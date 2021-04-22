Окупанти відривають ОРДЛО щораз далі від решти України, - омбудсмен
На жителів Донбасу тиснуть, щоб вони оформили російські паспорти. Таким чином Росія хоче відірвати ОРДЛО від України.
Про це заявила в інтерв'ю РБК-Україна український омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, в ОРДЛО заборонили українську мову: ні навчання українською немає, ні якихось інформаційних джерел. Акти цивільного стану, які оформлені українською мовою, діятимуть лише до 2023 року.
"За нашими підрахунками, 500 тисяч людей в ОРДЛО вже отримали російські паспорти, це величезна кількість. І це сприяє їхньому відриву щораз далі від України", - повідомила Денісова.
Топ коментарі
+15 aleks kyb
показати весь коментар22.04.2021 09:14 Відповісти Посилання
+14 Oleksandr Yakushev
показати весь коментар22.04.2021 09:29 Відповісти Посилання
+8 5 копійок
показати весь коментар22.04.2021 09:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стали гражданами рашки - пусть шуруют в рашку.....
Когда вернем землю - надо просто выселить "негражан" на х..й
банально- некуда.
Оставшись- надо выживать
Оставшись- не значит враг или предатель
Оставшись- надо себя и родителей кормить
Можно иметь и мордастый паспорт, при этом лютым быть к ним, и при возможности стать -З.Космеденьянской.
Легко звиздеть- пока сам не вкусишь такой доли.
Так что - люди , не горячитесь.
Но , пидоров и гнид, к стенке.