РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9295 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
2 141 21

Экс-руководители госпредприятия "Укринмаш" подозреваются в растрате 3,5 млн грн, - НАБУ

Экс-руководители госпредприятия "Укринмаш" подозреваются в растрате 3,5 млн грн, - НАБУ

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате более 140 тыс. евро бывшим руководителям и должностным лицам государственного предприятия "Укринмаш", входящего в состав ГК "Укроборонпром".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Подозрение выдвинуто занимавшим на момент совершения преступления гендиректору "Укринмаша", и.о. гендиректора "Укринмаша", который сейчас является советником на общественных началах вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, заместителю гендиректора "Укринмаша", сейчас являющегося одним из руководителей госпредприятия "Укроборонсервис".

Также подозрение выдвинуто действующим начальнику одного из департаментов и начальникам двух отделов контрактов "Укринмаша", директору частной компании и ее конечному выгодоприобретателю. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

"Следствие установило, что в течение 2014-15 гг. руководство "Укринмаша" организовало поставки за рубеж продукции, производимой на других предприятиях "Укроборонпрома" с участием частной компании, конечным выгодоприобретателем которой была лицо, имевшее дружеские отношения с одним из топ-менеджеров госпредприятия . "Укринмаш" заключил с этой компанией агентское соглашение по сопровождению внешнеэкономического контракта, за что та исправно получала от "Укринмаша" средства. Однако, как установило следствие, соответствующие услуги фактически не предоставлялись, а акты выполненных работ подделывали при участии должностных лиц "Укринмаша", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В суд направлено дело о растрате 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан", - САП

По данным следствия, всего частной компании за этот период было перечислено более EUR140 тыс, что по курсу НБУ составляет почти 3 млн 490 тыс грн.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали весной 2018 года.

Автор: 

НАБУ (4602) Укроборонпром (1241)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Порошенко поборол и искоренил коррупцию путём внедрения прямо в логово банды коррупционеров и даже , находясь с миссией перспективного самоуничтожения, возглавил ее. А проклятые клованы вернули коррупцию , разрушили верховенство права и прозрачность бытия , царствовавшего при порошенко, кононенко, розенблате и других образцах честности и самоотверженной борьбы с самими собой
показать весь комментарий
21.04.2021 20:17 Ответить
+3
как там у Крилова:
а гниде дай хоть миллиард

он воровать не перестанет...

только давить и давить беспощадно!
показать весь комментарий
21.04.2021 19:33 Ответить
+2
и таких красавцев сотни в госструктурах структурах ...отсюда количество мерсов на дорогах.... украл - мэрс. а еще есть любовницы и жены у героев.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слуги готовят предприятие к приватизации...
показать весь комментарий
21.04.2021 19:13 Ответить
и таких красавцев сотни в госструктурах структурах ...отсюда количество мерсов на дорогах.... украл - мэрс. а еще есть любовницы и жены у героев.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:15 Ответить
Тисячи, шановний ,ви недооцінюєте цю незчисленну рать ,це неосяжне кубло гельмінтів,які знесилюють Україну ,роблять її неспроможною виконувати державні обов"язки !!!)))
показать весь комментарий
21.04.2021 19:45 Ответить
Кровосісі)))
показать весь комментарий
21.04.2021 20:36 Ответить
Країна як бездонна бочка... 30 років грабують і ще є що красти...
показать весь комментарий
21.04.2021 19:19 Ответить
Споконвіку грабують ,але наскількі потенційно багата країна Україна ,сторіччя грабують ,а в неї все є та є !!!)))
показать весь комментарий
21.04.2021 19:47 Ответить
©Дмитро "Калинчук" Вовнянко

ЗА ЛАШТУНКАМИ «СВИНАРЧУКІВ»

Для початку - діалог який у мене стався нещодавно зі знайомим військовим.
- До нас в частину «МАЗи» прийшли. Ми зраділи спершу - бо машина гарна. А воно - повний… Рації нема, лебідка - одна назва, в кузові вентиляційних клапанів нема, шанцевий інструмент якийсь цивільний, ще й ящик причеплений так, що відривається зразу. І з движком щось не те - якийсь слабкий.
Я починаю здогадуватися про що ідеться. Кажу:
- А на морді лейбл який? Просто «МАЗ» чи схожий на коло в еліпсі?
- Просто «МАЗ».
Починаю лопатися від сміху.
- Останнє питання. Ти досі переконаний, що «свинарчуків» треба на нари?
- Так вони…!!!!!
- Тоді вітаю - ти здобув те чого хотів і заслужив. Насолоджуйся.
- ??!
Тепер пояснюю. За українським законодавством для потреб ЗСУ у першу чергу мусять закуповувати вантажівки вітчизняного виробництва. Їх і закоуповували - КрАЗ. Але. До автівок КрАЗ було до чорта претензій - сам чув від солдат. От тоді...
«МАЗи», які почали постачати в ЗСУ, були не зовсім оригінальними «МАЗами». Правильно вони називалися «Богдан-63172». Це було шасі «МАЗ» на яке ставили китайський двигун «WeichalPower», турецьке зчеплення «Hummer», та коробку передач «Fast Gear». До цього на машину ставили поліпшений кузов, в якому були передбачені освітлення і вентиляційні клапани. Була передбачена система регулювання тиску в шинах. На вантажівку ставили лебідку з тяговим зусиллям 12 т і тросом у 60 м. Машину укомплектували спеціалізованим армійським шанцевим інструментом. І бонус - на авто ставили рацію. В підсумку виходила повноцінна армійська вантажівка.
Навіть у такій комплектації «Богдан-63172» виявився дешевшим за КрАЗ! Звісно, поява такого авто на тендерах ЗСУ зразу сильно розстроїло не тільки КрАЗ, а й численних імпортерів автівок, які вже руки потирали в передчутті заробітків від продажу імпортної техніки. І тут трах-бах! Український виробник! Так, випускав авто збираючи «конструктор» з різних комплектуючих. Але - збирав! Найбільшою трагедією для всіх конкурентів «Богдана» було те, що «Богдани-63172» зразу полюбили в ЗСУ. Скарг на них просто не було - принаймні мені тоді чути не доводилося.
Проте, була деталь, яку просто не могли обійти імпортери автівок, конкуренти і зраднюки та всепропадли всіх штибів. Одним з власників корпорації «Богдан» був Олег Гладковський - заступник голови РНБО. Звісно зразу за методом «наклеп у вигляді версій» були поширені чутки про «наддоходи Гладковського з продажу вантажівко до ЗСУ». Щоправда пред'явити Гладковському було нічого. За законом держчиновнику дозволено бути власником акцій певного підприємства і отримувати з них дивіденти. Заборонено безпосередньо займатися бізнесом, а з усіх посад на «Богдані» Гладковський звільнився коли пішов на держслужбу. Але кого це цікавило? На «Богдані» організували виробництво якісних українських вантажівок - за це їх мішала з лайном українська преса.
До речі, це відповідь на питання, як Порошенко будучи то депутатом, то міністром, водночас був власником крупного бізнесу. А от так. Він давно не керує своїми бізнесами - ними керують найняті директори. Порошенко лишався акціонером. Законом це не заборонено. Тому й пред'явити йому нічого не змогли ніякі політичні вороги: ані Юлія Тимошенко, ані «Партія регіонів».
Далі - нам відомо. Після скандалу «свинарчуків», Гладковського з РНБО було звільнено. За зеленої влади корпорації «Богдан» взагалі перестали допускати до тендерів - бо «свинарчуки» (КрАЗ теж не пускають, до речі). Завод у Черкасах де виробляли вантажівки - став, чимало українців втратили роботу.
Нині МО купує у білорусів ЦИВІЛЬНІ "МАЗи". І не дешевше, а на 200 тис. грн дорожче (!!!) ніж продавав «Богдан». Саме таке авто потрапило до мого знайомця - тепер він через нього лікті гризе. Чому? Дивися вище.
Зате - не «свинарчуки». Правда класно?
показать весь комментарий
21.04.2021 19:23 Ответить
как там у Крилова:
а гниде дай хоть миллиард

он воровать не перестанет...

только давить и давить беспощадно!
показать весь комментарий
21.04.2021 19:33 Ответить
Да не может быть, фейк, к власти пришли самые честные, очерняют Зелень, мы уже на 100 каком то месте по коррупции и никого не посадили, выходит все это фейки от НАБУ.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:48 Ответить
Набу не суд. Бюро никого не сажает
показать весь комментарий
21.04.2021 20:00 Ответить
Конечно, государство будет вечно бедным при таком ошеломляющем уровне коррупции. Воруют везде, тянут отовсюду, несмотря ни на что.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:59 Ответить
Одне втішає ,що Віслючок,головне "Лишьби не Порошеннко!" !!!)))
показать весь комментарий
21.04.2021 20:11 Ответить
Порошенко поборол и искоренил коррупцию путём внедрения прямо в логово банды коррупционеров и даже , находясь с миссией перспективного самоуничтожения, возглавил ее. А проклятые клованы вернули коррупцию , разрушили верховенство права и прозрачность бытия , царствовавшего при порошенко, кононенко, розенблате и других образцах честности и самоотверженной борьбы с самими собой
показать весь комментарий
21.04.2021 20:17 Ответить
Порівняно з тими часами, корупція уЗеленського сягнула недосяжних горизонтів. 35 мільярдів грн з короновірусного фонду було витрачено на "будівництво". 80% цих коштів фактично вкрадено. 28 мільярдів гривень. Згадайте про це, - 1 мільярд доларів за півроку. Тут і яник відпочиває.
На додачу статки Ахметова, Живаго, Новінського, зросли в 2-3 рази. Медведчука (!) за два роки - в 8 разів! Гадаєте, це вони такі успішні підприємці, чи це з наших кишень?
показать весь комментарий
21.04.2021 20:46 Ответить
Вы статью прочтите сначала. Речь идёт о событиях 14-15 годов. Каким образом зеленский мог этому способствовать? Второе, упоминая статки медведчука, вы забыли сказать, что именно медведчука громит зеленский, на него и его окружение наложены санкции, возвращена в собственность государства труба, которую медведчук отхватил даром при 'его лютом враге' порошенко, закрыты рупоры кремля и телебордели медведчука . Статки ахметова возросли, но кто внедрил ахметова в зеленую энергетику, при ком подписаны кабальные контракты, где все мы , наши дети , внуки будем пожизненно работать на этот зелёный тариф никому ненужный . Разве при зеленском ахметов стал монополистом на рынке электроэнергии ?
показать весь комментарий
22.04.2021 06:21 Ответить
https://twitter.com/**********

Отут вкрали кілька сот мільярдів.
Зеліна дорога на Дніпро. Бетон ніби .. руками можна відколоти.
Посилання на відео.
https://twitter.com/********** ДУЖЕ НЕВГАМОВНИЙ (розлючений)

https://twitter.com/**********


И ЧЁ ОНИ ТУТ ЗАВЕЛИСЬ..! ЗАЧЕМ ТО К ЗЕЛЕ ДО#.! ВОТ АКТ ПРИЁМКИ - "БИСЬ"..! (А в мелочах не разбирались..)

https://twitter.com/**********/status/1384872159911333888
показать весь комментарий
21.04.2021 20:03 Ответить
Не дивує, але ж які ублюдки!..
показать весь комментарий
21.04.2021 20:35 Ответить
Хіба не можна зробити якісно..
Я в шоці від об'ємів крадівництва.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:37 Ответить
Часу ж замало. Треба красти, як востаннє.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:47 Ответить
Екскерівників держпідприємства "Укрінмаш" підозрюють у розтраті 3,5 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6157
показать весь комментарий
21.04.2021 20:45 Ответить
Так вот для чего нужны госпредприятия?😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
21.04.2021 21:43 Ответить
 
 