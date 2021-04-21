Екскерівників держпідприємства "Укрінмаш" підозрюють у розтраті 3,5 млн грн, - НАБУ
Детективи НАБУ повідомили про підозру в розтраті понад 140 тис. євро колишнім керівникам і посадовим особам державного підприємства "Укрінмаш", що входить до складу ДК "Укроборонпром".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Підозру висунуто тому, хто на момент скоєння злочину обіймав посаду гендиректора "Укрінмашу", в.о. гендиректора "Укрінмашу", який зараз є радником на громадських засадах віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, заступнику гендиректора "Укрінмашу", зараз є одним з керівників держпідприємства "Укроборонсервіс".
Також підозру висунуто чинному начальнику одного з департаментів і начальникам двох відділів контрактів "Укрінмашу", директору приватної компанії і її кінцевому вигодонабувачу. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
"Слідство встановило, що впродовж 2014-2015 рр. керівництво "Укрінмашу" організувало постачання за кордон продукції, виробленої на інших підприємствах "Укроборонпрому", за участі приватної компанії, кінцевим вигодонабувачем якої була особа, що мала дружні взаємини з одним із топменеджерів держпідприємства. "Укрінмаш" уклав із цією компанією агентську угоду з супроводу зовнішньоекономічного контракту, за що та справно отримувала від "Укрінмашу" кошти. Однак, як встановило слідство, відповідні послуги фактично не надавались, а акти виконаних робіт підробляли за участі службових осіб "Укрінмашу", - говориться в повідомленні.
За даними слідства, всього приватній компанії за цей період було перераховано понад EUR140 тис, що за курсом НБУ становить майже 3 млн 490 тис грн.
Розслідування наведених фактів НАБУ і САП почали навесні 2018 року.
ЗА ЛАШТУНКАМИ «СВИНАРЧУКІВ»
Для початку - діалог який у мене стався нещодавно зі знайомим військовим.
- До нас в частину «МАЗи» прийшли. Ми зраділи спершу - бо машина гарна. А воно - повний… Рації нема, лебідка - одна назва, в кузові вентиляційних клапанів нема, шанцевий інструмент якийсь цивільний, ще й ящик причеплений так, що відривається зразу. І з движком щось не те - якийсь слабкий.
Я починаю здогадуватися про що ідеться. Кажу:
- А на морді лейбл який? Просто «МАЗ» чи схожий на коло в еліпсі?
- Просто «МАЗ».
Починаю лопатися від сміху.
- Останнє питання. Ти досі переконаний, що «свинарчуків» треба на нари?
- Так вони…!!!!!
- Тоді вітаю - ти здобув те чого хотів і заслужив. Насолоджуйся.
- ??!
Тепер пояснюю. За українським законодавством для потреб ЗСУ у першу чергу мусять закуповувати вантажівки вітчизняного виробництва. Їх і закоуповували - КрАЗ. Але. До автівок КрАЗ було до чорта претензій - сам чув від солдат. От тоді...
«МАЗи», які почали постачати в ЗСУ, були не зовсім оригінальними «МАЗами». Правильно вони називалися «Богдан-63172». Це було шасі «МАЗ» на яке ставили китайський двигун «WeichalPower», турецьке зчеплення «Hummer», та коробку передач «Fast Gear». До цього на машину ставили поліпшений кузов, в якому були передбачені освітлення і вентиляційні клапани. Була передбачена система регулювання тиску в шинах. На вантажівку ставили лебідку з тяговим зусиллям 12 т і тросом у 60 м. Машину укомплектували спеціалізованим армійським шанцевим інструментом. І бонус - на авто ставили рацію. В підсумку виходила повноцінна армійська вантажівка.
Навіть у такій комплектації «Богдан-63172» виявився дешевшим за КрАЗ! Звісно, поява такого авто на тендерах ЗСУ зразу сильно розстроїло не тільки КрАЗ, а й численних імпортерів автівок, які вже руки потирали в передчутті заробітків від продажу імпортної техніки. І тут трах-бах! Український виробник! Так, випускав авто збираючи «конструктор» з різних комплектуючих. Але - збирав! Найбільшою трагедією для всіх конкурентів «Богдана» було те, що «Богдани-63172» зразу полюбили в ЗСУ. Скарг на них просто не було - принаймні мені тоді чути не доводилося.
Проте, була деталь, яку просто не могли обійти імпортери автівок, конкуренти і зраднюки та всепропадли всіх штибів. Одним з власників корпорації «Богдан» був Олег Гладковський - заступник голови РНБО. Звісно зразу за методом «наклеп у вигляді версій» були поширені чутки про «наддоходи Гладковського з продажу вантажівко до ЗСУ». Щоправда пред'явити Гладковському було нічого. За законом держчиновнику дозволено бути власником акцій певного підприємства і отримувати з них дивіденти. Заборонено безпосередньо займатися бізнесом, а з усіх посад на «Богдані» Гладковський звільнився коли пішов на держслужбу. Але кого це цікавило? На «Богдані» організували виробництво якісних українських вантажівок - за це їх мішала з лайном українська преса.
До речі, це відповідь на питання, як Порошенко будучи то депутатом, то міністром, водночас був власником крупного бізнесу. А от так. Він давно не керує своїми бізнесами - ними керують найняті директори. Порошенко лишався акціонером. Законом це не заборонено. Тому й пред'явити йому нічого не змогли ніякі політичні вороги: ані Юлія Тимошенко, ані «Партія регіонів».
Далі - нам відомо. Після скандалу «свинарчуків», Гладковського з РНБО було звільнено. За зеленої влади корпорації «Богдан» взагалі перестали допускати до тендерів - бо «свинарчуки» (КрАЗ теж не пускають, до речі). Завод у Черкасах де виробляли вантажівки - став, чимало українців втратили роботу.
Нині МО купує у білорусів ЦИВІЛЬНІ "МАЗи". І не дешевше, а на 200 тис. грн дорожче (!!!) ніж продавав «Богдан». Саме таке авто потрапило до мого знайомця - тепер він через нього лікті гризе. Чому? Дивися вище.
Зате - не «свинарчуки». Правда класно?
а гниде дай хоть миллиард
он воровать не перестанет...
только давить и давить беспощадно!
На додачу статки Ахметова, Живаго, Новінського, зросли в 2-3 рази. Медведчука (!) за два роки - в 8 разів! Гадаєте, це вони такі успішні підприємці, чи це з наших кишень?
Отут вкрали кілька сот мільярдів.
Зеліна дорога на Дніпро. Бетон ніби .. руками можна відколоти.
Посилання на відео.
И ЧЁ ОНИ ТУТ ЗАВЕЛИСЬ..! ЗАЧЕМ ТО К ЗЕЛЕ ДО#.! ВОТ АКТ ПРИЁМКИ - "БИСЬ"..! (А в мелочах не разбирались..)
Я в шоці від об'ємів крадівництва.