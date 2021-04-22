РУС
Денисова о перспективах обмена пленными: "Ничего оптимистического сказать пока не могу"

Украина подготовила списки на обмен пленными и передала их в Москву, оккупированные Луганск и Донецк. Однако, прогнозы по обмену пока не оптимистические.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, она проводит переговоры и по лицам, которые были осуждены до оккупации, до 2014 года, и хотят отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории.

В течение двух лет (2018-2019), когда еще могли договариваться вне минского процесса, забрали таких 386 человек, из которых 265 уже освобождены, отбыв свои сроки наказания, они уже дома.

"Еще осталось 450 таких лиц, из них 71 - осужденные пожизненно. Мы просим, нам говорят "мы подумаем", вот на этой неделе они хотят нам дать какой-то ответ по этому вопросу. Передать хотя бы не людей, а уголовные дела", - сообщила Денисова.

Омбудсмен сообщила, что на территории ОРДЛО находятся 220 уголовных дел, в отношении 235 граждан Украины, которые были осуждены до 2014 года.

На вопрос о том, есть ли перспективы обмена, он ответила: "к сожалению, ничего оптимистического сказать пока не могу".

Странно...
Помнится мне, прошлым летом Ермак обещал большой обмен пленными "на днях" и "вот-вот".
Вы что же, плесень зеленая, наших ребят менять не хотите?!
22.04.2021 10:06 Ответить
ПЛЕННЫЕ - это захваченные в ходе боевых действий военные,служащие СБУ, МВД, разведчики, диверсионные группы, члены украинского подполья на оккупированных территориях. ВСЕ !!! Остальные это заложники, а их в Раше включая жителей Крыма, Севастополя, ОРДЛО, зарабитчан в РФ, а также ездящих во все эти места в гости , по делам, на отдых и т.д. до 8 миллионов. Пока мы будем менять на всех кого они вдруг схватят на улице, мы будем в проигрыше, просто не имея такого обменного фонда ( даже если вдруг используем на обмен всю свору ОПЗЖопса, мураевцев, секты Шария и т.д.) и только этим поощряя Рашу хватать все новых и новых людей ( которые кстати вполне вероятно кричали "Тупин приди". Пока мы продолжаем играть в эту игру с шулером, мы всегда обречены на проигрыш. Да и у нас это уже превратилось больше в пиар , главное чисто количество а не качество обмена.
22.04.2021 10:40 Ответить
Та як же?
2019 рік.
Нормандсткий формат. Зустріч. "Головне досягнення- обмін всіх на всіх",- ВАЗеленський.
22.04.2021 10:50 Ответить
Было два хороших обмена. Надеемся ещё будет.
22.04.2021 16:17 Ответить
Не ті люди займаються,мабудь,цим питанням,у Медведчука виходило домовитись.Цікаво,щось не чути,тих чотирьох жінок ,котрих просто віддавали кляті московити,хоч влада дозволили забрати...,чи так бідолахи влади,так і сидять в підвалах.
09.07.2021 17:48 Ответить
 
 