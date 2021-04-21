Экс-руководители госпредприятия "Укринмаш" подозреваются в растрате 3,5 млн грн, - НАБУ
Детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате более 140 тыс. евро бывшим руководителям и должностным лицам государственного предприятия "Укринмаш", входящего в состав ГК "Укроборонпром".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Подозрение выдвинуто занимавшим на момент совершения преступления гендиректору "Укринмаша", и.о. гендиректора "Укринмаша", который сейчас является советником на общественных началах вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, заместителю гендиректора "Укринмаша", сейчас являющегося одним из руководителей госпредприятия "Укроборонсервис".
Также подозрение выдвинуто действующим начальнику одного из департаментов и начальникам двух отделов контрактов "Укринмаша", директору частной компании и ее конечному выгодоприобретателю. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
"Следствие установило, что в течение 2014-15 гг. руководство "Укринмаша" организовало поставки за рубеж продукции, производимой на других предприятиях "Укроборонпрома" с участием частной компании, конечным выгодоприобретателем которой была лицо, имевшее дружеские отношения с одним из топ-менеджеров госпредприятия . "Укринмаш" заключил с этой компанией агентское соглашение по сопровождению внешнеэкономического контракта, за что та исправно получала от "Укринмаша" средства. Однако, как установило следствие, соответствующие услуги фактически не предоставлялись, а акты выполненных работ подделывали при участии должностных лиц "Укринмаша", - говорится в сообщении.
По данным следствия, всего частной компании за этот период было перечислено более EUR140 тыс, что по курсу НБУ составляет почти 3 млн 490 тыс грн.
Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали весной 2018 года.
ЗА ЛАШТУНКАМИ «СВИНАРЧУКІВ»
Для початку - діалог який у мене стався нещодавно зі знайомим військовим.
- До нас в частину «МАЗи» прийшли. Ми зраділи спершу - бо машина гарна. А воно - повний… Рації нема, лебідка - одна назва, в кузові вентиляційних клапанів нема, шанцевий інструмент якийсь цивільний, ще й ящик причеплений так, що відривається зразу. І з движком щось не те - якийсь слабкий.
Я починаю здогадуватися про що ідеться. Кажу:
- А на морді лейбл який? Просто «МАЗ» чи схожий на коло в еліпсі?
- Просто «МАЗ».
Починаю лопатися від сміху.
- Останнє питання. Ти досі переконаний, що «свинарчуків» треба на нари?
- Так вони…!!!!!
- Тоді вітаю - ти здобув те чого хотів і заслужив. Насолоджуйся.
- ??!
Тепер пояснюю. За українським законодавством для потреб ЗСУ у першу чергу мусять закуповувати вантажівки вітчизняного виробництва. Їх і закоуповували - КрАЗ. Але. До автівок КрАЗ було до чорта претензій - сам чув від солдат. От тоді...
«МАЗи», які почали постачати в ЗСУ, були не зовсім оригінальними «МАЗами». Правильно вони називалися «Богдан-63172». Це було шасі «МАЗ» на яке ставили китайський двигун «WeichalPower», турецьке зчеплення «Hummer», та коробку передач «Fast Gear». До цього на машину ставили поліпшений кузов, в якому були передбачені освітлення і вентиляційні клапани. Була передбачена система регулювання тиску в шинах. На вантажівку ставили лебідку з тяговим зусиллям 12 т і тросом у 60 м. Машину укомплектували спеціалізованим армійським шанцевим інструментом. І бонус - на авто ставили рацію. В підсумку виходила повноцінна армійська вантажівка.
Навіть у такій комплектації «Богдан-63172» виявився дешевшим за КрАЗ! Звісно, поява такого авто на тендерах ЗСУ зразу сильно розстроїло не тільки КрАЗ, а й численних імпортерів автівок, які вже руки потирали в передчутті заробітків від продажу імпортної техніки. І тут трах-бах! Український виробник! Так, випускав авто збираючи «конструктор» з різних комплектуючих. Але - збирав! Найбільшою трагедією для всіх конкурентів «Богдана» було те, що «Богдани-63172» зразу полюбили в ЗСУ. Скарг на них просто не було - принаймні мені тоді чути не доводилося.
Проте, була деталь, яку просто не могли обійти імпортери автівок, конкуренти і зраднюки та всепропадли всіх штибів. Одним з власників корпорації «Богдан» був Олег Гладковський - заступник голови РНБО. Звісно зразу за методом «наклеп у вигляді версій» були поширені чутки про «наддоходи Гладковського з продажу вантажівко до ЗСУ». Щоправда пред'явити Гладковському було нічого. За законом держчиновнику дозволено бути власником акцій певного підприємства і отримувати з них дивіденти. Заборонено безпосередньо займатися бізнесом, а з усіх посад на «Богдані» Гладковський звільнився коли пішов на держслужбу. Але кого це цікавило? На «Богдані» організували виробництво якісних українських вантажівок - за це їх мішала з лайном українська преса.
До речі, це відповідь на питання, як Порошенко будучи то депутатом, то міністром, водночас був власником крупного бізнесу. А от так. Він давно не керує своїми бізнесами - ними керують найняті директори. Порошенко лишався акціонером. Законом це не заборонено. Тому й пред'явити йому нічого не змогли ніякі політичні вороги: ані Юлія Тимошенко, ані «Партія регіонів».
Далі - нам відомо. Після скандалу «свинарчуків», Гладковського з РНБО було звільнено. За зеленої влади корпорації «Богдан» взагалі перестали допускати до тендерів - бо «свинарчуки» (КрАЗ теж не пускають, до речі). Завод у Черкасах де виробляли вантажівки - став, чимало українців втратили роботу.
Нині МО купує у білорусів ЦИВІЛЬНІ "МАЗи". І не дешевше, а на 200 тис. грн дорожче (!!!) ніж продавав «Богдан». Саме таке авто потрапило до мого знайомця - тепер він через нього лікті гризе. Чому? Дивися вище.
Зате - не «свинарчуки». Правда класно?
а гниде дай хоть миллиард
он воровать не перестанет...
только давить и давить беспощадно!
На додачу статки Ахметова, Живаго, Новінського, зросли в 2-3 рази. Медведчука (!) за два роки - в 8 разів! Гадаєте, це вони такі успішні підприємці, чи це з наших кишень?
Отут вкрали кілька сот мільярдів.
Зеліна дорога на Дніпро. Бетон ніби .. руками можна відколоти.
Посилання на відео.
https://twitter.com/********** ДУЖЕ НЕВГАМОВНИЙ (розлючений)
https://twitter.com/**********
И ЧЁ ОНИ ТУТ ЗАВЕЛИСЬ..! ЗАЧЕМ ТО К ЗЕЛЕ ДО#.! ВОТ АКТ ПРИЁМКИ - "БИСЬ"..! (А в мелочах не разбирались..)
https://twitter.com/**********/status/1384872159911333888
Я в шоці від об'ємів крадівництва.