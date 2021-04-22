УКР
Новини Обмін полоненими
458 5

Денісова про перспективи обміну полоненими: "Нічого оптимістичного сказати поки не можу"

Україна підготувала списки на обмін полоненими і передала їх до Москви, в окуповані Луганськ і Донецьк. Однак, прогнози щодо обміну поки не оптимістичні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявила український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, за два роки (2018-2019), коли ще могли домовлятися поза Мінським процесом, забрали таких 386 осіб, з яких 265 вже звільнені, відбувши свої терміни покарання, вони вже вдома.

"Ще залишилося 450 таких осіб, з них 71 - засуджені довічно. Ми просимо, нам кажуть "ми подумаємо", ось на цьому тижні вони хочуть нам дати якусь відповідь з цього питання. Передати хоча б не людей, а кримінальні справи", - повідомила Денісова.

Вона повідомила, що на території ОРДЛО є 220 кримінальних справ, щодо 235 громадян України, які були засуджені до 2014 року.

На питання про те, чи є перспективи обміну, вона відповіла: "на жаль, нічого оптимістичного сказати поки не можу".

Автор: 

Денісова Людмила (883) обмін (1277) полонені (2350)
Странно...
Помнится мне, прошлым летом Ермак обещал большой обмен пленными "на днях" и "вот-вот".
Вы что же, плесень зеленая, наших ребят менять не хотите?!
показати весь коментар
22.04.2021 10:06 Відповісти
ПЛЕННЫЕ - это захваченные в ходе боевых действий военные,служащие СБУ, МВД, разведчики, диверсионные группы, члены украинского подполья на оккупированных территориях. ВСЕ !!! Остальные это заложники, а их в Раше включая жителей Крыма, Севастополя, ОРДЛО, зарабитчан в РФ, а также ездящих во все эти места в гости , по делам, на отдых и т.д. до 8 миллионов. Пока мы будем менять на всех кого они вдруг схватят на улице, мы будем в проигрыше, просто не имея такого обменного фонда ( даже если вдруг используем на обмен всю свору ОПЗЖопса, мураевцев, секты Шария и т.д.) и только этим поощряя Рашу хватать все новых и новых людей ( которые кстати вполне вероятно кричали "Тупин приди". Пока мы продолжаем играть в эту игру с шулером, мы всегда обречены на проигрыш. Да и у нас это уже превратилось больше в пиар , главное чисто количество а не качество обмена.
показати весь коментар
22.04.2021 10:40 Відповісти
Та як же?
2019 рік.
Нормандсткий формат. Зустріч. "Головне досягнення- обмін всіх на всіх",- ВАЗеленський.
показати весь коментар
22.04.2021 10:50 Відповісти
Было два хороших обмена. Надеемся ещё будет.
показати весь коментар
22.04.2021 16:17 Відповісти
Не ті люди займаються,мабудь,цим питанням,у Медведчука виходило домовитись.Цікаво,щось не чути,тих чотирьох жінок ,котрих просто віддавали кляті московити,хоч влада дозволили забрати...,чи так бідолахи влади,так і сидять в підвалах.
показати весь коментар
09.07.2021 17:48 Відповісти
 
 