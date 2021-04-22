Денисова о перспективах обмена пленными: "Ничего оптимистического сказать пока не могу"
Украина подготовила списки на обмен пленными и передала их в Москву, оккупированные Луганск и Донецк. Однако, прогнозы по обмену пока не оптимистические.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, она проводит переговоры и по лицам, которые были осуждены до оккупации, до 2014 года, и хотят отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории.
В течение двух лет (2018-2019), когда еще могли договариваться вне минского процесса, забрали таких 386 человек, из которых 265 уже освобождены, отбыв свои сроки наказания, они уже дома.
"Еще осталось 450 таких лиц, из них 71 - осужденные пожизненно. Мы просим, нам говорят "мы подумаем", вот на этой неделе они хотят нам дать какой-то ответ по этому вопросу. Передать хотя бы не людей, а уголовные дела", - сообщила Денисова.
Омбудсмен сообщила, что на территории ОРДЛО находятся 220 уголовных дел, в отношении 235 граждан Украины, которые были осуждены до 2014 года.
На вопрос о том, есть ли перспективы обмена, он ответила: "к сожалению, ничего оптимистического сказать пока не могу".
Помнится мне, прошлым летом Ермак обещал большой обмен пленными "на днях" и "вот-вот".
Вы что же, плесень зеленая, наших ребят менять не хотите?!
2019 рік.
Нормандсткий формат. Зустріч. "Головне досягнення- обмін всіх на всіх",- ВАЗеленський.