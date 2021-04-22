Зеленскому уже пора научиться вести себя дипломатично, - Лукашенко
Александр Лукашенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал украинского лидера "научится вести себя дипломатично".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости".
"Уже пора научиться вести себя дипломатично", - сказал Лукашенко.
Также Лукашенко отметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске "говорит о намерении похоронить минские соглашения".
Как известно, Лукашенко 22 апреля проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Напомним, после этой встречи Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече. Он сказал, что готов встретиться в Москве.
"В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения... Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин.
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если их прикрывают матёрые гопники и кремлёвские вертухаи
белорусская нация рискует исчезнуть
если ослабит борьбу с насильным окацапливанием
и подлым лукой, который маскирует этот процесс под "брацкий народ"
Отримувати люлей та бігати по мікрорайонам і водити
хороводи ,потім знову отримувати по голові! Це що?
Боротьба? Так ,це боротьба за ковбасу по 2.20!!!
А ты, лукавый парень, кто такой?!
А у Луки, всё в рамках Закона! -- сам придумал и никому нарушить не даёт! *)
...от и поглядим, хто проворней в этом процессе окажется -- Лука, или Зеля?
Схематозники и любители демпинга из МАЗа сели в огромную лужу, пишет Telegram-канал https://t.me/nic_and_mike «Ник и Майк» .
Так вот, для тех, кто в танке или МАЗе - около трети экспорта этого предприятия по автобусам шло по непрозрачным откатным схемам в Украину. Цимес всей ситуации заключается в том, что МАЗ проел не заработанные в Украине деньги еще в прошлом году. Может, Тур подскажет, куда пристроить произведенную на склад продукцию? Теперь не факт, что она нужна даже Молдове. Тем более в таком объеме.
А что делать с потенциально очень недовольными рабочими, зарплата которым уже выплачивалась в долг перед «Промагролизингом» под будущие украинские контракты? Долг придется возвращать. Надо бы еще громкое уголовное дело замутить, как с сахарными заводами о вредителях на МАЗе, чтобы найти крайних. Тем более, что они известны - мы писали про авторов схематозов на этом предприятии раньше подробно.
Сейчас группа Иванковича думает, что есть шанс всех обмануть и завести продукцию через отверточную сборку. Вынуждены предупредить - зря стараетесь. Жози побывала в командировке в Украине. И ей шепнули по секрету, что следующий шаг - установление критериев продукции, которую можно считать украинской. Отверточная сборка и перетаможка не пройдут. Документ ожидает подписи. Белорусским схематозникам поставят шлагбаум. Шах и мат.
На очереди решение по другой чувствительной для режима продукции. Нефтепродукты и удобрения. Черным и серым схемам деда и его хунты конец.
То-же самое я скажу и о Зеленском, это нам разбираться с ЗЕлей на выборах через 3 года, кто ведет себя дипломатично, а кто нет, а может и раньше, и не усцатому Луке кукарекать на эту тему. Обойдемся без сопливых.
===НЕ ПУБЛИКУЙТЕ ФУФЛО===
При этом российский лидер отметил, что, если Зеленский хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республики (ДНР и ЛНР), а потом уже с ним. «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», - заключил Путин.
Весь народ беларусов против него, только он считает себя недо-президентом.
Расскажи нам как от тебя сбежали Тютюньков и генерал Кез. И куда.... И где сейчас скрывается комбриг Марьино-Горской Бригады СпецНаз. Сколдьких ты урод, замордовал....?