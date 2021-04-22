Байден может официально признать геноцид армян, - WSJ
Президент США Джо Байден может официально признать геноцид армян в Османской империи во времена первой мировой войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.
Отмечается, что это будет частью ежегодного заявления, приуроченного к дню памяти жертв геноцида в Армении (24 апреля. - Ред). Официальные лица добавили, что никаких окончательных решений или брифингов не проводилось, и что Байден мог бы сделать символическое заявление, не называя убийства геноцидом, как это сделали другие президенты.
Турция отрицает, что убийства представляли собой геноцид, заявляя, что армяне восстали против правительства. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что заявление Байдена только навредит отношениям Турции и США. Представитель посольства Турции в Вашингтоне не дал никаких комментариев.
Напомним, Сенат США 12 декабря 2019 единогласно принял резолюцию, которая признает геноцидом массовые убийства армян сто лет назад. Этот шаг разозлил Турцию и нанес удар по и так проблемным отношениям между Анкарой и Вашингтоном.
Там армяне занимались геноцидом. Твари.
24 апреля 1915 года, начиная с арестов (в основном в столице Османской империи Константинополе) и последовавшего за этим уничтожения сотен представителей армянской интеллигенции, начался первый этап истребления армянского населения. В дальнейшем разбросанные по всему миру армяне стали отмечать 24 апреля как День Памяти жертв Геноцида армян.
Второй этап "окончательного решения" армянского вопроса - это воинский призыв в турецкую армию около 60 000 армянских мужчин, которые позже были обезоружены и убиты своими турецкими сослуживцами.
Третий этап Геноцида ознаменовался резней, депортацией и «маршами смерти» женщин, детей и стариков в Сирийскую пустыню. Во время этих маршей сотни тысяч людей были убиты турецкими солдатами, жандармами и курдскими, черкесскими бандами. Многие погибли от голода и эпидемий. Тысячи женщин и детей подверглись насилию. Десятки тысяч были насильственно обращены в ислам.
Наконец, последней стадией Геноцида армян является тотальное и абсолютное отрицание турецким правительством массовых убийств и уничтожения армянской нации на территории её родины. Несмотря на процесс международного признания Геноцида армян, Турция продолжает бороться против признания Геноцида всеми средствами, включая пропаганду, фальсификацию научных фактов, лоббинг и т. д..
ознайомся з питанням.
а кожному зебілу розтлумачувати я втомився - та й то - дурем був - дурням намагався свого розуму вставити....
покаяння робить людину або націю сильніше. тому що лише сильний духом може визнати свій гріх.слабкий каже ви все брешете або це були не ми.....
я ж тобі казав - ти ж з питанням ознайомся. Чи ти вважаєш що коли прочитав путєнської пропаганди - то це ознайомився?...
і, тупе, не тягни до однієї купи з Голодомором.
Чи ти навмисно притягуєш - щоб спаплюжити Голодомор.
зникни, бо нудить...
я ще раз напишу ( бо до тебе з першого разу не дійшло що вірмени вбивали турок)
але по-ПЕРШЕ
1.це була відповідь на турецьку політику геноцида яка розпочалася ще з моменту завоювання тюрок Малої Азії
Протистояння вірменів-християн і турків-мусульман тривало майже тисячу років. Вірмени споконвіку жили у східній частині Малоазійського півострова - від Кавказу до Середземного моря. Турки перекочували сюди в ХІ ст., поступово завоювали всю Малу Азію та створили Османську імперію, яка потім підкорила майже весь Близький Схід і Балкани.
2. Тепер щодо фактів які передували геноциду вірмен та пояснювали їх жорстокість щодо турок у 1914-1920 роках а саме
Правління султана Абдул Гаміда II(1876 -1909) запам'яталося серією етно-релігійних погромів, спрямованих проти вірмен і ассирійців. Ідейним обґрунтуванням масовим вбивствам слугував панісламізм - доктрина, відповідно до якої мала б бути створена єдина ісламська держава з центром у Стамбулі. Але, зважаючи на внутрішню слабкість Османської імперії, це були лише мрії. Турки були спроможні максимум на знищення ненависних християн. Урядовими силами та за підтримки простих мусульман і курдів було знищено 325 000 осіб, ще 546 000 вірмен і ассирійців були примусово депортовані і понад 100 000 було насильницьки ісламізовано.Дані щодо кількості жертв: ***** & Beṯ-Şawoce 2006, p. 32; Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Bulgaria/History". Encyclopædia Britannica (11th ed.); Akçam, Taner (2006) A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility p. 42;
Вірмени в Османській імперії вважалися громадянами другого ґатунку. Турки не тільки зневажали їх, але й заздрили значним економічним успіхам вірменської громади. Постійні утиски штовхали вірмен на організований політичний спротив. Вони підтримали усунення від влади тиранічного султана Абдул Гаміда II, відповідального за геноцид християн (1894 -1896), і вітали нову владу «молодотурків» - політичного руху, що виступав за демократизацію Османської імперії. Прогресивні турецькі кола та національні меншини були опорою революційного руху, натомість більшість консервативно налаштованого населення опиралася змінам. Пізніше вірмени зрозуміють, що молодотурки були націонал-шовіністами та розчаруються в цій політичній силі, але реакційні ісламські сили не пробачили їм підтримки революції. Під час нетривалого контрреволюційного бунту прихильників султана вони помстилися вірменам, влаштувавши у 1909 році етнічні чистки в провінції Адана та Аллепо, у яких брали участь місцева влада та народні маси. Масові вбивства призведи до гибелі 30 000 вірмен і 1500 ассирійців. Але це була тільки прелюдія до великого геноциду, який очікував вірмен і ассирійців через кілька років.Дані щодо кількості жертв: Adalian, ****** Paul (2012). "The Armenian Genocide". In Totten, Samuel; Parsons, William S. Century of Genocide. Routledge. pp. 117-56; Adalian, ****** Paul (2010). "Adana Massacre". Historical Dictionary of Armenia. pp. 70-71.
У 1922 році на території Туреччини залишилося 150 тисяч вірмен. Сотні тисяч їх рятувалися втечею за кордони Туреччини. Багато з них осіло у Європі (зокрема у Франції) та Америці. Частина перебралася до Східної Вірменії, яка у 1917-1920 рр. була незалежною під владою дашнаків (Демократична Республіка Вірменія). Разом з людьми було знищено багато церков, монастирів, цвинтарів і пам'яток культури вірменського народу в Туреччині.
В роки І Світової (1914-1918) та греко-турецької (1919-1923) воєн турки знищували також айсорів (ассірійців) і понтійських греків, які жили на південному узбережжі Чорного моря (Самсун, Трапезунд, Сіноп)
У 24 країнах світу винищення вірмен офіційно визнано геноцидом (Австрія, Австралія, Аргентина, Бельгія, Ватикан, Венесуела, Вірменія, Греція, Італія, Канада, Кіпр, Литва, Ліван, Нідерланди, Німеччина, Польща, Росія, Словаччина, США, Уругвай, Франція, Чилі, Швейцарія, Швеція). Але Туреччина відмовляється визнати свою вину за винищення вірмен. Це стало однією з причин, що перешкоджають вступу Туреччини до ЄС.
ще кілька фактів про які "забув" сказати назім
Про те, чи саме повстання у Вані дало поштовх до масових вбивств вірмен, чи щось інше, досі триває дискусія. 1920 року вірменський письменник Аран Андонян видав книгу про таємні турецькі документи, які стосувалися планування депортації вірмен. Андонян оприлюднив телеграму верховного турецького командування, яка датувалася 15 лютого 1915 року. У ній йшлося про підготовку до винищення вірмен, котру слід замаскувати під переселення. На практиці вірменам оголосили, що їх повинні переселити із зони бойових дій у тил. Під час цього переселення почалися переслідування, які у кінцевому підсумку обернулися сотнями тисяч жертв.
Із початком французького наступу на Дарданелли 24 квітня 1915 року в Стамбулі заарештували 235 представників вірменської еліти Стамбула. Такі ж "заходи" розпочалися в Едірне, Александретті та Адані. Наступного дня в Стамбулі заарештували ще 600 вірмен, потім ще п'ять тисяч. Більшість з них вбили на околицях міста.
У травні 1915 року меджліс Туреччини затвердив «Закон про депортацію», який узаконив виселення усіх без винятку вірмен з місць їх проживання в усіх провінціях Туреччини. На нових місцях проживання вірмени не повинні були перевищувати 10% від мусульман у регіоні, їм заборонялось переїжджати в інші населені пункти, відкривати власні школи... До кінця літа 1915 року значна частина вірмен Османської імперії була знищена: протягом трьох років їх загинуло понад 1,5 мільйона. Голодна зима 1918-19 років призвела до смерті ще 200 тисяч вірмен.
Після поразки Османської імперії, у 1918 році, країни-переможці зажадали від Туреччини покарати винних у злочинах. У грудні 1918 року створили Спеціальний військовий трибунал, який працював до 1920 року. Він прийняв рішення вважати доведеним, що депортації вірмен не були продиктовані воєнною необхідністю або дисциплінарними причинами, а були задумані центральним комітетом партії молодотурків, і поклав на них відповідальність за факт організованого вбивства вірмен.
- Отже, ще 1918 року Туреччину визнали винною у "смертельній" депортації вірмен...
Что случилось с главными организаторами Геноцида армян?
Армянская революционная партия "Дашнакцутюн", приговорила к смерти всё высшее руководство Османской империи, которое руководило и направляло геноцид.
Операция по ликвидации организаторов Геноцида армян, получила кодовое название «Немезис».
Талаат Паша - министр внутренних дел Османской Империи. Найден и застрелен в Берлине Согомоном Тейлеряном 15 марта 1921 года.
Джемаль Паша - министр морского флота Османской Империи. Найден и застрелен в Тифлисе Петросом-Тер Погосяном и Арташесом Геворгяном 21 июля 1921 года.
Энвер Паша - военный министр Османской Империи. Найден и обезглавлен в Чагане Георгием Агабекяном 4 августа 1922 года.
Саид Халим - премьер-министр Османской Империи. Найден и застрелен в Риме Аршавиром Ширакяном 6 декабря 1921 года.
Бехаеддин Шакир - один из лидеров руководящей партии младотурков Османской Империи, руководитель особого отряда. Найден и застрелен в Берлине Арамом Ерганяном 17 апреля 1922 года.
Джемаль Азми - губернатор Трапезунда, член правящей партии младотурков Османской Империи. Найден и застрелен в Берлине Аршавиром Ширакяном 17 апреля 1922 года.
Входе операции были убиты также несколько армян, известных как пособники турок:
Мкртич Арутюнян - член политического отделения турецкой тайной полиции. Застрелен Согомоном Тейлеряном.
Ваге Ихсан (Есаян), в апреле 1915 года помогал составлять списки видных армян для депортации.
Убит Аршавиром Ширакяном.
Амаяк Арамянц, бывший член партии «Гнчак», сотрудничавший с турецкой полицией.
Убит Аршаком Езданяном.
Также входе операции были убиты организаторы армянских погромов в Азербайджане:
Фатали-хан Хойский - первый премьер министр Азербайджана. Найден и застрелен в Тифлисе Арамом Ерканяном и Мисаком Григоряном 26 мая 1918 года.
Гасан-бек Агаев - зам.пред. парламента Азербайджана. Найден и застрелен в Тифлисе членом партии Дашнакцутюн 19 июля 1920 года.
Интересно, как вели бы себя россияне, отвественные за убийства украинцев на Донбассе, если бы знали, что одна из украинских партий готовит подобные списки???
а за геноцид азербайджанцев в карабахе армяне не желают ответить ? - все же перед глазами. а за убийство турецких солдат в Первую Мировую? а за Грибоедова ?
Массовые убийства в 1894-1896 годах, унёсшие жизни многих десятков, а то и сотен тысяч армян, включали три основных эпизода: резню в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD_(%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80) Сасуне , убийства армян по всей территории империи осенью и зимой https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1895 года и резню в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB Стамбуле и в районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F) Вана , поводом для которой послужили протесты местных армян. Наиболее кровавой и наименее изученной является вторая фаза. Степень участия властей в организации убийств до сих пор остаётся предметом ожесточённых споровhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Bloxham-51-57-22 [21] .
В районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD_(%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80) Сасуна курдские вожди обложили данью армянское население. В то же время османское правительство потребовало погашения задолженностей по государственным налогам, которые ранее прощались, учитывая факты курдских грабежей. На следующий год курды и османские чиновники потребовали от армян уплаты налогов, но натолкнулись на сопротивление, на подавление которого был послан Четвёртый армейский корпус. В результате было убито не менее 3000 человек. Послы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Британии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франции и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России предложили создать комиссию по расследованию, однако предложение было отклонено https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 Портой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Bloxham-51-57-22 [21] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81_606-23 [22] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-The_Armenian_People_from_Ancient_to_Modern_Times_2-219-221-24 [23] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Robert_Melson_59-61-25 [24] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%E2%80%9CLe_Rire%E2%80%9D,_Number_134,_May_29,_Paris,_1897.jpg
Протестуя против неурегулированности армянских проблем, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%8F%D0%BD гнчакисты в сентябре https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1895 года решили провести большую демонстрацию, однако на их пути встала полиция. В результате начавшейся перестрелки десятки армян были убиты и сотни ранены. Полиция отлавливала армян и передавала их софтам - учащимся исламских учебных заведений https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB Стамбула , которые забивали их до смерти. Резня продолжалась до https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 3 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Bloxham-51-57-22 [21] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-The_Armenian_People_from_Ancient_to_Modern_Times_2-221-222-26 [25] . 8 октября мусульмане убили и заживо сожгли около тысячи армян в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD Трабзоне . Это событие стало провозвестником организованной османскими властями серии массовых убийств армян в Восточной Турции: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Эрзинджане , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC Эрзеруме , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BC%D1%8E%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B5 Гюмюшхане , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%82_(%D0%B8%D0%BB) Байбурте , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8B%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B0 Урфе и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%81 Битлисе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-27 [26] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-The_Armenian_People_from_Ancient_to_Modern_Times_2-222-226-28 [27] .
Несмотря на то, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8 дашнаки воздерживались от публичных акций, резня https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1895 года привела их к решению пойти на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5_(1896) захват здания Оттоманского банка в Стамбуле . https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 26 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1896 года группа хорошо вооружённых дашнаков захватила здание Оттоманского банка, взяла европейский персонал в заложники и, угрожая взрывом банка, потребовала от турецкого правительства провести обещанные политические реформы. В результате переговоров представитель российского посольства и директор банка, Эдгар Винсент, уговорили нападающих покинуть здание банка под личные гарантии безопасности. Однако власти распорядились начать нападения на армян ещё до того, как группа дашнаков покинула банк. В течение двух дней при очевидном попустительстве властей было убито более 6000 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-27 [26] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-The_Armenian_People_from_Ancient_to_Modern_Times_2-224-226-29 [28] .
Точное число жертв резни https://ru.wikipedia.org/wiki/1894 1894 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1896 годов подсчитать невозможно. Ещё до окончания насильственных действий находящийся в это время в Турции лютеранский миссионер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%83%D1%81 Иоганнес Лепсиус , используя немецкие и другие источники, собрал следующую статистику: убитых - 88 243 человек, разорено - 546 000 человек, разграбленных городов и деревень - 2493, обращено в ислам деревень - 456, осквернено церквей и монастырей - 649, превращено в мечети церквей - 328https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-The_Armenian_People_from_Ancient_to_Modern_Times_2-224-30 [29] . Оценивая общее число убитых, Кинросс приводит цифру 50-100 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-27 [26] , Блоксхэм - 80-100 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Bloxham-51-31 [30] , Ованнисян - около 100 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-The_Armenian_People_from_Ancient_to_Modern_Times_2-222-32 [31] , Адалян и Тоттен - от 100 до 300 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Charny_287-33 [32] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Totten_23-34 [33] , Дадрян - 250-300 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Shelton_71-35 [34] , Сюни - 300 тысяч человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Looking_toward_Ararat_99-36 [35] .
День геноцида азербайджанцев (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA азерб. Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü) - официальная памятная дата в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджане , отмечается https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 31 марта , установлена указом президента Азербайджанской Республики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Гейдара Алиева «О геноциде азербайджанцев» от https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 26 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1998 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2#cite_note-%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1 [1] . В этот день в Азербайджане и азербайджанской диаспорой за рубежомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2#cite_note-izrus.co.il-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2#cite_note-ru.apa.az-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2#cite_note-autogenerated1-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2#cite_note-6 [6] проводятся публичные мероприятия, посвящённые памяти жертв https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83_(1918) Мартовских событий https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1918 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83 Баку и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Бакинской губернии
вот такие армянские "невинные голубочки"
чи ти думаеш що оккупантів треба в дупу цілувати?
в том числе благодаря России (совецкой) потеряв 3/4 чвоей территории по Севрскому мирному договорю 1918 года
русские, которым армяшки жопу целуют, тогда помогли Ата-Тюрку золотом и оружием, а также ударом в спину
Иншалла !
не тули до мене москальсько-кацапське бидло я за історичну справедливість в тому що у вірмен вони союзники це їх трагедія.
а що потрібно було своїх катів (ата-тюрка) в сраку цілувати? за твоєю логікою ,наприклад, Мазепі потрібно було вірно петру служити а не доброго підсрачника дати?
"...Гареги́н Егише́вич Тер-Арутюня́н,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA арм. Գարեգին Եղիշեի Տեր-Հարությունյան;https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 1 января https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1886 - https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 21 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1955 ) - армянский политический и военный деятельhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B6%D0%B4%D0%B5,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD#cite_note-%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD-3 [3] . Накануне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Первой мировой войны Нжде, как и многие другие члены партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%BD Дашнакцутюн , получил помилование от царского правительства и в начале октября 1914 года переехал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81 Тифлис . На первом этапе войны был заместителем командира 2-ой армянской добровольческой дружины в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Русской императорской армии (командиром полка был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BD,_%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дро ), в последующем командовал отдельной армяно-езидской частью. Кроме того, Нжде в должности заместителя командира воевал в составе сводной дружины, возглавлявшейся https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8 Варданом Ханасори и входившей в Араратский отряд, а позднее - в 1-ом Армянском полку. В период Гражданской войны на Кавказе занимался етническими чистками в Карабахе, воюя против мусульманского населения. Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны сотрудничал сhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третьим рейхом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B6%D0%B4%D0%B5,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_II_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B ...). (Русский сегмент Википедии).
«…корни армянского терроризма кроются в ошибочном взгляде на историю… Уникальность современных армянских террористов заключается в том, что история (точнее их собственный взгляд на историю) является для них единственным оправданием». И поэтому «переписывание истории как оправдание бесчеловечных поступков - вот уникальная особенность армянского терроризма». (австрийский историк Эрик Файгл, «Армянская мифомания")
тобі не соромно виправдовувати людожерів?
В Hamidian резни ( армянский : Համիդյան ջարդեր , Турецкое : Хамидие Katliamı , французская : Резня hamidiens ), также известная как армянская резня в 1894-1896 были массовыми убийствами армян в Османской империи , которые имели место в середине 1890-х года. Было подсчитано, что потери составили от 80 000 до 300 000, в результате чего осталось 50 000 детей- сирот . Резня названа в честь султана Абдул Хамида II , который в своих усилиях по сохранению имперских владений распадающейся Османской империи вновь провозгласил панисламизм государственной идеологией. Хотя массовые убийства были направлены в основном против армян, в некоторых случаях они превратились в неизбирательные антихристианские погромы, такие как резня в Диярбекире , где, по крайней мере, согласно одному современному источнику, было убито до 25000 ассирийцев . В резня началась в Османской интерьер в 1894 году, прежде чем стать более распространенным в последующие годы. Большинство убийств произошло между 1894 и 1896 годами. Массовые убийства начали прекращаться в 1897 году после осуждения Абдул Хамида международным сообществом.
Ти, перед тим, як мені "дорікать", і мою совість чіпать, порийся в історії...
покаяння робить людину або націю сильніше. тому що лише сильний духом може визнати свій гріх.слабкий каже ви все брешете або це були не ми.....
в українській мові окрім Миколи є ще й слово ніколи,ніколи знов наприклад
просто не можеш визнати що я правий.
хоча я не проти щоб моє призвіще походило від святого Миколая, якби мій предок умовно захотів стати "руським" він би приставив би -ов як дехто робив з відомих напр. пореченков або понасенков,російські дяки нікого не питали і записували на свій лад напр. карп-карпов,коваль-ковальов,король-корольов,мендель-менделеев тощо.
з'їзждати з теми пристібатися до призвіща та звинувачувати в лахтинстві це твій рівень.
народ, только что переживший страшный геноцид, устроил геноцид другому народу.
Обломал Алиев армяшек. и поделом!!!!
Целиком и полностью поддерживаю освобождение незаконно оккупированных азербайджанских территорий и части исконно азербайджанского Карабаха
Аллах акбар !
а - та ти просто комуняка в минулому - партєйний работнік!
ты ещё у путена спроси про вяликую атечественную и вяликого жукова в вякапедии почитай.
быдляра тупая
совершенно забывая при этом, что сами армяне
вооруженные и подстрекаемые Российской империей
и начали этот геноцид - устроив истребление турок и
этнические чистки на территориях на которых им удалось
установить свой контроль (вдоль российской границы)?
Как то очень сильно напоминает сегодняшнюю ситуацию с Л/ДНР...
На мій погляд немає тут ніякої загадковості: невеликий народ повстав проти османських імперців, за що був підданий винищенню.
Руські - це пращури українців.
Ти не розумієш тих слів, які вживаєш.
РУСЬке від слова РУСЬ, а ******* к@цапи у Криму не мають жодного відношення до нашої Русі. Втім, не лише у Криму.
На питання "нафіга вони там потрібні" навіть і не знаю, що відповідати. Може тому, що вони там жили багато сторічь тому?
Щодо жидів, то у нас своїх вистачає, 1% від населення займає 50% провладних місць, олігархат майже на 100% складається з них, але спробуй щось сказати - зразу ж отримаєш маркування "антисеміт".
А які "науковці" та "кваліфіковані працівники" з вірмен, якщо основна їх маса живе за рахунок "купи-продай"? І тим більше, що більша частина їх працездатного населення давно живе за межами Вірменії і абсолютно не "горить бажанням" будувать "Велику Айастан"... Це було видно по тому, як вони "масово ломонулися" "Арцах" захищать - влада Вірменії змушена була кидать туди пацанів-строковиків...
І, поясни мені, яке "стратегічне" значення грають у світовому виробництві сушені абрикоси?
1. Мужіївське золотоносне родовище не має промислового значення, бо кондиції (вміст корисного компоненту) там замалий. Для того, щоб отримати товарне золото з руди, витрати будуть навіть трохи вищі, ніж ціна на нього. Про придніпровський золотоносний район (долина річки Сура) нічого й казати, там запаси ще меньші.
2. Західна Європа вичерпала свої родовища вугілля та залізних руд у другій половині минулого сторіччя. Центральна та східна - ще ні, але вони на перший план винесли питання екології, тому вважають за доцільне ввозити цю вировину з країн "третього світу", а свої родовища законсервували.
3. Щодо Японії не буду навіть коментувати, бо там зовсім інший рівень логістики.
4. Намагання принизити вірмен недолугі, тому що у них дійсно багато науковців. В моєму місті "купи-продай" овочів та фруктів як раз здійснюють азербайджанці, це їх ниша, але це теж праця, і я їх за це не можу не поважати.
5. Я не хочу бути захисником будь-кого, але знаю точно, що немає "поганих", або "хороших" народів, крім випадків, коли ви маєте суб'єктивну думку, що грунтується на особистому досвіді. От якщо вас особисто вірмени колись скривдили, або надурили - тоді все, нема питань.
2. Якби вірмени мали від того золота та інших корисних копалин та землі, якийсь зиск, то не розбігалися-б, з рідної землі, по всій планеті, вже кілька століть...
3. Я вірмен, як націю, не "принижую". Більше, ніж їх принижують своєю жадібністю, підлістю та зверхнім ставленням до представників їнших народів, більшість з їх діаспори (в тому числі й в Україні), принизить вже не можна...
4. Розберися в різниці між "патріотизмом" і "шовінізмом"... Ти їх плутаєш... А вірмени, взагалі, патріотизм шовінізмом замінили... Бо патріоти живуть у своїй державі і її розвивають та підтримують, а не шляються по чужих землях, не маючи ніякого бажання повернуться на батьківщину... (До речі, знайди в гуглі тлумачення "цехакронізм", і приклади до теперішньої Вірменії і тих, хто її зараз представляє...
Щодо патріотизму - питання до Вас: чи є на Вашу думку патріотами наші брати-українці, що зараз живуть у Канаді, або США, але усіляко підтримують нашу боротьбу з агресором? Чи їх теж можно умовно назвати "шовіністами", бо вони ненавидять свинособак і живуть не в Україні?
Щодо патріотизму - ти сам відповів на своє питання. Я не чув, щоб з України, Росії, Білорусі, Західної Європи вірмени натовпами ломилися на захист "Арцаху", у Карабах ішли посилки з засобами захисту, медикаментами, вірмени збирали масові демонстрації в Парижі, наприклад, у підтримку "народу Арцаху"... (За статистикою, вірменська діаспора у Франції налічує близько півмільйона осіб.).
Не створюй собі штучних ворогів - у українців і справжніх вистачає...
Погоджуюсь майже з усім, що ти написав, але головною метою мого спілкування саме була та думка, що й ти написав вище: Не створюй собі штучних ворогів.
Вірмени у себе можуть проводити будь-яку політику, але ми повинні пам'ятати Сергія Нігояна, поважати ветерана Едмона Саакяна, врача-волонтера Армена Нікогосяна, волонтера Армена Шахарьянца та ще багатьох з цього народу, хто дійсно допомагає Україні у боротьбі проти агресора. Я навмисно не писав про мого друга, який зараз працює у дуже спеціфічному підрозділі, і за голову якого сепари вже давно призначили винагороду, він теж вірмен.
Нація українська сворюється не тільки з моноетносу, нація створюється спільною метою та боротьбою за її втілення.
Я не вважаю за нормальне дивитися, як намагаються обгадити цілий народ.
Історічна правда (як і брехня) мене не дуже цікавлять, а от сьогодення нашої країни - так.
Все дійсно так: нема хороших або поганих народів, є люди і вони різні.
На сході проти нас воюють не тільки рашковани-свинособаки, там є й етнічні українці, нажаль.
Така вона правда життя..
А взагалі, вірмени (разом з китайцями та к@цапами) одна з найгірших націй, що я зустрічав.
Ведь ничего, кроме дерьма, они там не откопают...
