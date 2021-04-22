Шабунин о закрытии дела по нападению на Найема: Куча свидетелей и доказательств не имеют значения, если "правоохранители" и судьи ложатся под любого, кто засунет им в трусы $100

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин прокомментировал закрытие дела о нападении на экс-нардепа Мустафу Найема.

Об этом в Facebook сообщает глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера (во многом) усилиями Мустафы Найема антикоррупционный суд получил здание. Это далеко не единственный результат Мустафы для Украины - просто свежий. А позавчера отвратительный украинский суд и прокуратура закрыл дело в отношении одного из нападавших на Мустафу. Напомню, что охреневшие от дешевезны "правоохранителей" чеченцы, средь бела дня напали на тогда еще народного депутата в центре Киева. Куча свидетелей и очевидных доказательств - все это не имеет значения, если "правоохранители" и судьи ложатся под любого, кто запхает им в трусы 100 долларов", - заявил Шабунин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападение на Найема: Судья Овсепьян закрыла уголовное производство по Саитову. Адвокаты экс-нардепа готовят апелляцию

"Знаете, что это значит для украинцев, если так поступили с Мустафой, которого каждый журналист лично знает? Что любые дятлы могут вас посреди столицы ногами в асфальт вхерячить, снять это на видео, которым потом в инете щеголять. И за это им ничего не будет, потому и суд, и "правоохранители" оближут их руки, из которых получат бабло. Так же ничего не будет тем, кто сожжет ваш дом, в котором чудом не умрут ваши родители. А еще ничего не будет тем, кто подложит вашим родителями гранаты под двери. Аваков и Венедиктова прикроют и этих подонков, и их заказчиков. Ведь пострадали какие-то родители Шабунина / Мустафа / любой... Кто они вообще такие? Какие-то ничтожные людишки. Это же не Зеленского родители! Потому что когда задели, то их Аваков / Венедиктова / суды за несколько месяцев виновного наказали. 4 года тюрьмы (с испытательным в 2) получил мужчина, который солгал, что заминировал их дом. Мне же дом с родителями внутри сожгли! А потом еще взрывное устройство маме и теще под квартиры положили", - добавил он.

"Арсен Аваков, Ирина Венедиктова - вы просто ничтожны. Владимир Зеленский, а если бы ваш министр МВД и генепрокурор так к вашим родителям относились, как ко всем остальным "людишкам"? Вам было бы норм?" - резюмировал Шабунин.







Напомним, 20 апреля судья Овсепьян закрыла уголовное производство по Саитову Магомеду-Амину о нападении на Мустафу Найема.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 23 сентября 2019 года Маси Найем сообщил, что подозреваемый вернулся в Украину, откуда уехал в прошлом году, и был задержан.

Напомним,вечером 30 апреля 2018 года в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая 2018 глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.