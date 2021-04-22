Байден може офіційно визнати геноцид вірмен, - WSJ

Президент США Джо Байден може офіційно визнати геноцид вірмен в Османській імперії за часів Першої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США.

Зазначається, що це буде частиною щорічної заяви, приуроченої до Дня пам'яті жертв геноциду у Вірменії (24 квітня. - Ред). Офіційні особи додали, що ніяких остаточних рішень або брифінгів не проводилося, і що Байден міг би зробити символічну заяву, не називаючи вбивства геноцидом, як це зробили інші президенти.

Туреччина заперечує, що вбивства були геноцидом, заявляючи, що вірмени повстали проти уряду. Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив у вівторок, що заява Байдена тільки зашкодить відносинам Туреччини і США. Представник посольства Туреччини у Вашингтоні не дав коментарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заперечення Росією Голодомору як геноциду співмірне вчиненню цього злочину, - МЗС

Нагадаємо, Сенат США 12 грудня 2019 року одноголосно прийняв резолюцію, яка визнає геноцидом масові вбивства вірмен сто років тому. Цей крок розлютив Туреччину і завдав удару по і так проблемним відносинам між Анкарою і Вашингтоном.