Друга партія COVID-вакцини AstraZeneca завтра прибуде в Україну, - Ляшко

Друга партія вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca, отримана через механізм COVAX, прибуде в Україну в п'ятницю.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що йдеться про 367 тис. доз вакцини, виробленої на південнокорейському майданчику.

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"Доставлена ​​партія вакцини використовуватиметься в пунктах щеплень відповідно до етапів "дорожньої карти", - сказав він.