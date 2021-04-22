РУС
Новости Нападение на Найема
Шабунин о закрытии дела по нападению на Найема: Куча свидетелей и доказательств не имеют значения, если "правоохранители" и судьи ложатся под любого, кто засунет им в трусы $100

Шабунин о закрытии дела по нападению на Найема: Куча свидетелей и доказательств не имеют значения, если "правоохранители" и судьи ложатся под любого, кто засунет им в трусы $100

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин прокомментировал закрытие дела о нападении на экс-нардепа Мустафу Найема.

Об этом в Facebook сообщает глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера (во многом) усилиями Мустафы Найема антикоррупционный суд получил здание. Это далеко не единственный результат Мустафы для Украины - просто свежий. А позавчера отвратительный украинский суд и прокуратура закрыл дело в отношении одного из нападавших на Мустафу. Напомню, что охреневшие от дешевезны "правоохранителей" чеченцы, средь бела дня напали на тогда еще народного депутата в центре Киева. Куча свидетелей и очевидных доказательств - все это не имеет значения, если "правоохранители" и судьи ложатся под любого, кто запхает им в трусы 100 долларов", - заявил Шабунин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападение на Найема: Судья Овсепьян закрыла уголовное производство по Саитову. Адвокаты экс-нардепа готовят апелляцию

"Знаете, что это значит для украинцев, если так поступили с Мустафой, которого каждый журналист лично знает? Что любые дятлы могут вас посреди столицы ногами в асфальт вхерячить, снять это на видео, которым потом в инете щеголять. И за это им ничего не будет, потому и суд, и "правоохранители" оближут их руки, из которых получат бабло. Так же ничего не будет тем, кто сожжет ваш дом, в котором чудом не умрут ваши родители. А еще ничего не будет тем, кто подложит вашим родителями гранаты под двери. Аваков и Венедиктова прикроют и этих подонков, и их заказчиков. Ведь пострадали какие-то родители Шабунина / Мустафа / любой... Кто они вообще такие? Какие-то ничтожные людишки. Это же не Зеленского родители! Потому что когда задели, то их Аваков / Венедиктова / суды за несколько месяцев виновного наказали. 4 года тюрьмы (с испытательным в 2) получил мужчина, который солгал, что заминировал их дом. Мне же дом с родителями внутри сожгли! А потом еще взрывное устройство маме и теще под квартиры положили", - добавил он.

"Арсен Аваков, Ирина Венедиктова - вы просто ничтожны. Владимир Зеленский, а если бы ваш министр МВД и генепрокурор так к вашим родителям относились, как ко всем остальным "людишкам"? Вам было бы норм?" - резюмировал Шабунин.

Напомним, 20 апреля судья Овсепьян закрыла уголовное производство по Саитову Магомеду-Амину о нападении на Мустафу Найема.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 23 сентября 2019 года Маси Найем сообщил, что подозреваемый вернулся в Украину, откуда уехал в прошлом году, и был задержан.

Напомним,вечером 30 апреля 2018 года в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая 2018 глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.

Аваков Арсен Зеленский Владимир нападение чеченцы Найем Мустафа Шабунин Виталий Венедиктова Ирина
Странно, Шабунин так за Зеленского агитровал.. Хваленый "Мустафа Найом:- ваааще часть этой зеленой власти, высокопоставленный "оборонщик", поставленный лично Зеленским.. И шо, шо-то не так? Ну ребят, на вас неугодишь!
Наему щас самому в трусы суют по 500.000 в месяц
Шабунька красочно описал тяжелую жисть "борцуна с коррупцией"
Так пускай Найем сунет в трусы 200.Лягут под него.
Наему щас самому в трусы суют по 500.000 в месяц
ПРИЧИНА БАНАЛЬНА С ЧЕРНОАЗЫМИ С КАВКАЗУ вообще убивать сразу на месте причем вырезать надо весь род и все ответвления как они же делают на своем вонючем Кавказе во тогда чорноопые сразу будут думать вообще нафиг та Украина а так пока такое они и беспредельничают чуть что бьют режут стреляют а если бы им на месте вышел наем с автоматом и покрошил сунул 100 гривен и наш ПРАВОСЛАНВЫЙ СУД СКАЗАЛ чороопым типа а шо такое кто вас СЮДА В УКРАИНУ звал то шелупонь вы наша.. ваше задача быть вечным терпилом не нравиться не приезжайте сидите в своих вонючих аулах и трюхайте своих коз и баранов...
красиво написал, только есть один нюанс - Наєм тоже "выходец")
З Афганістану.
Да, но Найем ассимилировался а эти зверьки нет.
показать весь комментарий
ты до-*** или просто пе-раст?
Кто как абзываицца, тот так и называицца.
Это бред. Кто больше пункт! Так давайте вместо суда сразу аукцион!!! Ваши предложения не приемлемы.
Так вам и надо ! Оббрехали Порошенко ! Получите распишитесь , привели реальных бандитов узурпаторов , а Найем в упор не видит сейчас МЕГАКОРРУПЦИИ И ГРАБЕЖА В ЭНЕРГОАТОМЕ ЗАКУПОК У АГРЕССОРА
У чому проблема? У нього не має 100 баксів у труси запхати? Ну то нехай у брата позичить. То за закриття свого говномета по 300к в місяць з бюджету бере, не обідніє.
Шабунька красочно описал тяжелую жисть "борцуна с коррупцией"
Примеры судейского и ментовского беспредела надо озвучивать ежедневно и ежечасно, а не в связи с тем, что обидели "дружбана Найема".
Полная люстрация всего судебного корпуса, ПОЛНАЯ!!!!! а не та косметика, которую в 2015 провел Егор Соболев - уполномоченный от Майдана на проведение люстрации!!!!!!
Є краща ідея, вона точно спрацює. Вивезти нах.р звідси увесь цей народ і заселити європейцями. Бо ваш варіант, з ймовірністю 99% не спрацює.
Дурня, європейці не меші гниди.
а це тут до чого? Гнида, це оціночна категорія. Я ж не знаю, що ви вкладаєте у цей термін.
А якщо відверто, то що зробив депутат Найєм, для приведення у адекватність КПК ім.Портнова? Які умови ви, депутати для правоохоронців створили, такі наслідки і отримуйте.
Что-то давно не говорят, что я бл*дь. Теряю популярность. ©
Дешевки.
Пусть попробуют эти собаки еще появиться на горизонте, будут гореть их квартиры и машины синим пламенем. Сильно захочется вернуться на в свое родное стойло.
Странно, Шабунин так за Зеленского агитровал.. Хваленый "Мустафа Найом:- ваааще часть этой зеленой власти, высокопоставленный "оборонщик", поставленный лично Зеленским.. И шо, шо-то не так? Ну ребят, на вас неугодишь!
Даже больше - в "слугах народа" в ВР сидят сотрудники ЦПК Шабунина и исправно получают бабки в конвертах от игорь валеричев и ринат леонидичев.
А судей вони також призначали? Тупицького, наприклад, ще Янукович призначав.
справа не в особистостях, справа в тому що їм "можна".
В Германії такий тупицький був би ідеально законослухняним суддею. Пофік хто його призначив.
У Німеччині Тупицький ніколи б не поступив у юридичний ВНЗ, а не те, що суддею не став би.
Так ваш "Зеленый рехворматор" уже ДВА года при власти! И токо языком трепит "мы усі тепер призыденты", "ныабхідно усьо рахвармуваты"! И ИмЕННО ЭТИ судьи нужны этой власти.
А до Зеленского были справедливые судьи? Логики абсолютно нет.
и шта..??? - и причём тута зелень к продаже судов..???- может ты там всё сразу-разом порешаешь с судами всех инстанций...(их, шоб ты, умник, понимал...- шо-то типа около 15-17...только инстанций- если понятно)- ну так, шо---уперьёддддД)))- рефармируй, не первым будешь...(((
Петрушка, че возбудился то так? Вырази мысль в понятной для трезвых людей форме. Может пообщаемся.
наслаждайся, ти зробив це разом
кушай.те
кушай.те
Не может быть!
Так 2 года ж назад тут прыгал какой-то гундосый мальчик, и громко кричал, что у него есть мрия, чтоб никаких трусов и никаких 100 долларов?

Вот же:

"Ніяких «корочок», ніякого «телефонного права». https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=410583483033226 Невідворотність відповідальності та https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=117709889281734 справедливе і законне покарання - основа чесної України.
...
https://www.facebook.com/404926500265591/posts/410557996369108?comment_id=153755065614188 Судова гілка влади повинна стати Владою , а не прислужником у Президента, уряду, Парламенту, місцевої влади. Ми повернемо довіру і повагу до суду. Для простих спорів - мирові судді, які обираються народом. Для кримінальних злочинів - ефективний суд присяжних, який складається з народу."

Бла-бла-бла-бла-бла...
У гундосого были и другие планы!
https://censor.net/ru/news/3145910/*********************************************************************************************************** 13:45 https://censor.net/ru/news/3145910/*********************************************************************************************************** Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса.
https://images.cnscdn.com/images/5/4/8/1/5481b81b276dc44f558043e98ea512a4/original.jpgПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.(Цензор.нет)
Все в те же ворота...
Так и пять лет назад прыгал
И до этого были другие мальчики-реформаторы.....
Есть существенная разница.
У Сивочолого Гетьмана - да, далеко не все получилось.
Он не святой. И он не Господь Бог.

Но! - у него было много того, что получилось.
У него получилось увеличить финансирование армии - и она стала походить на армию, а не на сброд затраханных малолеток в лохмотьях.
У него получилось переориентировать предприятия на не-российские рынки - и промпроизводство пошло расти впервые после 2010 г. (да-да, падение началось еще при ябукевиче - Госстат в помощь).
У него много чего не получилось - но много чего и получилось!

А здесь же просто полный аллес. Не получается ничего. От слова "вообще".
Армия - в жопе. За год.
Промышленность - в жопе. За год.
Вакцинация - в жопе.
Про суды, ментов, контрабанду и т.п. - и не говорю.
На голом месте - без увеличения гос-затрат - дикий рост цен.
Коммуналка становится неподъемной и т.п.

Что произошло? - новая война? метеорит упал? вулкан взорвался?
Да нет.
Просто управлять страной взялся профессиональный клоун.
"У Сивочолого Гетьмана - да, далеко не все получилось."
Скажем, мало, что получилось. За армию и томос: это да - огромное спасибо. Но это все.... И этого очень ничтожно мало, чтоб перевесить его другие "достижения".
За безвиз спасибо Ющенку.

Про клоунов - не нужно о грустном.....
К сожалению, Украине не повезло побыть британской колонией, что бы у нас на века закрепились и законодательство и судейская система империи. Теперь придется их приглашать на все должности включая почтальенов. Иначе никак. Сами себя сожрем.
грустно, но, увы, для такого утверждения есть основания...
Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найемаhttps://censor.net/news/3064155/podozrevaemyyi_v_izbienii_nayiema_saitov_obyavlen_v_rozysk_foto... чтобы поймать его назначить ему ночной домашний арест
пишут, что он в Баку уже давно. Улетел.
а чего это чеченцы на Найема напали? Он же их единоверец. Чего они от него хотели? Требовали поделиться?
Знаете, что это значит для украинцев, если так поступили с МустафойИсточник: https://censor.net/ru/n3261313
Звісно знаємо і до цього знали...
Що там казав Мустафа про право громадян на зброю??? В поліцію телефонувати???
Чому ж він сам не зателефонував...


Во во ,начинается все с нарида который ,ложиться за гречку или за видосик под депутата . Это в то время когда есть интернет и соц сети украинцы не могут выдвинуть ни одного честного человека в депутаты и проголосовать за него , 95% верховной рады ,проходимцы ,как такое возможно 🤔🙄😡
Легко! Достатньо було почати проводити вибори по "партійним спискам" в "загальнодержавному виборчому окрузі". А не як в усіх цивілізованих країнах - мажоритарна система на місцях з правом відкликання депутата виборцями. Тепер заплатив за місце в списку і час від часу справно голосуй по команді лідера фракції за те за що "лідер" грошей отримав від зацікавлених бариг, і все - "в шоколаді", при мандаті і роби що забажаєш... Тому "списочний депутат" за визначенням має бути тупим лайдаком-кнопкодавом.
Просто каждый выборец отождествляет любого кандидата с собой. А все мы воры и прохвосты. Просто далеко не у каждого из нас есть возможность проявить себя на этом поприще. Поэтому люди без возможностей кажутся честными .А выбранные наверх раскрывают свой потенциал во всей отвратительной красе.
"Знаете, что это значит для украинцев, если так поступили с Мустафой, которого каждый журналист лично знает? Что любые дятлы могут вас посреди столицы ногами в асфальт вхерячить, снять это на видео, которым потом в инете щеголять. И за это им ничего не будет, потому и суд, и "правоохранители" оближут их руки, из которых получат бабло.
Источник: https://censor.net/ru/n3261313

Ты бы, блондинчик, добавил еще "а знаете, за всю эту х..ню вы можете сказать спасибо и мне тоже"!
Прекрасно помню это видео, Мустафа полез первым, в результате получил по морде.Так что слово "напали" здесь не катит.Вызвал бы полицию,помахал бы коркой,все было бы тип-топ.А если разыгрываешь из себя супергероя,то потом не жалуйся.
Если посмотреть видео с этой новости https://censor.net/ru/video_news/3078544/poyavilos_video_s_kamery_nablyudeniya_zafiksirovavsheyi_napadenie_na_mustafu_nayiema_video
то вообще непонятно кто кого бил и кто за кем гонялся. Выглядит всё с точностью до наоборот.
Они там все кулаками махали. Потому что хвосты уже купировали.
Это бред. Кто больше сунет! Так давайте вместо суда сразу аукцион!!! Ваши предложения не приемлемы.
хто ще хоче судити бандитів,злодіЇв,корупціонерів в наших судах?вони звичайного бидлюку не можуть притягти,ой дограємось ми з беззаконням ...
А Мустафа вже реформував укрзалізницю,чи укроборонпром,чи де він там в наглядовій раді отримує височезну зарплату?
Ні судова реформа Сивоногим ні поліцейська чортом Аваковим не дала результату,мусора залишились мусорами,судді,як продавались так продаються,бо ніхто з них шкіру не здирав,як громадяни Брюгге.
а че это шабуин вякает, а сам мустафа или наейм молчит. Да потому что приехали родственники и мустафа простил ( с оплатой издержек ) Шабуин просто завидует что мустафа поимел деньги с орлов кавказа. Богдану спалили авто да какое крутое и раритетное (лично гнусавый поц им керовал) но он молчит и не "спрашивает" (пока что) А то что они полировали паркет в офисе зеленой масти, то там приняли только наиболее покладистого Сирожу да и то с испытательным строком (9 месяцев задерживали прокорм). Так что песенку пионеров о кострах будете петь следующему президенту.
