12 732 176

"Формула Штайнмайера" - это фантастический документ, никакой "зрады" там нет, - Резников

"Формула Штайнмайера" - это фантастический документ, никакой "зрады" там нет, - Резников

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что "Формула Штайнмайера", которая регламентирует проведение выборов на оккупированном Донбассе и передачу Украине контроля над территорией , является фантастическим документом.

Об этом Резников заявил в интервью "УП", информирует Цензор.НЕТ.

По словам вице-премьера, "формула Штайнмайера" является фанатстическим документом.

"У нас еще сразу началась зрада относительно "формулы Штайнмайера". Но знаете, внимательно проанализировав, могу сказать - там нет никакой зрады, это фантастический документ, просто супер", - отметил Резников.

Министр рассказал, что пообщался с представителями Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которое занимается мониторингом выборов.

"Они говорят: перед тем, как ехать с мониторинговой миссией, мы приезжаем с оценочной миссией заранее по приглашению правительства. Нужно сначала выяснить, что собственно надо мониторить, кого могут обижать? А параллельно работают офицеры по безопасности, которые определяют, является ли безопасной для их наблюдателей эта миссия вообще", - заявил Резников.

"Затем они пишут запрос на правительство, дайте нам 2 листа: что вы нас приглашаете уже с мониторинговой миссией, чтобы у нас мандат был, и вы нам гарантируете безопасность. То есть, условно говоря, министр внутренних дел должен написать: я вам гарантирую безопасность на территории ОРДЛО и премьер-министр скажет, что если у меня министр внутренних дел гарантирует, то и я гарантирую от имени правительства. А теперь скажите мне, пожалуйста, а как мы это прогарантируем, если не будет контроля над границей, не будет менеджмент по безопасности организован, не будет разоружения, демилитаризации и так далее? Поэтому формула Штайнмайера - замечательная формула", - добавил он.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада должна определиться относительно "формулы Штайнмайера", - Кравчук

Резников Алексей Формула Штайнмайера
+39
"Изнасилование, это - ЛЮБОФ! И никакого насилия в этом НЕТ!"
(с) Зе-мрази.
22.04.2021 13:03
+28
и кол в грудину Резникова это тоже супер!.. это фантастика!
22.04.2021 13:05
+28
Щоб врятувати свій і бєнін зад від американського правосуддя Клоун готовий впихнути Україну в ОРДО.
22.04.2021 13:07
Вскрылась консерва путлеровская. Хотя и так всем давно понятно, что к власти пришли предатели и коллаборанты
22.04.2021 13:15
Конєшно-супєр.
Замість обговорення контролю над кордоном і виведення бойовиків,як два роки тому,
тепер-припинення вогню і покарання за непослух українських військових.Придністров'я.
22.04.2021 13:16
ЗЕпереміга переміжнайа!
22.04.2021 13:17
Это стёб, что-ли?
Мне не нужен в Украине бантустан с папуасами с калашниковыми, градами и танками.

К черту ЗЕпредателей! 👿
Приднеднестровье не пройдет !
22.04.2021 13:19
Дядя явно идиот...
22.04.2021 13:21
Скорей предатель.
22.04.2021 14:06
Ну що, як "поряднорозумний" Рєзніков усіх провів! Словами Кремля спочатку сказав ,що немає доказів зяви влади Пороха но блакитні шоломи в ООН, а тепер ось вам штанмаййєр тут как тут!!!
22.04.2021 13:22
це називається вову нашого ушерханили кластерами!
22.04.2021 13:46
Ні в якому разі!!! Це зрада інтересам України!!!
показать весь комментарий
Какие выборы? "Скажите мне, пожалуйста, а как мы это ПРОгарантируем, если не будет контроля над границей, не будет менеджмент по безопасности организован, не будет разоружения, демилитаризации и так далее?" Если провести некие параллели с тем как "организовывались", "готовились", "проведены"... и каковы результаты выборов, которые недавно состоялись в 87-м округе в Ивано-Франковской области, то можно себе представить "выборы" в ЛуганДоне, если не будет контроля над границей. И даже "выборы" после получения контроля над границей... Т. Гитлер и т. Сталин как раз выборами - плебисцитами завершали свои военные походы - вся восточная Европа находилась в т.н. социалистическом лагере от времен завершения второй мировой войны до падение стены в Берлине.
22.04.2021 13:24
Остаточно розкрилась ще одна російська консерва)) Штайнмаєр це проросійський політик який послідово виступає за будівництво "північного потоку 2 " та за покращення відносин між РФ та Німеччиною . Формула Штайнмаєра це маячня в інтересах РФ та подальшої дестабілізації бо він пропонує проведення місцевих виборів під наглядом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 ОБСЄ , надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім - після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів на непідконтрольній Україні території - надання постійного особливого статусу цим територіям)))))) А ДЕ контроль України за своїм кордоном? Де деокупація. Резніков це російський агент впливу
22.04.2021 13:26
..Саша... а попробуйте прочитать..что написал Резников!!! И подумать!! Фантастический он и прекрасен тем..что его НЕЛЬЗЯ ВЫПОЛНИТЬ!!! Это и сказал Резников! Гарантии безопасности дают УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ.... а не сепары и не россия. Читайте...думайте... )))
22.04.2021 13:45
упс! проочитала !ну то може Рєзніковн не зкурвився ? або тестує українців, що їм в кластерах пропонують азабочєниє макарони !?
22.04.2021 13:53
..зкурвився він ..чи ні... покаже ще час. Але його сарказм багато хто навіть не зрозумів. А жаль. Та ще хтось мене і заспамив?!!!
22.04.2021 14:53
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/04/22/7291089/ "У нас ще одразу почалась зрада щодо "формули Штайнмаєра". Але знаєте, уважно проаналізувавши, можу сказати - там немає жодної зради, це фантастичний документ, просто супер. " першеджерело...
"Тобто, умовно кажучи, міністр внутрішніх справ має написати: я вам гарантую безпеку на території ОРДЛО і прем'єр-міністр скаже, що якщо в мене міністр внутрішніх справ гарантує, то і я гарантую від імені уряду.
А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде безпековий менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі? Тому формула Штайнмаєра - чудова формула."
22.04.2021 17:47
Ви хочете мені процитувати те, що я давно прочитав? То що... паганого сказав Резніков ..поставивши питання? А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде безпековий менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі?
Контороль на кордоні... виведення рашкобанд... роззброєння сепарів.. демілітарізація.... і потім поговоримо про вибори!!! І все це повинна зробити УКРАІНСЬКА ВЛАДА!! Тому формула Штанмайера -чудова формула..бо виконати її НЕМОЖЛИВО!!! Оце зміст того , що сказав Резніков, задавши питання... як це можливо зробити в Даунбасі?!
22.04.2021 18:05
" бо виконати її НЕМОЖЛИВО" це ваша вигадка. В інтерв*ю Резніка такого не має ! В його інтерв*ю Штайнмаєр згадується лише 2 рази. Ось текст https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/04/22/7291089/ Перечитайте першеджерело" "У нас ще одразу почалась зрада https://www.pravda.com.ua/articles/2019/10/1/7227845/ щодо "формули Штайнмаєра" . Але знаєте, уважно проаналізувавши, можу сказати - там немає жодної зради, це фантастичний документ, просто супер. (КРАПКА!)
"...А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде безпековий менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі? Тому формула Штайнмаєра - чудова формула. (КРАПКА)

Безумовно консерва))

22.04.2021 21:16
Нема сенсу шановний Вам щось доводити! Ви навіть не можете в питанні Резникова почути відповідь! "...А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде безпековий менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі? Тому формула Штайнмаєра - чудова формула. (КРАПКА Найкращого!!!)))
22.04.2021 22:19
хто його взагалі призначив міністром з питань реінтеграції окупованих територій та ще віце-прем*єром? хто він такий взагалі щоб ляпати своїм язиком з цих питань ? Хто його уповноважував? Може в нього дипломатична освіта та лосвід дипломатичної чи військової діяльності? Так ні! Починав з торгівлі акціями ..Потім адвокат - поштальйон тобто рішала ! У Клічка був заступником седів на якійсь темі...ще кажуть що ресторатор має свій бізнес.. Вважаю що він може тільки корупційні питання вирішувати...бо добре знає де кому і скільки..А тут треба інші навички!
22.04.2021 17:57
... а чому Ви мені це питання ставите? Ставте його 73 відсоткам ідіотів... що навесні 2019 року не думали макітрами! У Вас питання по нікчемності того, що на посаді президента нема? А то, що на посаді навіть і близько не заїкається про умови виконання цієї формули Україною. Бо апріорі не розуміє нічого. То Резніков у порівнянні з Зедурником просто Піфагор...і не менше.!!! Тому у сказаному їм у цій темі нема нічого ..що тягне на зраду. І Ви це зараз прекрасно зрозуміли. І зрозуміли , що більшість з дописувачів навіть не зрозуміли, що хотів сказати Резніков..)))
22.04.2021 18:30
Порошенко в т.ч. працював міністром закордонних справ (2009-2010) в другому уряді Тимошенко . Як він міг допустити підписання такої дурні з боку дипломатії і як "Мінськи угоди"..спочатку вибори - потім контроль кордону? Вважаю що Клімкін теж російська агентура,..і не тому що народився в Курску..а його колишній тесть медальку "за звільнення Криму" отримав...а тому що його після після закінчення московського МФТІ внедрілі в інститут Патона, який займався режимними розробками і ********* технологіями ....бо вже тоді КДБ розуміючи до чого йде внедряло агентуру..Далі хто і за що його у 1993 році без профільної освіти взяв атташе , а потім третім і другим секретарем в Департамент військового контролю та роззброєння МЗС? ХТО взагалі доручив роззброювати ЗСУ - міністерству закордонних справ та ще і створив там спеціальний департамент? І Клімкін там май же 4 роки успішно роззброївав ЗСУ..начебто його Грищенко просував ...х/з? АЛЕ, в МЗС там клани і своїх дітей повлаштовували ще ті хто з часів СРСР працював...А тут уродженец РФ..без профільної освіти робить стрімку дипломатичну кар*єру та стає містром. Як..та чому? От вони і узгодили "мінську змову"
22.04.2021 21:06
.. колись у Вас були адекватні дописи... ))) Зараз маячня... Інакше не назвеш...)))) Чого ж Ви так не кричите... що Зепадаль сама ..без тиску відвела війська ..і які зараз зайняли сепари? Ви корите Пороха... що при наявній загрозі реального наступу рашкоармії підписав Мінські угоди? Хто при Пороху їх збирався виконувати? Може рашка? За що рашці санкцій нарізали...? За Крим та невиконання Мінських домовленностей. Україну чіпали? Ні! Прийшла Зелена падаль ..і з*явилася формула Штанмайєра!!! І почалося скиглення..відвід військ.. заглядання у дупу путіна... відсутність зброї і далі і говорити нема сенсу! Розумний зрозуміє... Як то Вам... Є можливість зрозуміти...чи краще маячні накидаєте про Пороха....))))))
22.04.2021 22:29
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ идиот
22.04.2021 13:26
Не - враг!
22.04.2021 14:05
Тихо шифером шурша ,едет крыша не спеша ....
22.04.2021 13:26
у Иуды тоже был чудесный план для Спасителя... и стоил тот план совсем недорого, всего каких-то 30 серебренников... и никакой "зрады", по мнению Иуды там не было, все ж от чистого сердца...
22.04.2021 13:29
Не там антитерористичну операцію обявити.
22.04.2021 13:32
а в рыло ?"Формула Штайнмаєра" - це фантастичний документ, ніякої "зради" там немає, - Резніков - Цензор.НЕТ 65
22.04.2021 13:33
В ордло заехала и заезжают большие банды улусских пропагандонов,во главе с правой рукой Затулина -Корниловым.Они стандартно появляются в момент очередных атак кремлёвского улуса,чтобы свалить его зверства на Украину.Поэтому нужно готовиться не только военным,но и Бутусову с друзьми.Для контрпропаганды.А пока тишь и гладь на пропагандистском фронте .Только Нью Йорк Таймс старается. и Казанский..
22.04.2021 13:36
Как адвокат Резников вроде не дурак был. Неужели Пуйло Владимирович всех действительно купил, штангенциркуля им в зад? Слуги кремлевского народа?
Запихнуть эту онкологию, населенную безумными орками с 600 танками в Украину СЕЙЧАС - это уничтожить нашу страну! К великой радости кацапских лапотных недофашиков. Кстати, пускай Резников послушает, что по этому поводу говорят сами лидеры этого уродства, назначенные москвой, и не питает пустых иллюзий...
22.04.2021 13:44
Ви вже влаштували фантастичне перемир'я із щодня вбитими українцями і, як подяка пуйлу за це, відведення ВСУ і захід на наші позиції рашистів.

"Класика: Зеленський хотів перемир'я за будь-яку ціну.
Тепер перемир'я немає, а наші позиції захоплені ворогом."


https://texty.org.ua/fragments/103443/*******-zelenskyj-hotiv-peremyrya-za-bud-yaku-cinu-teper-nemaye-ni-peremyrya-ni-nashyh-pozycij-na-fronti-z-yakyh-my-vidijshly/




22.04.2021 13:45
Фантастична фігня може дуже навіть стати реальністю. Якщо ви почнете виконувати футінські забаганки.
22.04.2021 13:46
Хоче на дереві висіти?
22.04.2021 13:47
Формула Штайнмайера", которая регламентирует проведение выборов на оккупированном Донбассе - это и есть формула предательства.
Формула должна быть простой
1) Сперва российские оккупанты идут вон из Украины
2) Украина берет под свой контроль границу
3) возобновляет работу государственных органов власти
4) полиция арестовывает всех недобитых обдроченце
5) а вот после этого выборы и никак иначе
22.04.2021 13:50
внимательно проанализировав, могу сказать - там нет никакой зрады, это фантастический документ, просто суперИсточник: https://censor.net/ru/n3261359

Наконец-то прочитал и даже проанализироал. Анализатор ты наш.
22.04.2021 13:50
Дебіл, спочатку треба вивести військо русопедів, після повернути туди людей, які вимушені були покинути свої домівки, а потім думати про вибори, інакше хто там буде голосувати і хто буде балатуватися, проводити виборчу компанію. Може з слів Резнікова, яка витікає з формули Шахмаєра, обирати і балатуватися будуть окупанти, а потім втюхають це гівно в тіло України. Ні вибачте, але я проти!!!
22.04.2021 13:51
Які зараз можуть бути вибори улугандонії, після сьоми років агресивної пропаганди проти України, окупаційною владою??? Це можливо було, ще у 14-му, аксімум 15-му році. Зараз - лише напівійськова алміністрація... А вибори лише років через десять, після реабілітації людей татериторії...
Головне, що він це розуміє і свідомо дурить людей, тобто зраджує країну...
22.04.2021 13:54
Фантастическая - потому что придумана в кремле. Сам Штанмаер от нее открещивается.

Уже забыли про эту формулу, и тут на тебе - сдули пыль и вытащили на свет божий.
22.04.2021 13:57
Штанмайр нехай у себя там по округам в Германии,занимается любой фантастикой.А у нас суровая реальность.Расформирование недореспублик,контроль над границей и флаг Украины в Донецке и Луганске
22.04.2021 13:58
Формулу придумал барыга, но ему было сподручнее её назвать формулой Штайнмайера, так как за неё народ может на куски порвать. Штайнмайер-скромный парень,от авторства отказываться не стал.
22.04.2021 14:14
Та забадали они придумывать.Не знаешь как поступить,поступай по Закону.А они,постоянно,щось вигадують.Вже под ОП и Радой некуда велосипеды ставить.А они всё придумывают новый и новый велосипед."Представь как должно быть и стремись к этому".А что должно быть?Должна быть восстановлена территориальная целостность Украины.А для этого не нужен ни Минск,ни Штанмаер.Бо это не принесёт нам восстановление суверенитета.А если не принесёт,тогда зачем тратить на них время.Есть Будапешт,Гаага,Женевская конвенция и т.д...Нет, мы будем со Штанмайром в Минске воду толочь
22.04.2021 14:31
Когда впервые формула Штайнмаера прозвучала, барыга в Москве тупые сериальчики снимал.
22.04.2021 15:17
Какой барыга?Барыга был выбран дебилами в 2019 году.
22.04.2021 15:37
Кому верить, дебилу Резникову, клоуну и проходимцу... или Кучме?

Кучма о формуле Штайнмайера: К миру на Донбассе не приведет
Экс-президент, представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма заявил, что формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, поскольку она не является формулой мира. Об этом сообщает Укринформ.«Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политически или так - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся… Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать», - сказал он.
Кучма считает, что проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы - это полный абсурд, так как в сегодняшних условиях контролировать избирательный процесс туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.По словам Кучмы, не может быть речи и об особом статусе Донбасса, потому что это - путь к конфедерации, что для Украины является неприемлемым.

Экс-президент добавил, что перед тем, как на что-то соглашаться нужно оценить состояние оккупированной территории.«Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро», - сказал он.

https://www.google.com/amp/s/nv.ua/amp/kuchma-o-formule-shtaynmayera-k-miru-na-donbasse-ne-privedet-50049860.html
22.04.2021 14:00
Кучма считает, что проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы - это полный абсурд, так как в сегодняшних условиях контролировать избирательный процесс туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.

Ну так Резніков про це і каже. Люди, що вам не так ??
22.04.2021 19:51
"Поэтому формула Штайнмайера - замечательная формула", - добавил он."
_Не ссы мне в глаза! Бандитам дал малейшую уступку, и конечная остановка будет - ходить перед ними на цирлах и беспрекословно выполнять всё что захотят. Мудак!
22.04.2021 14:05
фантастичний довбойоб
22.04.2021 14:07
Да? Правда думаешь они Украине добра желают, просто тупят?
22.04.2021 14:14
і не бажають і туплять в придачу
22.04.2021 14:16
Зрада есть всегда!
(с) Народ
22.04.2021 14:16
Рєзніков - пнх разом зі своєю формулою
22.04.2021 14:17
Хамелеон. Є гарне польське прислів'я:Kiedy wstąpisz między wrone, musisz krakać tak jak one.
22.04.2021 14:21
Та не буде ніякої передачі кордону,нікого кацапи не пропустять щось там дивитись.Резніков ну ти ж не дурак,ти ж розумієш що тільки передають нам кордон на другий день немає війни взагалі.Накуя от ці висери.Один пунк треба виконати передати кордон Україні все,на тому кінець
22.04.2021 14:27
Що й казати - важке життя зараз у порохоботів!
Блазень слід у слід іде дорогою Бариги. І тепер будь-яка критика Клоуна боляче б'є по Цинічному Бандьорі.
22.04.2021 14:45
Любые договоренности с Раша туда ее, ведет у потере суверенитета в будущем или - как минимум - потерей территории. Это недоговороспособная сторона. Терять время только или унижаться на виду у всего мира. Зе мрази!
22.04.2021 14:56
Не нужно недооценивать силу бюрократических процедур. Они могут маскировать чёрт знает что!
22.04.2021 15:06
Так то оно может быть и так, но неужели вы-полудурки за два года пока при власти и за семь лет войны еще не поняли, что х#йло не допускает даже мысли о существовании независимой Украины! Вы ему хоть Штанмайера формулу, хоть теорему Пифагора, хоть декларацию Линкольна - до п#зды ему, оно считает Украину своей территорией. И пока мы не победим в этой войне никогда мы не будем свободными.
22.04.2021 15:10
Немедленно взять этого ублюдка по арест! Иш ты **** какая, решил страну загадить лугандонами, хотя вся ЗЕленая блевотина предатели Украины!
22.04.2021 15:55
Для московітських наймитів це не зрада, а "многоходовочка" щоб розвести хохлацьких малоросів.
22.04.2021 16:16
Может, по Резникову, фантастичность ф-лы Штайнмайера состоит в ее нереалистичности? Т.е. невозможность обеспечить безопасность европейских наблюдателей на выборах делает эту формулу нереальной, а значит для Украины неприемлемой.А что не так? Нормально ж потролллил.
22.04.2021 16:26
Карабах!!!

30 лет оккупации с формулой Штайнмайера.
Освобожден Азербайджаном за несколько месяцев 2020 года благодаря
- политической воле Алиева (чего нет абсолютно у ЗЕ)
- решимости азербайджанцев (чего нет у зебилов)
22.04.2021 16:41
За спиною азерів стоїть Турція, яка реально готова воювати.
А у нас за спиною Європа, яка турбується. І США, які допомагають, але воювати не будуть.
Європа, правда, теж допомагає.
22.04.2021 19:54
Я не понял..Это ирония ? резник в такой форме высмеивает Штанмайера или как понимать ?
22.04.2021 16:56
Нє. Він звертає увагу на деталі. Диявол криється у деталях.
22.04.2021 19:55
фантастический * все ещё верит что коцапы что-то там отведут пока зелень все им не сдаст
22.04.2021 17:23
К СОЖАЛЕНИЮ 99 % НЕ ПОНЯЛО ПОЧЕМУ ТАКОЙ ВЫВОД СДЕЛАЛ РЕЗНИКОВ - СОГЛАСИЕ ДАЕТ УКРАИНСКАЯ СТОРОНА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ . А ОНА ИХ ДАТЬ НЕ МОЖЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНО КОГДА ТАМ БАНДИТСКО ПАРАШЕНСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ОТКРЫТА ГРАНИЦА ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ИДЕТ ОРУЖИЕ И ВСЯКОЕ ДЕРЬМО ! ВОТ И ВСЁ ...
22.04.2021 17:41
Заковика у тому, що прикриваючись погодженою підготовкою до виборів, рашисти можуть ці вибори провести. А потім заявити, що все інше їх не стосується.
Як референдуми.
22.04.2021 19:57
Это и плохо, что у власти фантасты/пдрст
22.04.2021 18:08
Шо?????????
22.04.2021 18:17
Хто і як би не відносився до Порошенка, але при ньому таких "фантазій" не було.
22.04.2021 19:28
Да, да, мы все должны тут же поверить Резникову на слово, шо там именно так и записано, и все зуб Штайнмаера одадут, шо "если министр шо то там не прогарантирует... От юриста Резникова странно было бы такое слышать, если бы не простой факт-формулу Штангельциркуля в очередной раз зеленые будут пытацца продавить. Вот все "соловьи Зеленского" и брошены на раскрутку темы.
22.04.2021 19:49
Почему еще нахер не послан по диплинии этот Штайнмайер,кто он такой,чтобы решать за Украину?
22.04.2021 20:27
резніков, ти мене ще раз переконав у тому, що ти - фантастичний долпойоб
23.04.2021 11:30
