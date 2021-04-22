Разнесшего мариупольский супермаркет мужчину с топором задержали

Мужчина разгромил магазин, потому что одна из покупательниц подралась с его женой.

Об этом пишет в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Дебошир, разнесший топором кассы в одном из супермаркетов в Мариуполе, задержан полицией. У него дома проводится обыск. Ему будут предъявлено обвинение по статьям "хулиганство" и "уничтожение чужого имущества"", - написал Геращенко.

Замминистра внутренних дел отметил, что крушить магазин мужчина отправился из-за того, что одна из покупательниц подралась с его женой.

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"А прилавки и кассы зачем громить? Зачем вводить в ступор ни в чем не повинных кассиров и покупателей?! За это придется отвечать по Закону. Надеюсь, что суд будет строг и справедлив", - добавил Геращенко.