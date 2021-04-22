Частину партії вакцини AstraZeneca витратять на друге щеплення, - Степанов

Частину вакцин AstraZeneca південнокорейського виробництва нададуть для вакцинації другою дозою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми хочемо залишити певну невелику частину для другого щеплення. Того, яке буде в останні дні травня. Це ті громадяни, які робили щеплення в лютому", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, другу дозу вакцини українці почнуть отримувати з 23 травня.

