Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Північ"

Сегодня, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТГ "Північ", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение, не совместимое с жизнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Північ".

Командование и личный состав оперативно-тактической группировки "Північ" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ. Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", - следует из сообщения.

