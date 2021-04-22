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Часть партии вакцины AstraZeneca пойдет на вторую прививку, - Степанов

Часть партии вакцины AstraZeneca пойдет на вторую прививку, - Степанов

Часть вакцин AstraZeneca южнокорейского производства предоставят для вакцинации второй дозой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы хотим оставить определенную небольшую часть для второй прививки. Та, которая будет в последние дни мая. Это те граждане, которые делали прививку в феврале", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, вторую дозу вакцины украинцы начнут получать с 23 мая.

Читайте: Украина договаривается с Польшей о поставках 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+2
мля!
эти частичные, раздробленные прививки разными вакцинами, собранными по разным странам и континентам для экономии денег или получения отката явно когда нибудь. в попыхах вакцинирования., перепутаются и пару тысяч граждан отправят на "тот свет"
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22.04.2021 13:50 Ответить
+2
Ой боюсь что у нас эти вакцины тасуют как карточную колоду.. Лишь бы статистику улучшить по вакцинации. Что вколют в первый раз.. что во второй.. а что ( как сейчас уже говорят) в третий.. Одному богу известно... Есть реальная возможность каждый раз получать другую вакцину.. и при всех обычных рисках ( не до конца изученных) получить еще и что то иное... Не ребята.. что то у нас " в консерватории не то " явно. А то получим такого " мутанта" что ...все остальное покажется " цветочками".
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22.04.2021 14:11 Ответить
+1
Іпонумать вірус не бере.
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22.04.2021 13:46 Ответить
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На другу куртку.
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22.04.2021 13:38 Ответить
Дивно, а в Японії з вакцинацією не поспішають...
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22.04.2021 13:40 Ответить
Іпонумать вірус не бере.
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22.04.2021 13:46 Ответить
В Японії вже більше 800 тис. двічі вакцинованих від ковіду, а в Україні аж 5 чоловік. То хто не поспішає?
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22.04.2021 13:46 Ответить
Порівняно із іншими передовими країнами, де вакцинація повним ходом, Японія пасе задніх.
Звісно, з Україною - не зрівняти.
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22.04.2021 13:49 Ответить
мля!
эти частичные, раздробленные прививки разными вакцинами, собранными по разным странам и континентам для экономии денег или получения отката явно когда нибудь. в попыхах вакцинирования., перепутаются и пару тысяч граждан отправят на "тот свет"
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22.04.2021 13:50 Ответить
Ой боюсь что у нас эти вакцины тасуют как карточную колоду.. Лишь бы статистику улучшить по вакцинации. Что вколют в первый раз.. что во второй.. а что ( как сейчас уже говорят) в третий.. Одному богу известно... Есть реальная возможность каждый раз получать другую вакцину.. и при всех обычных рисках ( не до конца изученных) получить еще и что то иное... Не ребята.. что то у нас " в консерватории не то " явно. А то получим такого " мутанта" что ...все остальное покажется " цветочками".
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22.04.2021 14:11 Ответить
Дохтур Смерть Степашка навіть не розуміє різницю між першою, та другою дозами. Воно рахує, що вони однакові!
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22.04.2021 18:55 Ответить
Получается в Украине вакцина только для избранных и приближенных .
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22.04.2021 14:17 Ответить
Когда же долбоиебы перестанут ныть и наконец поймут, что в январе 2020г началась новая мировая война с применением новейших видов биологоческого оружия массового уничтожения и вакцинация и карантин против биологоческого оружия массового уничтожения ДО-СРА-КИ .
Необходимо выполнять планы военного времени по защите населенияот биологоческого оружия массового уничтожения и уничтожить агрессора !!! (с)
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22.04.2021 14:33 Ответить
Какая в жопу часть?
Первую прививку Ковишилдом сделали 500 000 человек. Алкозельцер - того же типа!
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22.04.2021 19:37 Ответить
 
 