"Формула Штайнмаєра" - це фантастичний документ, ніякої "зради" там немає, - Резніков

"Формула Штайнмаєра" - це фантастичний документ, ніякої "зради" там немає, - Резніков

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що "Формула Штайнмаєра", яка регламентує проведення виборів на окупованому Донбасі і передачу Україні контролю над територією, є фантастичним документом.

Про це Рєзніков заявив у інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.

За словами віцепрем'єра, "формула Штайнмаєра" є фантастичним документом.

"У нас ще одразу почалась зрада щодо "формули Штайнмаєра". Але знаєте, уважно проаналізувавши, можу сказати – там немає жодної зради, це фантастичний документ, просто супер", - зазначив Резніков.

Міністр розповів, що поспілкувався з представниками Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, яке займається моніторингом виборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков вважає, що РФ не зважиться на повномасштабний наступ: "Росіяни абсолютно розсудливі люди"

"Вони кажуть: перед тим, як їхати з моніторинговою місією, ми приїжджаємо з оціночною місією заздалегідь на запрошення уряду. Треба спершу з’ясувати, що власне треба моніторити, кого можуть ображати? А паралельно працюють офіцери по безпеці, які визначають, чи є безпечною для їх спостерігачів ця місія взагалі", - заявив Резніков.

"Потім вони пишуть запит на уряд, дайте нам 2 листа: що ви нас запрошуєте уже з моніторинговою місією, щоб у нас мандат був, і що ви нам гарантуєте безпеку. Тобто, умовно кажучи, міністр внутрішніх справ має написати: я вам гарантую безпеку на території ОРДЛО і прем’єр-міністр скаже, що якщо в мене міністр внутрішніх справ гарантує, то і я гарантую від імені уряду. А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде безпековий менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі? Тому формула Штайнмаєра – чудова формула", - додав він.

Автор: 

Резніков Олексій (1452) Формула Штайнмаєра (323)
Топ коментарі
+39
"Изнасилование, это - ЛЮБОФ! И никакого насилия в этом НЕТ!"
(с) Зе-мрази.
показати весь коментар
22.04.2021 13:03 Відповісти
+28
и кол в грудину Резникова это тоже супер!.. это фантастика!
показати весь коментар
22.04.2021 13:05 Відповісти
+28
Щоб врятувати свій і бєнін зад від американського правосуддя Клоун готовий впихнути Україну в ОРДО.
показати весь коментар
22.04.2021 13:07 Відповісти
Вскрылась консерва путлеровская. Хотя и так всем давно понятно, что к власти пришли предатели и коллаборанты
показати весь коментар
22.04.2021 13:15 Відповісти
Конєшно-супєр.
Замість обговорення контролю над кордоном і виведення бойовиків,як два роки тому,
тепер-припинення вогню і покарання за непослух українських військових.Придністров'я.
показати весь коментар
22.04.2021 13:16 Відповісти
ЗЕпереміга переміжнайа!
показати весь коментар
22.04.2021 13:17 Відповісти
Это стёб, что-ли?
Мне не нужен в Украине бантустан с папуасами с калашниковыми, градами и танками.

К черту ЗЕпредателей! 👿
Приднеднестровье не пройдет !
показати весь коментар
22.04.2021 13:19 Відповісти
Дядя явно идиот...
показати весь коментар
22.04.2021 13:21 Відповісти
Скорей предатель.
показати весь коментар
22.04.2021 14:06 Відповісти
Ну що, як "поряднорозумний" Рєзніков усіх провів! Словами Кремля спочатку сказав ,що немає доказів зяви влади Пороха но блакитні шоломи в ООН, а тепер ось вам штанмаййєр тут как тут!!!
показати весь коментар
22.04.2021 13:22 Відповісти
це називається вову нашого ушерханили кластерами!
показати весь коментар
22.04.2021 13:46 Відповісти
Ні в якому разі!!! Це зрада інтересам України!!!
показати весь коментар
22.04.2021 13:24 Відповісти
Какие выборы? "Скажите мне, пожалуйста, а как мы это ПРОгарантируем, если не будет контроля над границей, не будет менеджмент по безопасности организован, не будет разоружения, демилитаризации и так далее?" Если провести некие параллели с тем как "организовывались", "готовились", "проведены"... и каковы результаты выборов, которые недавно состоялись в 87-м округе в Ивано-Франковской области, то можно себе представить "выборы" в ЛуганДоне, если не будет контроля над границей. И даже "выборы" после получения контроля над границей... Т. Гитлер и т. Сталин как раз выборами - плебисцитами завершали свои военные походы - вся восточная Европа находилась в т.н. социалистическом лагере от времен завершения второй мировой войны до падение стены в Берлине.
показати весь коментар
22.04.2021 13:24 Відповісти
Остаточно розкрилась ще одна російська консерва)) Штайнмаєр це проросійський політик який послідово виступає за будівництво "північного потоку 2 " та за покращення відносин між РФ та Німеччиною . Формула Штайнмаєра це маячня в інтересах РФ та подальшої дестабілізації бо він пропонує проведення місцевих виборів під наглядом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 ОБСЄ , надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім - після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів на непідконтрольній Україні території - надання постійного особливого статусу цим територіям)))))) А ДЕ контроль України за своїм кордоном? Де деокупація. Резніков це російський агент впливу
показати весь коментар
22.04.2021 13:26 Відповісти
..Саша... а попробуйте прочитать..что написал Резников!!! И подумать!! Фантастический он и прекрасен тем..что его НЕЛЬЗЯ ВЫПОЛНИТЬ!!! Это и сказал Резников! Гарантии безопасности дают УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ.... а не сепары и не россия. Читайте...думайте... )))
показати весь коментар
22.04.2021 13:45 Відповісти
упс! проочитала !ну то може Рєзніковн не зкурвився ? або тестує українців, що їм в кластерах пропонують азабочєниє макарони !?
показати весь коментар
22.04.2021 13:53 Відповісти
..зкурвився він ..чи ні... покаже ще час. Але його сарказм багато хто навіть не зрозумів. А жаль. Та ще хтось мене і заспамив?!!!
показати весь коментар
22.04.2021 14:53 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/04/22/7291089/ "У нас ще одразу почалась зрада щодо "формули Штайнмаєра". Але знаєте, уважно проаналізувавши, можу сказати - там немає жодної зради, це фантастичний документ, просто супер. " першеджерело...
"Тобто, умовно кажучи, міністр внутрішніх справ має написати: я вам гарантую безпеку на території ОРДЛО і прем'єр-міністр скаже, що якщо в мене міністр внутрішніх справ гарантує, то і я гарантую від імені уряду.
А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде безпековий менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі? Тому формула Штайнмаєра - чудова формула."
показати весь коментар
22.04.2021 17:47 Відповісти
Ви хочете мені процитувати те, що я давно прочитав? То що... паганого сказав Резніков ..поставивши питання? А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде безпековий менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі?
Контороль на кордоні... виведення рашкобанд... роззброєння сепарів.. демілітарізація.... і потім поговоримо про вибори!!! І все це повинна зробити УКРАІНСЬКА ВЛАДА!! Тому формула Штанмайера -чудова формула..бо виконати її НЕМОЖЛИВО!!! Оце зміст того , що сказав Резніков, задавши питання... як це можливо зробити в Даунбасі?!
показати весь коментар
22.04.2021 18:05 Відповісти
" бо виконати її НЕМОЖЛИВО" це ваша вигадка. В інтерв*ю Резніка такого не має ! В його інтерв*ю Штайнмаєр згадується лише 2 рази. Ось текст https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/04/22/7291089/ Перечитайте першеджерело" "У нас ще одразу почалась зрада https://www.pravda.com.ua/articles/2019/10/1/7227845/ щодо "формули Штайнмаєра" . Але знаєте, уважно проаналізувавши, можу сказати - там немає жодної зради, це фантастичний документ, просто супер. (КРАПКА!)
"...А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде безпековий менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі? Тому формула Штайнмаєра - чудова формула. (КРАПКА)

Безумовно консерва))

показати весь коментар
22.04.2021 21:16 Відповісти
Нема сенсу шановний Вам щось доводити! Ви навіть не можете в питанні Резникова почути відповідь! "...А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде безпековий менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі? Тому формула Штайнмаєра - чудова формула. (КРАПКА Найкращого!!!)))
показати весь коментар
22.04.2021 22:19 Відповісти
хто його взагалі призначив міністром з питань реінтеграції окупованих територій та ще віце-прем*єром? хто він такий взагалі щоб ляпати своїм язиком з цих питань ? Хто його уповноважував? Може в нього дипломатична освіта та лосвід дипломатичної чи військової діяльності? Так ні! Починав з торгівлі акціями ..Потім адвокат - поштальйон тобто рішала ! У Клічка був заступником седів на якійсь темі...ще кажуть що ресторатор має свій бізнес.. Вважаю що він може тільки корупційні питання вирішувати...бо добре знає де кому і скільки..А тут треба інші навички!
показати весь коментар
22.04.2021 17:57 Відповісти
... а чому Ви мені це питання ставите? Ставте його 73 відсоткам ідіотів... що навесні 2019 року не думали макітрами! У Вас питання по нікчемності того, що на посаді президента нема? А то, що на посаді навіть і близько не заїкається про умови виконання цієї формули Україною. Бо апріорі не розуміє нічого. То Резніков у порівнянні з Зедурником просто Піфагор...і не менше.!!! Тому у сказаному їм у цій темі нема нічого ..що тягне на зраду. І Ви це зараз прекрасно зрозуміли. І зрозуміли , що більшість з дописувачів навіть не зрозуміли, що хотів сказати Резніков..)))
показати весь коментар
22.04.2021 18:30 Відповісти
Порошенко в т.ч. працював міністром закордонних справ (2009-2010) в другому уряді Тимошенко . Як він міг допустити підписання такої дурні з боку дипломатії і як "Мінськи угоди"..спочатку вибори - потім контроль кордону? Вважаю що Клімкін теж російська агентура,..і не тому що народився в Курску..а його колишній тесть медальку "за звільнення Криму" отримав...а тому що його після після закінчення московського МФТІ внедрілі в інститут Патона, який займався режимними розробками і ********* технологіями ....бо вже тоді КДБ розуміючи до чого йде внедряло агентуру..Далі хто і за що його у 1993 році без профільної освіти взяв атташе , а потім третім і другим секретарем в Департамент військового контролю та роззброєння МЗС? ХТО взагалі доручив роззброювати ЗСУ - міністерству закордонних справ та ще і створив там спеціальний департамент? І Клімкін там май же 4 роки успішно роззброївав ЗСУ..начебто його Грищенко просував ...х/з? АЛЕ, в МЗС там клани і своїх дітей повлаштовували ще ті хто з часів СРСР працював...А тут уродженец РФ..без профільної освіти робить стрімку дипломатичну кар*єру та стає містром. Як..та чому? От вони і узгодили "мінську змову"
показати весь коментар
22.04.2021 21:06 Відповісти
.. колись у Вас були адекватні дописи... ))) Зараз маячня... Інакше не назвеш...)))) Чого ж Ви так не кричите... що Зепадаль сама ..без тиску відвела війська ..і які зараз зайняли сепари? Ви корите Пороха... що при наявній загрозі реального наступу рашкоармії підписав Мінські угоди? Хто при Пороху їх збирався виконувати? Може рашка? За що рашці санкцій нарізали...? За Крим та невиконання Мінських домовленностей. Україну чіпали? Ні! Прийшла Зелена падаль ..і з*явилася формула Штанмайєра!!! І почалося скиглення..відвід військ.. заглядання у дупу путіна... відсутність зброї і далі і говорити нема сенсу! Розумний зрозуміє... Як то Вам... Є можливість зрозуміти...чи краще маячні накидаєте про Пороха....))))))
показати весь коментар
22.04.2021 22:29 Відповісти
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ идиот
показати весь коментар
22.04.2021 13:26 Відповісти
Не - враг!
показати весь коментар
22.04.2021 14:05 Відповісти
Тихо шифером шурша ,едет крыша не спеша ....
показати весь коментар
22.04.2021 13:26 Відповісти
у Иуды тоже был чудесный план для Спасителя... и стоил тот план совсем недорого, всего каких-то 30 серебренников... и никакой "зрады", по мнению Иуды там не было, все ж от чистого сердца...
показати весь коментар
22.04.2021 13:29 Відповісти
Не там антитерористичну операцію обявити.
показати весь коментар
22.04.2021 13:32 Відповісти
а в рыло ?"Формула Штайнмаєра" - це фантастичний документ, ніякої "зради" там немає, - Резніков - Цензор.НЕТ 65
показати весь коментар
22.04.2021 13:33 Відповісти
В ордло заехала и заезжают большие банды улусских пропагандонов,во главе с правой рукой Затулина -Корниловым.Они стандартно появляются в момент очередных атак кремлёвского улуса,чтобы свалить его зверства на Украину.Поэтому нужно готовиться не только военным,но и Бутусову с друзьми.Для контрпропаганды.А пока тишь и гладь на пропагандистском фронте .Только Нью Йорк Таймс старается. и Казанский..
показати весь коментар
22.04.2021 13:36 Відповісти
Как адвокат Резников вроде не дурак был. Неужели Пуйло Владимирович всех действительно купил, штангенциркуля им в зад? Слуги кремлевского народа?
Запихнуть эту онкологию, населенную безумными орками с 600 танками в Украину СЕЙЧАС - это уничтожить нашу страну! К великой радости кацапских лапотных недофашиков. Кстати, пускай Резников послушает, что по этому поводу говорят сами лидеры этого уродства, назначенные москвой, и не питает пустых иллюзий...
показати весь коментар
22.04.2021 13:44 Відповісти
Ви вже влаштували фантастичне перемир'я із щодня вбитими українцями і, як подяка пуйлу за це, відведення ВСУ і захід на наші позиції рашистів.

"Класика: Зеленський хотів перемир'я за будь-яку ціну.
Тепер перемир'я немає, а наші позиції захоплені ворогом."


https://texty.org.ua/fragments/103443/*******-zelenskyj-hotiv-peremyrya-za-bud-yaku-cinu-teper-nemaye-ni-peremyrya-ni-nashyh-pozycij-na-fronti-z-yakyh-my-vidijshly/




показати весь коментар
22.04.2021 13:45 Відповісти
Фантастична фігня може дуже навіть стати реальністю. Якщо ви почнете виконувати футінські забаганки.
показати весь коментар
22.04.2021 13:46 Відповісти
Хоче на дереві висіти?
показати весь коментар
22.04.2021 13:47 Відповісти
Формула Штайнмайера", которая регламентирует проведение выборов на оккупированном Донбассе - это и есть формула предательства.
Формула должна быть простой
1) Сперва российские оккупанты идут вон из Украины
2) Украина берет под свой контроль границу
3) возобновляет работу государственных органов власти
4) полиция арестовывает всех недобитых обдроченце
5) а вот после этого выборы и никак иначе
показати весь коментар
22.04.2021 13:50 Відповісти
внимательно проанализировав, могу сказать - там нет никакой зрады, это фантастический документ, просто суперИсточник: https://censor.net/ru/n3261359

Наконец-то прочитал и даже проанализироал. Анализатор ты наш.
показати весь коментар
22.04.2021 13:50 Відповісти
Дебіл, спочатку треба вивести військо русопедів, після повернути туди людей, які вимушені були покинути свої домівки, а потім думати про вибори, інакше хто там буде голосувати і хто буде балатуватися, проводити виборчу компанію. Може з слів Резнікова, яка витікає з формули Шахмаєра, обирати і балатуватися будуть окупанти, а потім втюхають це гівно в тіло України. Ні вибачте, але я проти!!!
показати весь коментар
22.04.2021 13:51 Відповісти
Які зараз можуть бути вибори улугандонії, після сьоми років агресивної пропаганди проти України, окупаційною владою??? Це можливо було, ще у 14-му, аксімум 15-му році. Зараз - лише напівійськова алміністрація... А вибори лише років через десять, після реабілітації людей татериторії...
Головне, що він це розуміє і свідомо дурить людей, тобто зраджує країну...
показати весь коментар
22.04.2021 13:54 Відповісти
Фантастическая - потому что придумана в кремле. Сам Штанмаер от нее открещивается.

Уже забыли про эту формулу, и тут на тебе - сдули пыль и вытащили на свет божий.
показати весь коментар
22.04.2021 13:57 Відповісти
Штанмайр нехай у себя там по округам в Германии,занимается любой фантастикой.А у нас суровая реальность.Расформирование недореспублик,контроль над границей и флаг Украины в Донецке и Луганске
показати весь коментар
22.04.2021 13:58 Відповісти
Формулу придумал барыга, но ему было сподручнее её назвать формулой Штайнмайера, так как за неё народ может на куски порвать. Штайнмайер-скромный парень,от авторства отказываться не стал.
показати весь коментар
22.04.2021 14:14 Відповісти
Та забадали они придумывать.Не знаешь как поступить,поступай по Закону.А они,постоянно,щось вигадують.Вже под ОП и Радой некуда велосипеды ставить.А они всё придумывают новый и новый велосипед."Представь как должно быть и стремись к этому".А что должно быть?Должна быть восстановлена территориальная целостность Украины.А для этого не нужен ни Минск,ни Штанмаер.Бо это не принесёт нам восстановление суверенитета.А если не принесёт,тогда зачем тратить на них время.Есть Будапешт,Гаага,Женевская конвенция и т.д...Нет, мы будем со Штанмайром в Минске воду толочь
показати весь коментар
22.04.2021 14:31 Відповісти
Когда впервые формула Штайнмаера прозвучала, барыга в Москве тупые сериальчики снимал.
показати весь коментар
22.04.2021 15:17 Відповісти
Какой барыга?Барыга был выбран дебилами в 2019 году.
показати весь коментар
22.04.2021 15:37 Відповісти
Кому верить, дебилу Резникову, клоуну и проходимцу... или Кучме?

Кучма о формуле Штайнмайера: К миру на Донбассе не приведет
Экс-президент, представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма заявил, что формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, поскольку она не является формулой мира. Об этом сообщает Укринформ.«Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политически или так - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся… Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать», - сказал он.
Кучма считает, что проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы - это полный абсурд, так как в сегодняшних условиях контролировать избирательный процесс туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.По словам Кучмы, не может быть речи и об особом статусе Донбасса, потому что это - путь к конфедерации, что для Украины является неприемлемым.

Экс-президент добавил, что перед тем, как на что-то соглашаться нужно оценить состояние оккупированной территории.«Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро», - сказал он.

https://www.google.com/amp/s/nv.ua/amp/kuchma-o-formule-shtaynmayera-k-miru-na-donbasse-ne-privedet-50049860.html
показати весь коментар
22.04.2021 14:00 Відповісти
Кучма считает, что проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы - это полный абсурд, так как в сегодняшних условиях контролировать избирательный процесс туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.

Ну так Резніков про це і каже. Люди, що вам не так ??
показати весь коментар
22.04.2021 19:51 Відповісти
"Поэтому формула Штайнмайера - замечательная формула", - добавил он."
_Не ссы мне в глаза! Бандитам дал малейшую уступку, и конечная остановка будет - ходить перед ними на цирлах и беспрекословно выполнять всё что захотят. Мудак!
показати весь коментар
22.04.2021 14:05 Відповісти
фантастичний довбойоб
показати весь коментар
22.04.2021 14:07 Відповісти
Да? Правда думаешь они Украине добра желают, просто тупят?
показати весь коментар
22.04.2021 14:14 Відповісти
і не бажають і туплять в придачу
показати весь коментар
22.04.2021 14:16 Відповісти
Зрада есть всегда!
(с) Народ
показати весь коментар
22.04.2021 14:16 Відповісти
Рєзніков - пнх разом зі своєю формулою
показати весь коментар
22.04.2021 14:17 Відповісти
Хамелеон. Є гарне польське прислів'я:Kiedy wstąpisz między wrone, musisz krakać tak jak one.
показати весь коментар
22.04.2021 14:21 Відповісти
Та не буде ніякої передачі кордону,нікого кацапи не пропустять щось там дивитись.Резніков ну ти ж не дурак,ти ж розумієш що тільки передають нам кордон на другий день немає війни взагалі.Накуя от ці висери.Один пунк треба виконати передати кордон Україні все,на тому кінець
показати весь коментар
22.04.2021 14:27 Відповісти
Що й казати - важке життя зараз у порохоботів!
Блазень слід у слід іде дорогою Бариги. І тепер будь-яка критика Клоуна боляче б'є по Цинічному Бандьорі.
показати весь коментар
22.04.2021 14:45 Відповісти
Любые договоренности с Раша туда ее, ведет у потере суверенитета в будущем или - как минимум - потерей территории. Это недоговороспособная сторона. Терять время только или унижаться на виду у всего мира. Зе мрази!
показати весь коментар
22.04.2021 14:56 Відповісти
Не нужно недооценивать силу бюрократических процедур. Они могут маскировать чёрт знает что!
показати весь коментар
22.04.2021 15:06 Відповісти
Так то оно может быть и так, но неужели вы-полудурки за два года пока при власти и за семь лет войны еще не поняли, что х#йло не допускает даже мысли о существовании независимой Украины! Вы ему хоть Штанмайера формулу, хоть теорему Пифагора, хоть декларацию Линкольна - до п#зды ему, оно считает Украину своей территорией. И пока мы не победим в этой войне никогда мы не будем свободными.
показати весь коментар
22.04.2021 15:10 Відповісти
Немедленно взять этого ублюдка по арест! Иш ты **** какая, решил страну загадить лугандонами, хотя вся ЗЕленая блевотина предатели Украины!
показати весь коментар
22.04.2021 15:55 Відповісти
Для московітських наймитів це не зрада, а "многоходовочка" щоб розвести хохлацьких малоросів.
показати весь коментар
22.04.2021 16:16 Відповісти
Может, по Резникову, фантастичность ф-лы Штайнмайера состоит в ее нереалистичности? Т.е. невозможность обеспечить безопасность европейских наблюдателей на выборах делает эту формулу нереальной, а значит для Украины неприемлемой.А что не так? Нормально ж потролллил.
показати весь коментар
22.04.2021 16:26 Відповісти
Карабах!!!

30 лет оккупации с формулой Штайнмайера.
Освобожден Азербайджаном за несколько месяцев 2020 года благодаря
- политической воле Алиева (чего нет абсолютно у ЗЕ)
- решимости азербайджанцев (чего нет у зебилов)
показати весь коментар
22.04.2021 16:41 Відповісти
За спиною азерів стоїть Турція, яка реально готова воювати.
А у нас за спиною Європа, яка турбується. І США, які допомагають, але воювати не будуть.
Європа, правда, теж допомагає.
показати весь коментар
22.04.2021 19:54 Відповісти
Я не понял..Это ирония ? резник в такой форме высмеивает Штанмайера или как понимать ?
показати весь коментар
22.04.2021 16:56 Відповісти
Нє. Він звертає увагу на деталі. Диявол криється у деталях.
показати весь коментар
22.04.2021 19:55 Відповісти
фантастический * все ещё верит что коцапы что-то там отведут пока зелень все им не сдаст
показати весь коментар
22.04.2021 17:23 Відповісти
К СОЖАЛЕНИЮ 99 % НЕ ПОНЯЛО ПОЧЕМУ ТАКОЙ ВЫВОД СДЕЛАЛ РЕЗНИКОВ - СОГЛАСИЕ ДАЕТ УКРАИНСКАЯ СТОРОНА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ . А ОНА ИХ ДАТЬ НЕ МОЖЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНО КОГДА ТАМ БАНДИТСКО ПАРАШЕНСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ОТКРЫТА ГРАНИЦА ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ИДЕТ ОРУЖИЕ И ВСЯКОЕ ДЕРЬМО ! ВОТ И ВСЁ ...
показати весь коментар
22.04.2021 17:41 Відповісти
Заковика у тому, що прикриваючись погодженою підготовкою до виборів, рашисти можуть ці вибори провести. А потім заявити, що все інше їх не стосується.
Як референдуми.
показати весь коментар
22.04.2021 19:57 Відповісти
Это и плохо, что у власти фантасты/пдрст
показати весь коментар
22.04.2021 18:08 Відповісти
Шо?????????
показати весь коментар
22.04.2021 18:17 Відповісти
Хто і як би не відносився до Порошенка, але при ньому таких "фантазій" не було.
показати весь коментар
22.04.2021 19:28 Відповісти
Да, да, мы все должны тут же поверить Резникову на слово, шо там именно так и записано, и все зуб Штайнмаера одадут, шо "если министр шо то там не прогарантирует... От юриста Резникова странно было бы такое слышать, если бы не простой факт-формулу Штангельциркуля в очередной раз зеленые будут пытацца продавить. Вот все "соловьи Зеленского" и брошены на раскрутку темы.
показати весь коментар
22.04.2021 19:49 Відповісти
Почему еще нахер не послан по диплинии этот Штайнмайер,кто он такой,чтобы решать за Украину?
показати весь коментар
22.04.2021 20:27 Відповісти
резніков, ти мене ще раз переконав у тому, що ти - фантастичний долпойоб
показати весь коментар
23.04.2021 11:30 Відповісти
