Спецмісія ОБСЄ за добу зафіксувала 282 порушення "тиші" на Донбасі

Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували 282 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Найбільше - в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 21 квітня.

Так, у Донецькій області місія зафіксувала 279 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 23 вибухи (3 вибухи в повітрі та 20 вибухів невизначеного походження). Більшість цих порушень сталися в районах на схід від н. п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька). За попередній звітний період зафіксовано 138 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області місія зафіксувала 3 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), які сталися в районі на південь від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська). За попередній звітний період зафіксовано 27 таких порушень.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом щонайменше 20 898 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 6 414 вибухів, 2 397 невизначених боєприпасів у польоті, 190 спалахів дульного полум’я, 76 освітлювальних ракет, а також щонайменше 11 821 чергу та постріл)", - йдеться в повідомленні.

