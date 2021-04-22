"Формула Штайнмайера" - это фантастический документ, никакой "зрады" там нет, - Резников
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что "Формула Штайнмайера", которая регламентирует проведение выборов на оккупированном Донбассе и передачу Украине контроля над территорией , является фантастическим документом.
Об этом Резников заявил в интервью "УП", информирует Цензор.НЕТ.
"У нас еще сразу началась зрада относительно "формулы Штайнмайера". Но знаете, внимательно проанализировав, могу сказать - там нет никакой зрады, это фантастический документ, просто супер", - отметил Резников.
Министр рассказал, что пообщался с представителями Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которое занимается мониторингом выборов.
"Они говорят: перед тем, как ехать с мониторинговой миссией, мы приезжаем с оценочной миссией заранее по приглашению правительства. Нужно сначала выяснить, что собственно надо мониторить, кого могут обижать? А параллельно работают офицеры по безопасности, которые определяют, является ли безопасной для их наблюдателей эта миссия вообще", - заявил Резников.
"Затем они пишут запрос на правительство, дайте нам 2 листа: что вы нас приглашаете уже с мониторинговой миссией, чтобы у нас мандат был, и вы нам гарантируете безопасность. То есть, условно говоря, министр внутренних дел должен написать: я вам гарантирую безопасность на территории ОРДЛО и премьер-министр скажет, что если у меня министр внутренних дел гарантирует, то и я гарантирую от имени правительства. А теперь скажите мне, пожалуйста, а как мы это прогарантируем, если не будет контроля над границей, не будет менеджмент по безопасности организован, не будет разоружения, демилитаризации и так далее? Поэтому формула Штайнмайера - замечательная формула", - добавил он.
Замість обговорення контролю над кордоном і виведення бойовиків,як два роки тому,
тепер-припинення вогню і покарання за непослух українських військових.Придністров'я.
Мне не нужен в Украине бантустан с папуасами с калашниковыми, градами и танками.
К черту ЗЕпредателей! 👿
Приднеднестровье не пройдет !
"Тобто, умовно кажучи, міністр внутрішніх справ має написати: я вам гарантую безпеку на території ОРДЛО і прем'єр-міністр скаже, що якщо в мене міністр внутрішніх справ гарантує, то і я гарантую від імені уряду.
А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде безпековий менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі? Тому формула Штайнмаєра - чудова формула."
Контороль на кордоні... виведення рашкобанд... роззброєння сепарів.. демілітарізація.... і потім поговоримо про вибори!!! І все це повинна зробити УКРАІНСЬКА ВЛАДА!! Тому формула Штанмайера -чудова формула..бо виконати її НЕМОЖЛИВО!!! Оце зміст того , що сказав Резніков, задавши питання... як це можливо зробити в Даунбасі?!
"...А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде безпековий менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі? Тому формула Штайнмаєра - чудова формула. (КРАПКА)
Безумовно консерва))
Запихнуть эту онкологию, населенную безумными орками с 600 танками в Украину СЕЙЧАС - это уничтожить нашу страну! К великой радости кацапских лапотных недофашиков. Кстати, пускай Резников послушает, что по этому поводу говорят сами лидеры этого уродства, назначенные москвой, и не питает пустых иллюзий...
"Класика: Зеленський хотів перемир'я за будь-яку ціну.
Тепер перемир'я немає, а наші позиції захоплені ворогом."
https://texty.org.ua/fragments/103443/*******-zelenskyj-hotiv-peremyrya-za-bud-yaku-cinu-teper-nemaye-ni-peremyrya-ni-nashyh-pozycij-na-fronti-z-yakyh-my-vidijshly/
Формула должна быть простой
1) Сперва российские оккупанты идут вон из Украины
2) Украина берет под свой контроль границу
3) возобновляет работу государственных органов власти
4) полиция арестовывает всех недобитых обдроченце
5) а вот после этого выборы и никак иначе
Наконец-то прочитал и даже проанализироал. Анализатор ты наш.
Головне, що він це розуміє і свідомо дурить людей, тобто зраджує країну...
Уже забыли про эту формулу, и тут на тебе - сдули пыль и вытащили на свет божий.
Кучма о формуле Штайнмайера: К миру на Донбассе не приведет
Экс-президент, представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма заявил, что формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, поскольку она не является формулой мира. Об этом сообщает Укринформ.«Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политически или так - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся… Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать», - сказал он.
Кучма считает, что проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы - это полный абсурд, так как в сегодняшних условиях контролировать избирательный процесс туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.По словам Кучмы, не может быть речи и об особом статусе Донбасса, потому что это - путь к конфедерации, что для Украины является неприемлемым.
Экс-президент добавил, что перед тем, как на что-то соглашаться нужно оценить состояние оккупированной территории.«Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро», - сказал он.
https://www.google.com/amp/s/nv.ua/amp/kuchma-o-formule-shtaynmayera-k-miru-na-donbasse-ne-privedet-50049860.html
Ну так Резніков про це і каже. Люди, що вам не так ??
_Не ссы мне в глаза! Бандитам дал малейшую уступку, и конечная остановка будет - ходить перед ними на цирлах и беспрекословно выполнять всё что захотят. Мудак!
(с) Народ
Блазень слід у слід іде дорогою Бариги. І тепер будь-яка критика Клоуна боляче б'є по Цинічному Бандьорі.
30 лет оккупации с формулой Штайнмайера.
Освобожден Азербайджаном за несколько месяцев 2020 года благодаря
- политической воле Алиева (чего нет абсолютно у ЗЕ)
- решимости азербайджанцев (чего нет у зебилов)
А у нас за спиною Європа, яка турбується. І США, які допомагають, але воювати не будуть.
Європа, правда, теж допомагає.
Як референдуми.