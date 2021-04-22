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Чоловіка, який із сокирою розгромив маріупольський супермаркет, затримали

Чоловіка, який із сокирою розгромив маріупольський супермаркет, затримали

Чоловік розгромив магазин, тому що хтось із покупців побився з його дружиною.

Про це пише у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Бешкетника, який розніс сокирою каси в одному з супермаркетів у Маріуполі, затримала поліція. У нього вдома проводиться обшук. Йому буде пред'явлено звинувачення за статтями "хуліганство" і "знищення чужого майна"", - написав Геращенко.

Заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що трощити магазин чоловік вирушив через те, що одна з покупчинь побилася з його дружиною.

Дивіться: Чоловік із сокирою розніс супермаркет у Маріуполі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"А прилавки і каси навіщо громити? Навіщо вводити в ступор ні в чому не винних касирів і покупців?! За це доведеться відповідати за законом. Сподіваюся, що суд буде суворий і справедливий", - додав Геращенко.

Чоловіка, який із сокирою розгромив маріупольський супермаркет, затримали 01

Автор: 

Маріуполь (3253) МВС (3519) Нацполіція (15320) хуліганство (237) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+50
щас ему насчитают несколько сот тысяч убытков, а потом по суду конфискую квартиру..
и через год, этого дебошира увидим в мусорных контейнерах за АТБ, воюющего за "просрочку".. Удачи тебе, дебил!
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22.04.2021 20:11 Відповісти
+31
Два, три роки на роздуми він собі заробив.
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22.04.2021 20:09 Відповісти
+30
Стоишь такой в очереди на кассу с авоськой в АТБ, адихаешь, никого не трогаешь и тут сумасшедший мужик с топором проносится... Что у него там с головой? Это к вопросу безопасности граждан и личном оружии у этих же граждан
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22.04.2021 20:12 Відповісти
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Какое нахрен хулиганство?? Статья должна быть покушение на жизнь как минимум!
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23.04.2021 09:37 Відповісти
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