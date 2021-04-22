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Разнесшего мариупольский супермаркет мужчину с топором задержали

Разнесшего мариупольский супермаркет мужчину с топором задержали

Мужчина разгромил магазин, потому что одна из покупательниц подралась с его женой.

Об этом пишет в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Дебошир, разнесший топором кассы в одном из супермаркетов в Мариуполе, задержан полицией. У него дома проводится обыск. Ему будут предъявлено обвинение по статьям "хулиганство" и "уничтожение чужого имущества"", - написал Геращенко.

Замминистра внутренних дел отметил, что крушить магазин мужчина отправился из-за того, что одна из покупательниц подралась с его женой.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мужчина с топором разнес супермаркет в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"А прилавки и кассы зачем громить? Зачем вводить в ступор ни в чем не повинных кассиров и покупателей?! За это придется отвечать по Закону. Надеюсь, что суд будет строг и справедлив", - добавил Геращенко.

Разнесшего мариупольский супермаркет мужчину с топором задержали 01

Автор: 

Мариуполь (5734) МВД (9331) Нацполиция (16603) хулиганство (356) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+50
щас ему насчитают несколько сот тысяч убытков, а потом по суду конфискую квартиру..
и через год, этого дебошира увидим в мусорных контейнерах за АТБ, воюющего за "просрочку".. Удачи тебе, дебил!
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22.04.2021 20:11 Ответить
+31
Два, три роки на роздуми він собі заробив.
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22.04.2021 20:09 Ответить
+30
Стоишь такой в очереди на кассу с авоськой в АТБ, адихаешь, никого не трогаешь и тут сумасшедший мужик с топором проносится... Что у него там с головой? Это к вопросу безопасности граждан и личном оружии у этих же граждан
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22.04.2021 20:12 Ответить
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Какое нахрен хулиганство?? Статья должна быть покушение на жизнь как минимум!
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23.04.2021 09:37 Ответить
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