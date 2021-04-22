Вторая партия COVID-вакцины AstraZeneca завтра прибудет в Украину, - Ляшко

Вторая партия вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, полученная через механизм COVAX, прибудет в Украину в пятницу.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что речь идет о 367 тыс. доз вакцины, которые произведены на южнокорейской площадке.

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"Доставленная партия вакцины будет использоваться в пунктах прививок в соответствии с этапами "дорожной карты", - сказал он.