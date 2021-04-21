Екскерівників держпідприємства "Укрінмаш" підозрюють у розтраті 3,5 млн грн, - НАБУ

Детективи НАБУ повідомили про підозру в розтраті понад 140 тис. євро колишнім керівникам і посадовим особам державного підприємства "Укрінмаш", що входить до складу ДК "Укроборонпром".

Підозру висунуто тому, хто на момент скоєння злочину обіймав посаду гендиректора "Укрінмашу", в.о. гендиректора "Укрінмашу", який зараз є радником на громадських засадах віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, заступнику гендиректора "Укрінмашу", зараз є одним з керівників держпідприємства "Укроборонсервіс".

Також підозру висунуто чинному начальнику одного з департаментів і начальникам двох відділів контрактів "Укрінмашу", директору приватної компанії і її кінцевому вигодонабувачу. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

"Слідство встановило, що впродовж 2014-2015 рр. керівництво "Укрінмашу" організувало постачання за кордон продукції, виробленої на інших підприємствах "Укроборонпрому", за участі приватної компанії, кінцевим вигодонабувачем якої була особа, що мала дружні взаємини з одним із топменеджерів держпідприємства. "Укрінмаш" уклав із цією компанією агентську угоду з супроводу зовнішньоекономічного контракту, за що та справно отримувала від "Укрінмашу" кошти. Однак, як встановило слідство, відповідні послуги фактично не надавались, а акти виконаних робіт підробляли за участі службових осіб "Укрінмашу", - говориться в повідомленні.

За даними слідства, всього приватній компанії за цей період було перераховано понад EUR140 тис, що за курсом НБУ становить майже 3 млн 490 тис грн.

Розслідування наведених фактів НАБУ і САП почали навесні 2018 року.