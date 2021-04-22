Чиновники державного спецпідприємства організували махінації із закупівлею палива, які завдали збитків на чверть мільйона гривень, - СБУ
Служба безпеки України викрила корупційну схему під час закупівель у Державному спеціалізованому підприємстві "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами". Махінації завдали державі збитків на чверть мільйона гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ СБУ України в Києві та Київській області.
За попередніми даними слідства, високопосадовці держпідприємства організували протиправний механізм виведення у тінь бюджетних грошей. Під час проведення публічних закупівель дизельного палива для вантажного автотранспорту учасники схеми необґрунтовано завищували його вартість і зменшували фактичний обсяг.
"У межах кримінального провадження правоохоронці вилучили відповідну документацію і залучили до її вивчення спеціалістів Північного офісу Держаудитслужби, які встановили суму завданих збитків. Наразі одному з колишніх керівників держпідприємства та його заступнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - наголошцють у СБУ.
Зазначається також, що триває досудове слідство для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.
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