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Новини Коронавірус і карантин
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Друга партія COVID-вакцини AstraZeneca завтра прибуде в Україну, - Ляшко

Друга партія COVID-вакцини AstraZeneca завтра прибуде в Україну, - Ляшко

Друга партія вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca, отримана через механізм COVAX, прибуде в Україну в п'ятницю.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що йдеться про 367 тис. доз вакцини, виробленої на південнокорейському майданчику.

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"Доставлена ​​партія вакцини використовуватиметься в пунктах щеплень відповідно до етапів "дорожньої карти", - сказав він.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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На игру в наперстки смахивает эти поставки.
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22.04.2021 14:44 Відповісти
Когда же эти долбоиебы перестанут ныть и наконец поймут, что в январе 2020г началась новая мировая война с применением новейших видов биологоческого оружия массового уничтожения и вакцинация и карантин против биологоческого оружия массового уничтожения ДО-СРА-КИ .
Необходимо выполнять планы военного времени по защите населения от биологоческого оружия массового уничтожения и уничтожить агрессора ! (с)
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22.04.2021 14:50 Відповісти
южнокорейские, но всё равно зрада-зрада и шмурдякшмурдяк.
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22.04.2021 16:06 Відповісти
Как вы различаете южнокорейскую Астразенеку от индийской? На вкус? Она сварена по другому рецепту?
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22.04.2021 17:09 Відповісти
Как вы различаете южнокорейскую Астразенеку от индийской? На вкус? Она сварена по другому рецепту?
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22.04.2021 18:01 Відповісти
 
 