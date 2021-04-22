Чоловіка, який із сокирою розгромив маріупольський супермаркет, затримали
Чоловік розгромив магазин, тому що хтось із покупців побився з його дружиною.
Про це пише у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Бешкетника, який розніс сокирою каси в одному з супермаркетів у Маріуполі, затримала поліція. У нього вдома проводиться обшук. Йому буде пред'явлено звинувачення за статтями "хуліганство" і "знищення чужого майна"", - написав Геращенко.
Заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що трощити магазин чоловік вирушив через те, що одна з покупчинь побилася з його дружиною.
"А прилавки і каси навіщо громити? Навіщо вводити в ступор ні в чому не винних касирів і покупців?! За це доведеться відповідати за законом. Сподіваюся, що суд буде суворий і справедливий", - додав Геращенко.
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и через год, этого дебошира увидим в мусорных контейнерах за АТБ, воюющего за "просрочку".. Удачи тебе, дебил!