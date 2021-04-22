РУС
Сегодня в Амстердаме пройдут слушания по делу о "скифском золоте"

Сегодня в Амстердаме пройдут слушания по делу о "скифском золоте"

В Апелляционном суде Амстердама сегодня состоятся слушания по существу по делу о принадлежности коллекции "скифского золота".

Производство было остановлено до решения вопроса об отводе судьи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

28 октября 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о "скифском золоте" по отводу судьи из-за подтверждения связи судьи с адвокатами оккупантов, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В деле о "скифском золоте" Украины против РФ в Амстердаме назначен новый судья, - Джапарова

По информации Минюста, судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК" ЮКОС2 ", то есть фактически защищал интересы Российской Федерации по делам в пользу "Промнефтьстроя". А представительство интересов "Промнефтьстроя" он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы оккупантов по делу о "скифском золоте".

Коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку "Крым: золото и тайны Черного моря" еще до оккупации полуострова Россией.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей оккупантов апелляцию на это решение суда.

"Скифское золото", пока длится судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Топ комментарии
+10
Суддя, той що захищав інтереси РФії, мав би взяти самовідвід. Друге: Скіфське золото потрапило Амстердам з України, не з Московії. Отже, і потрібно його повернути тій країні, з якої воно надійшло в форматі культурного обміну старожитностями. А вже Росія, після цього, нехай судиться з Україною чиє воно. А так, виходить, що голландці його вкрали і не хочуть повертати. Це було б юридично, (і по міжнародних законах теж) правильно.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:14 Ответить
+5
Отдайте Украине её собственность! Подлецы и бандиты.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:14 Ответить
+4
Голяндці добряче гріють руки на цій справі. Лише за збереження наших цінностей вони здирають з нас по 100.000
показать весь комментарий
22.04.2021 10:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто Амстердам зацікавлений , щоб апеляція продовжувалася...., і продовжувалася

Ця колекція скіфів хоч демонструється , чи у запасниках лежить ?
показать весь комментарий
22.04.2021 09:45 Ответить
рахунок за його зберігання та охорону, у будь якому випадку, буде не маленький
показать весь комментарий
22.04.2021 11:30 Ответить
Голяндці добряче гріють руки на цій справі. Лише за збереження наших цінностей вони здирають з нас по 100.000
показать весь комментарий
22.04.2021 10:06 Ответить
треба буде подати позов на кацапів на відшкодування витрат
показать весь комментарий
22.04.2021 11:31 Ответить
Сподіваюсь, хоть в Амстердамі суди не куплені кацапами.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:07 Ответить
Суди не куплені. Та навряд чи голандці зраділи, коли "велічайший" віддав мокшанам ключового свідка по Боінгу, цемаха, якого так чекали в Амстердамі.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:27 Ответить
Так, і це дуже непокоїть.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:33 Ответить
не думаю що дії одного бовдура чинитимуть вплив на державну справу, тим більш на тлі сьогоднішніх агресивних дій Московіїї. А вже про МН-17 мовчу....
показать весь комментарий
22.04.2021 11:33 Ответить
Хочеться сподіватися, що голандці не ототожнюють Україну з її шостим презЕдентом.
показать весь комментарий
22.04.2021 12:16 Ответить
попрошу, з ************...
показать весь комментарий
22.04.2021 22:22 Ответить
звісно що ні, вони ж не повні ідіоти))
показать весь комментарий
22.04.2021 22:40 Ответить
Суддя, той що захищав інтереси РФії, мав би взяти самовідвід. Друге: Скіфське золото потрапило Амстердам з України, не з Московії. Отже, і потрібно його повернути тій країні, з якої воно надійшло в форматі культурного обміну старожитностями. А вже Росія, після цього, нехай судиться з Україною чиє воно. А так, виходить, що голландці його вкрали і не хочуть повертати. Це було б юридично, (і по міжнародних законах теж) правильно.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:14 Ответить
Голандцы и по поводу своей потери в виде самолета и людей боятся предъявлять России. А уж наше золото легко отдадут кацапам. Хотя формально могут объявить что Крым это Украина и мы его возвращаем туда же где и взяли.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:18 Ответить
с чего ти решил что бояться по поводу самолета? где суд идет? кто инициатор? чья прокуратура расследовала? гражданское общество Нидерландов не спустит на тормоза єту тему, а политики не возьмут на себя риски замалчивать
показать весь комментарий
22.04.2021 11:36 Ответить
Дуже раціональна думка.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:34 Ответить
так, але мабуть гарний гонорар йому запропонували по знайомих каналах...
показать весь комментарий
22.04.2021 11:36 Ответить
Отдайте Украине её собственность! Подлецы и бандиты.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:14 Ответить
Расия упирает на то, что эти экспонаты - собственность музеев, а не государства.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:42 Ответить
 
 