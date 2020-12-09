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Заперечення Росією Голодомору як геноциду співмірне вчиненню цього злочину, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Заперечення Росією Голодомору як геноциду співмірне вчиненню цього злочину, - МЗС

Заперечення Росією Голодомору 1932-1933 років як акту геноциду українського народу співмірне скоєнню цього злочину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС України до Міжнародного дня пам'яті жертв злочину геноциду.

У МЗС зазначили, що вшанування пам'яті людської гідності жертв геноциду і запобігання цьому злочину, серед іншого, потребує встановлення правди та відновлення історичної справедливості.

"Попри встановлені факти, неспростовні дані свідків, шокуючі документи і архівні матеріали, Російська Федерація продовжує заперечувати Голодомор 1932-1933 років як акт геноциду радянського режиму проти українського народу. Це стосується й Депортації кримськотатарського народу 1944 року. У 2015 році Російська Федерація включила статтю Рафаеля Лемкiна, основоположника дослідження злочину геноциду, "Радянський геноцид в Українi" до так званого переліку екстремістських матеріалів. Такі дії російської сторони є показовими, адже співмірним вчиненню злочину може бути лише його заперечення чи виправдання", - йдеться в повідомленні.

У МЗС вважають, що "те, що Україна продовжує потерпати від зовнішньої агресії та насильства, які були розв’язані Російською Федерацією у 2014 році у поєднанні зі спробою анексії Криму, слугує підтвердженням, що відсутність визнання й засудження злочинів минулого, як і утвердження поваги до прав і свобод людини та громадянина, відкриває шлях до вчинення кричущих порушень універсальних норм і правил, в тому числі злочинів проти людяності".

Також читайте: МЗС закликав міжнародне співтовариство визнати Голодомор геноцидом українського народу

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Дальше то что? Они 350 лет хотят только одного, уничтожить Украину, а мы видим в их глазах мир...
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09.12.2020 14:13
+7
Убийце роиси обычное дело кричать, что она не убийца.
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09.12.2020 14:13
+7
Роисе нужна территория и человеческий ресурс, а не государство Украина.
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09.12.2020 14:35
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Дальше то что? Они 350 лет хотят только одного, уничтожить Украину, а мы видим в их глазах мир...
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09.12.2020 14:13 Відповісти
вони хочуть Україну привласнити. не хочуть вони її знищити.
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09.12.2020 14:24 Відповісти
Роисе нужна территория и человеческий ресурс, а не государство Украина.
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09.12.2020 14:35 Відповісти
а людський ресурс вони перероблять на рюзьге...,
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09.12.2020 14:36 Відповісти
та і хто ж ці "вони"?
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09.12.2020 14:39 Відповісти
русскіє.
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09.12.2020 14:40 Відповісти
а хто це такі "русскіє"?
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09.12.2020 14:41 Відповісти
ті, хто говорят на русскам язьіке і живуть запорєбріком і в інших країнах, і відмінною рисою яких є русская челюсть, русская скрепа, і загальна слабкість мозку до когнитивних дій.
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09.12.2020 14:44 Відповісти
я би твій перелік властивостей вишикував у зворотньому напрямку
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09.12.2020 14:54 Відповісти
та роби шо хочеш.
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09.12.2020 14:59 Відповісти
не зрозумів ти мабуть, найперше у них слабкість мозку, а потім все інше
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09.12.2020 15:13 Відповісти
то ти не зрозумів, що моя остання відповідь стосувалась тільке тебе особисто.
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09.12.2020 15:14 Відповісти
Тобто слабкість мозку породжує русскаязичіє? чи навпаки?
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09.12.2020 16:24 Відповісти
слабкість мозку породжує сталість у розвитку, одномовність у тому числі
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09.12.2020 17:41 Відповісти
«Ру́сские - восточнославянский народ, самый многочисленный народ России
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09.12.2020 14:47 Відповісти
имя прилагательное
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09.12.2020 14:49 Відповісти
кассаби.
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09.12.2020 14:53 Відповісти
русскими они стали по вере. когда пришло православие и библия бьіла переведен на староболгарский, которого и теперь 60% в русском язьіке, мокшан начали заганять в церкви и назьівалась вера русская.
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09.12.2020 15:02 Відповісти
«руССкими» кассаби стали у 1721 році, по наказу імператора Петра Кобили-Романова, який вигадав для своєї «імперії» назви замість Московія, Московского царства (бувшого Московского Улуса Орди) нову назву -«Россія».
(Це історичний факт, як би кассаби не нищили і не переправляли давні рукописи.)
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09.12.2020 15:13 Відповісти
то накази, а я тобі про природній розвиток собитій.
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09.12.2020 15:19 Відповісти
1932 року Джугашвіллі перейменував вєлікароссов у русскіх.
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09.12.2020 15:34 Відповісти
Що означає «грудень»?Це період року,коли земля замерзає «на груду».Тому і місяць називається-грудень,період замерзлої землі.А що означає «декабрь»?Декабрь-це з латинської dicembre і означає «десятий місяць».В Римській імперії,звідки йде ця назва,новий рік починався першого березня,тому логічно,що для них грудень-це «десятий місяць».А ось,що до того мають москалі,в яких до 1699 року,новий рік починався з першого вересня?Як називався на москальській мові місяць грудень до календарної реформи у 1700році?Це був,явно,не «декабрь»..
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09.12.2020 15:41 Відповісти
Так себе обізвала грьобана кацапва.
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09.12.2020 17:17 Відповісти
Російськомовні.
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09.12.2020 14:40 Відповісти
мова тут не головне
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09.12.2020 14:43 Відповісти
через мову вони загарбують інших.
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09.12.2020 14:46 Відповісти
ні, не через мову, через свідомість
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09.12.2020 14:48 Відповісти
а мова несе цю свідомість.
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09.12.2020 14:50 Відповісти
дивись Заперечення Росією Голодомору як геноциду співмірне вчиненню цього злочину, - МЗС - Цензор.НЕТ 177Заперечення Росією Голодомору як геноциду співмірне вчиненню цього злочину, - МЗС - Цензор.НЕТ 177https://youtu.b/8U2Z2EQ2xyI
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09.12.2020 20:19 Відповісти
Яка мова - така і свідомість.
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09.12.2020 14:50 Відповісти
а тут вже ні: яка свідомість - така і мова. чи ти хочеш сказати, що мова виникає з чогось іншого, ніж із свідомості?
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09.12.2020 15:12 Відповісти
мова з оточення і освіти
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09.12.2020 15:14 Відповісти
ти написав те саме іншими словами.
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09.12.2020 15:20 Відповісти
ок, самосвідомість
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09.12.2020 15:22 Відповісти
Мова виникає зі свідомості. Русскіє навіть так і називають українців - свідомиє. А відсутність свідомості, як такої, породжує русскій язик, у якому слово мущіна є жіночого роду.
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09.12.2020 16:28 Відповісти
нєє, відсутність свідомості породжує відсутність механізму протистояння усякким бякам. немає імунітету - ковід забирає тіло і розум. немає розуміння небезпеки - Дарвін бере своє.
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09.12.2020 21:28 Відповісти
https://youtu.be/8U2Z2EQ2xyI
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09.12.2020 20:20 Відповісти
через що ти взнаєш про свідомість русскава міра? через мову. телебачення, книжки, інтернет.
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09.12.2020 15:16 Відповісти
Російськомовним російська мова не головне?
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09.12.2020 14:48 Відповісти
звісно головне, бо ніякої іншої вони не розуміють
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09.12.2020 15:17 Відповісти
Заперечення Росією Голодомору як геноциду співмірне вчиненню цього злочину, - МЗС - Цензор.НЕТ 8210"
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09.12.2020 21:42 Відповісти
кацапи свій рюзге ізик сунуть навіть туди куди собака хер не суне
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10.12.2020 07:51 Відповісти
російськомовним на росії язьік не головний, бо там немає такої турбулентності, бо всі на узьком і всі зобов"язані йог знати, бо держмова. А ось русскочєлюстним скрєпним власникам українського паспорта дуже важливо.
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09.12.2020 21:40 Відповісти
Після 400 років заборони Россією української мови, повернутись за 30 років, до рідної української, нереально.
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09.12.2020 14:44 Відповісти
намагання слабенькі були 30 років. і зраз какаяразніца рулить
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09.12.2020 14:48 Відповісти
Тут вже треба звертатись і до себе самого.
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09.12.2020 14:51 Відповісти
ага, звернеться русская скрєпа сама до себе українською. аби ото молоть.
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09.12.2020 14:54 Відповісти
То так до неї повернутися хочуть.
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09.12.2020 14:49 Відповісти
при пороху бажання стало сильним і стало законом. зараз обрали руську біомасу і все тормозиться какойразніцей.
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09.12.2020 14:51 Відповісти
так це і є захоплення.
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09.12.2020 14:42 Відповісти
Та ні.
Таке їм непотрібне.
Вони хочуть Україну проковтнути, перетравити, і висрати вже «настоящімі рюзьгє», як вони самі.
Тобто саме знищити.
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09.12.2020 14:35 Відповісти
Ну не всі МИ.Є один дурень який побачив той "мир" в очах одного х#ла
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09.12.2020 14:41 Відповісти
Хватало их с времен Хмельницкого, всякой продажной сволочи.
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09.12.2020 15:41 Відповісти
я в них нічого окрім війни не бачив. Пам'ятаю як я ще в дитинстві радів за чеченців, які боролися з кацапською нечистю.
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09.12.2020 16:14 Відповісти
Убийце роиси обычное дело кричать, что она не убийца.
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09.12.2020 14:13 Відповісти
Они никуда не денутся как и с Польшей. Признали же. И мы додавим.
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09.12.2020 14:17 Відповісти
россия - убийца!!!! убийца всегда отрицает свое преступление перед приговором... высшей мерой наказания... надеется, что не докажут....
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09.12.2020 14:18 Відповісти
Сейчас пришло наше время.
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09.12.2020 14:18 Відповісти
А отрицание войны с Россией сейчас-как назвать? Заперечення Росією Голодомору як геноциду співмірне вчиненню цього злочину, - МЗС - Цензор.НЕТ 406
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09.12.2020 14:28 Відповісти
Предательством уклонистов.
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09.12.2020 14:38 Відповісти
Трампщина, или как там ее щас, Байденщина, два раза взрастила эту ПАДАЛЬ - давай, борись против своего детища, нет?
Мазохисты тупые, хотя я не знаю - быть "тупыми" шоб на тя нацелены были ракеты.... чото както, не вкуриваю выгоду то Заперечення Росією Голодомору як геноциду співмірне вчиненню цього злочину, - МЗС - Цензор.НЕТ 6628
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09.12.2020 14:32 Відповісти
На Россию обижаться, это все равно, что обижаться на мух, что они не носят мед и любят говно.
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09.12.2020 14:38 Відповісти
их надо угнетать, если задолбали, например дихлофосом
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09.12.2020 14:45 Відповісти
Український історик Грицак чистою українською мовою розказує те саме, позиціонує себе інтелектуалом і патріотом. Гнида і запроданець московський, консерва тухла.
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09.12.2020 14:38 Відповісти
член редакційної колегії часописів «Judaica Ukrainica»
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09.12.2020 14:46 Відповісти
там ще є вчений манкурт Толочко...
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09.12.2020 14:48 Відповісти
Толочко пише, що "не можна змусити старшу людину, яка все життя говорила російською мовою, негайно перейти на українську"... а от навпаки - запросто!
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09.12.2020 14:53 Відповісти
А от є цікаві спостереження, дуже старі люди незалежно від себе, починабть розмовляти українською.
Маловідомий факт, неафішофаний кацапами, але Йосип Кобзон, коли помирав, почав говорити українською.
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09.12.2020 14:57 Відповісти
Кабздон был евреем из донбасяу. Следуя твоей логике он должен был заговорить на идиш.
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09.12.2020 17:16 Відповісти
Нда. Квалификация нашего МИДа - плинтусная.
Рафаэль Лемкина, автор термин и юридического определения понятия "геноцид" основывал свою статью на предложенном им определении. ГА ООН приняла другое, усеченное определение геноцида.
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09.12.2020 15:26 Відповісти
А как насчет "заперечення" Китаем, Индией, Британией? Ух, сколько злодеев в мире! Нужно их наказать и Украина это сделает.
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09.12.2020 16:44 Відповісти
Штати зробили одну вагому помилку в 1945 році¡
Треба було бонбочку кинуть не на Японію, а на паРашу і половина проблем світу ніколи б не з'являлися!
Хоча таку можливість обговорювали, але до виконання не прийняли!
Тоді і Голодомор був би визнаний Геноцидом українського народу!
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09.12.2020 17:03 Відповісти
 
 