"Формула Штайнмайера" - это фантастический документ, никакой "зрады" там нет, - Резников

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что "Формула Штайнмайера", которая регламентирует проведение выборов на оккупированном Донбассе и передачу Украине контроля над территорией , является фантастическим документом.

Об этом Резников заявил в интервью "УП", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас еще сразу началась зрада относительно "формулы Штайнмайера". Но знаете, внимательно проанализировав, могу сказать - там нет никакой зрады, это фантастический документ, просто супер", - отметил Резников.

Министр рассказал, что пообщался с представителями Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которое занимается мониторингом выборов.

"Они говорят: перед тем, как ехать с мониторинговой миссией, мы приезжаем с оценочной миссией заранее по приглашению правительства. Нужно сначала выяснить, что собственно надо мониторить, кого могут обижать? А параллельно работают офицеры по безопасности, которые определяют, является ли безопасной для их наблюдателей эта миссия вообще", - заявил Резников.

"Затем они пишут запрос на правительство, дайте нам 2 листа: что вы нас приглашаете уже с мониторинговой миссией, чтобы у нас мандат был, и вы нам гарантируете безопасность. То есть, условно говоря, министр внутренних дел должен написать: я вам гарантирую безопасность на территории ОРДЛО и премьер-министр скажет, что если у меня министр внутренних дел гарантирует, то и я гарантирую от имени правительства. А теперь скажите мне, пожалуйста, а как мы это прогарантируем, если не будет контроля над границей, не будет менеджмент по безопасности организован, не будет разоружения, демилитаризации и так далее? Поэтому формула Штайнмайера - замечательная формула", - добавил он.

