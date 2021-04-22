"Формула Штайнмаєра" - це фантастичний документ, ніякої "зради" там немає, - Резніков

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що "Формула Штайнмаєра", яка регламентує проведення виборів на окупованому Донбасі і передачу Україні контролю над територією, є фантастичним документом.

Про це Рєзніков заявив у інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас ще одразу почалась зрада щодо "формули Штайнмаєра". Але знаєте, уважно проаналізувавши, можу сказати – там немає жодної зради, це фантастичний документ, просто супер", - зазначив Резніков.

Міністр розповів, що поспілкувався з представниками Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, яке займається моніторингом виборів.

"Вони кажуть: перед тим, як їхати з моніторинговою місією, ми приїжджаємо з оціночною місією заздалегідь на запрошення уряду. Треба спершу з’ясувати, що власне треба моніторити, кого можуть ображати? А паралельно працюють офіцери по безпеці, які визначають, чи є безпечною для їх спостерігачів ця місія взагалі", - заявив Резніков.

"Потім вони пишуть запит на уряд, дайте нам 2 листа: що ви нас запрошуєте уже з моніторинговою місією, щоб у нас мандат був, і що ви нам гарантуєте безпеку. Тобто, умовно кажучи, міністр внутрішніх справ має написати: я вам гарантую безпеку на території ОРДЛО і прем’єр-міністр скаже, що якщо в мене міністр внутрішніх справ гарантує, то і я гарантую від імені уряду. А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде безпековий менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі? Тому формула Штайнмаєра – чудова формула", - додав він.