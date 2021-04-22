РУС
Спецмиссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 282 нарушения "тишины" на Донбассе

Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали 282 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Больше всего - в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 21 апреля.

Так, в Донецкой области миссия зафиксировала 279 нарушений режима прекращения огня, включая 23 взрыва (3 взрыва в воздухе и 20 взрывов неопределенного происхождения). Большинство таких нарушений произошли в районах к востоку от н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка). За предыдущий отчетный период зафиксировано 138 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области миссия зафиксировала 3 нарушения режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), которые произошли в районе к югу от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска). За предыдущий отчетный период зафиксировано 27 таких нарушений.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 20 898 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 6 414 взрывов, 2 397 пролетевших неопределенных боеприпасов, 190 вспышек дульного пламени, 76 осветительных ракет, а также не менее 11 821 очереди и выстрела)", - сказано в сообщении.

+1
кулитолк от этих "фиксирований"?Будут озабоченные заявления?
22.04.2021 08:36
кулитолк от этих "фиксирований"?Будут озабоченные заявления?
22.04.2021 08:36
Обсешные "коты Базилио" в своём стиле. Что-то, где-то, как-то бахнуло.
22.04.2021 08:36
біл хлопок. А может даже аплодисменті.
22.04.2021 09:19
и толку???????
22.04.2021 08:39
Количество зафиксированных ОБСЕ нарушений, зависит от количества празднуемых дней рождений.
В новогоднюю ночь и не сосчитать.
В новогоднюю ночь и не сосчитать.
22.04.2021 08:39
А власти ниже пишут что только 8 раз , это как ?
22.04.2021 08:39
8 раз - ни разу, 12 раз - один раз.
22.04.2021 09:20
Сегодняшняя новость от 8:00
Враг за сутки 8 раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, БМП и гранатометы.
22.04.2021 09:27
а кто враг то?
22.04.2021 09:59
Що прозріли... ?
22.04.2021 08:40
от как точно, даже 282! хорошие счетоводы!
22.04.2021 08:48
ВАЗеленському не кажіть. Не лякайте фельдмаршала.
22.04.2021 10:10
 
 