Денісова про перспективи обміну полоненими: "Нічого оптимістичного сказати поки не можу"

Україна підготувала списки на обмін полоненими і передала їх до Москви, в окуповані Луганськ і Донецьк. Однак, прогнози щодо обміну поки не оптимістичні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявила український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, за два роки (2018-2019), коли ще могли домовлятися поза Мінським процесом, забрали таких 386 осіб, з яких 265 вже звільнені, відбувши свої терміни покарання, вони вже вдома.

"Ще залишилося 450 таких осіб, з них 71 - засуджені довічно. Ми просимо, нам кажуть "ми подумаємо", ось на цьому тижні вони хочуть нам дати якусь відповідь з цього питання. Передати хоча б не людей, а кримінальні справи", - повідомила Денісова.

Вона повідомила, що на території ОРДЛО є 220 кримінальних справ, щодо 235 громадян України, які були засуджені до 2014 року.

На питання про те, чи є перспективи обміну, вона відповіла: "на жаль, нічого оптимістичного сказати поки не можу".