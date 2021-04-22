РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9412 посетителей онлайн
Новости
3 555 95

Байден может официально признать геноцид армян, - WSJ

Байден может официально признать геноцид армян, - WSJ

Президент США Джо Байден может официально признать геноцид армян в Османской империи во времена первой мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Отмечается, что это будет частью ежегодного заявления, приуроченного к дню памяти жертв геноцида в Армении (24 апреля. - Ред). Официальные лица добавили, что никаких окончательных решений или брифингов не проводилось, и что Байден мог бы сделать символическое заявление, не называя убийства геноцидом, как это сделали другие президенты.

Турция отрицает, что убийства представляли собой геноцид, заявляя, что армяне восстали против правительства. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что заявление Байдена только навредит отношениям Турции и США. Представитель посольства Турции в Вашингтоне не дал никаких комментариев.

Напомним, Сенат США 12 декабря 2019 единогласно принял резолюцию, которая признает геноцидом массовые убийства армян сто лет назад. Этот шаг разозлил Турцию и нанес удар по и так проблемным отношениям между Анкарой и Вашингтоном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чтобы помешать Путину - нужна консолидированная реакция Запада, - Кулеба

Автор: 

Армения (839) геноцид (416) Первая мировая война (21) США (27973) Турция (3544)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
что пля пора? очередную брехню вознести до планетарного масштаба?

Там армяне занимались геноцидом. Твари.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:21 Ответить
+13
когда там с Геноцидом Голодомором Украинцев?? крымских татар тоже кстати??? через лет 200????то что Россия делает сегодня не есть Этноцид и Геноцид как по мне мол у нас не как в Югославии а что надо ждать массовых казней и расстрела кацабами украинцев и граждан Украины??? у нас если такое пойдет под ковш и нож пойдут и православные и католики и греко католики и мусульмане и русские и украинцы и болгары и армяне и грузины да десятки наций и народностей если не сотни....
показать весь комментарий
22.04.2021 09:24 Ответить
+11
нафиг ты кацапскую брехню розповсюджуєш?..
ознайомся з питанням.

а кожному зебілу розтлумачувати я втомився - та й то - дурем був - дурням намагався свого розуму вставити....
показать весь комментарий
22.04.2021 09:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно пора
показать весь комментарий
22.04.2021 09:19 Ответить
что пля пора? очередную брехню вознести до планетарного масштаба?

Там армяне занимались геноцидом. Твари.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:21 Ответить
добре що ти підписався.

24 апреля 1915 года, начиная с арестов (в основном в столице Османской империи Константинополе) и последовавшего за этим уничтожения сотен представителей армянской интеллигенции, начался первый этап истребления армянского населения. В дальнейшем разбросанные по всему миру армяне стали отмечать 24 апреля как День Памяти жертв Геноцида армян.
Второй этап "окончательного решения" армянского вопроса - это воинский призыв в турецкую армию около 60 000 армянских мужчин, которые позже были обезоружены и убиты своими турецкими сослуживцами.
Третий этап Геноцида ознаменовался резней, депортацией и «маршами смерти» женщин, детей и стариков в Сирийскую пустыню. Во время этих маршей сотни тысяч людей были убиты турецкими солдатами, жандармами и курдскими, черкесскими бандами. Многие погибли от голода и эпидемий. Тысячи женщин и детей подверглись насилию. Десятки тысяч были насильственно обращены в ислам.
Наконец, последней стадией Геноцида армян является тотальное и абсолютное отрицание турецким правительством массовых убийств и уничтожения армянской нации на территории её родины. Несмотря на процесс международного признания Геноцида армян, Турция продолжает бороться против признания Геноцида всеми средствами, включая пропаганду, фальсификацию научных фактов, лоббинг и т. д..
показать весь комментарий
22.04.2021 09:28 Ответить
нафиг ты кацапскую брехню розповсюджуєш?..
ознайомся з питанням.

а кожному зебілу розтлумачувати я втомився - та й то - дурем був - дурням намагався свого розуму вставити....
показать весь комментарий
22.04.2021 09:40 Ответить
в чому брехня,бовдуре? заперечувати Геноцид вірмен те ж саме що й заперечувати Голодомор та Холокост,якби турки визнали свою провину і вибачилися вони вже були не турками а европейцями а так залишаються варварами-азіатами.
покаяння робить людину або націю сильніше. тому що лише сильний духом може визнати свій гріх.слабкий каже ви все брешете або це були не ми.....
показать весь комментарий
22.04.2021 15:44 Ответить
не бреши, баран.
я ж тобі казав - ти ж з питанням ознайомся. Чи ти вважаєш що коли прочитав путєнської пропаганди - то це ознайомився?...

і, тупе, не тягни до однієї купи з Голодомором.
Чи ти навмисно притягуєш - щоб спаплюжити Голодомор.

зникни, бо нудить...
показать весь комментарий
22.04.2021 16:31 Ответить
ще раз, в чому полягає моя брехня?
показать весь комментарий
23.04.2021 09:36 Ответить
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/24/119806/armyanskij-genotsid-govorite--nu-davajte-posmotrim-na-fakty-etogo-genotsida.shtml «Армянский геноцид», говорите. Ну, давайте посмотрим на факты этого «геноцида»
показать весь комментарий
25.04.2021 00:14 Ответить
я уважно прочитав статтю назима мустафи і скажу тобі напівправда -це брехня
я ще раз напишу ( бо до тебе з першого разу не дійшло що вірмени вбивали турок)
але по-ПЕРШЕ
1.це була відповідь на турецьку політику геноцида яка розпочалася ще з моменту завоювання тюрок Малої Азії
Протистояння вірменів-християн і турків-мусульман тривало майже тисячу років. Вірмени споконвіку жили у східній частині Малоазійського півострова - від Кавказу до Середземного моря. Турки перекочували сюди в ХІ ст., поступово завоювали всю Малу Азію та створили Османську імперію, яка потім підкорила майже весь Близький Схід і Балкани.
2. Тепер щодо фактів які передували геноциду вірмен та пояснювали їх жорстокість щодо турок у 1914-1920 роках а саме
Правління султана Абдул Гаміда II(1876 -1909) запам'яталося серією етно-релігійних погромів, спрямованих проти вірмен і ассирійців. Ідейним обґрунтуванням масовим вбивствам слугував панісламізм - доктрина, відповідно до якої мала б бути створена єдина ісламська держава з центром у Стамбулі. Але, зважаючи на внутрішню слабкість Османської імперії, це були лише мрії. Турки були спроможні максимум на знищення ненависних християн. Урядовими силами та за підтримки простих мусульман і курдів було знищено 325 000 осіб, ще 546 000 вірмен і ассирійців були примусово депортовані і понад 100 000 було насильницьки ісламізовано.Дані щодо кількості жертв: ***** & Beṯ-Şawoce 2006, p. 32; Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Bulgaria/History". Encyclopædia Britannica (11th ed.); Akçam, Taner (2006) A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility p. 42;

Вірмени в Османській імперії вважалися громадянами другого ґатунку. Турки не тільки зневажали їх, але й заздрили значним економічним успіхам вірменської громади. Постійні утиски штовхали вірмен на організований політичний спротив. Вони підтримали усунення від влади тиранічного султана Абдул Гаміда II, відповідального за геноцид християн (1894 -1896), і вітали нову владу «молодотурків» - політичного руху, що виступав за демократизацію Османської імперії. Прогресивні турецькі кола та національні меншини були опорою революційного руху, натомість більшість консервативно налаштованого населення опиралася змінам. Пізніше вірмени зрозуміють, що молодотурки були націонал-шовіністами та розчаруються в цій політичній силі, але реакційні ісламські сили не пробачили їм підтримки революції. Під час нетривалого контрреволюційного бунту прихильників султана вони помстилися вірменам, влаштувавши у 1909 році етнічні чистки в провінції Адана та Аллепо, у яких брали участь місцева влада та народні маси. Масові вбивства призведи до гибелі 30 000 вірмен і 1500 ассирійців. Але це була тільки прелюдія до великого геноциду, який очікував вірмен і ассирійців через кілька років.Дані щодо кількості жертв: Adalian, ****** Paul (2012). "The Armenian Genocide". In Totten, Samuel; Parsons, William S. Century of Genocide. Routledge. pp. 117-56; Adalian, ****** Paul (2010). "Adana Massacre". Historical Dictionary of Armenia. pp. 70-71.
показать весь комментарий
26.04.2021 09:36 Ответить
Після придушення контрреволюційного заколоту молодотурки почали кампанію насильницького отуречування населення, що вилилося в етнічні чистки в період між 1915-1921 роками. Османська імперія вбачала в Першій світовій війні не тільки зовнішньополітичні дивіденди, але й можливість для остаточного вирішення «етнічних проблем» в середині держави. Сподіваючись, що вибухи війни заглушать голос закатованих, вони організували вірменський, ассирійський, грецький геноцид. У результаті цього загинуло 3, 5 млн християн. Геноцид привів до спустошення древніх корінних християнських груп, що існували в цьому регіоні протягом багатьох століть.

У 1922 році на території Туреччини залишилося 150 тисяч вірмен. Сотні тисяч їх рятувалися втечею за кордони Туреччини. Багато з них осіло у Європі (зокрема у Франції) та Америці. Частина перебралася до Східної Вірменії, яка у 1917-1920 рр. була незалежною під владою дашнаків (Демократична Республіка Вірменія). Разом з людьми було знищено багато церков, монастирів, цвинтарів і пам'яток культури вірменського народу в Туреччині.

В роки І Світової (1914-1918) та греко-турецької (1919-1923) воєн турки знищували також айсорів (ассірійців) і понтійських греків, які жили на південному узбережжі Чорного моря (Самсун, Трапезунд, Сіноп)

У 24 країнах світу винищення вірмен офіційно визнано геноцидом (Австрія, Австралія, Аргентина, Бельгія, Ватикан, Венесуела, Вірменія, Греція, Італія, Канада, Кіпр, Литва, Ліван, Нідерланди, Німеччина, Польща, Росія, Словаччина, США, Уругвай, Франція, Чилі, Швейцарія, Швеція). Але Туреччина відмовляється визнати свою вину за винищення вірмен. Це стало однією з причин, що перешкоджають вступу Туреччини до ЄС.

ще кілька фактів про які "забув" сказати назім

Про те, чи саме повстання у Вані дало поштовх до масових вбивств вірмен, чи щось інше, досі триває дискусія. 1920 року вірменський письменник Аран Андонян видав книгу про таємні турецькі документи, які стосувалися планування депортації вірмен. Андонян оприлюднив телеграму верховного турецького командування, яка датувалася 15 лютого 1915 року. У ній йшлося про підготовку до винищення вірмен, котру слід замаскувати під переселення. На практиці вірменам оголосили, що їх повинні переселити із зони бойових дій у тил. Під час цього переселення почалися переслідування, які у кінцевому підсумку обернулися сотнями тисяч жертв.
Із початком французького наступу на Дарданелли 24 квітня 1915 року в Стамбулі заарештували 235 представників вірменської еліти Стамбула. Такі ж "заходи" розпочалися в Едірне, Александретті та Адані. Наступного дня в Стамбулі заарештували ще 600 вірмен, потім ще п'ять тисяч. Більшість з них вбили на околицях міста.
У травні 1915 року меджліс Туреччини затвердив «Закон про депортацію», який узаконив виселення усіх без винятку вірмен з місць їх проживання в усіх провінціях Туреччини. На нових місцях проживання вірмени не повинні були перевищувати 10% від мусульман у регіоні, їм заборонялось переїжджати в інші населені пункти, відкривати власні школи... До кінця літа 1915 року значна частина вірмен Османської імперії була знищена: протягом трьох років їх загинуло понад 1,5 мільйона. Голодна зима 1918-19 років призвела до смерті ще 200 тисяч вірмен.
Після поразки Османської імперії, у 1918 році, країни-переможці зажадали від Туреччини покарати винних у злочинах. У грудні 1918 року створили Спеціальний військовий трибунал, який працював до 1920 року. Він прийняв рішення вважати доведеним, що депортації вірмен не були продиктовані воєнною необхідністю або дисциплінарними причинами, а були задумані центральним комітетом партії молодотурків, і поклав на них відповідальність за факт організованого вбивства вірмен.
- Отже, ще 1918 року Туреччину визнали винною у "смертельній" депортації вірмен...
показать весь комментарий
26.04.2021 09:51 Ответить
Сегодня годовщина геноцида армянского народа, в Османской империи.

Что случилось с главными организаторами Геноцида армян?

Армянская революционная партия "Дашнакцутюн", приговорила к смерти всё высшее руководство Османской империи, которое руководило и направляло геноцид.

Операция по ликвидации организаторов Геноцида армян, получила кодовое название «Немезис».

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 4426Талаат Паша - министр внутренних дел Османской Империи. Найден и застрелен в Берлине Согомоном Тейлеряном 15 марта 1921 года.

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 4426Джемаль Паша - министр морского флота Османской Империи. Найден и застрелен в Тифлисе Петросом-Тер Погосяном и Арташесом Геворгяном 21 июля 1921 года.

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 4426Энвер Паша - военный министр Османской Империи. Найден и обезглавлен в Чагане Георгием Агабекяном 4 августа 1922 года.

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 4426Саид Халим - премьер-министр Османской Империи. Найден и застрелен в Риме Аршавиром Ширакяном 6 декабря 1921 года.

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 4426Бехаеддин Шакир - один из лидеров руководящей партии младотурков Османской Империи, руководитель особого отряда. Найден и застрелен в Берлине Арамом Ерганяном 17 апреля 1922 года.

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 4426Джемаль Азми - губернатор Трапезунда, член правящей партии младотурков Османской Империи. Найден и застрелен в Берлине Аршавиром Ширакяном 17 апреля 1922 года.

Входе операции были убиты также несколько армян, известных как пособники турок:

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 4426Мкртич Арутюнян - член политического отделения турецкой тайной полиции. Застрелен Согомоном Тейлеряном.

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 4426Ваге Ихсан (Есаян), в апреле 1915 года помогал составлять списки видных армян для депортации.

Убит Аршавиром Ширакяном.

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 4426Амаяк Арамянц, бывший член партии «Гнчак», сотрудничавший с турецкой полицией.

Убит Аршаком Езданяном.

Также входе операции были убиты организаторы армянских погромов в Азербайджане:

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 4426Фатали-хан Хойский - первый премьер министр Азербайджана. Найден и застрелен в Тифлисе Арамом Ерканяном и Мисаком Григоряном 26 мая 1918 года.

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 4426Гасан-бек Агаев - зам.пред. парламента Азербайджана. Найден и застрелен в Тифлисе членом партии Дашнакцутюн 19 июля 1920 года.

Интересно, как вели бы себя россияне, отвественные за убийства украинцев на Донбассе, если бы знали, что одна из украинских партий готовит подобные списки???
показать весь комментарий
24.04.2021 19:51 Ответить
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/24/119806/armyanskij-genotsid-govorite--nu-davajte-posmotrim-na-fakty-etogo-genotsida.shtml «Армянский геноцид», говорите. Ну, давайте посмотрим на факты этого «геноцида»
показать весь комментарий
25.04.2021 00:13 Ответить
Клирас гркес, нкарвес.
показать весь комментарий
25.04.2021 13:52 Ответить
зачем ты постишь эти пропагадистские "дадзибао" - ты пашинян или саргсян? перелогинься.
а за геноцид азербайджанцев в карабахе армяне не желают ответить ? - все же перед глазами. а за убийство турецких солдат в Первую Мировую? а за Грибоедова ?
показать весь комментарий
22.04.2021 09:43 Ответить
Вы забыли описать что ДО этого армяне МАССОВО партизанили в тылу у турок,убивая их,помогая русской армии продвигаться. То есть это было сначала МАССОВОЕ предательство турецких граждан армянской национальности. Поэтому их массово депортировали из мест где была эскалация. Надо понимать что когда начинаются подобные акции ,масса турок( как мерзавцев ЛЮБОЙ национальности),пользуясь моментом,"нагревают руки",беспредельничают. А Байден потакает мощной армянской диаспоре( видать внутривидовая борьба круче,чем боязнь нанести ущерб американо-турецким отношениям) Для Украины заявления Байдена и действия в этом направлении плохо. Турки наш ситуативный союзник. Американцы,как ни крути,главный союзник. Их распря нам не к чему.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:51 Ответить
Тобто, якщо провести аналогію, своїм опусом ти виправдовуєш депортацію кримських татар?
показать весь комментарий
22.04.2021 14:06 Ответить
ви також дещо забули або не знали

Массовые убийства в 1894-1896 годах, унёсшие жизни многих десятков, а то и сотен тысяч армян, включали три основных эпизода: резню в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD_(%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80) Сасуне , убийства армян по всей территории империи осенью и зимой https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1895 года и резню в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB Стамбуле и в районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F) Вана , поводом для которой послужили протесты местных армян. Наиболее кровавой и наименее изученной является вторая фаза. Степень участия властей в организации убийств до сих пор остаётся предметом ожесточённых споровhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Bloxham-51-57-22 [21] .
В районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD_(%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80) Сасуна курдские вожди обложили данью армянское население. В то же время османское правительство потребовало погашения задолженностей по государственным налогам, которые ранее прощались, учитывая факты курдских грабежей. На следующий год курды и османские чиновники потребовали от армян уплаты налогов, но натолкнулись на сопротивление, на подавление которого был послан Четвёртый армейский корпус. В результате было убито не менее 3000 человек. Послы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Британии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франции и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России предложили создать комиссию по расследованию, однако предложение было отклонено https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 Портой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Bloxham-51-57-22 [21] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81_606-23 [22] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-The_Armenian_People_from_Ancient_to_Modern_Times_2-219-221-24 [23] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Robert_Melson_59-61-25 [24] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%E2%80%9CLe_Rire%E2%80%9D,_Number_134,_May_29,_Paris,_1897.jpg

Протестуя против неурегулированности армянских проблем, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%8F%D0%BD гнчакисты в сентябре https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1895 года решили провести большую демонстрацию, однако на их пути встала полиция. В результате начавшейся перестрелки десятки армян были убиты и сотни ранены. Полиция отлавливала армян и передавала их софтам - учащимся исламских учебных заведений https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB Стамбула , которые забивали их до смерти. Резня продолжалась до https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 3 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Bloxham-51-57-22 [21] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-The_Armenian_People_from_Ancient_to_Modern_Times_2-221-222-26 [25] . 8 октября мусульмане убили и заживо сожгли около тысячи армян в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD Трабзоне . Это событие стало провозвестником организованной османскими властями серии массовых убийств армян в Восточной Турции: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Эрзинджане , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC Эрзеруме , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BC%D1%8E%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B5 Гюмюшхане , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%82_(%D0%B8%D0%BB) Байбурте , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8B%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B0 Урфе и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%81 Битлисе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-27 [26] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-The_Armenian_People_from_Ancient_to_Modern_Times_2-222-226-28 [27] .
Несмотря на то, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8 дашнаки воздерживались от публичных акций, резня https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1895 года привела их к решению пойти на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5_(1896) захват здания Оттоманского банка в Стамбуле . https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 26 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1896 года группа хорошо вооружённых дашнаков захватила здание Оттоманского банка, взяла европейский персонал в заложники и, угрожая взрывом банка, потребовала от турецкого правительства провести обещанные политические реформы. В результате переговоров представитель российского посольства и директор банка, Эдгар Винсент, уговорили нападающих покинуть здание банка под личные гарантии безопасности. Однако власти распорядились начать нападения на армян ещё до того, как группа дашнаков покинула банк. В течение двух дней при очевидном попустительстве властей было убито более 6000 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-27 [26] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-The_Armenian_People_from_Ancient_to_Modern_Times_2-224-226-29 [28] .
Точное число жертв резни https://ru.wikipedia.org/wiki/1894 1894 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1896 годов подсчитать невозможно. Ещё до окончания насильственных действий находящийся в это время в Турции лютеранский миссионер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%83%D1%81 Иоганнес Лепсиус , используя немецкие и другие источники, собрал следующую статистику: убитых - 88 243 человек, разорено - 546 000 человек, разграбленных городов и деревень - 2493, обращено в ислам деревень - 456, осквернено церквей и монастырей - 649, превращено в мечети церквей - 328https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-The_Armenian_People_from_Ancient_to_Modern_Times_2-224-30 [29] . Оценивая общее число убитых, Кинросс приводит цифру 50-100 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-27 [26] , Блоксхэм - 80-100 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Bloxham-51-31 [30] , Ованнисян - около 100 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-The_Armenian_People_from_Ancient_to_Modern_Times_2-222-32 [31] , Адалян и Тоттен - от 100 до 300 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Charny_287-33 [32] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Totten_23-34 [33] , Дадрян - 250-300 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Shelton_71-35 [34] , Сюни - 300 тысяч человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Looking_toward_Ararat_99-36 [35] .
показать весь комментарий
22.04.2021 15:37 Ответить
все вышеописанное не помешало АРМЯНАМ устроить геноцид азербайджанцев в Баку в 1918 году

День геноцида азербайджанцев (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA азерб. Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü) - официальная памятная дата в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджане , отмечается https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 31 марта , установлена указом президента Азербайджанской Республики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Гейдара Алиева «О геноциде азербайджанцев» от https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 26 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1998 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2#cite_note-%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1 [1] . В этот день в Азербайджане и азербайджанской диаспорой за рубежомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2#cite_note-izrus.co.il-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2#cite_note-ru.apa.az-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2#cite_note-autogenerated1-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2#cite_note-6 [6] проводятся публичные мероприятия, посвящённые памяти жертв https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83_(1918) Мартовских событий https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1918 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83 Баку и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Бакинской губернии



вот такие армянские "невинные голубочки"
показать весь комментарий
22.04.2021 15:52 Ответить
я не кажу що вірмени не вбивали азербайджанців я кажу що тюрки-завойовники (турки та азербайджанці) століттями вбивали та гнобили місцевих вірмен і не лише,асірійців наприклад (це було державною політикою).
чи ти думаеш що оккупантів треба в дупу цілувати?
показать весь комментарий
22.04.2021 15:57 Ответить
армяне просрали свою историю и государственность,

в том числе благодаря России (совецкой) потеряв 3/4 чвоей территории по Севрскому мирному договорю 1918 года
русские, которым армяшки жопу целуют, тогда помогли Ата-Тюрку золотом и оружием, а также ударом в спину

Иншалла !
показать весь комментарий
22.04.2021 16:03 Ответить
про просрали... це кацапське бидло так спілкується; наприклад хахли просрали крим.....

не тули до мене москальсько-кацапське бидло я за історичну справедливість в тому що у вірмен вони союзники це їх трагедія.
а що потрібно було своїх катів (ата-тюрка) в сраку цілувати? за твоєю логікою ,наприклад, Мазепі потрібно було вірно петру служити а не доброго підсрачника дати?
показать весь комментарий
22.04.2021 16:18 Ответить
Геноцид вірмен турками та курдами почався 24 квітня 1915 року, коли Росія почала відступ з-під Сарикамиша, на Кавказі. Геноцид курдів і турок проходив "трішки раніше" - з початком 1 Світової війни і вступом російських військ на територію Турецької Вірменії. Російські війська воювали з турецькими військами, а вірменські "добровольчі" дружини, під керівництвом членів партії Дашнакцутюн - Адраніка, Драстамата Канаяна (Дро), Вардана Ханасорі, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80-%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8F%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1 Погос Тер-Давтян а, Гарегіна Нжде організували різню мирного населення,що сповідувало їслам.
"...Гареги́н Егише́вич Тер-Арутюня́н,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA арм. Գարեգին Եղիշեի Տեր-Հարությունյան;https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 1 января https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1886 - https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 21 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1955 ) - армянский политический и военный деятельhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B6%D0%B4%D0%B5,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD#cite_note-%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD-3 [3] . Накануне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Первой мировой войны Нжде, как и многие другие члены партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%BD Дашнакцутюн , получил помилование от царского правительства и в начале октября 1914 года переехал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81 Тифлис . На первом этапе войны был заместителем командира 2-ой армянской добровольческой дружины в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Русской императорской армии (командиром полка был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BD,_%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дро ), в последующем командовал отдельной армяно-езидской частью. Кроме того, Нжде в должности заместителя командира воевал в составе сводной дружины, возглавлявшейся https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8 Варданом Ханасори и входившей в Араратский отряд, а позднее - в 1-ом Армянском полку. В период Гражданской войны на Кавказе занимался етническими чистками в Карабахе, воюя против мусульманского населения. Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны сотрудничал сhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третьим рейхом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B6%D0%B4%D0%B5,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_II_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 627 ...). (Русский сегмент Википедии).
«…корни армянского терроризма кроются в ошибочном взгляде на историю… Уникальность современных армянских террористов заключается в том, что история (точнее их собственный взгляд на историю) является для них единственным оправданием». И поэтому «переписывание истории как оправдание бесчеловечных поступков - вот уникальная особенность армянского терроризма». (австрийский историк Эрик Файгл, «Армянская мифомания")
показать весь комментарий
22.04.2021 10:28 Ответить
це так, дійсно деякі націоналісти-вірмени співпрацювали у роки ДСВ з Німеччиною, був навіть т.з "вірменський легіон" у складі ваффен-сс. А чи знаєте Ви, що Туреччина теж була сателітом Німеччини, і вона змогла при цьому уникнути покарання за це? Хоча, кажуть, сралін намагався після завершення ДСВ шось там учудити на кордоні, але США тоді врятували Туреччину, розмістивши своє військо та створивши величезну військову базу.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:35 Ответить
Туреччина офіційно залишалася нейтральною впродовж більшої частини Другої світової війни. Проте після її закінчення вона стала об'єктом тиску з боку СРСР для зняття обмежень для радянського судноплавства через Чорноморські протоки, які з'єднують Чорне море з Середземним. (Вікіпедія). "...Ісмет Іненю (президент Туреччини) протягом усієї війни намагався балансувати між сторонами протистояння, а не сподіватися розширити кордони за рахунок Кавказу, Криму, Балкан, які колись входили до складу Турецької імперії. Інтереси пересічних громадян превалювали над геополітичними амбіціями. Турки збагнули, що колонії можна легко завоювати, але важко утримати. Одним зі свідчень відмови від геополітичних амбіцій стала Конвенція Монтре, підписана 1936року. Цей документ гарантував свободу проходу всіх торговельних суден як у мирний, так і у воєнний час. "
показать весь комментарий
22.04.2021 11:56 Ответить
можна згадати і те що було раніше
тобі не соромно виправдовувати людожерів?
В Hamidian резни ( армянский : Համիդյան ջարդեր , Турецкое : Хамидие Katliamı , французская : Резня hamidiens ), также известная как армянская резня в 1894-1896 были массовыми убийствами армян в Османской империи , которые имели место в середине 1890-х года. Было подсчитано, что потери составили от 80 000 до 300 000, в результате чего осталось 50 000 детей- сирот . Резня названа в честь султана Абдул Хамида II , который в своих усилиях по сохранению имперских владений распадающейся Османской империи вновь провозгласил панисламизм государственной идеологией. Хотя массовые убийства были направлены в основном против армян, в некоторых случаях они превратились в неизбирательные антихристианские погромы, такие как резня в Диярбекире , где, по крайней мере, согласно одному современному источнику, было убито до 25000 ассирийцев . В резня началась в Османской интерьер в 1894 году, прежде чем стать более распространенным в последующие годы. Большинство убийств произошло между 1894 и 1896 годами. Массовые убийства начали прекращаться в 1897 году после осуждения Абдул Хамида международным сообществом.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:32 Ответить
Ну, і чим це відрізняється від єврейських погромів у Росії? Організації голодомору в Бангалорі, чи придушенні повстання сипаїв, боксерського повстання. Застосування хімічної зброї проти тамбовських селян, Голодомору в Україні, депортації народів Кавказу і Криму. Війни в Чечні...
Ти, перед тим, як мені "дорікать", і мою совість чіпать, порийся в історії...
показать весь комментарий
22.04.2021 15:49 Ответить
заперечувати або виправодувати Геноцид вірмен те ж саме що й заперечувати та виправдовувати Голодомор та Холокост, якби турки визнали свою провину і вибачилися вони вже були не турками а европейцями а так залишаються варварами-азіатами.
покаяння робить людину або націю сильніше. тому що лише сильний духом може визнати свій гріх.слабкий каже ви все брешете або це були не ми.....
показать весь комментарий
22.04.2021 15:53 Ответить
Тебе "сильно зачіпає" "вірменська різня"? Займись, краще питанням визнання Голодомору в Україні, "геноцидом"... Депортацією українців ("петлюравцев", "кулаков"), у Заволжя, в Сибір. Голодовкою 1947 року в Україні, терором у Західній Україні, після війни... Мене якось ЦІ питання більше цікавлять... А якщо ти "Николенко", а не "Миколенко", то не пхай свого кацапського носа на український сайт...
показать весь комментарий
22.04.2021 16:04 Ответить
про Голодомор я знаю з першоджерел тому не треба вказувати що мені робити.
в українській мові окрім Миколи є ще й слово ніколи,ніколи знов наприклад

просто не можеш визнати що я правий.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:08 Ответить
Так ти тоді повинен писаться "Ніколынко", а не "Николенко"... "Николенко" - русифікована форма українського прізвища "Миколенко"... Твій предок, видно, "сильна русским стать захател...", от і поміняв прізвище... Або йому його поміняли, а він погодився...За подібну незгоду Івану Піддубному у НКВС ребра ламали... Ти мені ще, як Шельменко-денщик, розкажи, що прізвища "Шпак" і "Скворцов" - те саме... "Батраче лахтинський", не вчи українця української мови...
показать весь комментарий
22.04.2021 16:54 Ответить
за твоєю логікою усі Миколенки повинні писатися як Миколанки
хоча я не проти щоб моє призвіще походило від святого Миколая, якби мій предок умовно захотів стати "руським" він би приставив би -ов як дехто робив з відомих напр. пореченков або понасенков,російські дяки нікого не питали і записували на свій лад напр. карп-карпов,коваль-ковальов,король-корольов,мендель-менделеев тощо.
з'їзждати з теми пристібатися до призвіща та звинувачувати в лахтинстві це твій рівень.
показать весь комментарий
23.04.2021 09:34 Ответить
Синок, не крути сракою... Я не буду тобі читать лекцію стосовно етимології виникнення прізвищ - не бачу сенсу "метать бисер перед свиниями" кацапськими... Так що просто - "Іди в сраку, кацап"!"...
показать весь комментарий
23.04.2021 09:40 Ответить
який текст.....які слова....
показать весь комментарий
23.04.2021 09:43 Ответить
..............................................................................................
показать весь комментарий
23.04.2021 09:48 Ответить
все вышеописанное не помешало АРМЯНАМ устроить геноцид азербайджанцев в Баку в 1918 году

народ, только что переживший страшный геноцид, устроил геноцид другому народу.
Обломал Алиев армяшек. и поделом!!!!
Целиком и полностью поддерживаю освобождение незаконно оккупированных азербайджанских территорий и части исконно азербайджанского Карабаха

Аллах акбар !
показать весь комментарий
22.04.2021 15:58 Ответить
еге ж серед 26 бакінських комісарів (які власне влаштували різанину) були і росіяни і евреї і навіть азербайджанці,от зрада
показать весь комментарий
22.04.2021 16:05 Ответить
тупе, і тут висрало?
а - та ти просто комуняка в минулому - партєйний работнік!
показать весь комментарий
22.04.2021 16:42 Ответить
насрали тут ви,піонером ще рік встиг побути ,але коммунізм набагато гірший за нацизм.
показать весь комментарий
23.04.2021 09:39 Ответить
Геноцид армян турками реальный факт, даже не хочу начинать описывать ужасы которые там творили турки в 1915 году. Если пишешь не зная о чем спроси у Википедии для начал. А так получилася пост безграмотной тупой, невежественной свиньи. И такого идиота лайкнуло еще 12 невежественных скотов. Этот форум мониторят многие, специальные службы и на Западе в том числе. ВОт за такие посты как твой нас ненавидят более образованные народы и правильно делают. И особенно 12 лайков порадовали. Люди очнитесь!
показать весь комментарий
22.04.2021 13:32 Ответить
пшлонах, брешущее вонючее быдло.
ты ещё у путена спроси про вяликую атечественную и вяликого жукова в вякапедии почитай.
быдляра тупая
показать весь комментарий
22.04.2021 13:43 Ответить
зебил обоссанный с телевизором вместо головы
показать весь комментарий
22.04.2021 13:44 Ответить
Самокритиченько) Без яиц и без мозгов, а лізе, куда ти лезешь ты же глупый, как кацапская блониднка?. Беру на карандаш.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:57 Ответить
Перед тем как что то куда то брать определись со своей ориентацией...
показать весь комментарий
22.04.2021 17:17 Ответить
когда там с Геноцидом Голодомором Украинцев?? крымских татар тоже кстати??? через лет 200????то что Россия делает сегодня не есть Этноцид и Геноцид как по мне мол у нас не как в Югославии а что надо ждать массовых казней и расстрела кацабами украинцев и граждан Украины??? у нас если такое пойдет под ковш и нож пойдут и православные и католики и греко католики и мусульмане и русские и украинцы и болгары и армяне и грузины да десятки наций и народностей если не сотни....
показать весь комментарий
22.04.2021 09:24 Ответить
Та якось пох. Вірмени ніяких висновків не зробили, і з під одного геноциду вскочили в другий - кацапський. І їм, так виглядає, подобається.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:25 Ответить
Странный этот Байден какой-то, зачем он хочет ублажить русских подстилок и поссорится с Турцией
показать весь комментарий
22.04.2021 09:31 Ответить
А кто хитрее армяне или евреи?
показать весь комментарий
22.04.2021 09:33 Ответить
еврейские армяне
показать весь комментарий
22.04.2021 09:43 Ответить
где прошел армянин, там еврею делать нечего..
показать весь комментарий
22.04.2021 09:45 Ответить
Евреи хитрее,армяне подлее.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:53 Ответить
вам, геноцвали, лучше знать - армяшек целый Тифлис был
показать весь комментарий
22.04.2021 16:05 Ответить
Почему то все помнят о геноциде армян,
совершенно забывая при этом, что сами армяне
вооруженные и подстрекаемые Российской империей
и начали этот геноцид - устроив истребление турок и
этнические чистки на территориях на которых им удалось
установить свой контроль (вдоль российской границы)?
Как то очень сильно напоминает сегодняшнюю ситуацию с Л/ДНР...
показать весь комментарий
22.04.2021 09:41 Ответить
карабах в 90х...
показать весь комментарий
22.04.2021 09:44 Ответить
Сподіваюсь,що Байден не зробить такої помилки. Так званий "Геноцид вірмен" - просто логічна реакція турків на підлі провокації з боку вірмен.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:02 Ответить
нікак ніззя! ізраїль і єврейство абідятса! бо лише вони *мають* право бути найстражденішими і стригти з то лаве. байден ачнісь! тим паче споганити відносини з турками...
показать весь комментарий
22.04.2021 10:03 Ответить
А как с голодомором..., забыли... ( а теперь об геноциде армян, да это было, был ли это конкретно геноцид или что то приближенное к нему, до сих пор исторический спор.. А в таких случаях "правда у всех своя". Мое личное мнение что власти Османской империи повели себя неоправданно жестоко, по меркам восточных деспотий, азиатчина... . Закавказью не раз пришлось это испытать на себе за свою историю.. С другой стороны, армянские подданные Турции ( Османской империи) практически поголовно стали переходить на сторону врага, имеется в виду русские войска, которая заняла всю восточную Турцию ( древние земли армянских царств) эти земли по предварительным договоренностям с странами Антанты Россия оставляла за собой , т.е. армянское население Турции ( как и греческое впоследствии) по сути были предателями по отношению к своему государству в составе которого они были с далекого 1514 года, т.е. более 400 лет. Замечу, до начала 1 й мировой армянское и греческое население Турции жило как обычные подданные и не подвергались преследованиям, Кстати и после распада Российской империи, уже независимая Армения требовала что бы ей передали всю Восточную Турцию ( по Севскому договору) и даже часть турецкого побережья Черного моря - Трабзон ( которая даже исторически не когда не было армянским) Турция вынуждена была принимать меры. То что она явно переборщила это факт. Так что для армян это геноцид, а для турок "избыточные, меры" во время войны по отношению к изменникам. Это неразрешимый спор , так как "правда у всех своя" ( пример Украины и РФ тому подтверждение)
показать весь комментарий
22.04.2021 10:08 Ответить
дещо треба уточнити: ані греки, ані вірмени не були громадянами Османської імперії, вони були народами, що піддалися завоюванню турками. Якщо так розмірковувати, то бійці УПА були зрадниками з точки зору радянських істориків, тому що формально мали громадянство СРСР, але воювали за свою Батьківщину.
На мій погляд немає тут ніякої загадковості: невеликий народ повстав проти османських імперців, за що був підданий винищенню.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:29 Ответить
Я же и написал что " правда у всех своя".. Все империи строились на захватах территорий... и эти территории столетиями входили в их состав. Под вашу теорию ( которая тоже имеет свои зерна истины) можно подвести и руСькое население Крыма которых в Крыму большинство которое пожелало воссоединиться с Рашей. Ведь они оказались в составе Украины только по волюнтаристскому решению Хрущева.. всего то ничего в 1954 году ( и то в составе единой " империи"). Так мы можем далеко зайти... Греки и Армяне были подданными Османской империи кто то 400, а кто то 500 лет до 1 й мировой. И перешли на строну врага , а не подняли восстание ( это не пример реального национального восстания в самой Греции к примеру) Что до того что " правда у всех своя" то вы показали правильный пример. Для Украины движение на западной Украине это борцы за независимость, а для СССР это по сути предатели. Вот мы и не можем, и не придем с Россией к "одному знаменателю" по этому вопросу. Потому что " правда у всех своя" и так и будет, и ничего не изменится. Как в вопросе геноцида армян ( между армянами и турками) Можем вспомнить еще и "американских индейцев".. ну это конечно так... к слову.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:58 Ответить
В Криму не РУСЬке, а русское, тобто російське населення.
Руські - це пращури українців.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:22 Ответить
да бог весть какое оно то русское .. Как то в начале своего прибывания у власти ВВП , когда еще перед некоторыми регионами приходилось лебезить.. был на празднике в Казани и сказал " Если каждого русского потереть то там окажется татарин" ( не дословно но мысль была такая, помню как тогда " патриоты" шипели на нынешнего фюрера.)
показать весь комментарий
22.04.2021 11:31 Ответить
*******, а не РУСЬке.
Ти не розумієш тих слів, які вживаєш.
РУСЬке від слова РУСЬ, а ******* к@цапи у Криму не мають жодного відношення до нашої Русі. Втім, не лише у Криму.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:36 Ответить
Ну давайте что бы уже без всяких там сомнений назовем их московитами и все. Закрыв тему.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:44 Ответить
Неадекват хмара, як завжди, за відсутності адекватної відповіді і будь-якого мислення, починає істерично писати маячню...
показать весь комментарий
22.04.2021 14:08 Ответить
і, до речи: сьогодняшній їх союз з рашкостаном - це намагання протистояти Туречччині, хоча, насікільки мені відомо, антиросійські настрої у Вірменіі ширяться, бо вони багато чого зрозуміли після поразки у Карабасі.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:31 Ответить
Нахєр ті вірмени теперішньої Вірменії, Туреччині? Три мільйони "хитрожопих", з яких половина - "утриманці", жінки, діти і баби з дідами, бо активне населення розповзлося по Росії, Україні, і решті Європи... З корисних копалин - лише вулканічний туф, родючої землі мало... І на біса туркам подібне "щастя"? Вони туркам стільки "крові попили"!... Недаром їх "турецькими жидами" називали, при "османах"...
показать весь комментарий
22.04.2021 11:12 Ответить
пропоную шановному пану вивчити питання: у Вірменії крім туфа є золото та мідні родовища, родючої землі дійсно небагато, але, наприклад, абрикоси вони навіть експортують.
На питання "нафіга вони там потрібні" навіть і не знаю, що відповідати. Може тому, що вони там жили багато сторічь тому?
Щодо жидів, то у нас своїх вистачає, 1% від населення займає 50% провладних місць, олігархат майже на 100% складається з них, але спробуй щось сказати - зразу ж отримаєш маркування "антисеміт".
показать весь комментарий
22.04.2021 11:31 Ответить
В Україні теж є родовища золота. В Карпатах... Багато їй це дає? Запам"ятай - в ********* світі головне - не родовища корисних копалин, а освіта, наука і кваліфіковані працівники. Росія має багато корисних копалин, а Європа свої вичерпала ще кілька століть тому. А тепер порівняй рівень виробництва і рівень життя Росії і Європи. У Японії ВСІ металургійні, нафтопереробні заводи, більша частина хімічної промисловості, розташовані у портових містах, бо працюють на привозній сировині.
А які "науковці" та "кваліфіковані працівники" з вірмен, якщо основна їх маса живе за рахунок "купи-продай"? І тим більше, що більша частина їх працездатного населення давно живе за межами Вірменії і абсолютно не "горить бажанням" будувать "Велику Айастан"... Це було видно по тому, як вони "масово ломонулися" "Арцах" захищать - влада Вірменії змушена була кидать туди пацанів-строковиків...
І, поясни мені, яке "стратегічне" значення грають у світовому виробництві сушені абрикоси?
показать весь комментарий
22.04.2021 11:45 Ответить
ну добре, тоід по-порядку.
1. Мужіївське золотоносне родовище не має промислового значення, бо кондиції (вміст корисного компоненту) там замалий. Для того, щоб отримати товарне золото з руди, витрати будуть навіть трохи вищі, ніж ціна на нього. Про придніпровський золотоносний район (долина річки Сура) нічого й казати, там запаси ще меньші.
2. Західна Європа вичерпала свої родовища вугілля та залізних руд у другій половині минулого сторіччя. Центральна та східна - ще ні, але вони на перший план винесли питання екології, тому вважають за доцільне ввозити цю вировину з країн "третього світу", а свої родовища законсервували.
3. Щодо Японії не буду навіть коментувати, бо там зовсім інший рівень логістики.
4. Намагання принизити вірмен недолугі, тому що у них дійсно багато науковців. В моєму місті "купи-продай" овочів та фруктів як раз здійснюють азербайджанці, це їх ниша, але це теж праця, і я їх за це не можу не поважати.
5. Я не хочу бути захисником будь-кого, але знаю точно, що немає "поганих", або "хороших" народів, крім випадків, коли ви маєте суб'єктивну думку, що грунтується на особистому досвіді. От якщо вас особисто вірмени колись скривдили, або надурили - тоді все, нема питань.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:37 Ответить
1. Перестань "додумувать" за опонента те, що ти тільки допускаєш, що вони думають чи, на твою думку, сказать хочуть.
2. Якби вірмени мали від того золота та інших корисних копалин та землі, якийсь зиск, то не розбігалися-б, з рідної землі, по всій планеті, вже кілька століть...
3. Я вірмен, як націю, не "принижую". Більше, ніж їх принижують своєю жадібністю, підлістю та зверхнім ставленням до представників їнших народів, більшість з їх діаспори (в тому числі й в Україні), принизить вже не можна...
4. Розберися в різниці між "патріотизмом" і "шовінізмом"... Ти їх плутаєш... А вірмени, взагалі, патріотизм шовінізмом замінили... Бо патріоти живуть у своїй державі і її розвивають та підтримують, а не шляються по чужих землях, не маючи ніякого бажання повернуться на батьківщину... (До речі, знайди в гуглі тлумачення "цехакронізм", і приклади до теперішньої Вірменії і тих, хто її зараз представляє...
показать весь комментарий
22.04.2021 15:12 Ответить
цікаво, а що я додумував? намагався лише відповісти на запитання, або пояснював те, в чому впевнений (що мені відомо).
Щодо патріотизму - питання до Вас: чи є на Вашу думку патріотами наші брати-українці, що зараз живуть у Канаді, або США, але усіляко підтримують нашу боротьбу з агресором? Чи їх теж можно умовно назвати "шовіністами", бо вони ненавидять свинособак і живуть не в Україні?
показать весь комментарий
22.04.2021 15:17 Ответить
Ти мене вирішив "на вошивість" перевірить? Чи запідозрив, що я у тебе "лідерство в українськості" відібрать хочу? Не тривожся... Я на нього навіть не претендую...
Щодо патріотизму - ти сам відповів на своє питання. Я не чув, щоб з України, Росії, Білорусі, Західної Європи вірмени натовпами ломилися на захист "Арцаху", у Карабах ішли посилки з засобами захисту, медикаментами, вірмени збирали масові демонстрації в Парижі, наприклад, у підтримку "народу Арцаху"... (За статистикою, вірменська діаспора у Франції налічує близько півмільйона осіб.).
Не створюй собі штучних ворогів - у українців і справжніх вистачає...
показать весь комментарий
22.04.2021 15:29 Ответить
Друже, немає в мене ніяких намагань з лідерства. Я вже достатьо доросла людина і самостверджуватися для мене вже не на часі.
Погоджуюсь майже з усім, що ти написав, але головною метою мого спілкування саме була та думка, що й ти написав вище: Не створюй собі штучних ворогів.
Вірмени у себе можуть проводити будь-яку політику, але ми повинні пам'ятати Сергія Нігояна, поважати ветерана Едмона Саакяна, врача-волонтера Армена Нікогосяна, волонтера Армена Шахарьянца та ще багатьох з цього народу, хто дійсно допомагає Україні у боротьбі проти агресора. Я навмисно не писав про мого друга, який зараз працює у дуже спеціфічному підрозділі, і за голову якого сепари вже давно призначили винагороду, він теж вірмен.
Нація українська сворюється не тільки з моноетносу, нація створюється спільною метою та боротьбою за її втілення.
показать весь комментарий
23.04.2021 11:17 Ответить
А я і не створюю... Просто декому здалось прийнятніше, замість задання питання,для уточнення деяких речей, стать у позу" захисника ображених"... Надіюсь, в останнє...
показать весь комментарий
23.04.2021 11:29 Ответить
Щодо захисту ображених, то це дійсно так.
Я не вважаю за нормальне дивитися, як намагаються обгадити цілий народ.
Історічна правда (як і брехня) мене не дуже цікавлять, а от сьогодення нашої країни - так.
показать весь комментарий
23.04.2021 11:37 Ответить
Та будь ласка, захищай... От тільки нема в житті такого - "чорне" і "біле"... "Хороших" народів, і "поганих"... Коли я витіг "брудну" правду про запорожців - їх торгівлю ясирем - краденими людьми з України, Литви, Польщі, грабунок болгарських міст - Варни, Бургаса, депортацію ногайців, придушення селянського повстання в Адигеї, мені тут, такі як ти, рвалися "очі повидирать"...
показать весь комментарий
23.04.2021 11:46 Ответить
Тоді предмет вичерпано.
Все дійсно так: нема хороших або поганих народів, є люди і вони різні.
На сході проти нас воюють не тільки рашковани-свинособаки, там є й етнічні українці, нажаль.
Така вона правда життя..
показать весь комментарий
23.04.2021 11:51 Ответить
надеюсь у мистера Байдена хватит благоразумия не ссорится с турками ради того,чтоб сделать приятное армянам и россии
показать весь комментарий
22.04.2021 10:11 Ответить
Він лівацька тварюка, тож не факт
показать весь комментарий
22.04.2021 11:23 Ответить
В геноциді вірмен повністю винна Росія яка надала їм землі для заселення відібрані в Азербайджану і всіляко підбурювала їх шкодити туркам та азербайджанцям. В результаті вірмен почали винищувати... Так само часткову відповідальність за етнічні чистки в Карабасі несе Росія і 365 армія приймала в цьому активну участь на стороні вірмен. Сподіваюсь вірмени нарешті зрозуміють що їх кацапи тупо використовують в своїх інтересах.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:13 Ответить
ормянє тварюки і посіпаки ***** які вбивають нас на сході країни...
показать весь комментарий
22.04.2021 10:52 Ответить
Доречі вірмени в абхазькій війні 1992го прийняли бік абхазів-росіян. А вірмен в Абхазії було майже стільки, як і абхазів. Цілі селища були повністю вірменськими. Літаки, які бомбили Грузію під час Російсько-Грузинської війни 2008го, злітали з вірменських аеродромів. Я вважаю, що не можна так чинити з сусідами. На чужій біді не побудуєш собі щастя, а яєшня, яка підсмажена на пожежі у сусіда, стане поперек горла.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:16 Ответить
убийтеся об мавзалєй суки армянські
показать весь комментарий
22.04.2021 10:54 Ответить
Гарні вірмени - мертві вірмени. Втім, це стосується усіх шісток к@цапів.
А взагалі, вірмени (разом з китайцями та к@цапами) одна з найгірших націй, що я зустрічав.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:17 Ответить
Байден лоббировал признание геноцида армян еще до того как стал работать на Обаму.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:11 Ответить
Может признает геноцид армян незавершенным?А то посмотришь на всех этих Симонян,Кургинян,Гаспарян,Шазназаровых и прочую нечисть на шоу у Соловьева и начинаешь понимать турков и их мотивы.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:01 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:13 Ответить
И не надоест им копаться в в исторической помойке?
Ведь ничего, кроме дерьма, они там не откопают...
показать весь комментарий
22.04.2021 16:20 Ответить
Сегодня годовщина геноцида армянского народа, в Османской империи.

Что случилось с главными организаторами Геноцида армян?

Армянская революционная партия "Дашнакцутюн", приговорила к смерти всё высшее руководство Османской империи, которое руководило и направляло геноцид.

Операция по ликвидации организаторов Геноцида армян, получила кодовое название «Немезис».

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 5852Талаат Паша - министр внутренних дел Османской Империи. Найден и застрелен в Берлине Согомоном Тейлеряном 15 марта 1921 года.

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 5852Джемаль Паша - министр морского флота Османской Империи. Найден и застрелен в Тифлисе Петросом-Тер Погосяном и Арташесом Геворгяном 21 июля 1921 года.

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 5852Энвер Паша - военный министр Османской Империи. Найден и обезглавлен в Чагане Георгием Агабекяном 4 августа 1922 года.

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 5852Саид Халим - премьер-министр Османской Империи. Найден и застрелен в Риме Аршавиром Ширакяном 6 декабря 1921 года.

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 5852Бехаеддин Шакир - один из лидеров руководящей партии младотурков Османской Империи, руководитель особого отряда. Найден и застрелен в Берлине Арамом Ерганяном 17 апреля 1922 года.

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 5852Джемаль Азми - губернатор Трапезунда, член правящей партии младотурков Османской Империи. Найден и застрелен в Берлине Аршавиром Ширакяном 17 апреля 1922 года.

Входе операции были убиты также несколько армян, известных как пособники турок:

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 5852Мкртич Арутюнян - член политического отделения турецкой тайной полиции. Застрелен Согомоном Тейлеряном.

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 5852Ваге Ихсан (Есаян), в апреле 1915 года помогал составлять списки видных армян для депортации.

Убит Аршавиром Ширакяном.

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 5852Амаяк Арамянц, бывший член партии «Гнчак», сотрудничавший с турецкой полицией.

Убит Аршаком Езданяном.

Также входе операции были убиты организаторы армянских погромов в Азербайджане:

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 5852Фатали-хан Хойский - первый премьер министр Азербайджана. Найден и застрелен в Тифлисе Арамом Ерканяном и Мисаком Григоряном 26 мая 1918 года.

Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ - Цензор.НЕТ 5852Гасан-бек Агаев - зам.пред. парламента Азербайджана. Найден и застрелен в Тифлисе членом партии Дашнакцутюн 19 июля 1920 года.

Интересно, как вели бы себя россияне, отвественные за убийства украинцев на Донбассе, если бы знали, что одна из украинских партий готовит подобные списки???
показать весь комментарий
24.04.2021 19:56 Ответить
Так за чем задержка?
Достаёшь гранату, едешь в Турцию под видом туриста (это легко) и взрываешь её на базаре в людном месте - чтобы отомстить.
показать весь комментарий
25.04.2021 09:24 Ответить
Ты как все боты, не дочитал до конца пост, потому и несёшь бред.
показать весь комментарий
25.04.2021 13:49 Ответить
Но даже если ты прав, кому мне мстить, если люди совершавшие геноцид, умерли как минимум лет пятьдесят назад?)))
показать весь комментарий
25.04.2021 13:51 Ответить
Вот и я о том. Все давно умерли. Забудьте.
показать весь комментарий
25.04.2021 14:11 Ответить
Я написал пост не об этом.
показать весь комментарий
25.04.2021 14:25 Ответить
 
 