд України" (насправді окупаційний російський) втік із Таганрога до Москви.
что
они тебя убьют.
шютка
"содеятель" хренов
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1384828747560390658 34 с
На сегодня имеем: Шерхан обосрался, Чмо тоже обосралось.
И в этом иопаном кошмаре придётся жить дальше
Остапа***** понесло...
(с. О. Подерев"янський)
Путин даун!
- Уйди, зебра! Ни х*йла не видно!
Хотят ли "русские" войны?
И вам ответит Сатана ; -
Везде где "русские", война
Абхазия, Осетия, Донбасс, Сирия, Приднестровье - убийства, мародерство, разруха и нищета
Всім відомо, щойно раіська прибере свої війська - конфлікти вичерпаються.
Зачем повторяться в тысячный раз