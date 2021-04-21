Экс-руководители госпредприятия "Укринмаш" подозреваются в растрате 3,5 млн грн, - НАБУ

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате более 140 тыс. евро бывшим руководителям и должностным лицам государственного предприятия "Укринмаш", входящего в состав ГК "Укроборонпром".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Подозрение выдвинуто занимавшим на момент совершения преступления гендиректору "Укринмаша", и.о. гендиректора "Укринмаша", который сейчас является советником на общественных началах вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, заместителю гендиректора "Укринмаша", сейчас являющегося одним из руководителей госпредприятия "Укроборонсервис".

Также подозрение выдвинуто действующим начальнику одного из департаментов и начальникам двух отделов контрактов "Укринмаша", директору частной компании и ее конечному выгодоприобретателю. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

"Следствие установило, что в течение 2014-15 гг. руководство "Укринмаша" организовало поставки за рубеж продукции, производимой на других предприятиях "Укроборонпрома" с участием частной компании, конечным выгодоприобретателем которой была лицо, имевшее дружеские отношения с одним из топ-менеджеров госпредприятия . "Укринмаш" заключил с этой компанией агентское соглашение по сопровождению внешнеэкономического контракта, за что та исправно получала от "Укринмаша" средства. Однако, как установило следствие, соответствующие услуги фактически не предоставлялись, а акты выполненных работ подделывали при участии должностных лиц "Укринмаша", - говорится в сообщении.

По данным следствия, всего частной компании за этот период было перечислено более EUR140 тыс, что по курсу НБУ составляет почти 3 млн 490 тыс грн.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали весной 2018 года.