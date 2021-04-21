РФ прагне сприяти у врегулюванні регіональних конфліктів, - Путін

Росія, на думку глави РФ, зробила багато для стабілізації ситуації в низці проблемних регіонів світу.

Про це сьогодні під час послання до Федеральних зборів заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що Росія нібито завжди відкрита для широкого міждержавного співробітництва.

"У країн ядерної п'ятірки особлива відповідальність ... РФ прагне сприяти у врегулюванні регіональних конфліктів. Вже багато зробили для стабілізації ситуації в Сирії, для налагодження політичного діалогу в Лівії. Росія зіграла, як ви знаєте, головну роль у тому, що вдалося зупинити збройний конфлікт у районі Нагірного Карабаху. Саме на підставі взаємної поваги ми вибудовуємо зв'язки з абсолютною більшістю держав світу", - зазначив Путін.

