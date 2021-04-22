Сегодня в Амстердаме пройдут слушания по делу о "скифском золоте"

В Апелляционном суде Амстердама сегодня состоятся слушания по существу по делу о принадлежности коллекции "скифского золота".

Производство было остановлено до решения вопроса об отводе судьи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

28 октября 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о "скифском золоте" по отводу судьи из-за подтверждения связи судьи с адвокатами оккупантов, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.

По информации Минюста, судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК" ЮКОС2 ", то есть фактически защищал интересы Российской Федерации по делам в пользу "Промнефтьстроя". А представительство интересов "Промнефтьстроя" он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы оккупантов по делу о "скифском золоте".

Коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку "Крым: золото и тайны Черного моря" еще до оккупации полуострова Россией.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей оккупантов апелляцию на это решение суда.

"Скифское золото", пока длится судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.