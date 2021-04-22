РУС
Минимум 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта РФ, - Резников

Минимум 400 тыс. жителей временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Статистика постоянно меняется, они заявляют одно, мы проверяем - другое. Но минимум 400 тыс. (человек, которые получили паспорта РФ. – Ред.) есть, это правда", - сказал министр в интервью "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

Резников отметил, что при этом те, кто получают российские паспорта в Донецкой и Луганской областях, не имеют постоянного места жительства в Российской Федерации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Людям с гражданством страны-агрессора нужно запретить участвовать в избирательном процессе: пусть избавятся от паспорта РФ, - "слуга народа" Дунда

"Россияне, даже в переговорах что в ТКГ, что в Нормандской формате, все говорят - это ОРДЛО Украины, Донецк-Луганск - это Украина… Люди, которые получили паспорта Российской Федерации, они в РФ бесправны. Если он завтра с этим паспортом приедет в Россию, его выгонят. Кроме верхушки боевиков. Ибо те, кто работают в оккупационных "властях", они получили регистрацию, мы видели паспорта тех, кто приходит на переговоры в ТКГ", - рассказал Резников.

гражданство (1333) паспорт (1185) россия (97399) Донбасс (26966) двойное гражданство (166) Резников Алексей (1173)
Нам эти 400 000 и нафик не надо, пусть идут в сибирь. Пешком.
22.04.2021 11:54
так если занете кто получил лишите Украинского гражданства за одно и пенсий и других пособоий анулируйте прао на имущество
22.04.2021 11:54
Этих даунбасят с **************** паспортами даже в Сыктывкар, Сызрань и Саранск-Мухосранск не пустят
22.04.2021 11:58
Нам эти 400 000 и нафик не надо, пусть идут в сибирь. Пешком.
22.04.2021 11:54
Этих даунбасят с **************** паспортами даже в Сыктывкар, Сызрань и Саранск-Мухосранск не пустят
22.04.2021 11:58
а у нас їм назавжди заборонити займати державні посади і голосувати на виборах
22.04.2021 12:05
найти РЕЕСТР и указами вычеркнуть из Гражданства Украины а пусть потом вот то кубло 400 тысяч (вот та кони хотят жить в Украине что в Космос улетели на радостях..) ага прям заставляли с автоматами сами бегли аж портки салом сверкали очереди с ночи занимали и махаются пАшпортиной с куркой в соцсетях... почему Украину должно волновать что они приняли Гражданство России в Годы второй мировой на оккупированных территории единицы получали за убийства и заслуги перед рейхом Паспорт Германии.. а тут массовый забег...предателей... кто звал Путин введи на Донбасс войска?7 кто орал Донбасс устал кормить Украину!? так вот мы вам сученые в ОРЛДО ничего не должны а знаете чем все закончится Россия на прощание устроит им ковровую бомбежку тех территорий ОРЛДО сравняет города поселки населенные пункты вровень с землей... по принципу ни нам и никому так не доставайтесь вы ублюдки никому....чем терять -не лучше ли разрушить именно по сути так себя ведет Россия и в Крыму и ОРЛДО...
22.04.2021 12:20
так если занете кто получил лишите Украинского гражданства за одно и пенсий и других пособоий анулируйте прао на имущество
22.04.2021 11:54
это конкретика)
22.04.2021 23:56
400 тищ новоспечених лаптєй з пропискою десь на Магадані..
22.04.2021 11:54
Україна з ними втратила найкращих...
ги
22.04.2021 11:55
Тобто це вагою приблизно 28 000 тонн лайна.
22.04.2021 11:59
Может сможете мне ответить. Зачем нужен паспорт россии, если ты не живешь на ее территории? Венгерский/польские хотя бы давали преимущества возможность въезда в Европу.
22.04.2021 12:07
Получать россиянскую пенсию, съездить туда полечиться, да и просто там похулиганить, а ментам тыкать россиянский паспорт в случае чего
22.04.2021 12:14
В Украине у 130% населения кацапские паспарта. А у остальных венгерские !
22.04.2021 12:13
Та нифига
22.04.2021 12:33
много сепарни и предателей перемещающихся по Украине с оккупированных территорий
22.04.2021 12:51
получение паспорта государства-оккупанта должно автоматически лишать украинского гражданства, без права когда-либо попасть на территорию Украины, тем более никаких пенсий этой сепарской мерзоте!!!
22.04.2021 12:13
Нехай заселяють Чукотку, "истинно русскую землю". Чукчі будуть раді.
22.04.2021 12:15
За бандюковоща, который привёл стадо свинособак, голосовало больше чем 400 тысяч! В Сибирь, вернее в будущий сев. Китай, там дадут им все права лишнехромосома! =)
22.04.2021 12:15
це прямо можуть бути підкормлено 400 тис саджанців, багатенько.
22.04.2021 12:16
Шо-то я не догнал суть месседжа Резникова. 400 000 граждан РФ и ....? Все норм? Ничего страшного, так и должно быть? Еще один констататор очевидного?
22.04.2021 12:20
400 тысячи, лишнехромосомов + зЕбилы + жопезешники! Это нормально иметь столько свинособак в Украине, где двойное гражданство преступление?
PS: А что там с гражданством зЕлоха???
22.04.2021 12:52
А что значит "двойное гражданство - преступление"? Какая статья УК?
22.04.2021 12:57
Ну, чего ждем? Где закон о автоматическом лишении гражданства Украины в случае "двоеженства"?
22.04.2021 12:33
Увы, зЕбилы настроены иначе...
22.04.2021 13:00
А что мешало 5 лет до зебилов принять закон?
22.04.2021 13:11
До зебілів гейтман цукерками заманював вату в Україну.
22.04.2021 14:36
Главное, что эти "россияне" не имеют место жительства в Украине, соответственно подлежат депортации.
22.04.2021 12:38
Как не имеют? У них есть и украинский паспорт с местной пропиской.
22.04.2021 12:51
если они россияне, то должны иметь вид на жительство, а украинские паспорта они давно сожгли
22.04.2021 13:44
Сильно сомневаюсь, в этом нет смысла.
22.04.2021 15:58
Вам, зєпадлам, хуч кол у дупу, як ні днр/лнр то дамбас, як ні упцмп то упц. Нічого з названого НЕ ІСНУЄ.
22.04.2021 12:53
Якщо ці особини вже відомі, то позбавте їх громадянства України. Хай сидять в московії чи на кордоні московії і жеруть ті паспорти. І не треба розповідати, що "ето наші люді". Зрадників треба карати, а не вести з ними перемовини.
22.04.2021 13:32
НЕ можна цього робити заочно.
22.04.2021 14:34
Можно. И нужно.
22.04.2021 18:39
СКОРІШ ЗА ВСЕ КОЛИ ЗСУ ЗАЙДУТЬ В ДОНЕЦЬК І ЛУГАНСЬК ВЛАСНИКИ
ЦИХ ПАСПОРТІВ ПОЇДУТЬ У РАСЄЮ НА ПМЖ
22.04.2021 13:35
Супер дипломатія Зе...
22.04.2021 13:50
Це унікальний шанс для України визнати російське громадянство цих колорадів , одномоментно позбавивши їх українського громадянства . І різних прорашистських потвор , комуняк і іншу відверту наволоч , нікому буде обирати в Парламент України .
22.04.2021 13:56
То б то Україна отримала 400 тис. іноземців на своїй території !То може зараз їм ще й надати право обирати владу в Україні! Треба терміново скасувати Громадянство України і Виборче право у тих хто став , чи є зараз громадянином РФ ! Бо це вже зовсім на голову не налазить - вороги України з Українським "громадянством" - це нонсенс, або повний идиотизм всіх українців в який нас ставить олігархічне керування Країною!
22.04.2021 15:29
Вот я плачу налоги, и налоги эти идут на пенсию и соцвыплаты предателям в ордло, которые ещё и получили российские паспорта. И теперь Россия шантажирует Украину этими предателями, дескать, она будет "защищать своих граждан". Пора принять закон, чтобы автоматически лишать украинского гражданства всех, кто получает российские паспорта, а заодно лишения и права получения соцвыплат. Какого мы содержим сепарню? Они потому и распоясались и легко идут на предательство, потому что знают, что им ничего не будет и украинский налогоплателельщик будет и дальше их содержать за свой счёт, а они хотят сидеть на двух стульях и доить двух коров. А вот приняли бы такой закон - и донецкая малахольная баба сто раз бы подумала бы, потому что знала бы, что лишиться и пенсии, и мамкоденег, и прочих няшечек.
22.04.2021 18:35
Может не все знают, но наше заботливое к сепарне правительство недавно организовало специальную комиссию, которая будет заботливо оформлять пенсии выходящим сейчас на пенсии жителям ОРДЛО. И будут они насчитывать им пенсию, полагаясь на их "честное слово", потому что никаких документов и справок из ОРДЛО они ж не имеют права признавать. А значит, приедет такой сепарок и скажет - а я работал на шахте все эти 7 лет на максимальной зарплате, так что давайте мне максимальную пенсию. И заметьте, с ОРДЛО никаких налогов 7 лет в Украину не поступает, значит таких пенсионеров тупо повесят на шею украинским налогоплательщикам.
22.04.2021 18:45
Я буду голосовать только за ту власть, которая прижмёт наконец то эту падаль к ногтю, и снимет их с нашей шеи, вместе с их шалавами и их личинками.
22.04.2021 18:47
 
 