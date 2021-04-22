Зеленському вже пора навчитися поводитися дипломатично, - Лукашенко

Олександр Лукашенко звернувся до президента України Володимира Зеленського. Він закликав українського лідера "навчитися поводитися дипломатично".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "РИА Новости".

"Уже пора навчитися поводитися дипломатично", - сказав Лукашенко.

Також Лукашенко зазначив, що прагнення Києва змінити майданчик у Мінську "свідчить про намір поховати мінські угоди".

Як відомо, Лукашенко 22 квітня проводить зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі.

Нагадаємо, після цієї зустрічі Путін відповів Зеленському на пропозицію про зустріч. Він сказав, що готовий зустрітися в Москві.

"Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини ... Якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - сказав Путін.

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