Заперечення Росією Голодомору як геноциду співмірне вчиненню цього злочину, - МЗС
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Заперечення Росією Голодомору 1932-1933 років як акту геноциду українського народу співмірне скоєнню цього злочину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС України до Міжнародного дня пам'яті жертв злочину геноциду.
У МЗС зазначили, що вшанування пам'яті людської гідності жертв геноциду і запобігання цьому злочину, серед іншого, потребує встановлення правди та відновлення історичної справедливості.
"Попри встановлені факти, неспростовні дані свідків, шокуючі документи і архівні матеріали, Російська Федерація продовжує заперечувати Голодомор 1932-1933 років як акт геноциду радянського режиму проти українського народу. Це стосується й Депортації кримськотатарського народу 1944 року. У 2015 році Російська Федерація включила статтю Рафаеля Лемкiна, основоположника дослідження злочину геноциду, "Радянський геноцид в Українi" до так званого переліку екстремістських матеріалів. Такі дії російської сторони є показовими, адже співмірним вчиненню злочину може бути лише його заперечення чи виправдання", - йдеться в повідомленні.
У МЗС вважають, що "те, що Україна продовжує потерпати від зовнішньої агресії та насильства, які були розв’язані Російською Федерацією у 2014 році у поєднанні зі спробою анексії Криму, слугує підтвердженням, що відсутність визнання й засудження злочинів минулого, як і утвердження поваги до прав і свобод людини та громадянина, відкриває шлях до вчинення кричущих порушень універсальних норм і правил, в тому числі злочинів проти людяності".
Будь ласка, зачекайте...
(Це історичний факт, як би кассаби не нищили і не переправляли давні рукописи.)
Таке їм непотрібне.
Вони хочуть Україну проковтнути, перетравити, і висрати вже «настоящімі рюзьгє», як вони самі.
Тобто саме знищити.
Мазохисты тупые, хотя я не знаю - быть "тупыми" шоб на тя нацелены были ракеты.... чото както, не вкуриваю выгоду то
Маловідомий факт, неафішофаний кацапами, але Йосип Кобзон, коли помирав, почав говорити українською.
Рафаэль Лемкина, автор термин и юридического определения понятия "геноцид" основывал свою статью на предложенном им определении. ГА ООН приняла другое, усеченное определение геноцида.
Треба було бонбочку кинуть не на Японію, а на паРашу і половина проблем світу ніколи б не з'являлися!
Хоча таку можливість обговорювали, але до виконання не прийняли!
Тоді і Голодомор був би визнаний Геноцидом українського народу!