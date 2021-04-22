Щонайменше 400 тис. жителів Донбасу отримали паспорти РФ, - Резніков

Мінімум 400 тис. жителів тимчасово окупованих частин Луганської та Донецької областей отримали російські паспорти, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Статистика постійно змінюється, вони заявляють одне, ми перевіряємо - інше. Але мінімум 400 тис. (осіб, які отримали паспорти РФ. - Ред.) є, це правда", - сказав міністр в інтерв'ю "Українська правда", передає Цензор.НЕТ.

Резніков зазначив, що при цьому ті, хто отримують російські паспорти в Донецькій і Луганській областях, не мають постійного місця проживання в Російській Федерації.

"Росіяни, навіть у переговорах що в ТКГ, що в нормандському форматі, всі говорять - це ОРДЛО України, Донецьк-Луганськ - це Україна ... Люди, які отримали паспорти Російської Федерації, вони в РФ безправні. Якщо він завтра з цим паспортом приїде в Росію, його виженуть. Крім верхівки бойовиків. Бо ті, хто працюють в окупаційній "владі", вони отримали реєстрацію, ми бачили паспорти тих, хто приходить на переговори в ТКГ", - розповів Резніков.

