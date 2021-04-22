Шабунин о закрытии дела по нападению на Найема: Куча свидетелей и доказательств не имеют значения, если "правоохранители" и судьи ложатся под любого, кто засунет им в трусы $100
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин прокомментировал закрытие дела о нападении на экс-нардепа Мустафу Найема.
Об этом в Facebook сообщает глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера (во многом) усилиями Мустафы Найема антикоррупционный суд получил здание. Это далеко не единственный результат Мустафы для Украины - просто свежий. А позавчера отвратительный украинский суд и прокуратура закрыл дело в отношении одного из нападавших на Мустафу. Напомню, что охреневшие от дешевезны "правоохранителей" чеченцы, средь бела дня напали на тогда еще народного депутата в центре Киева. Куча свидетелей и очевидных доказательств - все это не имеет значения, если "правоохранители" и судьи ложатся под любого, кто запхает им в трусы 100 долларов", - заявил Шабунин.
"Знаете, что это значит для украинцев, если так поступили с Мустафой, которого каждый журналист лично знает? Что любые дятлы могут вас посреди столицы ногами в асфальт вхерячить, снять это на видео, которым потом в инете щеголять. И за это им ничего не будет, потому и суд, и "правоохранители" оближут их руки, из которых получат бабло. Так же ничего не будет тем, кто сожжет ваш дом, в котором чудом не умрут ваши родители. А еще ничего не будет тем, кто подложит вашим родителями гранаты под двери. Аваков и Венедиктова прикроют и этих подонков, и их заказчиков. Ведь пострадали какие-то родители Шабунина / Мустафа / любой... Кто они вообще такие? Какие-то ничтожные людишки. Это же не Зеленского родители! Потому что когда задели, то их Аваков / Венедиктова / суды за несколько месяцев виновного наказали. 4 года тюрьмы (с испытательным в 2) получил мужчина, который солгал, что заминировал их дом. Мне же дом с родителями внутри сожгли! А потом еще взрывное устройство маме и теще под квартиры положили", - добавил он.
"Арсен Аваков, Ирина Венедиктова - вы просто ничтожны. Владимир Зеленский, а если бы ваш министр МВД и генепрокурор так к вашим родителям относились, как ко всем остальным "людишкам"? Вам было бы норм?" - резюмировал Шабунин.
Напомним, 20 апреля судья Овсепьян закрыла уголовное производство по Саитову Магомеду-Амину о нападении на Мустафу Найема.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 23 сентября 2019 года Маси Найем сообщил, что подозреваемый вернулся в Украину, откуда уехал в прошлом году, и был задержан.
Напомним,вечером 30 апреля 2018 года в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.
Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.
1 мая 2018 глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.
2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.
В Германії такий тупицький був би ідеально законослухняним суддею. Пофік хто його призначив.
кушай.те
Так 2 года ж назад тут прыгал какой-то гундосый мальчик, и громко кричал, что у него есть мрия, чтоб никаких трусов и никаких 100 долларов?
Вот же:
"Ніяких «корочок», ніякого «телефонного права». https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=410583483033226 Невідворотність відповідальності та https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=117709889281734 справедливе і законне покарання - основа чесної України.
...
https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=153755065614188 Судова гілка влади повинна стати Владою , а не прислужником у Президента, уряду, Парламенту, місцевої влади. Ми повернемо довіру і повагу до суду. Для простих спорів - мирові судді, які обираються народом. Для кримінальних злочинів - ефективний суд присяжних, який складається з народу."
Бла-бла-бла-бла-бла...
https://censor.net/ru/news/3145910/*********************************************************************************************************** 13:45 https://censor.net/ru/news/3145910/*********************************************************************************************************** Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса.
https://images.cnscdn.com/images/5/4/8/1/5481b81b276dc44f558043e98ea512a4/original.jpgПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.(Цензор.нет)
Все в те же ворота...
И до этого были другие мальчики-реформаторы.....
У Сивочолого Гетьмана - да, далеко не все получилось.
Он не святой. И он не Господь Бог.
Но! - у него было много того, что получилось.
У него получилось увеличить финансирование армии - и она стала походить на армию, а не на сброд затраханных малолеток в лохмотьях.
У него получилось переориентировать предприятия на не-российские рынки - и промпроизводство пошло расти впервые после 2010 г. (да-да, падение началось еще при ябукевиче - Госстат в помощь).
У него много чего не получилось - но много чего и получилось!
А здесь же просто полный аллес. Не получается ничего. От слова "вообще".
Армия - в жопе. За год.
Промышленность - в жопе. За год.
Вакцинация - в жопе.
Про суды, ментов, контрабанду и т.п. - и не говорю.
На голом месте - без увеличения гос-затрат - дикий рост цен.
Коммуналка становится неподъемной и т.п.
Что произошло? - новая война? метеорит упал? вулкан взорвался?
Да нет.
Просто управлять страной взялся профессиональный клоун.
Скажем, мало, что получилось. За армию и томос: это да - огромное спасибо. Но это все.... И этого
оченьничтожно мало, чтоб перевесить его другие "достижения".
За безвиз спасибо Ющенку.
Про клоунов - не нужно о грустном.....
Звісно знаємо і до цього знали...
Що там казав Мустафа про право громадян на зброю??? В поліцію телефонувати???
Чому ж він сам не зателефонував...
Источник: https://censor.net/ru/n3261313
Ты бы, блондинчик, добавил еще "а знаете, за всю эту х..ню вы можете сказать спасибо и мне тоже"!
то вообще непонятно кто кого бил и кто за кем гонялся. Выглядит всё с точностью до наоборот.