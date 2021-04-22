Окупанти відривають ОРДЛО щораз далі від решти України, - омбудсмен

На жителів Донбасу тиснуть, щоб вони оформили російські паспорти. Таким чином Росія хоче відірвати ОРДЛО від України.

Про це заявила в інтерв'ю РБК-Україна український омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, в ОРДЛО заборонили українську мову: ні навчання українською немає, ні якихось інформаційних джерел. Акти цивільного стану, які оформлені українською мовою, діятимуть лише до 2023 року.

Також читайте: Видача паспортів РФ в ОРДЛО суперечить Мінським угодами і порушує суверенітет України, - МЗС Німеччини

"За нашими підрахунками, 500 тисяч людей в ОРДЛО вже отримали російські паспорти, це величезна кількість. І це сприяє їхньому відриву щораз далі від України", - повідомила Денісова.