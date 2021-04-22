Житель Житомирщины шпионил на Россию, его задержали. ВИДЕО+ФОТО

Мужчина за деньги собирал разведданные о военных частях региона. Он признал свою вину и может провести за решеткой от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что для выполнения задания российских кураторов агент должен был:

- провести видеосъемку двух военных объектов;

- собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные;

- установить места проживания военнослужащих", - сказано в сообщении.

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Агент уже подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов, и собирался передать эту информацию кураторам из ФСБ.

"Во время обысков по месту жительства агента правоохранители изъяли средства связи с представителями ФСБ РФ. Задержанный признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и дает показания по своей противоправной деятельности", - отметили в СБУ.

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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации.



