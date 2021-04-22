УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8768 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
512 12

Спецмісія ОБСЄ за добу зафіксувала 282 порушення "тиші" на Донбасі

Спецмісія ОБСЄ за добу зафіксувала 282 порушення "тиші" на Донбасі

Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували 282 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Найбільше - в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 21 квітня.

Так, у Донецькій області місія зафіксувала 279 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 23 вибухи (3 вибухи в повітрі та 20 вибухів невизначеного походження). Більшість цих порушень сталися в районах на схід від н. п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька). За попередній звітний період зафіксовано 138 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області місія зафіксувала 3 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), які сталися в районі на південь від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська). За попередній звітний період зафіксовано 27 таких порушень.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом щонайменше 20 898 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 6 414 вибухів, 2 397 невизначених боєприпасів у польоті, 190 спалахів дульного полум’я, 76 освітлювальних ракет, а також щонайменше 11 821 чергу та постріл)", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Представники України, Литви та Польщі у спільній заяві стосовно Донбасу засудили агресію РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

ОБСЄ (3527) обстріл (31050) звіт (416) Донбас (22366)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
кулитолк от этих "фиксирований"?Будут озабоченные заявления?
показати весь коментар
22.04.2021 08:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кулитолк от этих "фиксирований"?Будут озабоченные заявления?
показати весь коментар
22.04.2021 08:36 Відповісти
Обсешные "коты Базилио" в своём стиле. Что-то, где-то, как-то бахнуло.
показати весь коментар
22.04.2021 08:36 Відповісти
біл хлопок. А может даже аплодисменті.
показати весь коментар
22.04.2021 09:19 Відповісти
и толку???????
показати весь коментар
22.04.2021 08:39 Відповісти
Количество зафиксированных ОБСЕ нарушений, зависит от количества празднуемых дней рождений.
В новогоднюю ночь и не сосчитать.
показати весь коментар
22.04.2021 08:39 Відповісти
А власти ниже пишут что только 8 раз , это как ?
показати весь коментар
22.04.2021 08:39 Відповісти
8 раз - ни разу, 12 раз - один раз.
показати весь коментар
22.04.2021 09:20 Відповісти
Сегодняшняя новость от 8:00
Враг за сутки 8 раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, БМП и гранатометы.
показати весь коментар
22.04.2021 09:27 Відповісти
а кто враг то?
показати весь коментар
22.04.2021 09:59 Відповісти
Що прозріли... ?
показати весь коментар
22.04.2021 08:40 Відповісти
от как точно, даже 282! хорошие счетоводы!
показати весь коментар
22.04.2021 08:48 Відповісти
ВАЗеленському не кажіть. Не лякайте фельдмаршала.
показати весь коментар
22.04.2021 10:10 Відповісти
 
 