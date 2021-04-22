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Часть партии вакцины AstraZeneca пойдет на вторую прививку, - Степанов
Часть вакцин AstraZeneca южнокорейского производства предоставят для вакцинации второй дозой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы хотим оставить определенную небольшую часть для второй прививки. Та, которая будет в последние дни мая. Это те граждане, которые делали прививку в феврале", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, вторую дозу вакцины украинцы начнут получать с 23 мая.
Топ комментарии
+2 БОРЯ ВАВКИН
показать весь комментарий22.04.2021 13:50 Ответить Ссылка
+2 Андерсен #450397
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+1 5 копійок
показать весь комментарий22.04.2021 13:46 Ответить Ссылка
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Звісно, з Україною - не зрівняти.
эти частичные, раздробленные прививки разными вакцинами, собранными по разным странам и континентам для экономии денег или получения отката явно когда нибудь. в попыхах вакцинирования., перепутаются и пару тысяч граждан отправят на "тот свет"
Необходимо выполнять планы военного времени по защите населенияот биологоческого оружия массового уничтожения и уничтожить агрессора !!! (с)
Первую прививку Ковишилдом сделали 500 000 человек. Алкозельцер - того же типа!