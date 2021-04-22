УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6751 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 683 25

Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Північ"

Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Північ"

Сьогодні, 22 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ "Північ", в результаті обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України зазнав осколкового поранення, не сумісного з життям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Північ".

Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання "Північ" висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню", - випливає з повідомлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", використовуючи 120-мм міномети і гранатомети, - штаб ОС

Автор: 

обстріл (31060) військовослужбовці (4943) втрати (4581) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Це і є Асиметрична відповідь, за версією афериствича? Українця вбили, кацапив не можна.
Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3349
показати весь коментар
22.04.2021 12:22 Відповісти
+20
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 1787
показати весь коментар
22.04.2021 13:33 Відповісти
+18
Нема слів...
Покойся з миром...
показати весь коментар
22.04.2021 12:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нема слів...
Покойся з миром...
показати весь коментар
22.04.2021 12:21 Відповісти
Це і є Асиметрична відповідь, за версією афериствича? Українця вбили, кацапив не можна.
Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3349
показати весь коментар
22.04.2021 12:22 Відповісти
Світла пам'ять нашому Герою😪😪😪

Смерть рашистам 😡
показати весь коментар
22.04.2021 12:27 Відповісти
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!! А НАШИМ ВОЇНАМ ЗАБОРОНЕНО ВІДПОВІДАТЬ !!!!!! "Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Джерело: https://censor.net/ua/n3261344 - ЦЕ І Є ТА САМА АСИМЕТРИЧНА ВІДПОВІДЬ , як каже люся
показати весь коментар
22.04.2021 13:15 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 1787
показати весь коментар
22.04.2021 13:33 Відповісти
Земля пухом Героям України.
показати весь коментар
22.04.2021 13:38 Відповісти
Царствие Небесное воину...

При Порохе сообщали каждый день про орков загнувшихся. С видео. Теперь только наши. Это план клоунов зеленых?
показати весь коментар
22.04.2021 13:49 Відповісти
Супер дипломатія Зе.
показати весь коментар
22.04.2021 13:49 Відповісти
Слава Герою и вечная память, земля пухом.

Пару дней назад было приказано на провокации не отвечать. Неужели смерти наших ребят это провокация? Как смотреть в глаза матерям, жёнам и детям погибших...
показати весь коментар
22.04.2021 14:22 Відповісти
вихід один: тих клоунів, що заборонили відповідати "на провокації" орків, усіх в шанці та бліндажі на "нуль". Думаю, що рішення про необхідність надавати адекватну відповідь ворогу прийде до них раніше, ніж закінчаться памперси
показати весь коментар
22.04.2021 14:23 Відповісти
Плохая идея, они сразу сдадутся в плен.
показати весь коментар
22.04.2021 16:48 Відповісти
 
 