"Формула Штайнмаєра" - це фантастичний документ, ніякої "зради" там немає, - Резніков
Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що "Формула Штайнмаєра", яка регламентує проведення виборів на окупованому Донбасі і передачу Україні контролю над територією, є фантастичним документом.
Про це Рєзніков заявив у інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.
За словами віцепрем'єра, "формула Штайнмаєра" є фантастичним документом.
"У нас ще одразу почалась зрада щодо "формули Штайнмаєра". Але знаєте, уважно проаналізувавши, можу сказати – там немає жодної зради, це фантастичний документ, просто супер", - зазначив Резніков.
Міністр розповів, що поспілкувався з представниками Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, яке займається моніторингом виборів.
"Вони кажуть: перед тим, як їхати з моніторинговою місією, ми приїжджаємо з оціночною місією заздалегідь на запрошення уряду. Треба спершу з’ясувати, що власне треба моніторити, кого можуть ображати? А паралельно працюють офіцери по безпеці, які визначають, чи є безпечною для їх спостерігачів ця місія взагалі", - заявив Резніков.
"Потім вони пишуть запит на уряд, дайте нам 2 листа: що ви нас запрошуєте уже з моніторинговою місією, щоб у нас мандат був, і що ви нам гарантуєте безпеку. Тобто, умовно кажучи, міністр внутрішніх справ має написати: я вам гарантую безпеку на території ОРДЛО і прем’єр-міністр скаже, що якщо в мене міністр внутрішніх справ гарантує, то і я гарантую від імені уряду. А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде безпековий менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі? Тому формула Штайнмаєра – чудова формула", - додав він.
Замість обговорення контролю над кордоном і виведення бойовиків,як два роки тому,
тепер-припинення вогню і покарання за непослух українських військових.Придністров'я.
Мне не нужен в Украине бантустан с папуасами с калашниковыми, градами и танками.
К черту ЗЕпредателей! 👿
Приднеднестровье не пройдет !
"Тобто, умовно кажучи, міністр внутрішніх справ має написати: я вам гарантую безпеку на території ОРДЛО і прем'єр-міністр скаже, що якщо в мене міністр внутрішніх справ гарантує, то і я гарантую від імені уряду.
А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде безпековий менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі? Тому формула Штайнмаєра - чудова формула."
Контороль на кордоні... виведення рашкобанд... роззброєння сепарів.. демілітарізація.... і потім поговоримо про вибори!!! І все це повинна зробити УКРАІНСЬКА ВЛАДА!! Тому формула Штанмайера -чудова формула..бо виконати її НЕМОЖЛИВО!!! Оце зміст того , що сказав Резніков, задавши питання... як це можливо зробити в Даунбасі?!
"...А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде безпековий менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі? Тому формула Штайнмаєра - чудова формула. (КРАПКА)
Безумовно консерва))
Запихнуть эту онкологию, населенную безумными орками с 600 танками в Украину СЕЙЧАС - это уничтожить нашу страну! К великой радости кацапских лапотных недофашиков. Кстати, пускай Резников послушает, что по этому поводу говорят сами лидеры этого уродства, назначенные москвой, и не питает пустых иллюзий...
"Класика: Зеленський хотів перемир'я за будь-яку ціну.
Тепер перемир'я немає, а наші позиції захоплені ворогом."
https://texty.org.ua/fragments/103443/*******-zelenskyj-hotiv-peremyrya-za-bud-yaku-cinu-teper-nemaye-ni-peremyrya-ni-nashyh-pozycij-na-fronti-z-yakyh-my-vidijshly/
Формула должна быть простой
1) Сперва российские оккупанты идут вон из Украины
2) Украина берет под свой контроль границу
3) возобновляет работу государственных органов власти
4) полиция арестовывает всех недобитых обдроченце
5) а вот после этого выборы и никак иначе
Наконец-то прочитал и даже проанализироал. Анализатор ты наш.
Головне, що він це розуміє і свідомо дурить людей, тобто зраджує країну...
Уже забыли про эту формулу, и тут на тебе - сдули пыль и вытащили на свет божий.
Кучма о формуле Штайнмайера: К миру на Донбассе не приведет
Экс-президент, представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма заявил, что формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, поскольку она не является формулой мира. Об этом сообщает Укринформ.«Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политически или так - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся… Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать», - сказал он.
Кучма считает, что проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы - это полный абсурд, так как в сегодняшних условиях контролировать избирательный процесс туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.По словам Кучмы, не может быть речи и об особом статусе Донбасса, потому что это - путь к конфедерации, что для Украины является неприемлемым.
Экс-президент добавил, что перед тем, как на что-то соглашаться нужно оценить состояние оккупированной территории.«Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро», - сказал он.
https://www.google.com/amp/s/nv.ua/amp/kuchma-o-formule-shtaynmayera-k-miru-na-donbasse-ne-privedet-50049860.html
Ну так Резніков про це і каже. Люди, що вам не так ??
_Не ссы мне в глаза! Бандитам дал малейшую уступку, и конечная остановка будет - ходить перед ними на цирлах и беспрекословно выполнять всё что захотят. Мудак!
(с) Народ
Блазень слід у слід іде дорогою Бариги. І тепер будь-яка критика Клоуна боляче б'є по Цинічному Бандьорі.
30 лет оккупации с формулой Штайнмайера.
Освобожден Азербайджаном за несколько месяцев 2020 года благодаря
- политической воле Алиева (чего нет абсолютно у ЗЕ)
- решимости азербайджанцев (чего нет у зебилов)
А у нас за спиною Європа, яка турбується. І США, які допомагають, але воювати не будуть.
Європа, правда, теж допомагає.
Як референдуми.