2 806 11

Частину партії вакцини AstraZeneca витратять на друге щеплення, - Степанов

Частину вакцин AstraZeneca південнокорейського виробництва нададуть для вакцинації другою дозою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми хочемо залишити певну невелику частину для другого щеплення. Того, яке буде в останні дні травня. Це ті громадяни, які робили щеплення в лютому", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, другу дозу вакцини українці почнуть отримувати з 23 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна домовляється з Польщею про постачання 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, - МОЗ

Автор: 

вакцина (4419) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) AstraZeneca (140)
+2
мля!
эти частичные, раздробленные прививки разными вакцинами, собранными по разным странам и континентам для экономии денег или получения отката явно когда нибудь. в попыхах вакцинирования., перепутаются и пару тысяч граждан отправят на "тот свет"
22.04.2021 13:50 Відповісти
+2
Ой боюсь что у нас эти вакцины тасуют как карточную колоду.. Лишь бы статистику улучшить по вакцинации. Что вколют в первый раз.. что во второй.. а что ( как сейчас уже говорят) в третий.. Одному богу известно... Есть реальная возможность каждый раз получать другую вакцину.. и при всех обычных рисках ( не до конца изученных) получить еще и что то иное... Не ребята.. что то у нас " в консерватории не то " явно. А то получим такого " мутанта" что ...все остальное покажется " цветочками".
22.04.2021 14:11 Відповісти
+1
Іпонумать вірус не бере.
22.04.2021 13:46 Відповісти
На другу куртку.
22.04.2021 13:38 Відповісти
Дивно, а в Японії з вакцинацією не поспішають...
22.04.2021 13:40 Відповісти
Іпонумать вірус не бере.
22.04.2021 13:46 Відповісти
В Японії вже більше 800 тис. двічі вакцинованих від ковіду, а в Україні аж 5 чоловік. То хто не поспішає?
22.04.2021 13:46 Відповісти
Порівняно із іншими передовими країнами, де вакцинація повним ходом, Японія пасе задніх.
Звісно, з Україною - не зрівняти.
22.04.2021 13:49 Відповісти
22.04.2021 13:50 Відповісти
22.04.2021 14:11 Відповісти
Дохтур Смерть Степашка навіть не розуміє різницю між першою, та другою дозами. Воно рахує, що вони однакові!
22.04.2021 18:55 Відповісти
Получается в Украине вакцина только для избранных и приближенных .
22.04.2021 14:17 Відповісти
Когда же долбоиебы перестанут ныть и наконец поймут, что в январе 2020г началась новая мировая война с применением новейших видов биологоческого оружия массового уничтожения и вакцинация и карантин против биологоческого оружия массового уничтожения ДО-СРА-КИ .
Необходимо выполнять планы военного времени по защите населенияот биологоческого оружия массового уничтожения и уничтожить агрессора !!! (с)
22.04.2021 14:33 Відповісти
Какая в жопу часть?
Первую прививку Ковишилдом сделали 500 000 человек. Алкозельцер - того же типа!
22.04.2021 19:37 Відповісти
 
 