Байден может официально признать геноцид армян, - WSJ

Президент США Джо Байден может официально признать геноцид армян в Османской империи во времена первой мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Отмечается, что это будет частью ежегодного заявления, приуроченного к дню памяти жертв геноцида в Армении (24 апреля. - Ред). Официальные лица добавили, что никаких окончательных решений или брифингов не проводилось, и что Байден мог бы сделать символическое заявление, не называя убийства геноцидом, как это сделали другие президенты.

Турция отрицает, что убийства представляли собой геноцид, заявляя, что армяне восстали против правительства. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что заявление Байдена только навредит отношениям Турции и США. Представитель посольства Турции в Вашингтоне не дал никаких комментариев.

Напомним, Сенат США 12 декабря 2019 единогласно принял резолюцию, которая признает геноцидом массовые убийства армян сто лет назад. Этот шаг разозлил Турцию и нанес удар по и так проблемным отношениям между Анкарой и Вашингтоном.

