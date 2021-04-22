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Друга партія COVID-вакцини AstraZeneca завтра прибуде в Україну, - Ляшко
Друга партія вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca, отримана через механізм COVAX, прибуде в Україну в п'ятницю.
Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що йдеться про 367 тис. доз вакцини, виробленої на південнокорейському майданчику.
"Доставлена партія вакцини використовуватиметься в пунктах щеплень відповідно до етапів "дорожньої карти", - сказав він.
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