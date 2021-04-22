Український воїн загинув сьогодні внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Північ"

Сьогодні, 22 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ "Північ", в результаті обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України зазнав осколкового поранення, не сумісного з життям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Північ".

Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання "Північ" висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню", - випливає з повідомлення.

