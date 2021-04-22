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Зеленському вже пора навчитися поводитися дипломатично, - Лукашенко

Зеленському вже пора навчитися поводитися дипломатично, - Лукашенко

Олександр Лукашенко звернувся до президента України Володимира Зеленського. Він закликав українського лідера "навчитися поводитися дипломатично".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "РИА Новости".

"Уже пора навчитися поводитися дипломатично", - сказав Лукашенко.

Також Лукашенко зазначив, що прагнення Києва змінити майданчик у Мінську "свідчить про намір поховати мінські угоди".

Як відомо, Лукашенко 22 квітня проводить зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі.

Нагадаємо, після цієї зустрічі Путін відповів Зеленському на пропозицію про зустріч. Він сказав, що готовий зустрітися в Москві.

"Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини ... Якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - сказав Путін.

Читайте також: Путін готовий обговорювати з Зеленським двосторонні відносини у Москві, для вирішення проблем Донбасу запропонував йому зустрітися з ватажками "Л/ДНР"

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+17
видели говорящего таракана?..... ну смотрите.... губернатор беларусской области рф заговорил о дипломатии....... мокрое место с усами......
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22.04.2021 19:47 Відповісти
+17
Два старых упыря влажно фантазировали о дипломатии...
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22.04.2021 19:50 Відповісти
+16
Эти два мясника(кремлёвский и минский)не могут(и не хотят)понять,что советский союз умер
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22.04.2021 19:49 Відповісти
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Кому интересны высеры старого маразматика выжившего из ума? Такому же маразматику, на мокшани 😁😁😁😁
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22.04.2021 20:22 Відповісти
слабохарактерные сцыкуны типа луки- способны на смертельные подлости

если их прикрывают матёрые гопники и кремлёвские вертухаи
белорусская нация рискует исчезнуть
если ослабит борьбу с насильным окацапливанием
и подлым лукой, который маскирует этот процесс под "брацкий народ"
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22.04.2021 20:25 Відповісти
А Ви що бачите як білоруський народ бореться з кацапами?
Отримувати люлей та бігати по мікрорайонам і водити
хороводи ,потім знову отримувати по голові! Це що?
Боротьба? Так ,це боротьба за ковбасу по 2.20!!!
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23.04.2021 13:32 Відповісти
А Лукашенко нужно поучиться играть на рояле.
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22.04.2021 20:30 Відповісти
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23.04.2021 06:12 Відповісти
Какой ни есть, а Зеленский - законно избранный Президент.
А ты, лукавый парень, кто такой?!
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22.04.2021 20:37 Відповісти
Зеля, может и законноизбранный -- да незаконно функционирующий...
А у Луки, всё в рамках Закона! -- сам придумал и никому нарушить не даёт! *)
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22.04.2021 20:44 Відповісти
а "легитимному" Лукашенко пора собирать чемодан на Ростов ,до другого "легитимного"
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22.04.2021 22:41 Відповісти
По моим данным из Беларуси -- там народ готовится к дефолту...
...от и поглядим, хто проворней в этом процессе окажется -- Лука, или Зеля?
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22.04.2021 20:38 Відповісти
А зачем в Мокве? А почемц не ...в Варшаве? Нейтральная страна, спокойные люди, умеренный климат.
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22.04.2021 20:38 Відповісти
Лучше в Гааге.
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22.04.2021 21:14 Відповісти
Та він же сказав- готові прийняти,то хай вже приймають,нарід ще вибере
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22.04.2021 21:41 Відповісти
Лука всегда ведет себя дипломатично, особенно, когда сосет у кремлевской моли..
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22.04.2021 20:39 Відповісти
Кабмин Украины https://charter97.org/ru/news/2021/4/22/419477/ ввел пошлины на продукцию белорусского машиностроения .
Схематозники и любители демпинга из МАЗа сели в огромную лужу, пишет Telegram-канал https://t.me/nic_and_mike «Ник и Майк» .
Так вот, для тех, кто в танке или МАЗе - около трети экспорта этого предприятия по автобусам шло по непрозрачным откатным схемам в Украину. Цимес всей ситуации заключается в том, что МАЗ проел не заработанные в Украине деньги еще в прошлом году. Может, Тур подскажет, куда пристроить произведенную на склад продукцию? Теперь не факт, что она нужна даже Молдове. Тем более в таком объеме.
А что делать с потенциально очень недовольными рабочими, зарплата которым уже выплачивалась в долг перед «Промагролизингом» под будущие украинские контракты? Долг придется возвращать. Надо бы еще громкое уголовное дело замутить, как с сахарными заводами о вредителях на МАЗе, чтобы найти крайних. Тем более, что они известны - мы писали про авторов схематозов на этом предприятии раньше подробно.
Сейчас группа Иванковича думает, что есть шанс всех обмануть и завести продукцию через отверточную сборку. Вынуждены предупредить - зря стараетесь. Жози побывала в командировке в Украине. И ей шепнули по секрету, что следующий шаг - установление критериев продукции, которую можно считать украинской. Отверточная сборка и перетаможка не пройдут. Документ ожидает подписи. Белорусским схематозникам поставят шлагбаум. Шах и мат.
На очереди решение по другой чувствительной для режима продукции. Нефтепродукты и удобрения. Черным и серым схемам деда и его хунты конец.
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22.04.2021 20:41 Відповісти
То воно то таке,та тільки чим заміняти білоруські запчастини і добрива ,китайським чи мелітопольським гівном ?
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22.04.2021 21:44 Відповісти
Так белорусы просто из Китая везут, шильдик меняют на свой и продают. Неужели украинцы сами не могут джак из Китая привезти?
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22.04.2021 21:54 Відповісти
Не крутится мир вокруг раши.
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22.04.2021 23:57 Відповісти
Що таке джак не знаю ,а чим відрізняється шестерня МЗШ від китайської чи нашої добре знаю - наше і китай то гівно. Те ж і по добривам,і по паливу... Так що це просто заміна якісного на каломойське.
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23.04.2021 06:35 Відповісти
Jac делают автобусы и авто , МАЗ только шильдик меняют. Сколько вы заплатите китайцам такая и будет у вас шестерня. Ещё скажу все запчасти делают в Китае, на хорошие и плохие.
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23.04.2021 07:26 Відповісти
Всього знати не можу і все не цікавить,беру шестерні МЗШ ,Китай рядом не валявся,може серед тієї маси китайських і є належної якості та як їх відшукувати ,jac візьму на замітку. Взагалі то вся ця возня просто протекція інтересів коломойші
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23.04.2021 07:55 Відповісти
Просто хочу сказать что одни и те же заводы делают как хорошие так и плохие запчасти.
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23.04.2021 08:08 Відповісти
О дипломатии заговорил не легитимный бывший президент Беларуси. Смешно. А куда он со своей "дипломатией" вхож. Где он "рукопожимаемый" , только не нужно про Рашу, Венесуэлу, Сирию, КНДР,... Украине нужно ставить категорически вопрос о переносе переговорной площадки в страны Балтии или Турцию., до решения этого вопроса переговоры замораживаются или переводятся на Скайп. Нашим представителям в Минске делать нечего Мы не признаем нынешнюю власть в Беларуси законной..
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22.04.2021 20:42 Відповісти
Це у калхозенфюрера Бубочка має вчитися дипломатичності?))) Будете у білорасєї обов'язково подивіться белтв, там цілодобово калхозенфюрер дипломатично розповідає білорасєянам як файно у білорасєї не то що в Україні, 95 квартал відпочиває коли він починає наводити парядок на мєстах...)))
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22.04.2021 20:48 Відповісти
З цими двома диктаторами все зрозуміло, не дійшло тільки до декого, все норовить замість відсічі підставляти пичку для таких ляпасів.
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22.04.2021 20:52 Відповісти
"Может быть, он и сукин сын, но это наш сукин сын!" - Франклин Делано Рузвельт о диктаторе в Никарауга Самосе.
То-же самое я скажу и о Зеленском, это нам разбираться с ЗЕлей на выборах через 3 года, кто ведет себя дипломатично, а кто нет, а может и раньше, и не усцатому Луке кукарекать на эту тему. Обойдемся без сопливых.
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22.04.2021 20:57 Відповісти
сказал дипломат, которого на..уй все послали.
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22.04.2021 21:09 Відповісти
гнида ти промосковська
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22.04.2021 21:11 Відповісти
лука баран, конечно если сидеть на посаде по 20 лет как он и ***** то чему то и не хочешь , а научишься. пошлиивы на йух со своими минскими договоренностями .... только стена и ров....
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22.04.2021 21:18 Відповісти
Таракану слова не давали!
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22.04.2021 21:23 Відповісти
значит зе все правильно делает
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22.04.2021 21:53 Відповісти
Те що лука гандон не робить нашого зе нормальним
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23.04.2021 06:39 Відповісти
жопа холуйская
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22.04.2021 22:03 Відповісти
Успокоились бы с этим Минском.Итак понятно что в ближайший год,два никто в Минск ездить не будет из-за ковида и все переговоры будут вестись по интернету.
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22.04.2021 22:19 Відповісти
"В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения... Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин.Источник: https://censor.net/ru/n3261482

===НЕ ПУБЛИКУЙТЕ ФУФЛО===
При этом российский лидер отметил, что, если Зеленский хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республики (ДНР и ЛНР), а потом уже с ним. «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», - заключил Путин.
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22.04.2021 22:30 Відповісти
Предлагать сменить площадку єто давать повод Путлеру вообще отказаться от переговоров. Мол "настамнет" и мы тут ни при чем. Договаривайтесь с сепарами сами.
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22.04.2021 22:31 Відповісти
путен дозволив гауляйтеру білоруської волості папі@деть
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22.04.2021 22:57 Відповісти
Саша 3 процента уже совсем оборзел
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22.04.2021 22:59 Відповісти
проститутка мацковская! Узурпатор. Нелегитимный президент лукащенко давай до свиданья!!!

Весь народ беларусов против него, только он считает себя недо-президентом.
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23.04.2021 01:17 Відповісти
А тебе пора б уже сдохнуть, гнида усатая и уссатая
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23.04.2021 03:16 Відповісти
Лука-говняный советчик. Зеленский в сранении с ним АНГЕЛ без крыльев. Что ты советуешь, товарищ председатель колхоза без рода и племени?

Расскажи нам как от тебя сбежали Тютюньков и генерал Кез. И куда.... И где сейчас скрывается комбриг Марьино-Горской Бригады СпецНаз. Сколдьких ты урод, замордовал....?
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23.04.2021 05:35 Відповісти
Встреча в Маскве прямо в бункере?
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23.04.2021 07:47 Відповісти
Чия 🐂🐂🐂🐂🐂 мучала а Лукашенкова🐂🐂🐂🐂🐂 вже би мовчала! Садист нещасний!!!
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23.04.2021 10:22 Відповісти
..этому-"луке мудищеву",давно пора закрыть своё гнилое хлебало...Редчайшей души ********-он даже Зеленскому не был бы конкурентом в Украине...
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23.04.2021 18:11 Відповісти
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