Чиновники государственного спецпредприятия организовали махинации с закупкой топлива, нанесшие ущерб на четверть миллиона гривен, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему при закупках в Государственном специализированном предприятии "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами". Махинации нанесли государству ущерб на четверть миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ СБУ Украины в Киеве и Киевской области.

По предварительным данным следствия, чиновники госпредприятия организовали противоправный механизм вывода в тень бюджетных средств. Во время проведения публичных закупок дизельного топлива для грузового автотранспорта, участники схемы необоснованно завышали его стоимость и уменьшали фактический объем.

"В рамках уголовного производства правоохранители изъяли соответствующую документацию и привлекли к ее изучению специалистов Госаудитслужбы, которые установили сумму нанесенного ущерба. В настоящее время один из бывших руководителей госпредприятия и его заместитель уведомлены о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мер пресечения", - подчеркивают в СБУ.

Отмечается также, что продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.

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