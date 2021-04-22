УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8408 відвідувачів онлайн
Новини
4 612 19

Сьогодні в Амстердамі відбудуться слухання у справі про "скіфське золото"

Сьогодні в Амстердамі відбудуться слухання у справі про "скіфське золото"

В Апеляційному суді Амстердама сьогодні відбудуться слухання по суті у справі про належність колекції "скіфського золота".

Провадження було зупинено до вирішення питання про відвід судді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про "скіфське золото" щодо відведення судді через підтвердження зв’язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.

Також читайте: У справі про "скіфське золото" України проти РФ в Амстердамі призначено нового суддю, - Джапарова

За інформацією Мін'юсту, головуючий суддя Апеляційного суду Амстердама протягом кількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнефтьстрой" у справі проти ВАТ "НК "ЮКОС2", тобто фактично захищав інтереси Російської Федерації у справі на користь "Промнефтьстроя". А представництво інтересів "Промнефтьстроя" він здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв у справі щодо "скіфського золота".

Колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку "Крим: золото і таємниці Чорного моря" ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.

Також читайте: Єдине місце для скіфського золота - неокупована територія України, - Кулеба

"Скіфське золото", доки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Автор: 

апеляція (503) золото (457) Крим (14255) музей (446) Нідерланди (1632)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Суддя, той що захищав інтереси РФії, мав би взяти самовідвід. Друге: Скіфське золото потрапило Амстердам з України, не з Московії. Отже, і потрібно його повернути тій країні, з якої воно надійшло в форматі культурного обміну старожитностями. А вже Росія, після цього, нехай судиться з Україною чиє воно. А так, виходить, що голландці його вкрали і не хочуть повертати. Це було б юридично, (і по міжнародних законах теж) правильно.
показати весь коментар
22.04.2021 10:14 Відповісти
+5
Отдайте Украине её собственность! Подлецы и бандиты.
показати весь коментар
22.04.2021 10:14 Відповісти
+4
Голяндці добряче гріють руки на цій справі. Лише за збереження наших цінностей вони здирають з нас по 100.000
показати весь коментар
22.04.2021 10:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто Амстердам зацікавлений , щоб апеляція продовжувалася...., і продовжувалася

Ця колекція скіфів хоч демонструється , чи у запасниках лежить ?
показати весь коментар
22.04.2021 09:45 Відповісти
рахунок за його зберігання та охорону, у будь якому випадку, буде не маленький
показати весь коментар
22.04.2021 11:30 Відповісти
Голяндці добряче гріють руки на цій справі. Лише за збереження наших цінностей вони здирають з нас по 100.000
показати весь коментар
22.04.2021 10:06 Відповісти
треба буде подати позов на кацапів на відшкодування витрат
показати весь коментар
22.04.2021 11:31 Відповісти
Сподіваюсь, хоть в Амстердамі суди не куплені кацапами.
показати весь коментар
22.04.2021 10:07 Відповісти
Суди не куплені. Та навряд чи голандці зраділи, коли "велічайший" віддав мокшанам ключового свідка по Боінгу, цемаха, якого так чекали в Амстердамі.
показати весь коментар
22.04.2021 10:27 Відповісти
Так, і це дуже непокоїть.
показати весь коментар
22.04.2021 10:33 Відповісти
не думаю що дії одного бовдура чинитимуть вплив на державну справу, тим більш на тлі сьогоднішніх агресивних дій Московіїї. А вже про МН-17 мовчу....
показати весь коментар
22.04.2021 11:33 Відповісти
Хочеться сподіватися, що голандці не ототожнюють Україну з її шостим презЕдентом.
показати весь коментар
22.04.2021 12:16 Відповісти
попрошу, з ************...
показати весь коментар
22.04.2021 22:22 Відповісти
звісно що ні, вони ж не повні ідіоти))
показати весь коментар
22.04.2021 22:40 Відповісти
Суддя, той що захищав інтереси РФії, мав би взяти самовідвід. Друге: Скіфське золото потрапило Амстердам з України, не з Московії. Отже, і потрібно його повернути тій країні, з якої воно надійшло в форматі культурного обміну старожитностями. А вже Росія, після цього, нехай судиться з Україною чиє воно. А так, виходить, що голландці його вкрали і не хочуть повертати. Це було б юридично, (і по міжнародних законах теж) правильно.
показати весь коментар
22.04.2021 10:14 Відповісти
Голандцы и по поводу своей потери в виде самолета и людей боятся предъявлять России. А уж наше золото легко отдадут кацапам. Хотя формально могут объявить что Крым это Украина и мы его возвращаем туда же где и взяли.
показати весь коментар
22.04.2021 10:18 Відповісти
с чего ти решил что бояться по поводу самолета? где суд идет? кто инициатор? чья прокуратура расследовала? гражданское общество Нидерландов не спустит на тормоза єту тему, а политики не возьмут на себя риски замалчивать
показати весь коментар
22.04.2021 11:36 Відповісти
Дуже раціональна думка.
показати весь коментар
22.04.2021 10:34 Відповісти
так, але мабуть гарний гонорар йому запропонували по знайомих каналах...
показати весь коментар
22.04.2021 11:36 Відповісти
Отдайте Украине её собственность! Подлецы и бандиты.
показати весь коментар
22.04.2021 10:14 Відповісти
Расия упирает на то, что эти экспонаты - собственность музеев, а не государства.
показати весь коментар
22.04.2021 10:42 Відповісти
 
 