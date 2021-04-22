2 806 11
Частину партії вакцини AstraZeneca витратять на друге щеплення, - Степанов
Частину вакцин AstraZeneca південнокорейського виробництва нададуть для вакцинації другою дозою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ми хочемо залишити певну невелику частину для другого щеплення. Того, яке буде в останні дні травня. Це ті громадяни, які робили щеплення в лютому", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, другу дозу вакцини українці почнуть отримувати з 23 травня.
Звісно, з Україною - не зрівняти.
эти частичные, раздробленные прививки разными вакцинами, собранными по разным странам и континентам для экономии денег или получения отката явно когда нибудь. в попыхах вакцинирования., перепутаются и пару тысяч граждан отправят на "тот свет"
Необходимо выполнять планы военного времени по защите населенияот биологоческого оружия массового уничтожения и уничтожить агрессора !!! (с)
Первую прививку Ковишилдом сделали 500 000 человек. Алкозельцер - того же типа!