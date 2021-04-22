Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Північ"
Сегодня, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТГ "Північ", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение, не совместимое с жизнью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Північ".
Командование и личный состав оперативно-тактической группировки "Північ" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ. Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", - следует из сообщения.
Покойся з миром...
Смерть рашистам 😡
При Порохе сообщали каждый день про орков загнувшихся. С видео. Теперь только наши. Это план клоунов зеленых?
Пару дней назад было приказано на провокации не отвечать. Неужели смерти наших ребят это провокация? Как смотреть в глаза матерям, жёнам и детям погибших...