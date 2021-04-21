УКР
РФ прагне сприяти у врегулюванні регіональних конфліктів, - Путін

Росія, на думку глави РФ, зробила багато для стабілізації ситуації в низці проблемних регіонів світу.

Про це сьогодні під час послання до Федеральних зборів заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що Росія нібито завжди відкрита для широкого міждержавного співробітництва.

"У країн ядерної п'ятірки особлива відповідальність ... РФ прагне сприяти у врегулюванні регіональних конфліктів. Вже багато зробили для стабілізації ситуації в Сирії, для налагодження політичного діалогу в Лівії. Росія зіграла, як ви знаєте, головну роль у тому, що вдалося зупинити збройний конфлікт у районі Нагірного Карабаху. Саме на підставі взаємної поваги ми вибудовуємо зв'язки з абсолютною більшістю держав світу", - зазначив Путін.

Також читайте: Чіпляють Росію то тут, то там ... Так само, як у Кіплінга, навколо Шерхана крутяться всякі дрібні Табакі і підвивають, - Путін

Автор: 

путін володимир (24847) ядерна безпека (592)
+27
людоед говорит что оно миротворец. Во шизо обострилось.
21.04.2021 13:59 Відповісти
+27
ось вони - свинособачи "урегулятори"

РФ стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов, - Путин - Цензор.НЕТ 8089
21.04.2021 13:59 Відповісти
+22
регулировщик куев
21.04.2021 13:58 Відповісти
регулировщик куев
21.04.2021 13:58 Відповісти
і тому Глобал Хок пасеться біля Маріуполя

https://twitter.com/GDarkconrad

https://twitter.com/GDarkconrad Manu Gómez https://twitter.com/GDarkconrad @GDarkconrad https://twitter.com/GDarkconrad/status/1384810405047017473 1 ч

USAF RQ4A Global hawk FORTE10 active near https://twitter.com/hashtag/Donbass?src=hashtag_click #Donbass https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click #Ukraine

РФ прагне сприяти у врегулюванні регіональних конфліктів, - Путін - Цензор.НЕТ 9077
21.04.2021 14:06 Відповісти
Этот питерский маньяк - отборнейшая мразь, сложно даже представить, что должен сделать человек, чтобы упасть ниже чем этот ботоксный недомерок.
21.04.2021 14:19 Відповісти
Нагадую, раптом хтось забув - путінХУЙЛО
21.04.2021 17:38 Відповісти
людоед говорит что оно миротворец. Во шизо обострилось.
21.04.2021 13:59 Відповісти
ось вони - свинособачи "урегулятори"

РФ стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов, - Путин - Цензор.НЕТ 8089
21.04.2021 13:59 Відповісти
ему уже все равно, а вот тем кто раскрыв рот слушают и впитывают сказанное, никто не поможет.
21.04.2021 13:59 Відповісти
как-то без огонька уже врет...
21.04.2021 13:59 Відповісти
......устал старик Козлодоев
21.04.2021 14:01 Відповісти
https://twitter.com/falledlenin

нєправільний дєнь он вибрал, прідворниє астрологі подвєлі...

https://twitter.com/falledlenin Український часопис https://twitter.com/falledlenin @falledlenin https://twitter.com/falledlenin/status/1384756846209216514 4 ч

В цей день 1918 року так званий "радянський уряд України" (насправді окупаційний російський) втік із Таганрога до Москви.

РФ стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов, - Путин - Цензор.НЕТ 1902
21.04.2021 14:03 Відповісти
Так проблема в том что к украинцам у тебя уважения нет. и к тем кого вы выбираете целью, то грузин, то украинцев, то молдаван. То балтийские страны.
21.04.2021 13:59 Відповісти
бамбарбия кергуду.
что
они тебя убьют.
шютка



"содеятель" хренов
21.04.2021 13:59 Відповісти
Похоже что у них уже нету ядерного оружия потому что он часто упоминает его наличие))
21.04.2021 14:00 Відповісти
так пол мира стремиться оказать содействие в отчленении башки этой мерзости
21.04.2021 14:00 Відповісти
РФ стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов, - Путин - Цензор.НЕТ 1947
21.04.2021 14:00 Відповісти
Восточный Мариуполь - помнит помощь
21.04.2021 14:01 Відповісти
О каких конфликтах вещает это чмо, вероятно о тех, которые само же и спровоцировало?
21.04.2021 14:01 Відповісти
Обсуждать БРЕД ******** ***** должны исключительно ПСИХИАТРЫ ...
21.04.2021 14:02 Відповісти
1000%
21.04.2021 14:17 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1384828747560390658 34 с

На сегодня имеем: Шерхан обосрался, Чмо тоже обосралось.
И в этом иопаном кошмаре придётся жить дальше
21.04.2021 14:19 Відповісти
Так то у нас з 2014р урегулірованіє,а ми всі думали що війна.
21.04.2021 14:03 Відповісти
И тут Остапа ***** понесло...
21.04.2021 14:03 Відповісти
А, это российское чмо выступало в федеральном собрании? А я думаю, ну что нам все выставляют одну цитату за другой пуйла?
21.04.2021 14:03 Відповісти
"Ось вiн i **@нувся бiдолашний"...
(с. О. Подерев"янський)
21.04.2021 14:04 Відповісти
пуйло-пуйлобол))
21.04.2021 14:04 Відповісти
вообще-то 8 стран, обладающих атомным оружием - США, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Российская Федерация, Пакистан и Израиль..
Путин даун!
21.04.2021 14:05 Відповісти
А зачем на знать про враньё этого уродца?
21.04.2021 14:06 Відповісти
Лживая циничная мразь
21.04.2021 14:07 Відповісти
путин большое брехло
21.04.2021 14:09 Відповісти
Вислухали базар тріпача і брехла, який нанюхався кокса, наширявся ботоксом і нажрався бояришніка.
21.04.2021 14:11 Відповісти
В Нагорном Карабахе путло получил по яйцам . Надеюсь , Украина повторит .
21.04.2021 14:12 Відповісти
ну ясно : белое - это чёрное , а чёрное - это белое ... на кацапскую аудиторию рассчитанный , полный бред
21.04.2021 14:14 Відповісти
Краткое содержание послания. ... шакал хотел предстать Шерханом. Но, снова выглядел ослом.
21.04.2021 14:15 Відповісти
Поклонник гебельса навязывает свое видение.
21.04.2021 14:19 Відповісти
Вовк прагне стати вівчарем.
21.04.2021 14:22 Відповісти
"Помогли" оккупацией Абхазии, Юж. Осетии, Приднестровья, Крыма с Севастополем, Востока Украины, теперь вот еще и Карабаха. Напав на Грузию, на Украину... Что б этому " помощнику" ( по его же терминологии) -" Просто сдохнуть, замоченному в сортире."
21.04.2021 14:23 Відповісти
Однозначно есть содействие! А как же без него? Лупанули склад в Чехии, траванули в Солсбери, забомбили больницы в Сирии, завалили самолет на Украине....однозначно содействователь...
21.04.2021 14:24 Відповісти
Если чё, весь мир в труху... (из послания Хй...ло к фидиральнаму сабранию)
21.04.2021 14:25 Відповісти
При вынесении обвинения Чикатилло заявил шо он сделал много для стабилизации ситуации в ряде проблемных районов города и области.Он заявил, что всегда открыт для широкого сотрудничества с правоохранительными органами и общественностью. Чикатилло отметил что стремится оказать содействие в урегулировании районных конфликтов. Он уже много сделал для стабилизации ситуации в его городе проживания, для налаживания порядка и спокойствия отдыха женщин и детей в близлежащих районах. А потом еще добавил что он пацифист, филателист, коллекционер бабочек и марок... и шо он добрый, спокойный и уравнавешыный, и шо в жызни муху не абидил... Но если кто подумает обвинить или дискредитировать Чикатилло, то его ответ будет ассиметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций против Чикатилло, угрожающих коренным интересам его безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели.... (Из речи Чикатилло на суде)
21.04.2021 14:26 Відповісти
Тёмной ночью Маугли встретился с Шерханом. Он размахивал перед собой факелом и кричал:
- Уйди, зебра! Ни х*йла не видно!
21.04.2021 14:26 Відповісти
куда только не сунулся рашистский регулятор- смерть ,разрушение кровопролитие идет вместе с ним
21.04.2021 14:32 Відповісти
Щоб щось урегулювати, треба це "щось" створити. Оце падло по всьому світу це і створює.
21.04.2021 14:34 Відповісти
Они создают эти конфликты, а потом оказывают содействие. Тонко работают.
21.04.2021 14:34 Відповісти
ху...ло пробивает новое дно в назывании черного белым, лжи правдой, злодеяний добродетелью....
21.04.2021 14:35 Відповісти
Спросите вы у Сатаны.
Хотят ли "русские" войны?

И вам ответит Сатана ; -

Везде где "русские", война
21.04.2021 14:36 Відповісти
Итоги регулирования Россией:
Абхазия, Осетия, Донбасс, Сирия, Приднестровье - убийства, мародерство, разруха и нищета
21.04.2021 14:40 Відповісти
Отъявленный,лицемерный подонок. Живёт же такой скот.
21.04.2021 14:41 Відповісти
От же мерзенна рожа.
Всім відомо, щойно раіська прибере свої війська - конфлікти вичерпаються.
21.04.2021 14:43 Відповісти
РФ стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов, - Путин... - ИМЕННО ПОЭТОМУ УКРАИНЕ НУЖНО В НАТО И ЕС!!!
21.04.2021 14:48 Відповісти
Идиот развязывает проблемы,щоб потом их героично решать.Такова идиотская мировая повестка Мордора
21.04.2021 15:04 Відповісти
Комменты надо закрыть
Зачем повторяться в тысячный раз
21.04.2021 15:33 Відповісти
Пусть московии все вернется сторицей, что она другим несет и дает
21.04.2021 15:37 Відповісти
Да вы падаль фашиская их раз сами создаёте мрази
21.04.2021 15:56 Відповісти
Действительно живет в ином мире, где черное это белое.
21.04.2021 16:16 Відповісти
яке воно тільки хйло
21.04.2021 16:20 Відповісти
Опять мания вЯличия и понты Никто их никуда не звал, не просил Как тараканы лезут везде Давно ясно всем - Где россия там война, кровь и смерть..
21.04.2021 16:42 Відповісти
Я так думаю, що якби не було взагалі рф, то "рігіанальних канфліктав" було б менше на три порядки в світі
21.04.2021 17:37 Відповісти
ідіот ти нерозумієш якого джіна випустив і до речі проти себе безмозглого впаривши свій народ в дермо "касатік"......і він тобі ще "подякує" як кадафі
21.04.2021 22:13 Відповісти
 
 