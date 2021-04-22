Часть партии вакцины AstraZeneca пойдет на вторую прививку, - Степанов

Часть вакцин AstraZeneca южнокорейского производства предоставят для вакцинации второй дозой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы хотим оставить определенную небольшую часть для второй прививки. Та, которая будет в последние дни мая. Это те граждане, которые делали прививку в феврале", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, вторую дозу вакцины украинцы начнут получать с 23 мая.

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