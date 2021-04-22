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Новости Коронавирус и карантин
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Вторая партия COVID-вакцины AstraZeneca завтра прибудет в Украину, - Ляшко

Вторая партия COVID-вакцины AstraZeneca завтра прибудет в Украину, - Ляшко

Вторая партия вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, полученная через механизм COVAX, прибудет в Украину в пятницу.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что речь идет о 367 тыс. доз вакцины, которые произведены на южнокорейской площадке.

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"Доставленная партия вакцины будет использоваться в пунктах прививок в соответствии с этапами "дорожной карты", - сказал он.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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На игру в наперстки смахивает эти поставки.
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22.04.2021 14:44 Ответить
Когда же эти долбоиебы перестанут ныть и наконец поймут, что в январе 2020г началась новая мировая война с применением новейших видов биологоческого оружия массового уничтожения и вакцинация и карантин против биологоческого оружия массового уничтожения ДО-СРА-КИ .
Необходимо выполнять планы военного времени по защите населения от биологоческого оружия массового уничтожения и уничтожить агрессора ! (с)
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22.04.2021 14:50 Ответить
южнокорейские, но всё равно зрада-зрада и шмурдякшмурдяк.
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22.04.2021 16:06 Ответить
Как вы различаете южнокорейскую Астразенеку от индийской? На вкус? Она сварена по другому рецепту?
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22.04.2021 17:09 Ответить
Как вы различаете южнокорейскую Астразенеку от индийской? На вкус? Она сварена по другому рецепту?
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22.04.2021 18:01 Ответить
 
 