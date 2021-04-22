РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4848 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
7 683 25

Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Північ"

Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела, - ОТГ "Північ"

Сегодня, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТГ "Північ", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение, не совместимое с жизнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Північ".

Командование и личный состав оперативно-тактической группировки "Північ" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ. Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", - следует из сообщения.

Читайте также: Прощание с погибшим воином 128-й ОГШБр Давидом Шартавой состоится 20 апреля в Киеве

Автор: 

обстрел (29713) военнослужащие (6309) потери (4566) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
Це і є Асиметрична відповідь, за версією афериствича? Українця вбили, кацапив не можна.
Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3349
показать весь комментарий
22.04.2021 12:22 Ответить
+20
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 1787
показать весь комментарий
22.04.2021 13:33 Ответить
+18
Нема слів...
Покойся з миром...
показать весь комментарий
22.04.2021 12:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нема слів...
Покойся з миром...
показать весь комментарий
22.04.2021 12:21 Ответить
Це і є Асиметрична відповідь, за версією афериствича? Українця вбили, кацапив не можна.
Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3349
показать весь комментарий
22.04.2021 12:22 Ответить
Світла пам'ять нашому Герою😪😪😪

Смерть рашистам 😡
показать весь комментарий
22.04.2021 12:27 Ответить
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!! А НАШИМ ВОЇНАМ ЗАБОРОНЕНО ВІДПОВІДАТЬ !!!!!! "Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Джерело: https://censor.net/ua/n3261344 - ЦЕ І Є ТА САМА АСИМЕТРИЧНА ВІДПОВІДЬ , як каже люся
показать весь комментарий
22.04.2021 13:15 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 1787
показать весь комментарий
22.04.2021 13:33 Ответить
Земля пухом Героям України.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:38 Ответить
Царствие Небесное воину...

При Порохе сообщали каждый день про орков загнувшихся. С видео. Теперь только наши. Это план клоунов зеленых?
показать весь комментарий
22.04.2021 13:49 Ответить
Супер дипломатія Зе.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:49 Ответить
Слава Герою и вечная память, земля пухом.

Пару дней назад было приказано на провокации не отвечать. Неужели смерти наших ребят это провокация? Как смотреть в глаза матерям, жёнам и детям погибших...
показать весь комментарий
22.04.2021 14:22 Ответить
вихід один: тих клоунів, що заборонили відповідати "на провокації" орків, усіх в шанці та бліндажі на "нуль". Думаю, що рішення про необхідність надавати адекватну відповідь ворогу прийде до них раніше, ніж закінчаться памперси
показать весь комментарий
22.04.2021 14:23 Ответить
Плохая идея, они сразу сдадутся в плен.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:48 Ответить
 
 