Заперечення Росією Голодомору як геноциду співмірне вчиненню цього злочину, - МЗС

Заперечення Росією Голодомору 1932-1933 років як акту геноциду українського народу співмірне скоєнню цього злочину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС України до Міжнародного дня пам'яті жертв злочину геноциду.

У МЗС зазначили, що вшанування пам'яті людської гідності жертв геноциду і запобігання цьому злочину, серед іншого, потребує встановлення правди та відновлення історичної справедливості.

"Попри встановлені факти, неспростовні дані свідків, шокуючі документи і архівні матеріали, Російська Федерація продовжує заперечувати Голодомор 1932-1933 років як акт геноциду радянського режиму проти українського народу. Це стосується й Депортації кримськотатарського народу 1944 року. У 2015 році Російська Федерація включила статтю Рафаеля Лемкiна, основоположника дослідження злочину геноциду, "Радянський геноцид в Українi" до так званого переліку екстремістських матеріалів. Такі дії російської сторони є показовими, адже співмірним вчиненню злочину може бути лише його заперечення чи виправдання", - йдеться в повідомленні.

У МЗС вважають, що "те, що Україна продовжує потерпати від зовнішньої агресії та насильства, які були розв’язані Російською Федерацією у 2014 році у поєднанні зі спробою анексії Криму, слугує підтвердженням, що відсутність визнання й засудження злочинів минулого, як і утвердження поваги до прав і свобод людини та громадянина, відкриває шлях до вчинення кричущих порушень універсальних норм і правил, в тому числі злочинів проти людяності".

Також читайте: МЗС закликав міжнародне співтовариство визнати Голодомор геноцидом українського народу